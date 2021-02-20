Лубянскую площадь в Москве решили не оставлять без памятника Москвичам пообещали самую холодную ночь в году 20 февраля 2021, 19:10 Текст: Елизавета Булкина

Ночь на 23 февраля может стать самой холодной в Москве в этом году, температура в столице может опуститься до -27 градусов, а атмосферное давление будет на 20 единиц выше нормы, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. В выходные дни в честь Дня защитника Отечества в Москве будет постепенно холодать. В воскресенье утром будет порядка минус 13-15 градусов, днем ожидается минус 8-10. «Погода будет облачная, небольшой снежок днем пройдет. Выпадет 1-2 сантиметра снега, не более того. В ночь на 22 число мы останемся в зоне фронта с небольшим снежком. Температура воздуха в Москве минимальная минус 15 - минус 17, по области до минус 20», – передает слова специалиста РИА «Новости».



Дневная температура станет чуть ниже, минус 14-16 в Москве и минус 12-17 по области, уточнила Позднякова.



«Самым холодным днем будет 23 февраля, мы будем практически в центре антициклона, атмосферное давление будет очень высоким – больше чем на 20 единиц выше нормы. Существенных осадков 23 числа не будет, но за счет того, что ночь будет малооблачной, температура будет понижаться, мы ждем, что это будет очень холодная ночь в Москве, не исключено, что она даже будет самой холодной в этом году – минус 25 – минус 27 градусов», – рассказала синоптик. Дневная температура останется на уровне минус 14-16 градусов. Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что жители Москвы на праздники могут столкнуться с резкими скачками атмосферного давления, это может сказаться на метеозависимых людях.

Климатолог объяснил причину наступления аномальных холодов 18 февраля 2021, 19:08

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Чем слабее перепад температуры между экватором и полюсом, тем чаще могут устанавливаться такие холодные аномальные режимы, рассказал газете ВЗГЛЯД научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова, климатолог Александр Чернокульский. Он прокомментировал внезапное похолодание и обилие снега в Европейской части России, Европе и Америке. Исключительно холодная и снежная погода обрушилась на ряд стран и регионов, для которых она не слишком типична. Так, например, на Украине, как и во многих других европейских странах, были зафиксированы температурные минимумы за период более ста лет, ряд регионов США лишились тепла и электричества, а американский штат Техас из-за холода столкнулся даже с проблемой водоснабжения. Несколькими неделями ранее столица Испании Мадрид была засыпана сильнейшим снегопадом. Европейская часть России переживает необычные для последних лет морозы. «Обычной средней погоды не бывает. То есть средняя температура вычисляется за определенный период. Да, в последние годы реже встречались такие аномалии холодов, в основном была теплая погода, но ничего удивительного в том, что сейчас происходит, нет», – говорит Чернокульский. Он рассказывает, что есть работы, показывающие, что при текущих глобальных измененях климата аномальные холода в разных регионах могут учащаться. Это связывают с текущей обстановкой в Арктике. То есть когда в Арктике практически не останется льда, наступят очень теплые зимы, а пока там его порядка 40%, может наблюдаться так называемый полярный диполь – ученые его называют «холодный континент теплой Арктики». «Если уж говорить об аномальной погоде, то в Арктике, например, сейчас температура гораздо выше нормы. Да и средняя температура в любом регионе складывается из аномалий. То, что во время глобального потепления мы наблюдаем такие холода, тоже абсолютно нормально, ведь складывается общая температура во всем мире. Где-то теплее нормы, где-то холоднее», – объясняет собеседник. Климатолог рассказывает, что в этом году также развивается явление Ла-Нинья (холодная фаза тихоокеанского колебания) – Тихий океан в этом году холоднее, чем обычно, но это не значит, что мы можем попрощаться с глобальным потеплением. В среднем глобальная температура на планете все равно выше. «А аномальные холода в этих широтах только чаще могут приходить при глобальном потеплении. Меняются перепад, экватор, полюс. Полюс теплеет быстрее, чем экватор, в итоге этот перепад становится слабее. А чем слабее перепад температуры между экватором и полюсом, тем чаще могут устанавливаться такие холодные аномальные режимы. Причем достаточно длительные», – заключил Чернокульский. Ранее синоптики предупредили жителей российской столицы, что в течение выходных и праздничных дней в Москве будет наблюдаться «барическая пила» (резкие колебания атмосферного давления за определенный срок). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россиянка помогла живущим в США внукам справиться с аномальными холодами 19 февраля 2021, 09:33 Текст: Наталья Ануфриева

Гостившая у родственников россиянка помогла внукам, проживающим в США, спастись от аномальных холодов в Техасе. Россиянка по имени Лилия приехала в гости к родственникам в США, но задержалась из-за начавшейся пандемии коронавируса, а затем застала аномальные холода в Техасе, передает канал «360». «Воду [из батарей] слили вовремя – система отопления не перемерзла. Большинство не знает, что воду нужно было сливать», – рассказала женщина. Она также отметила, что в американских магазинах не продают одежду, предназначенную для таких суровых морозов, однако ее семье повезло, так как они ездили в горы и имели необходимые вещи. Кроме того, россиянка вязала теплые свитера своим внукам. «Спасло то, что жила в России», – считает Лилия. Напомним, беспрецедентная снежная буря обрушилась на 25 штатов в США, остановив работу НПЗ. Из-за рекордного похолодания миллионы жителей южных штатов США остались без электричества, больше всего пострадал штат Техас. Жертвами аномальных холодов в ряде американских штатов стали 38 человек, большая часть смертей приходится на Техас. Три человека погибли в результате торнадо в штате Северная Каролина. После этого жители Техаса столкнулись с проблемами с качеством водопроводной воды, более 260 тыс. человек живут на территориях, где не работают системы водоснабжения. Научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова, климатолог Александр Чернокульский объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД причину наступления аномальных холодов. Терапевт рассказал, как легче перенести «барическую пилу» 17 февраля 2021, 22:05

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Метеозависимым следует подготовиться к тому, что в предстоящие выходные и праздничные дни в столице будет наблюдаться такое явление, как «барическая пила», сказал газете ВЗГЛЯД врач-терапевт Александр Барвинский. В этот день он порекомендовал не залеживаться и не засиживаться, а прогуляться на свежем воздухе. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в течение выходных и праздничных дней в Москве будет наблюдаться «барическая пила» (резкие колебания атмосферного давления за определенный срок). Он предупредил, что это может сказаться на метеозависимых людях. «Естественно, при появлении той или иной симптоматики, метеозависимые люди должны ее уже решать соответствующими препаратами, которые им ранее назначил врач. Если это гипертоник (больной гипертонией – прим. ВЗГЛЯД), то препаратами, понижающими давление, если это человек с мигренями, то принимать следует препарат, которым он купирует свою болезнь. Просто в этот день нужно быть потенциально готовым к тому, что придется более пристально следить за самочувствием, давлением, уровнем сахара и так далее», – говорит Барвинский. Терапевт отмечает, что если метеозависимый очень плохо себя чувствует в день изменения погоды, то следует соблюдать постельный режим. В любом другом случае он призывает не отказываться от активности и прогуляться в этот день на свежем воздухе без каких-либо нагрузок. Засиживаться или залеживаться в течение дня дома даже во время болезни, по словам врача, является одной из распространенных ошибок. «Глобально, чтобы меньше зависеть от погоды, температуры и быть более универсальным человеком, нужно развивать адаптивные возможности своего организма. Для этого есть разные методы работы над собой. Например, начать закаливание, применять определенные спортивные нагрузки и медитативные практики, есть разные бани, сауны и прочие методы работы над собой. Да и в целом следует придерживаться правильного режима сна и питания. Все это вкупе позволяет человеку гораздо легче адаптироваться к любым изменениям», – рассказывает врач. Также он рекомендует практиковать лечебное голодание тем, у кого нет к этому противопоказаний. По его словам, если проводить один день в неделю исключительно на воде, то это тоже повысит адаптивность человека к каким-либо изменениям. Ранее врач-терапевт и пульмонолог, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко во время резкого перепада температуры рекомендовал метеозависимым людям придерживаться постельного режима. Крымский мост впервые перекрыли из-за непогоды 19 февраля 2021, 08:18

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Дорожники впервые с момента завершения строительства перекрыли движение по Крымскому мосту из-за снегопада, сообщил замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко. Лукашенко в эфире «Радио Крым» сообщил, что «в связи с обильным выпадением осадков, которые в настоящее время идут, идет налипание мокрого снега, ФКУ Упрдор «Тамань» принято решение о временном перекрытии Крымского моста и начале работ по очистке дорожного полотна», передает ТАСС. Крымский мост – самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог. Ранее сильные дожди со снегом прогнозировали в Краснодарском крае, Волгоградской области и Крыму. Крымскую трассу «Таврида» закрыли от Керчи до Симферополя 19 февраля 2021, 21:41 Текст: Вера Басилая

Ограниченное в пятницу из-за снегопада движение автомобилей по трассе «Таврида» от Керчи до Симферополя закрыли как минимум до утра субботы, для расчистки дороги привлекли бронетранспортер, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. «Сейчас сильный ветер боковой не дает быстро убрать снег. Только убрали, через час опять надуло, сметает снег с полей. Температура – минус четыре. Сказать оперативный прогноз пока невозможно, движение по трассе будет ограничено до утра. Сейчас на трассе остаются фуры, которые стоят в сторону Симферополя. Команда дана обойти всех без исключения, с каждым водителем переговорить, кому какая помощь нужна. Легковой транспорт размещен в городе Керчи, людям будут предоставлены гостиницы», – приводит слова Аксенова ТАСС. По его словам, жителей Керчи пропускают на въезд в Крым со стороны Крымского моста, но для других автомобилистов проезд на полуостров по-прежнему закрыт. Сложности с выездом на трассу сохраняются в Ленинском, Кировском и Белогорском районах. В течение двух часов планируется создать коридор для движения транспорта, находящегося на трассе «Таврида», в сторону Симферополя. При этом Аксенов вновь призвал всех водителей воздержаться от поездок по дорогам полуострова. Задействована техника Минобороны, Росгвардии и бронетранспортер предприятия «Черноморнефтегаз», рассказал Аксенов. «Подрядчик, ответственный за уборку дороги от снега, не справился с данной ситуацией. Повторно на завтра я готовлю обращение в федеральные органы власти, чьим решением был выбран подрядчик. К сожалению, количество комбинированных дорожных машин [недостаточное], вместо 24 мы видим только десять. Хотя подрядчик рассказывает о 24, но найти их не можем», – сообщил глава Крыма. Ранее сообщалось, что временно была закрыта часть крымской трассы из-за ухудшения погодных условий. Напомним, что Минобороны, Росгвардию и МЧС привлекли к расчистке «Тавриды» от снега в Крыму, где из-за ночного снегопада образовался транспортный затор. Крымский мост впервые перекрыли из-за непогоды. Позднее в МЧС рассказали, что автомобильное движение по мосту через Керченский пролив возобновили по направлению из Крыма на Кубань. На подъезде к Крымскому мосту скопилось 80 автомобилей, развернут пункт обогрева. Жители Техаса столкнулись с проблемами с водопроводной водой из-за холодов 18 февраля 2021, 11:44 Текст: Дмитрий Зубарев

Миллионы жителей американского штата Техас, пострадавшего от аномальных холодов и непогоды, столкнулись с проблемами с качеством водопроводной воды, более 260 тыс. человек живут на территориях, где не работают системы водоснабжения, сообщает телеканал NBC. Согласно заявлению главы техасской комиссии по качеству окружающей среды Тоби Бейкера, 264 тыс. человек остались из-за непогоды без водопроводной воды. Почти 7 млн жителей штата получили уведомление о том, что из-за проблем с водоснабжением и качеством очистки воды ее перед использованием необходимо прокипятить, передает РИА «Новости». Однако некоторые жители не способны это сделать, поскольку испытывают проблемы с электроснабжением. По последним данным, без электричества остаются более 1 млнпользователей в Техасе, а также более 183 тыс. в штате Миссисипи, почти 120 тыс. в Орегоне и свыше 116 тыс. в Луизиане. Ранее сообщалось, что число жертв аномальных холодов в ряде американских штатов увеличилось до 29 человек. Наибольшая часть погибших приходится на Техас, также есть жертвы в Северной Каролине, Оклахоме, Кентукки, Теннесси и Луизиане. В результате стихии в Техасе вышли из строя половина ветряных энергетических установок, приостановили работу крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы и автопроизводители. В воскресенье вечером президент США Джо Байден по просьбе губернатора Техаса Грега Эбботта объявил в штате режим чрезвычайной ситуации на федеральном уровне. Эта мера позволит Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях приступить к оказанию прямой помощи пострадавшему региону. Ранее сообщалось, что беспрецедентная снежная буря обрушилась на 25 штатов в США, остановив работу НПЗ. Из-за рекордного похолодания миллионы жителей южных штатов США остались без электричества, больше всего пострадал штат Техас. Жертвами аномальных холодов в ряде американских штатов стали 25 человек, большая часть смертей приходится на Техас. Три человека погибли в результате торнадо в штате Северная Каролина. Россиян предупредили об аномальных морозах 20 февраля 2021, 15:35 Текст: Абдулла Шакиров

Жителей Центрального федерального округа (ЦФО) ожидают перепады температур до плюсовых значений и аномальные морозы на 7–12 градусов ниже климатической нормы, рассказали в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «С 21 по 23 февраля ожидается резкий перепад температур. С 22 февраля Воронежская область попадет под влияние циклона, пройдет мокрый снег, а днем местами даже снег с дождем, ожидаем гололед, налипание мокрого снега, ночью еще 3–8 градусов мороза, но днем уже от 0 до 2 градусов», – передает ТАСС сообщение дежурного синоптика Воронежского областного гидрометеоцентра Светланы Перовой. Аналогичная ситуация ожидается в Орловской, Смоленской, Курской и Калужской областях. Также в ближайшие дни в большинстве регионов ЦФО прогнозируются небольшие осадки в виде снега, местами с дождем, гололед и усиление порывов ветра. Начиная с 23 февраля в округ вновь вернутся аномальные морозы. Как отмечается в сообщении, в Костромской области объявлен режим повышенной готовности из-за понижения температуры до минус 36 градусов, а в Ярославской области к среде ночные температуры установятся на отметке минус 35 градусов. Тем временем в Рязанской области 20 февраля в ряде районов полностью или частично отменили занятия для школьников. Ранее климатолог объяснил причину наступления аномальных холодов в европейской части России. В МЧС предупредили о возможных ЧС из-за сильных морозов в Подмосковье, Тверской, Калужской и Тульской областях. Названы даты перевода транзита грузовиков свыше 12 тонн на ЦКАД 18 февраля 2021, 22:24 Текст: Елизавета Булкина

Транзит грузовиков свыше 12 тонн переведут с дорог Подмосковья и МКАД на ЦКАД на 20-21 февраля, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта. «На 20-21 февраля транзит грузовиков свыше 12 тонн переводится на ЦКАД. Такая практика будет применяться и дальше», – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.





Москва и Подмосковье приняли совместное решение о переключении транзитного движения грузовиков свыше 12 тонн с дорог Московской области и МКАД на Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД). Первые ограничения будут действовать с 9 утра 20 февраля до 9 утра 22 февраля. «Для грузовиков, которые едут в Москву и имеют действующий пропуск – ничего не изменится (…) ЦКАД – для транзита, МКАД – для жителей агломерации», – пояснили в дептрансе. Ранее «Автодор» сообщил, что стоимость проезда по четвертому участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-4) составит в среднем 2,5–5 рублей за 1 км. В метро Москвы два человека за день упали на рельсы 18 февраля 2021, 12:09 Текст: Алексей Дегтярев

В московском метро за один день произошло два случая падения людей на рельсы, один из упавших погиб, сообщили в экстренных службах столицы. Мужчина погиб при падении на станции «Дубровка» Люблинско-Дмитровской линии метро, сообщил собеседник РИА «Новости». «Тело погибшего мужчины достали, движение восстановлено», – уточнил он. Второй случай произошел чуть позже. «На станции метро «Проспект Мира» произошло падение человека на рельсы», – пояснил собеседник. Мужчину извлекли на платформу живым, сказал источник. В начале февраля на участке Краснопресненской линии метро Москвы перекрывали движение поездов из-за человека, упавшего на пути. Жертвами аномальных холодов в США стали почти 50 человек 19 февраля 2021, 17:03 Текст: Елизавета Булкина

В США почти 50 человек погибли в результате аномальных холодов и снежной погоды, сообщило издание Washington Post со ссылкой на собственные подсчеты. В воскресенье, по данным газеты, в Соединенных Штатах погибли не менее 47 человек, из них 30 – в Техасе, передает РИА «Новости». Издание учитывало случаи смерти от погодных условий или с подозрением на смерть по этой причине. При этом реальное число жертв «несомненно выше», отмечает Washington Post. Некоторые погибли от отравления угарным газом в попытке согреться, другие – от гипотермии или в ДТП. Личности большинства погибших все еще не установлены. Беспрецедентная снежная буря обрушилась на 25 штатов в США, остановив работу НПЗ. Из-за рекордного похолодания миллионы жителей южных штатов США остались без электричества, больше всего пострадал штат Техас. Жертвами аномальных холодов в ряде американских штатов стали 25 человек, большая часть смертей приходится на Техас. Три человека погибли в результате торнадо в штате Северная Каролина. После этого жители Техаса столкнулись с проблемами с качеством водопроводной воды, более 260 тыс. человек живут на территориях, где не работают системы водоснабжения В четверг число жителей Техаса без электричества сократилось до 537,8 тыс. человек, В Миссисипи, Луизиане, Орегоне и Кентукки без света сидят порядка 490 тыс. граждан. Почти 7 млн жителей Техаса рекомендовано кипятить воду перед употреблением, неисправности поставщиков воды затронули порядка 263 тыс. человек. В Москве Jaguar оправили на спецстоянку за огромный долг по штрафам 17 февраля 2021, 19:51 Текст: Ксения Панькова

Автомобиль марки Jaguar отправился на спецстоянку из-за накопленных почти 400 тыс. рублей долгов по штрафам, 163 из которых – за неоплату парковки, сообщил департамент транспорта Москвы. «На этой неделе Моспаркинг вместе с судебными приставами отправили на спецстоянку автомобиль Jaguar. Его владелец накопил почти 400 тысяч долгов по штрафам, 163 из которых – за неоплату парковки», – сообщает дептранс в Telegram. По данным ведомства, обратно свою машину нарушитель получит, только когда оплатит все долги. Дептранс напомнил, что штрафы следует оплачивать в течение 60 дней. Ранее были названы самые частые нарушения ПДД у московских водителей. В столичном ГИБДД рассказали, что за девять месяцев 2020 года было выявлено 22,5 млн нарушений ПДД, а автомобилисты должны были заплатить по штрафам около 35 млрд рублей только с учетом скидки 50%. В ФАС обещали проверить повышение цен на такси во время снегопада 17 февраля 2021, 19:42 Текст: Алексей Дегтярев

В Федеральную антимонопольную службу поступили обращения о повышении цен на такси, сообщила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева. «На данный момент в ФАС России поступило несколько обращений по вопросу повышения цен на услуги такси, они будут рассмотрены в установленном порядке», – пояснила РИА «Новости» Заева. Она напомнила, что государство не регулирует ценообразование на рынке такси, на нем применяется динамическое ценообразование. «То есть чем выше спрос и/или хуже условия работы, например, плохие погодные условия, существенные затруднения на дорогах, тем выше стоимость услуги», – пояснила представитель ФАС. Также она сообщила, что ведомство проводит расследование, чтобы оценить влияние агрегаторов на цены и комиссии на такси в Москве и области. «Доля «Яндекс.Такси» + Uber на территории Москвы и Московской области превышает 50%, ФАС проводит расследование на предмет оценки влияния деятельности агрегаторов такси на рынок пассажирских перевозок такси с точки зрения разумности и обоснованности установления цен и комиссий», – сказала Заева. В ФАС добавили, что законы не запрещают сам факт доминирования на товарном рынке, но запрещено злоупотребление доминирующим положением. Департамент транспорта Москвы сообщал, что во время непогоды цены на такси резко повысились, некоторые агрегаторы подняли стоимость поездок в два-три раза. В пресс-службах сервисов онлайн-заказа такси «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» сообщили, что тарифы на поездки в такси в Москве не менялись, к удорожанию привели повышенный спрос и увеличенное время поездки из-за сильного снегопада. Названа дата начала голосования для выбора памятника на Лубянской площади 19 февраля 2021, 17:32 Текст: Елизавета Булкина

Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади будет запущено 25 февраля на нескольких площадках, в шорт-лист включены памятники Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому, сообщил зампред Общественной палаты Москвы, глава комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов. «Голосование за памятник начнется 25 февраля и пройдет на нескольких площадках – это «Активный гражданин» и сайты различных СМИ. А также в опросе примут участие муниципальные депутаты», – передает слова Венедиктова РИА «Новости».

Комиссия по наблюдению за голосованием о памятнике будет создана на базе Штаба по наблюдению за выборами 2021 года в Москве. По словам Венедиктова, по итогам заседания совета в шорт-лист решено было внести два варианта. «Большинство совета проголосовало за то, чтоб было два кандидата – Невский и Дзержинский. Я воздержался», – уточнил он. Ранее вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала группа российских деятелей культуры и журналистов. Напомним, возможность возвращения на Лубянскую площадь памятника Дзержинскому либо размещения там другого монумента обсуждается давно. Еще в феврале 2014 года комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме выступила против установки памятника Дзержинскому на Лубянской площади в центре столицы. Перед этим РПЦ выступила против реставрации памятника Дзержинскому, поскольку, по мнению Церкви, подобные действия оскорбляют память всех, кто невинно пострадал в СССР. При этом речь шла только о реставрации, а не о возвращении памятника на то место, где он стоял до начала 1990-х. Летом 2015 года Лубянская площадь вновь стала предметом активного обсуждения москвичей после предложения КПРФ вернуть на нее памятник Дзержинскому. Соответствующее предложение поддержала Мосгордума. Однако, как отмечала газета ВЗГЛЯД, уже появились опасения, что восстановление монумента спровоцирует раскол в обществе. В то же время начали поступать предложения восстановить на Лубянской площади фонтан или организовать пешеходную зону. По данным социологического опроса ВЦИОМ, за восстановление памятника Дзержинскому на Лубянской площади высказалось 37% москвичей, в то время как предложенный «Единой Россией» проект пешеходной зоны с фонтаном поддержало 56%. Памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии был поставлен в 1958 году на бывшей и будущей Лубянской площади, с 1926 по 1991 год носившей имя Дзержинского. Москвичам пообещали мороз на 23 февраля 19 февраля 2021, 23:47 Текст: Евгения Шестак

В начале следующей недели в Москве ожидается морозная погода на 10-13 градусов ниже нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В выходные температурный фон будет на 4-5 градусов ниже нормы, все-таки не экстремальный холод. Но в понедельник очередное понижение температуры, которое особенно будет выражено днем – будет минус 12-14 градусов, по области – до минус 17 градусов. Во вторник тоже холодная погода с температурой на 10-13 градусов ниже нормы», – цитирует ТАСС Вильфанд. По его словам, ночная температура в начале недели будет в диапазоне 21-26 градусов мороза. Ранее научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова, климатолог Александр Чернокульский объяснил, что холодные аномальные режимы зависят от перепада температуры между экватором и полюсом. Исключительно холодная и снежная погода обрушилась на ряд стран и регионов, для которых она не слишком типична. Так, например, на Украине, как и во многих других европейских странах, были зафиксированы температурные минимумы за период более ста лет, ряд регионов США лишились тепла и электричества, а американский штат Техас из-за холода столкнулся даже с проблемой водоснабжения. Несколькими неделями ранее столица Испании Мадрид была засыпана сильнейшим снегопадом. Европейская часть России переживает необычные для последних лет морозы. Клинические исследования вакцины «Спутник Лайт» начались в Москве 18 февраля 2021, 11:20 Текст: Алина Назарова

Международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт» стартуют в Москве, также в российской столице пройдут исследования вакцины «Спутник V» для подростков от 14-18 лет, сообщил мэр города Сергей Собянин. «Разработанная московскими учеными из Института им. Гамалеи вакцина «Спутник V» доказала свою эффективность и безопасность. Прививку уже сделали почти 600 тысяч москвичей. Препаратом заинтересовалось множество стран мира. Естественно, ученые не собираются останавливаться на достигнутом. В ближайшее время совместно с Институтом им. Гамалеи мы проведем несколько крупномасштабных исследований, касающихся вакцинации от COVID-19», – говорится в сообщении на сайте Собянина. Так, мэр обратил внимание на эпидемиологическое исследование устойчивости иммунитета после вакцинации от коронавируса, которое началось на этой неделе. «Две тысячи человек, получившие первый компонент вакцины от трех до шести месяцев назад, будут ежемесячно (с февраля по август) сдавать тест на наличие антител. Таким образом, мы увидим динамику изменений, которые произойдут у каждого из участников исследования спустя девять-десять месяцев или даже год после вакцинации», – указал мэр. По его словам, это исследование позволит понять, потребуется ли повторная вакцинация от COVID-19 накануне очередного эпидемиологического осенне-зимнего сезона. Кроме того, он сообщил, что на базе детской городской клинической больницы им. Башляевой будут проведены три фазы клинического исследования вакцины «Спутник V» для детей в возрасте от 14 до 18 лет. По результатам можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации. Он также рассказал, что специалистами разработана назальная форма «Спутника V», которая формирует иммунитет в зоне носоглотки. Данный препарат не заменит полноценной вакцинации, но может быть полезен как дополнительная форма защиты. Все три фазы клинических исследований препарата тоже планируется провести в Москве. «И, наконец, сегодня мы начинаем международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт». Новый препарат, разработанный в Институте им. Гамалеи, призван устранить основной недостаток классического «Спутника V» – наличие двух компонентов, вводимых пациенту с разницей несколько недель. Для вакцинации «Спутником Лайт» потребуется только один визит в поликлинику. Иммунитет начнет формироваться спустя неделю и достигнет максимума через четыре недели после вакцинации», – указал Собянин. По его словам. в основе нового препарата – те же самые специальные структуры (векторы-носители), что и в «Спутнике V». Вакцина не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих будет невозможно. «Спутник Лайт» уже прошел первые фазы испытаний. У всех, кто его получил, сформировался иммунитет от COVID-19. А сам препарат переносится организмом как обычная прививка. В основном этапе – международных клинических исследованиях – примут участие 6 тыс. человек: по 3 тыс. из России и Объединенных Арабских Эмиратов», – добавил мэр Москвы. «Российская часть исследований пройдет в Москве на базе десяти городских поликлиник. Принять участие в них может любой совершеннолетний гражданин. Если, конечно, ранее он не проходил вакцинацию «Спутником V» и не имеет других противопоказаний. Потенциальные участники испытаний пройдут медицинское обследование», – заключил Собянин. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД