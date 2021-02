Киеву предрекли проблемы из-за санкций против «Спортмастера» На Украине назвали реформы по стандартам НАТО приоритетными в 2021 году 24 февраля 2021, 12:24 Текст: Алина Назарова

Достижение совместимости украинской армии с военными формированиями Североатлантического альянса, а также получение помощи в рамках трастовых фондов организации являются приоритетами в текущей работе 2021 года, заявил глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Сергей Корнейчук. «Для нас важно практическое достижение совместимости наших сил и средств с военными формированиями НАТО, укрепление уровня военного взаимодействия. Мы исходим из того, что современные оборонные условия, в частности противодействие вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации, нуждаются в максимально эффективном использовании всех механизмов и инструментов сотрудничества с НАТО», – сказал он, передает ТАСС со ссылкой на «Укринформ». Приоритетным для Украины направлением сотрудничества с организацией, по словам Корнейчука, также является «практическая и материально-техническая помощь, оказываемая в рамках проектов трастовых фондов НАТО и соответствующих двусторонних программ». «Эта помощь заключается как в выделении средств в бюджет фондов, которые в дальнейшем используются при закупке оборудования для насущных потребностей украинской армии, профессиональной подготовки персонала, реабилитации раненых военнослужащих, так и в предоставлении союзниками масштабной консультативно-совещательной помощи», – уточнил он. Глава Генштаба также напомнил, что в июне 2020 года Украина стала партнером НАТО с расширенными возможностями, что дает ей ряд преимуществ по подготовке персонала и подразделений и существенно расширяет возможности в учебно-тренировочных мероприятиях. Оценивая нынешнее состояние украинской армии, он признал необходимость ее перевооружения, избавления от советского наследия и модернизации по стандартам НАТО. В связи с этим Украина ведет переговоры о закупках боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов, противоракетных комплексов и кораблей для ВМС. «В этом году планируем получить береговой ракетный комплекс «Нептун», американские патрульные катера типа Island, средний разведывательный корабль, малый бронированный артиллерийский катер «Гюрза-М», несколько десантно-штурмовых катеров и другое вооружение», – добавил он. Вместе с тем, по словам генерал-лейтенанта, пока о «массовом перевооружении войск речь не идет». В феврале украинское министерство иностранных дел и Центр информации и документации НАТО на Украине запустили проект «Сильнее вместе» о взаимном сотрудничестве.

Украине грозит новый Майдан и раскол, заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко. Она отметила, что новый кризис в стране будет связан с рядом нерешенных проблем, возникших после первого государственного переворота в 2014 году. По словам Савченко, Киев объявил собственным гражданам «войну на истощение», применяя тактику «мелких порезов». «У нас впереди еще не один «майдан» и не один раскол, к сожалению», – передает РИА «Новости» слова Савченко в эфире телеканала «Наш». Ранее Савченко заявила, что из-за цен на лекарства украинцам придется лечить COVID-19 «калинкой-малинкой» и молиться богу. В феврале 2020 года бывший депутат Верховной рады отмечала, что президент Украины Владимир Зеленский «идет не тем путем» и перестал выполнять предвыборные обещания. На Украине обрадовались новым санкциям против трубоукладчика «Северного потока – 2» 23 февраля 2021, 14:22

Украинский оператор газотранспортной системы («Оператор ГТС Украины», ОГТСУ) поприветствовал новые санкции в отношении трубоукладчика «Фортуна», ведущего строительство «Северного потока – 2». «Вашингтон объявил об очередном раунде введения санкций в отношении «Северного потока – 2». Оператор ГТС Украины ценит стойкое противодействие США реализации этого опасного проекта», – цитирует сообщение компании РИА «Новости». Гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон отметил, что украинская сторона свою позицию по проекту газопровода не меняла. «Мы ежедневно работаем над усовершенствованием нашей газотранспортной системы и наших нормативных актов, поэтому клиентам ЕС предлагается больше гарантий надежности и гибкости», – указал он. Напомним, Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа. Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. Ранее Польша и Украина призвали США «положить конец» «Северному потоку – 2». Украина анонсировала отсоединение от электросетей России и Белоруссии 23 февраля 2021, 20:15 Текст: Алексей Дегтярев

