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Люксембург заявил об опасности коллапса системы здравоохранения
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Люксембург столкнется с коллапсом системы здравоохранения, если соседние страны закроют границы из-за коронавируса, заявил глава МИД герцогства Жан Ассельборн.
Он заявил, что в связи с «мутациями коронавируса должны быть тесты», но необходимо позаботиться и о том, чтобы «люди могли без ограничений ездить на свою работу». Люксембург сильно зависит от людей, которые регулярно пересекают границу для поездок на работу и с работы – по словам Ассельборна, «60% персонала в больницах, домах для престарелых и учреждениях по уходу живут в пограничных районах».
Если закрыть границы, то в герцогстве «произойдет коллапс системы здравоохранения». Ассельборн указал, что «Германия, Люксембург, Франция и Бельгия являются членами – основателями ЕС и способствовали созданию Шенгенской зоны». Он сообщил, что в Люксембург на работу ежедневно «приезжают100 тыс. человек из Франции, 50 тыс. – из Германии и 50 тыс. – из Бельгии», передает ТАСС со ссылкой на RND.
Напомним, мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что в департаменте Приморские Альпы на юге Франции сложилась катастрофическаяч ситуация в связи с распространением коронавируса, реанимационные отделения больниц практически переполнены.
В Минздраве прокомментировали запрос ВАДА о вакцине «Спутник V»
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Точный состав вакцины «Спутник V» очень четко опубликован и в нем не содержится каких-либо ограничений с точки зрения возможного нарушения антидопинговых правил, рассказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов, комментируя желание ВАДА проверить российский препарат.
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) попросило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) связаться с производителем вакцины «Спутник V», чтобы выяснить ее точный состав и свойства. Объясняется, что это нужно для того, чтобы убедиться, что препарат не содержит веществ, нарушающих антидопинговые правила.
«Я абсолютно уверен в том, что точный состав вакцины «Спутник V» очень четко опубликован, это нужно для регистрации препарата. Не вижу никаких ограничений с точки зрения какого-то возможного нарушения антидопинговых правил, это однозначно», – говорит Козлов.
Врач не припомнит ни одну вакцину, по крайней мере, отечественного производства, которая была бы введена в массовое производство, но имела бы какое-то нарушение антидопинговых правил. «Ни одной вакцины не знаю, которая бы нарушала эти правила. Соответственно, и у «Спутник V» все должно быть в порядке. Я буду очень удивлен, если что-то найдут», – поделился собеседник.
В начале февраля в британском медицинском журнале The Lancet были опубликованы результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность: эффективность препарата составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев. Кроме того, в США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР.
В Германии заявили об искусственном происхождении коронавируса
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Ученый-физик из Гамбурга профессор Роланд Визендангер по итогам исследований пришел к выводу, что причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2 стала лабораторная ошибка, а утечка произошла в Институте вирусологии в Ухане.
Визендангер, по его словам, с января по декабрь 2020 года изучил большое число научных публикаций и материалов в СМИ, общался со многими учеными, после чего проанализировал собранные факты и пришел к выводу об искусственном происхождении вируса, передает Deutsche Welle.
В подтверждение своей точки зрения ученый составил каталог доказательств. В пресс-релизе Гамбургского университета подчеркивается, что изложенная информация не претендует на научность, однако содержит весомые аргументы в пользу гипотезы Визендангера. Целью публикации объявлено начало широкой общественной дискуссии на эту тему.
Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам миссии в Китае заявили, что коронавирус, вероятнее всего, имеет животное происхождение.
Напомним, бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Экс-глава Госдепартамента США Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергает все обвинения со стороны Вашингтона по поводу коронавируса.
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев оценил гипотезу об искусственном происхождении коронавируса.
Министр обороны Германии узнала о планах России извлечь выгоду из пандемии
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Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила мнение, что Россия и Китай якобы попытаются извлечь политическую выгоду из пандемии коронавируса.
«Нам известно, что в России, в том числе в силовых структурах, обсуждается, что из-за коронавируса многие государства на Западе будут заняты последствиями нынешнего кризиса и нанесенным экономическим ущербом, и это даст больше пространства для российского влияния на международной арене», – отметила Крамп-Карренбауэр, передает РИА «Новости».
По мнению главы Минобороны Германии, было бы «наивно» полагать, что Россия и Китай не захотят «использовать ситуацию вокруг COVID-19 в собственных интересах». Говоря о Китае, она назвала эту страну «противоречивым вызовом» для Евросоюза и НАТО.
«С одной стороны, важный экономический партнер, большая страна, без которой не решить глобальные вопросы человечества вроде изменения климата. Но это еще и страна, которая стремится оказывать влияние, прибегая к методам, о которых мы можем сказать, что они не согласуются ни с мультилатерализмом, ни с порядком, основанным на соблюдении правил», – констатировала немецкий министр.
Она указала на то, что пока это не находило отражение в доктрине НАТО, но теперь странам альянса, а также Евросоюза предстоит найти ответ на этот стратегический вызов.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, западная пресса бьет тревогу – благодаря фантастическому успеху вакцины «Спутник V» Россия внезапно получила шанс вернуть свои геополитические позиции. Причем даже в странах, которые принято называть «задним двором США». «Крупнейший научный прорыв Москвы за долгие годы» принесет России не только культурные и политические, но и вполне материальные дивиденды.
В Австрии сравнили «Спутник V» с автоматом Калашникова
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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» простая, надежная и эффективная, как автомат Калашникова, заявил профессор, ведущий инфекционист Медицинского университета Вены и председатель Австрийского общества инфекционных заболеваний и тропической медицины Флориан Тальхаммер.
«Спутник V» – он как автомат Калашникова, русский автомат: простой, надежный и эффективный. Обнадеживающие данные были опубликованы в очень уважаемом журнале – хоть поздно, но тем не менее. При первой и второй прививке используются разные вирусные векторы, что увеличивает эффективность», – цитирует ТАСС интервью профессора газете Kronen Zeitung.
Ранее австрийский канцлер Себастьян Курц сообщал, что Австрия готова организовать производство российской и китайской вакцин от нового коронавируса в случае их регистрации Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA). Он также призвал отказаться от геополитики при рассмотрении заявок на регистрацию в ЕС российской и китайских вакцин от коронавируса.
Вакцинация от коронавируса в Австрии началась в декабре 2020 года, для нее в настоящее время предусмотрены препараты компаний Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca.
Напомним, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» может быть одобрена для применения в Евросоюзе в феврале – начале марта.
Зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса
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Третья российская вакцина от коронавируса, разработанная Центром имени Чумакова и получившая название «КовиВак», зарегистрирована, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Хочу начать с очень хорошей новости. Мы сегодня фиксируем то, что зарегистрирована третья вакцина – «КовиВак», ее разработал Центр имени Чумакова», – сказал Мишустин, передает ТАСС.
По его словам, первые 120 тыс. доз вакцины «КовиВак» будут запущены в гражданский оборот в середине марта.
Премьер также сообщил, что в ближайшее время будет запущена линия по промышленному производству третьего препарата «КовиВак», передает РИА «Новости».
В свою очередь Минобрнауки уточнило, что запуск масштабной вакцинации «КовиВаком» планируется весной.
Напомним, в августе 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона».
Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март.
Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко пояснил, зачем в России разработали три вакцины от коронавируса.
Стоматолог назвал негативные последствия ношения масок
Ношение медицинских масок влияет на здоровье зубов и десен, поэтому носить ее лучше с перерывами, заявил стоматолог Геннадий Шаргородский.
Прикрытие рта и носа в течение длительного времени ограничивает поток влаги и может вызвать сухость во рту, которая способствует развитию кариеса и заболевания десен. «Поэтому носить маску необходимо, но надо каким-то образом делать перерывы для того, чтобы все эти патологические микроорганизмы имели выход из полости рта», – цитирует РИА «Новости» заявление врача в эфире телеканала «Звезда».
Шаргородский посоветовал чаще чистить зубы и полоскать рот водой, поскольку последствием ношения масок может быть неприятный запах изо рта.
Ранее главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко предупредил, что отказ от ношения средств индивидуальной защиты и несоблюдение социальной дистанции после первой дозы двухфазной вакцины от COVID-19 влечет за собой риски заразиться коронавирусом.
Билл Гейтс назвал способ остановить пандемию коронавируса
Единственная возможность прекратить распространение коронавируса кроется во вложении инвестиций в строительство предприятий по производству вакцин от COVID-19, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Нам нужны инвестиции. Небольшое количество миллиардов, чтобы быть уверенными в том, что это больше никогда не повторится», – цитирует РИА «Новости» Гейтса.
По мнению предпринимателя, для завершения пандемии необходимо сотрудничество между странами и корпорациями. Гейтс подчеркнул, что в ближайшие годы основным приоритетом в мире должен стать равный доступ к вакцинам, а также создание объединений для предотвращения в будущем подобных катастроф.
Ранее Билл Гейтс заявил, что угрозами человечеству после пандемии коронавируса являются изменение климата и биотерроризм.
Иностранные дипломаты в России прошли вакцинацию «Спутником V»
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Сотрудники посольств Испании, Белоруссии, Монголии, Молдавии и Афганистана приняли предложение российского МИД вакцинироваться от коронавируса «Спутником V».
«Посольство (Испании) получило приглашение МИД РФ, и несколько сотрудников прошли вакцинацию», – сказали в посольстве. При этом в дипмиссии не стали уточнять, привился ли сам посол, подчеркнув, что это частная информация, не подлежащая разглашению, передает РИА «Новости».
Дипломаты из Белоруссии также сообщили, что воспользовались предложением МИД России о вакцинации. «Такую ноту мы получили, и некоторые мои коллеги, насколько мне известно, уже воспользовались предложением и поставили себе вакцину», – сообщил представитель посольства.
Посол Монголии и сотрудники посольства в России также прошли вакцинацию «Спутником V». «Рада сообщить, что дипломаты нашего посольства давно сделали прививку. Именно «Спутник V». Самым первым сделал себе наш посол», – сообщили в посольстве.
Вакцинация состоялась по инициативе посла, ее прошли большинство сотрудников дипмиссии, рассказали в посольстве. «У одного-двух человек в первые дни было недомогание, а у остальных нормально прошло», – сообщили в дипмиссии.
Большинство сотрудников посольства Молдавии в России также привились российской вакциной от COVID-19. «Наши действия в плане предотвращения заболевания коронавирусной инфекцией основываются на национальных и российских предписаниях, которые мы выполняем. Мы благодарны российской стороне за оказанное содействие», – сообщили в посольстве.
На уточняющий вопрос, какова была реакция сотрудников посольства на приглашение пройти вакцинацию, в дипмиссии ответили: «Вопрос о вакцинации – это индивидуальное решение каждого человека. У нас большинство себе поставили ее».
Посол Афганистана в Москве также заявил, что он и сотрудники дипмиссии привились «Спутником V». «Лично я и мои сотрудники уже привились, это произошло в прошлый четверг. Никаких жалоб у меня не было, чувствую себя очень хорошо», – заявил посол.
Ранее в МИД сообщили, что приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам, аккредитованным в России.
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Пандемия спровоцировала в Германии волну травли вирусологов
С начала пандемии коронавируса в Германии значительно вырос уровень ненависти и травли в адрес ученых, сообщает ARD.
Отмечается, что из-за критики эксперту в области здравоохранения Социал-демократической партии Германии Карлу Лаутербаху пришлось отказаться от работы в центре вакцинации. «К сожалению, было заранее объявлено о протестах у здания центра вакцинации в Леверкузене, поэтому мне придется отменить старт [работы]. Полиция и органы безопасности видят в этом опасность», – цитирует его заявление RT со ссылкой на ARD.
Лаутербах выступал за жесткие коронавирусные ограничения, он уже отмечал, что на него надвигается «волна травли», но, по его словам, он этого не испугался. Однако он знает ученых, которым поступали угрозы.
Автор статьи пишет, что с начала пандемии участились атаки на политиков или деятелей науки, которые публично высказывают свое мнение о введении антиковидных мер.
Кроме того, вокруг известных вирусологов, таких как Кристиан Дростен или Хендрик Штрек, сформировались целые лагеря сторонников и противников, многие из которых ведут «яростную войну друг против друга».
Некоторые пользователи Twitter обвиняют Хедрика Штрека в гибели людей, из-за того, что он выступает против жестких ограничений. Ковид-диссиденты, наоборот, выходят на демонстрации в футболках с изображением Дростена в виде мишени.
Социолог Паула-Ирен Вилла Браславски из Мюнхенского университета отметила, что такое поведение не является новым. Тем не менее, по мнению Браславски, «всеобщей враждебности к науке» в настоящее время не наблюдается.
Однако в Германии, по ее словам, существует «очень громкое» меньшинство, распространяющее популистскую риторику. «С точки зрения этого меньшинства, наука может быть связана с глобальными элитами, с башнями из слоновой кости, махинациями, которые якобы приводят к угнетению всего населения», – пояснила она.
Проблемы, как отмечает эксперт, обострились из-за глобального кризиса. «Наука не нейтральна и не объективна в наивном смысле этого слова, она всегда противоречива. Всегда есть разные интерпретации, исследовательские подходы, уровни знаний, дисциплины, результаты, полученные в ходе исследований», – уточнила исследовательница.
Социальный психолог Пиа Ламберти в свою очередь уточняет, что от 25% до 30% населения склонны верить теориям заговора.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в стране обозначилась «третья волна» коронавируса, но темпы снижения заболевания в стране радуют. В ФРГ на сегодняшний день зарегистрировано 2,39 млн случаев коронавируса, 2,2 млн выздоровели.
Разработчики «Спутник V» предложили помочь Moderna и Pfizer улучшить эффективность их вакцин
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что добавление компонента препарата «Спутник V» к вакцинам Moderna и Pfizer поможет им более эффективно бороться с мутациями коронавируса.
Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что разработчики «Спутник V» готовы помочь компаниям Moderna и Pfizer, передает РИА «Новости».
«Мы считаем, что добавление нашего компонента в том числе и в вакцину Pfizer, и в другие может более эффективно бороться с мутациями и, безусловно, это показывает нашу открытость и открытость ко всем фармкомпаниям. Мы считаем, что только совместной работой мы можем действительно быть наиболее эффективны», – заявил глава РФПИ.
Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.
В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев.
Напомним, первичный анализ результатов третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса от американских биотехнологических компаний Moderna и Pfizer показал эффективность препарата в 94,1%, при тяжелой форме заболевания – в 100%. Между тем в начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек.
Мясников предупредил о болезни опаснее коронавируса
Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников предупредил, что грипп может оказаться опаснее для человечества, чем коронавирус.
По его словам, грипп – это то, что еще потрясет Землю. Доктор отметил, что все вирусологи и специалисты ожидают появления мутаций, птичьего и свиного гриппа. Он подчеркнул, что в данном случае смертность будет в разы выше, чем от коронавируса, передает РИА «Новости».
Специалист также заявил, что во время пандемии коронавируса грипп не пропал. Он добавил, что иногда пациент может заразиться сразу двумя болезнями.
Помимо этого, врач рассказал, что смертность от гриппа обычно в разы больше, чем принято считать.
Ранее Мясников заявлял, что вакцинация и создание новых препаратов для профилактики COVID-19 способны прервать цепочку распространения новых мутаций возбудителя этой болезни.
Названы последствия отказа от масок после вакцинации от коронавируса
Отказ от ношения средств индивидуальной защиты и несоблюдение социальной дистанции после первой дозы двухфазной вакцины от COVID-19 влечет за собой риски заразиться коронавирусом, заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.
По его словам, случаи заболевания после первой дозы вакцины были зафиксированы, и течение болезни у таких пациентов такое же, как у тех, кто еще не прошел вакцинацию, передает ТАСС.
«Если говорить про двухкомпонентную вакцину, мы прекрасно понимаем, я имею в виду, медики, что после первой инъекции иммунитет очень быстро не образуется, и, наверно, психологически, вот, этот период – от первой инъекции до второй – он является наиболее сложным», – уточнил он.
Проценко отметил, что всех сотрудников медучреждения, которое он возглавляет, ежемесячно проверяют на уровень иммуноглобулина G и иммуноглобулина М. Врач отметил, что лично у него уровень иммуноглобулинов снизился ниже диагностических перед Новым годом и он «сделал себе подарок», привившись от инфекции.
Ранее бывший главный санитарный врач России, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что детей не следует прививать от коронавируса, так как они переносят заболевание без тяжелых последствий.
Напомним, в ВОЗ рекомендовала переболевшим коронавирусом сделать прививку от COVID-19.
Попова назвала единичными случаи завоза новых штаммов COVID-19 в Россию
В России не зафиксировано распространение «британского» и других новых штаммов коронавирусной инфекции, есть только единичные случаи завоза новых мутаций заболевания на территорию страны, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Распространения иного штамма, чем те штаммы, которые мы видели и видим в Российской Федерации, распространения иных штаммов в Российской Федерации на сегодняшний день нет», – сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».
При этом она заявила о «единичных находках» случаев заражения новыми штаммами. Кроме того, Попова рассказала, что новая российская тест-система для выявления «британского» штамма коронавируса может определить мутацию, которая также встречается в бразильском и южноафриканском вариантах. Глава Роспотребнадзора назвала это «уникальной разработкой».
«Она такая первая в мире, это сокращение времени и расширение возможности увидеть вирус, который имеет вот эту 501-ю мутацию, о которой все сегодня говорят», – рассказала Попова.
По ее словам, такая мутация есть как в «британском», так и в «южноафриканском» и «бразильском» штаммах.
Ранее Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первую в мире тест-систему для выявления «британского» штамма COVID-19.
Накануне врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков объяснил опасность «британского» штамма COVID-19 для детей. Он также предупредил переболевших COVID-19 о риске подхватить «британский» штамм коронавируса. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число новых случаев коронавируса, как и число жертв, в мире продолжает снижаться, однако число стран, где выявлены «британский», «южноафриканский» и «бразильский/японский» штаммы, продолжает расти.
Напомним, в декабре 2020 года Россия временно приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса. Позже Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 февраля.
Эстонский медик выступил в защиту «Спутника V»
Кавалер ордена Красного Креста Эстонии, доктор медицинских наук Адик Левин назвал «политической демагогией» заявления экс-главы МИД страны, депутата эстонского парламента от партии Isamaa Урмаса Рейнсалу, по словам которого вакцина против коронавируса «Спутник V» является якобы «гибридным оружием России».
«Я лично считаю, что высказанное вами, это исключительно политическая демагогия. Почему? Да потому что теперь, когда международно признанный журнал Lancet опубликовал материал о высокой эффективности вакцины «Спутник V», многие скептики поняли, что речь идет о хорошей и действенной вакцине», – передает заявление Левина Sputnik Meedia.
Врач разъяснил Рейнсалу, как печатают научные публикации. «Научная работа оформляется в виде статьи, которую отправляют редакции журнала. До публикации материал рассылают нескольким рецензентам. Убежден, что в данном случае этот материал оценивал не один мирового уровня топ-ученый, а сразу несколько. Они, к счастью, далеки от политики. Да и журнал далек от политики», – пояснил эксперт.
По словам Левина, публикация в Lancet дала возможность представить «Спутник V» Лекарственному департаменту Европейского союза, и не исключено, что препарат будет одобрен для использования в странах Евросоюза.
«Надо полагать, Господь послал человечеству пандемию для того, чтобы мы прекратили информационную войну, чтобы мы все сели за один стол, дабы обсудить, как избавиться от пандемии», – пишет Левин. Он добавил, что вместо того чтобы помочь людям, чтобы они не болели коронавирусом, и предупредить их смерти, в Эстонии власти занимаются второстепенными вещами и делами.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как страны Прибалтики держат оборону против российской вакцины.
Создатели «ЭпиВакКороны» рассказали о ее эффективности против разных штаммов COVID-19
Вакцина «ЭпиВакКорона» должна быть эффективна против существующих сейчас штаммов, в том числе южноафриканского, сообщил глава центра «Вектор» Ринат Максютов.
«Если мы говорим о других вариантах нового коронавируса, таких, как южноафриканский штамм, бразильский, то теоретический анализ их последовательности говорит о том, что вакцина «ЭпиВакКорона» будет одинаково эффективна и против данных вариантов штамма», – рассказал Максютов, передает РИА «Новости».
Практические исследования, как добавил глава «Вектора», будут проведены после получения вирусных изолятов.
Кроме того, Максютов заявил, что иммунитет после вакцинации «ЭпиВакКороной» будет действовать на протяжении года.
«Мы рассчитываем, что иммунитет, который обеспечивается после иммунизации вакциной «ЭпиВакКорона» будет действовать на протяжении 12 месяцев. Мы планируем отслеживать это путем изучения поствакцинального иммунитета в определенные промежутки времени. В первую очередь в рамках клинических исследований, в частности, в рамках клинических исследований первой и второй фазы, которая проводилась у нас на ста добровольцах», – сказал Максютов.
Он также заявил, что иммунитет выработался у 94% добровольцев старше 60 лет после вакцинации «ЭпиВакКороной».
Ранее стало известно, что антитела к коронавирусу выработались у всех добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, участвовавших в пострегистрационных исследованиях вакцины «ЭпиВакКорона».
Новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона» в октябре 2020 года. В феврале «Вектор» направил результаты клинических исследований «ЭпиВакКороны» фазы I-II в зарубежные научные рецензируемые журналы. Роспотребнадзор заверил, что «ЭпиВакКорона» эффективна против новых штаммов COVID-19.