Украина намерена отсоединиться от белорусской и российской энергетических систем до конца 2023 года, и интегрироваться в европейскую систему в 2023 году, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. «С советских времен украинская электросеть является единой сетью, которая включает Белоруссию и Россию. Но мы хотим отрезаться от этой сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети. Мы планируем это сделать до конца 2023 года», – цитирует Кулебу ТАСС. После этого «перетекания» электричества из Белоруссии на Украину «станут физически невозможны», добавил министр. Ранее во вторник исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что Киев может отказаться от российского электричества, если провести своевременный ремонт соответствующей инфраструктуры, а также провести системные законодательные изменения. Японцы поразились служащим в Арктике российским военным 23 февраля 2021, 19:26

В Японии удивились российским военнослужащим, несущим службу в холодных арктических условиях, пользователь портала Yahoo News Japan Тамаки Сакимура подчеркнул, что в этом регионе фиксируются запредельно низкие температуры. «Обеспечение в этих условиях устойчивости и безопасности службы боевых истребителей остается пока уравнением со многими неизвестными», – цитирует Сакимуру РИА «Новости». Он отметил, что Россия улучшает оборону в Арктике, потому в этот регион направлен экспериментальный отряд с тяжелыми истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ. «Взлетно-посадочная полоса на военном аэродроме острова Южный, как и положено, бетонная. Но зимой она покрывается плотным слоем снега и льда, который постоянно утрамбовывается, превращаясь во второе покрытие ВПП. При температурах около минус 50 градусов Цельсия авиационное топливо густеет. Поэтому приходится постоянно уделять самое пристальное внимание вопросам его хранения, доставки к истребителям и их заправки», – пояснил японский пользователь. Ранее в Китае высоко оценили характеристики российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», назвав ее лучшей в мире. Киев подал новый иск в ЕСПЧ против Москвы 23 февраля 2021, 14:41

Украинская сторона подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) новый иск против России, в иске говорится якобы об «убийствах политических оппонентов». Заявление в ЕСПЧ подано 19 февраля, это уже девятое по счету обращение Киева в ЕСПЧ с обвинениями против Москвы, передает ТАСС. Иск был подан 19 февраля. Это уже девятое обращение, поступившее в ЕСПЧ со стороны Украины в отношении России. Иск зарегистрирован под номером 10691/21. Убийства, по версии Киева, «являются постоянной административной практикой» со стороны России. Украина считает, что якобы «операции по целенаправленному убийству предполагаемых оппонентов российского государства совершаются в РФ и на территории других государств, включая страны – члены Совета Европы, вне ситуации вооруженного конфликта». Украинские власти также заявляют, что «со стороны России существует административная практика, заключающаяся в том, чтобы не проводить расследования операций по убийству, а также намеренно организовывать операции по сокрытию [фактов], направленные на то, чтобы противодействовать усилиям по поиску ответственных лиц». Киев полагает, что в этом случае речь идет о нарушении ст. 2 Европейской конвенции по правам человека «Право на жизнь». В январе ЕСПЧ посчитал недоказанным ряд обвинений Украины против России по жалобе, связанной с Крымом. В том числе суд признал недоказанным о якобы имевшие место случаи убийства мирных граждан, безосновательные задержания и запугивания иностранных журналистов, незаконное изъятие имущества украинских военнослужащих, дискриминацию этнических украинцев, политически мотивированное уголовное преследование проукраински настроенных лиц, отказ в регистрации религиозных и иных организаций. Генштаб США заявил о нежелании воевать с Россией 24 февраля 2021, 03:30

Вашингтон отслеживает «вложения» Москвы и Пекина в ракетные технологии для их сдерживания, потому что не хочет войны с Россией и Китаем, заявил замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен. Он ценил «практическую проблему» соотношения «российских ядерных сил и имеющегося у них потенциала» с «возможностями» США для «эффективного реагирования». По его словам, если смотреть «на региональные потенциалы России и Китая, их вложения в ракеты средней дальности (крылатые, гиперзвуковые и баллистические), то это является вызовом». Хайтен заявил о необходимости «изучить данную обстановку, защитить себя, противодействовать этим угрозам, сдерживать». «Потому что последнее, что мы хотим, так это войны с Россией и Китаем», – приводит его слова ТАСС. Как заявил Хайтен, китайские ракеты средней дальности угрожают США в западной части Тихого океана. По его словам, Россия и Китай делают «значительные вложения в ракетные технологии», поэтому «абсолютно необходим усердный анализ того, как лучше этому противодействовать». Хайтен указал, что «потенциал» американской системы ПРО «в данный момент явно сосредоточен на Северной Корее, а не на Китае, России и Иране». США «начинают пристально следить за Ираном, потому что Иран значительными темпами продолжает строительство ракет». Хайтен заявил, что «противники США наблюдали» за Америкой «в течение 25 лет, разрабатывали стратегии противодействия сильным сторонам» США. ВС США «всегда по отдельности рассматривали свою ядерную доктрину, ПРО, космос». Генерал призвал «начать рассматривать стратегическое сдерживание так, чтобы принимать во внимание все в целом». Хайтен сказал, что Вашингтон, размещая ПРО, «удерживает противников от развертывания вооружений», так как «они не думают, что их оружие будет в полной мере эффективно». Однако «есть проблемы» на «стадии уничтожения», поскольку системы Patriot – это «ограниченный ресурс», их «всегда недостаточно», сказал генерал, добавив, что даже на продажу другим странам этих комплексов не хватает. Хайтен заявил: «Если посмотреть, как люди покупают системы ПВО и ПРО в мире, они хотели бы купить Patriot , но у нас по большей части нет Patriot для продажи, кроме того, что мы уже продали», – приводит его слова РИА «Новости». Генерал заявил, что коронавирус показал слабые стороны логистической системы в США: «Мы увидели огромные уязвимости в цепи поставок». Он не стал «вдаваться в засекреченные подробности», но заверил, что «цепь поставок слаба».По его словам, ситуация с поставками материалов для борьбы с пандемией напрямую отражает и ситуацию с поставками для оборонных нужд: «Это не только перчатки, маски и защитные костюмы, но это материалы, которые нужны для производства вакцины, а это напрямую перетекает в материалы, которые нужны нам для наших систем вооружений, для разработок. У нас просто нет прочной устойчивой цепи поставок». Напомним, Пентагон признал наличие проблем в системе ПРО США. В сентябре 2019 года американские системы ПВО не смогли защитить нефтяные объекты Саудовской Аравии от атаки беспилотников. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине назвали условия для отказа от электроэнергии из России 23 февраля 2021, 13:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко назвал два условия, при которых страна сможет отказаться от импорта электроэнергии из России. Он отметил, что в первую очередь следует провести своевременный ремонт соответствующей инфраструктуры, поскольку ее значительная часть просто не функционирует. Для исправления ситуации, по его мнению, необходимы системные законодательные решения. «Для того, чтобы в следующем году не было такой ситуации, что мы импортируем электроэнергию из России, нужно вовремя провести ремонтную кампанию – как на тепловых блоках, так и на атомных станциях. Чтобы зимой большинство этих блоков работало, а не как сейчас», – передает РИА «Новости» заявление Витренко в эфире телеканала ICTV. Также исполняющий обязанности главы ведомства указал на необходимость отсоединения Украины от энергосистемы России и Белоруссии и присоединение к европейской системе. «К сожалению, это не было сделано, хотя разговоры об этом были давно», – констатировал он. Ранее власти Украины признали получение «вынужденной» помощи от России из-за угрозы веерных отключений электричества. Крымские татары разоблачили ложь Киева об их жизни 24 февраля 2021, 00:38

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров опроверг заявление постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы о ситуации в Крыму. Кислица утверждал, что Москва якобы хочет уничтожить самобытность украинцев и крымских татар в Крыму, продолжая произвольные аресты. Умеров в ответ заявил, что Киев в ООН «подыгрывает агрессивным нападкам своих заокеанских хозяев». «За неимением разумных и состоятельных аргументов, выставляют борьбу с радикализмом, как борьбу с народом», – приводит его слова РИА «Новости». Умеров заверил, что «украинская диаспора и коренной народ Крыма, крымские татары, чувствуют себя в российском Крыму намного комфортнее, нежели их представители на Украине», которая вмешиваются во внутренние дела России. Умеров посоветовал Кислице «рассказать об убийстве своих граждан, открытом геноциде, жесткой цензуре и закрытии телеканалов, в том числе крымскотатарского телеканала ATR, который по традиции ежегодно на грани закрытия по политическим мотивам». «Думаю, данные факты достойны большего внимания в ООН», – сказал он. Напомним, постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский указывал, что выражая на словах озабоченность судьбой крымских татар, Киев пытается «задушить» Крым посредством водной блокады. Европейский суд по правам человека посчитал недоказанным ряд обвинений Украины против России по жалобе, связанной с Крымом. Полянский раскритиковал в ООН «сказку о российской агрессии» на Украине 24 февраля 2021, 02:59

ООН оказывается оторванной от реальности из-за «сказки о российской агрессии» на Украине, заявил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский. Он выступил на пленарной встрече Генассамблеи ООН по ситуации на Украине. Как заявил Полянский, «если и бывают правы те, кто утверждает, что ООН часто отрывается от реальности – сегодня как раз самый наглядный пример подобного «отрыва». Он винит в этом Киев, который «оседлал и нещадно эксплуатирует вот уже около семи лет роль жертвы так называемой российской агрессии», передает ТАСС. Полянский подчеркнул, что у Украины и ее западных союзников есть очевидный взаимный интерес в том, чтобы «в сказку о российской агрессии продолжали верить». Иначе им придется признать ответственность за события на евромайдане, пожар в одесском Доме профсоюзов и конфликт в Донбассе. Полянский заявил, что «отвечать на эти и другие вопросы рано или поздно придется», в том числе «перед гражданами Украины», хотя «гораздо проще продолжать вводить всех в заблуждение». Он заявил, что приверженность Киева Минским соглашениям – «красивый и удобный для Запада миф, не имеющий никакого отношения к реальности», об этом свидетельствуют заявления самого Киева. «На международном же уровне все они, не моргнув глазом, при поддержке наших западных коллег заявляют, что Украина Минские соглашения выполняет, а не выполняет же их Россия, о которой в соглашениях не говорится ни слова», – сказал Полянский. Его немецкий коллега Кристоф Хойсген сказал: «Россия заявляет, что мир прекрасен в Крыму. Но я спрашиваю представителя России, почему Россия не предоставляет доступ независимым миссиям, наблюдателям, чтобы те проверили ситуацию с правами человека в Крыму». Полянский напомнил, что представители Бундестага «регулярно бывают в Крыму». «Лично вас, кстати, и мы, и крымчане в Крым приглашали. Может быть, вы просто поиздержались и намекаете, чтобы мы вам билет купили? Так скажите прямо, зачем темнить», – заявил Полянский, добавив, что «распространять небылицы про ужасы в якобы оккупированном Крыму» проще, чем «узнать правду». По его словам, ежегодно около миллиона украинцев по-прежнему отдыхают в Крыму и оставляют позитивные отклики в соцсетях, передает РИА «Новости». Полянский заявил, что следует говорить «об оккупации майданной Украиной Украины нормальной, которая была открытой дружественной для нас страной с общими ценностями и идеалами», но «майданное безумие и геополитические соображения наших западных коллег превратили ее в вотчину националистов и анти-Россию». Полянский заявил, что Киев рискует потерять ДНР и ЛНР, если не прекратит геополитические авантюры и не начнет исполнять Минские соглашения. Он процитировал «красноречивые слова президента Зеленского», который заявил: «Минские соглашения необходимы не для урегулирования, а для сохранения санкций против России». Полянский напомнил, что конечная цель реализации Минских соглашений – это возврат Донбасса в состав Украины. Но для этого требуется прямой диалог Киева с Донецком и Луганском при посредничестве ОБСЕ и России, однако Киев такой диалог «отвергает с самого начала». Представитель России также указал на то, что со стороны Киева продолжаются обстрелы жилых кварталов, диверсии, экономическая и инфраструктурная блокада Донбасса. Он спросил: «А какой стимул и смысл для Донецка и Луганска возвращаться на такую Украину, Украину которая каждый день вводит в заблуждение мировое сообщество и распространяет дезинформацию о них, называет их оккупантами на своей собственной земле?». Полянский отметил, что украинские вооруженные силы активизировали обстрелы пригородов Донецка накануне заседания ГА ООН по теме Украины. Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя уже объяснял Хойсгену, что «Украина оккупировала Украину» и «ведет войну на своей собственной территории». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Киеву предрекли проблемы из-за санкций против «Спортмастера» 24 февраля 2021, 09:16

Решение Киева ввести санкции против сети «Спортмастер» может обернуться негативными последствиями для Украины, считает политолог и экономист Тарас Загородний. «Санкции против юрлиц – это старые украинские разборки, во время которых просто будут разрывать активы. На мой взгляд, гораздо больше проблем нам принесут санкции против «Спортмастера», – отметил Загородний в комментарии изданию «Главред». По его словам, несмотря на то, что руководят компанией россияне, оформлена она в Сингапуре. «При этом Украина в свое время подписала соглашение о защите инвестиций. Таким образом, у Сингапура есть повод подать в суд на Украину, который он вполне может выиграть», – указал экономист. «Эта история ударит по инвестиционной привлекательности нашей страны. Это будет выглядеть как чистый лоббизм структур, которые пожелали вытеснить конкурентов с украинского рынка», – уверен эксперт. Ранее частная компания с ограниченной ответственностью Sportmaster Operations Pte. Ltd попала в список санкций, введенных указом президента Украины Владимира Зеленского против физических и юридических лиц, компании запретили проводить торговые операции и выводить капитал за пределы страны. Всего в последнем санкционном списке 19 юридических и восемь физических лиц, среди которых депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук, а также его супруга Оксана Марченко. У офиса Зеленского в Киеве произошли столкновения националистов с силовиками 23 февраля 2021, 22:53

Возле офиса президента Украины в Киеве происходят столкновения между силовиками и националистами, которые протестуют против приговора экс-лидеру одесской ячейки «Правого сектора*» Сергею Стерненко, сообщают СМИ. Националисты «пытаются прорваться к зданию офиса президента», силовики предпринимают попытки их оттеснить. Правоохранители используют слезоточивый газ. Радикалы «бросают дымовые шашки и петарды». «Полицию откровенно провоцируют. С бойцов пытаются срывать шлемы, перед их лицами зажигают файеры и держат, чтобы ослепить правоохранителей, стоящих в передних рядах. Другие «активисты» бросают файеры в тыл полицейским», – пишет «Страна.ua». Позднее издание сообщило, что происходит «вялая борьба «нанайских мальчиков», когда «одни делают вид, что пытаются прорвать кордон», а «другие – что пытаются его удержать». Сообщается, что «есть задержанные». У офиса президента Украины собралось около 3 тыс. сторонников «Движения сопротивления капитуляции». Они скандируют «Стерненко – волю!», «Киев, вставай!», «Импичмент, отставка, суд!», «Свободу политзаключенным». Они требуют пересмотра приговора, отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая, по их мнению, давила на суд, передает ТАСС. Командир отряда быстрого реагирования Общества Красного креста Украины Тарас Логинов сообщил, что пострадали около 10 сторонников Стерненко. По его словам, «у одного травма головы, у другого проблемы с сердцем, отравления газом», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский Пятый канал. «Во время потасовки участники акции применили газовые баллончики и бросали в стражей порядка файерами. В результате 17 активных участников, которые нарушали правопорядок, доставили в управление полиции. Следователи полиции Киева завели уголовное дело по статье 342 (Сопротивление представителю правоохранительного органа)», – сообщила пресс-служба нацполиции города. «Страна.ua» заявила, что участников на митинг в Киеве собирали за деньги: «Объявления о найме людей на митинг появились в Telegram-группе «Работа Киев». В объявлении сказано, что на митинг сегодня в 20.00 (19.00 по мск) по адресу улица Банковая, 11 «нужны молодые люди с 16 лет». За два часа обещали 250 гривен (около девяти долларов), а также «бонусы» для тех, кто «приведет друзей». Во вторник Приморский суд Одессы признал Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Стерненко не согласился с приговором. После заседания произошли столкновения радикалов с полицией. Приговор вынесен по делу о похищении в 2015 году депутата Лиманского поселкового совета Одесской области Сергея Щербича, который написал заявление в полицию о том, что его похитили и пытали националисты во главе со Стерненко. До этого Стерненко было предъявлено обвинение в совершение умышленного убийства. По версии полиции, весной 2018 года в Одессе в ходе уличной драки он догнал и нанес несколько ударов ножом жителю Черноморска Ивану Кузнецову, который позже от полученных ранений умер. Защита Стерненко заявляет о самообороне. По этому делу 29 января он был отпущен под поручительство депутата от партии «Голос» Романа Лозинского. В мае СБУ признала Стерненко потерпевшим. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В ходе столкновений у офиса Зеленского в Киеве пострадали 27 силовиков 24 февраля 2021, 00:53 Текст: Антон Антонов

В результате столкновений националистов и силовиков у здания офиса президента Украины задержаны 24 человека, пострадали 27 правоохранителей, сообщила полиция Киева. Все задержанные после предоставления пояснений были отпущены. В акции протеста приняли участие около 2 тыс. человек. Они использовали «газовые баллончики и файеры», а «на замечание полицейских не совершать правонарушений не реагировали», в результате «словесные перебранки перерастали в столкновения», сообщили в полиции. Пострадавшие полицейские получили ожоги глаз, передает ТАСС. «Как заметил наш подписчик, человек, кинувший фаер в полицию очень похож на экс-нардепа Парасюка, который снял и унес шлем полицейского в ходе столкновений. Надеемся кто-то из правоохранителей увидит этот пост, после чего последует юридическая оценка действий этого «политика», – сообщило украинское издание «Вести» в Telegram. Издание сообщает, что большая часть митингующих покинула площадь у офиса президента. Радикалы заявили о намерении вновь собраться у администрации главы государства в субботу. Протест обещают сделать бессрочным и всеукраинским. Акции прошли и в ряде других городов Украины, в том числе в Одессе, Львове, Харькове, передает РИА «Новости». Напомним, возле офиса президента Украины в Киеве произошли столкновения между силовиками и националистами, которые протестуют против приговора экс-лидеру одесской ячейки «Правого сектора*» Сергею Стерненко. Приморский суд Одессы признал Стерненко виновным в похищении человека – депутат Лиманского поселкового совета Одесской области Сергей Щербич заявил, что националисты во главе со Стерненко похитили его и пытали. В США обеспокоились возможностью закупки Египтом Су-35 у России 23 февраля 2021, 21:35 Текст: Алексей Дегтярев

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонной беседы с главой МИД Египта Самехом Шукри выразил обеспокоенность возможной покупкой Каиром российских Су-35. «Госсекретарь выразил обеспокоенность по поводу прав человека, которые, как он подчеркнул, будут иметь ключевое значение в двусторонних отношениях между США и Египтом, и потенциальной закупки Египтом истребителей Су-35 у России», – цитирует заявление главы пресс-службы госдепа Неда Прайса ТАСС. В октябре 2019 года стало известно, что Египет предпочел российские танки Т-90МС, которые отлично зарекомендовали себя в Сирии и Ираке, американским Abrams для замены советских Т-55 и Т-62. Украина решила выйти из двух соглашений СНГ об авиации и воздушном пространстве 23 февраля 2021, 21:00 Текст: Алексей Дегтярев

Украина выходит из двух соглашений Содружества Независимых государств (СНГ) об авиации и воздушном пространстве, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. «Выйти из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, заключенного 25 декабря 1991 в Минске, и из Соглашения об использовании воздушного пространства, заключенного 15 мая 1992 года в Ташкенте», – цитирует указ РИА «Новости». Кроме того, в указе поручается главе МИД страны уведомить Совет по авиации и использованию воздушного пространства о выходе Украины из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства. Вынужденно прекратившие вещание украинские каналы организовали холдинг «Новости» 23 февраля 2021, 20:31 Текст: Алексей Дегтярев

Подвергшиеся строгим ограничениям украинские каналы «112 Украина», News One и ZIK создали ООО «Медиахолдинг «Новости», учредителями которого стали 100 человек, заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко. «Запрещенная «Тройка Медведчука» (так Киев именует каналы, оказавшиеся под санкциями. ассоциируя их с главой политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» – прим. ВЗГЛЯД), что называла себя «Медиахолдинг «Новости», натянула новую маску. Создала ООО с таким же названием», – заявил Ткаченко, передает ТАСС. Регистрация, по словам министра прошла 18 февраля. В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине.