Зеленский поручил увеличить долю оборонного заказа и укрепить армию Украины После нападения на охранника генконсульства Украины в Петербурге завели дело 20 февраля 2021, 13:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после нападения на охранника генконсульства Украины в Петербурге, сообщил источник в силовых структурах. «После нападения на охранника возбуждено уголовное дело по статье 213 УК России «Хулиганство», – сообщил источник РИА «Новости». Ранее пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщила, что в четверг мужчина ранил ножом сотрудника учреждения на улице Бонч-Бруевича в Петербурге, нападавший обезврежен и доставлен в полицию. По адресу улица Бонч-Бруевича, 1В располагаются генконсульство Украины, а также банк «Открытие». Госпогранслужба Украины заявила, что на ее сотрудника, охранявшего украинское генконсульство в Санкт-Петербурге, совершили нападение, мужчине нанесли два ножевых ранения. По данным пресс-службы госпогранслужбы Украины, мужчина без объяснения и видимых на то причин набросился на пограничника сразу, как только ему открыли дверь. По предварительным данным, задержанный был записан на прием в генконсульство. Ранее в генконсульстве Украины в Стамбуле мужчина с пистолетом и взрывчаткой ворвался внутрь и угрожал взорвать здание.

В Крыму оценили планы Украины сделать невозможной подачу воды на полуостров 18 февраля 2021, 08:30

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал глупостью планы Киева достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы сделать невозможной подачу воды на полуостров. Бобков прокомментировал слова так называемого постоянного представителя президента Украины в Крыму Антона Кориневича, который заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, чтобы исключить возможность водоснабжения полуострова. Бобков считает, что ничего, кроме пустой растраты бюджетных средств, эта инициатива Украине не даст, передает РИА «Новости». «В Крыму ведутся масштабные работы по укреплению водной безопасности полуострова, поэтому любая перспектива получения воды с территории Украины становится для нас все менее актуальной и интересной. Рассуждения о строительстве дамбы для усложнения подачи воды в Крым на фоне дефицита бюджетных средств на Украине звучат как очередная глупость. Пора прекратить все эти глупые заявления о воде, поставки которой Украина давно перекрыла и теперь еще хочет впустую потратить средства, чтобы самой себе гарантировать это», – заявил политик. По его словам, несмотря на различные вызовы, крымчане привыкли рассчитывать исключительно на собственные силы. «Мы пройдем непростой период водного дефицита. В этом нам поможет не только системная работа, но и климатический фактор», – сказал вице-спикер. Минувшим летом в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. Для преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. В октябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Крыму выделены 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения. В декабре стала известна мощность будущего водопровода в Крыму. Погребинский назвал подоплеку санкций против Медведчука 19 февраля 2021, 21:20

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Александр Рыбин

Власти Украины решили выдавить из страны лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. До его ареста дело вряд ли дойдет, сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он отреагировал на введение персональных санкций в отношении Медведчука и его жены. «Очевидно, что меры СНБО носят незаконный характер. Если бы власти Украины хотели идти по пути закона, то для начала предъявили бы какие-то подозрения, а раз ничего подобного не случилось, то у них нет никаких доказательств вины Медведчука. Просто есть исполнение решения, которое, скорее всего, согласовано с посольством США в Киеве о том, что нужно перекрыть все каналы информации, которые действуют вразрез с интересами Соединенных Штатов», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Эксперт пояснил, что для украинских властей особенно чувствительна «тема внешнего управления правительства в Киеве» из США, о чем говорится на близких к ОПЗЖ телеканалах, которые недавно лишились лицензии на вещание и теперь их можно смотреть только в интернете. «Медведчук, между прочим, первым на Украине стал говорить о внешнем управлении. Американское посольство прежде даже реагировало на подобные высказывания Медведчука. Мы сейчас сталкиваемся с тем, что обычно называют прокси-войной между Россией и США. Жертвами этой войны становятся люди, которые хотели бы нормальных отношений с Россией. А таких людей на Украине точно больше трети в стране. И такие люди «путаются под ногами» в понимании властей, используя телеканалы и трибуны парламента», – отметил Погребинский. По его мнению, в нынешних условиях власть может прибегнуть и к более жестким мерам в отношении лидера ОПЗЖ. «Вряд ли дойдет дело до ареста самого Виктора Медведчука. Ему дают понять: ты лучше уезжай, потому что потом будет хуже, забирай все свое и своих, а на остальное у нас наложены санкции. Главное – чтобы простыл след Медведчука и других людей, а партию ОПЗЖ можно было бы спокойно запретить и закрыть. По-видимому, сейчас стоит такая задача. Но ничего нельзя исключать. На Украине действуют по беспределу, абсолютно игнорируя законы и Конституцию», – резюмировал Погребинский. В пятницу совет национальной безопасности и обороны Украины ввел на три года санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юрлиц. Санкции распространяются также на все имущество Медведчука, который является кумом российского президента Владимира Путина. Полный список санкций будет изложен в скором времени в тексте указа президента Украины Владимира Зеленского. Партия Медведчука находится в оппозиции главе государства и выступает за диалог с Россией. В начале февраля партия приняла резолюцию о начале процедуры импичмента Зеленского «за грубые и систематические нарушения конституции и законодательства Украины». В пятницу вечером в партии пообещали «сделать все», чтобы «довести процесс импичмента Зеленского до конца». Так там отреагировали на решение главы государства прекратить вещание сразу трех оппозиционных телеканалов – ZIK, NewsOne и «112 Украина». Одним из поводом для санкций стала трансляция встречи Медведчука с Путиным в октябре 2020 года, на которой обсуждались возможные поставки российской вакцины «Cпутник V» на Украину. Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ренат Кузьмин назвал санкции инструментом Зеленского для противоправной борьбы с политическими оппонентами. «Я могу предположить, что когда изменятся времена и президент потеряет свою президентскую неприкосновенность, которую он обещал отменить первой, то наступит время, когда президент Зеленский за принятие таких вот решений о наложении санкций на граждан Украины, абсолютно не мотивированных и политически ангажированных, будет привлечен к уголовной ответственности, поскольку все это явно похоже на превышение служебных полномочий, принятие политически мотивированных решений и использование своей власти для противоправной борьбы с политическими оппонентами», – сказал Кузьмин в эфире YouTube-канала «112 Украина». Глава Нафтогаза назвал остановку «Северного потока – 2» вопросом жизни и смерти для украинцев 18 февраля 2021, 08:20

Фото: Weiser Martin/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Руководитель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что остановка постройки газопровода «Северный поток – 2» является вопросом жизни и смерти для украинцев. По мнению главы компании, завершение строительства газопровода якобы сделает Украину «беззащитной перед российской военной агрессией», передает РИА «Новости». «Пока Украина занимается транзитом газа в Германию, Италию и Францию, украинские ГТС – это часть нашей оборонной системы. Как только у Кремля появится физическая возможность перенаправить газовые потоки в обход Украины, наши ГТС станут просто сетью трубопроводов. Тогда наша страна станет намного уязвимее к российской агрессии», – утверждает глава Нафтогаза. По его словам, именно поэтому остановка «Северного потока – 2» – это без преувеличения вопрос жизни или смерти для наших граждан (украинцев)». Ранее президент Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. Ранее США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2». В свою очередь в МИД России заявили, что американские санкции не помешают завершить проект. В то же время появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Янукович перечислил виновных в потере Украиной Крыма и Донбасса 18 февраля 2021, 01:44

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Воссоединение России и Крыма, а также конфликт в Донбассе вызваны действиями лидеров евромайдана: Петра Порошенко, Арсения Яценюка и Александра Турчинова – заявил экс-президент Украины Виктор Янукович. Заявление Януковича опубликовал его адвокат Виталий Сердюк. Экс-президент Украины прокомментировал постановление Верховной рады о «революции достоинства». Парламент заявил о необходимости завершить расследование преступлений, произошедших в период евромайдана, и привлечь к ответственности виновных в гибели людей. Янукович считает, что заявление Рады раскалывает украинское общество, разделяет его на победителей и побежденных. По его словам, отношение к евромайдану как к «ключевому моменту строительства украинского государства и выразителю национальной идеи свободы» выглядит «издевательски», ведь «майдан» продолжает разделять» Украину. Как заявил Янукович, «действия прежней и нынешней власти подогревают и углубляют разделение» страны, передает РИА «Новости». Он указывает, что «украинцы, которые были не согласны с государственным переворотом 2014 года, продолжают быть чужими в собственной стране». По его мнению, большинству украинцев «давно известно, кто виновен» в «аннексии Крыма и войне на Донбассе». «Именно «майдан», а точнее его лидеры, Турчинов, Яценюк, Порошенко и другие сделали все, чтобы крымчане чувствовали себя отвергнутыми в «новой» Украине», – заявил Янукович, добавив, что «с несогласным Донбассом выбрали язык оружия – Турчинов подписал преступный указ о начале боевых действий в регионе». Как полагает бывший глава государства, пока на Украине и на Западе не признают правду о событиях 2014 года, «эта трагедия всегда будет препятствием на пути к полному национальному примирению». Янукович считает, что «истинные виновники трагедии 2013–2014 годов должны понести самое суровое наказание». Напомним, на Украине Януковича обвиняют в госизмене, хотя в действительности его незаконно отстранили от власти в феврале 2014 года, после чего ему пришлось бежать из страны. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ФСБ задержала в Воронеже сторонников украинской неонацистской группы «МКУ» 18 февраля 2021, 09:54 Текст: Алина Назарова

Сторонники украинской неонацистской группы «МКУ» задержаны в Воронеже, у них изъято холодное оружие и экстремистская литература, сообщает Федеральная служба безопасности (ФСБ) России. «ФСБ РФ во взаимодействии с министерством внутренних дел РФ и СК РФ пресечена в городе Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы «МКУ», причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств. ... Изъяты: экстремистская литература, символика националистических организаций, холодное оружие, средства связи, содержащие информацию о совершенных преступлениях», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Также в гараже одного из задержанных обнаружили предмет, схожий с минометной миной времен Великой Отечественной войны, его направили на экспертизу. На данный момент заведены уголовные дела из-за возбуждения ненависти либо вражды, совершенного организованной группой, публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также из-за умышленного причинения легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия. В Крыму заявили, что не нуждаются в поставках воды с Украины 18 февраля 2021, 15:42

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Крым не нуждается в поставках воды с Украины, а Северо-Крымский канал уже пришел в негодность, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. «К концу правления Украины канал весь прошел в непригодность. Были разворованы все трубы, которые насыщали его. Это, по сути дела, было серьезной экологической проблемой для нас. Вдоль канала росли болота, заросли. Поэтому от перекрытия канала нет слишком большой проблемы для Крыма. Мы к этому приспособились и провели серьезные работы, чтобы не зависеть от этой воды. Я убежден: она нам совершенно не нужна и вредна», – сказал Константинов, передает РИА «Новости». По его словам, сегодня в Днепр на Украине сбрасываются нечистоты и не соблюдаются никакие санитарные нормы, поэтому полуострову не нужна такая вода. Константинов подчеркнул, что днепровская вода во времена нахождения Крыма в составе Украины подавалась в основном для сельскохозяйственных целей. «Крым снабжал до 30% риса Украину. Это была основная цель этого канала. После того как они его перекрыли, нам пришлось перепрофилировать все сельское хозяйство. Мы перестали выращивать рис и переориентировались на другие культуры. Этот удар мы выдержали. Питьевой водой Северо-Крымский канал снабжал нас крайне редко. К его помощи мы обращались редко», – сказал Константинов. Ранее так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, что «максимально исключает попадание воды» в Крым. По его словам, «позиция представительства и управления канала однозначна – никакой воды в Крым к деоккупации». Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал глупостью планы Киева достроить дамбу на Северо-Крымском канале. Против Медведчука на Украине ввели санкции 19 февраля 2021, 18:59

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. «Сегодня Совет национальной безопасности и обороны принял решение относительно 19 юридических и восьми физических лиц, к которым с сегодняшнего дня указом президента будут наложены соответствующие санкции…Что касается граждан, к которым применены санкции, это… госпожа Марченко Оксана Михайловна, гражданка Украины… Это Медведчук Виктор Владимирович», – передает его слова РИА «Новости». Санкции Киева против Медведчука распространяются также на все его имущество. По словам Данилова, санкции вводятся сроком на три года. Напомним, 4 февраля украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента главы государства Владимира Зеленского «за грубые и систематические нарушения конституции и законодательства Украины». Кравчук объяснил общение с главой ДНР на российском ТВ 18 февраля 2021, 14:33

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Глава делегации Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук объяснил, почему общался с лидером самопровозглашенной Донецкой народной республики Денисом Пушилиным в эфире российского телеканала, в то время как Киев официально отказывается от прямых переговоров. «Я не общался с Пушилиным, я задал ему вопрос. Потому что российские каналы делают некоторые манипуляции, они не предупреждали меня, что там будет включение Пушилина. Я вначале задал этот вопрос ведущему... он тут же переключился и говорит: «Я даю вам возможность задать этот вопрос Пушилину». Ну скажите, чтобы Леонид Макарович – первый президент Украины – испугался Пушилина и убежал с телеканала или отключился, в России сказали бы, что он не имеет позиции, не имеет реальных полномочий, что он всего боится. Поэтому я скажу, что я никого не боюсь... поэтому я буду общаться со всеми, отстаивая национальные стратегические интересы Украины», – заявил Кравчук, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Украина 24». Он добавил, что видит своей задачей разъяснение позиции Украины по урегулированию конфликта в Донбассе. «Моя главная задача, какой я ее вижу, когда говорим о Донбассе, донести реальную правду не только гражданам Украины, но и России... Дело не в том, с кем я говорю, а в том, что я говорю. Выступая на российских телеканалах или любых других, я постоянно и системно говорю о государственной национальной позиции Украины, что мы не пойдём на какие-то уступки», – отметил Кравчук. Ранее Кравчук принял участие в эфире российского «Первого канала». После того, как студия по видеосвязи связалась с первым президентом Украины, через несколько минут к разговору подключили также Пушилина. Эта ситуация вызвала резонанс в обществе. Глава МИД Украины заявил, что статус первого президента позволяет Кравчуку это делать. Напомним, новое обострение произошло на востоке Украины – оно касается и массовой гибели украинских военных, и взрывов на территории ДНР. Поступают сообщения о созыве секретного заседания СНБО Украины, звучат воинственные заявления ряда близких к украинскому президенту деятелей. Имеются косвенные признаки того, что Киев может готовить новое наступление в Донбассе. Песков назвал современную Украину недружественным России проектом западных стран 18 февраля 2021, 13:33

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Украина не является дружественным для России государством, Кремль усматривает в Украине политический проект западных стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Украина – это суверенное государство, которое не является дружественным для нас государством. Мы приходим к этому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства», – сказал Песков, передает РИА «Новости». По его словам, это государство, которое имеет очень серьезную проблему на юго-востоке своей территории и которое пока не может или не хочет справиться с этими проблемами путем выполнения минского комплекса мер. Песков также заявил, что Кремль усматривает в Украине политический проект западных стран. «Россия, безусловно, признает украинское государство, но в то же время, действительно, украинское государство с того момента, как на Украине произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, то Украина превратилась в проект этих самых западных стран. Такие элементы мы усматриваем», – сказал Песков. Ранее президент Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. Переделанный Украиной списанный американский патрульный катер провел стрельбы в Черном море 19 февраля 2021, 11:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Экипаж патрульного катера «Славянск», входящего в состав украинских ВМС, провел учения со стрельбами в Черном море, сообщила пресс-служба военно-морских сил ВС Украины. «Патрульный катер ВМС ВС Украины «Славянск» совершил выход в Черное море с отработкой элементов экспериментальной курсовой задачи и выполнением практических артиллерийских стрельб», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. По ее данным, личный состав катера отработал задачи по приготовлению к бою и походу, выполнению боевых стрельб по условному противнику и метанию гранат во время занятий по противодействию подводным диверсантам противника. Также во время учений отработали слаженность действий личного состава по борьбе за живучесть в случае получения катером боевого или аварийного повреждения. Береговая охрана США в сентябре 2018 года передала Киеву списанные катера Cutters Drummond и Cushing класса Island. В марте стало известно, что Соединенные Штаты намерены передать Украине еще два списанных патрульных катера типа Island. Напомним, 21 октября 2019 года, на борту судна Ocean Freedom в Одессу прибыли катера типа Island Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск». Дооборудованные катера украинских ВМС, пройдя ряд испытаний и преодолев тысячи миль, прибыли в Одесский морской торговый порт. Порошенко купил украинский телеканал «Прямой» 18 февраля 2021, 22:41 Текст: Евгения Шестак

Бывший президент Украины Петр Порошенко стал собственником украинского телеканала «Прямой», купив его у экс-депутата Верховной рады Владимира Макеенко. По его словам, владельцем канала является Prime Assets Capital, структура, которая на 100% «принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу». Порошенко отметил, что заплатил большие деньги, чтобы покрыть долги канала и многое другое, передает РИА «Новости». На сайте партии «Европейская солидарность», лидером которой является политик, сообщается, что он купил телеканал у бывшего народного депутата Владимира Макеенко. Он добавил, была информация, что телеканал собираются закрыть, что против «Прямого» Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) может рекомендовать ввести санкции. «Вчера у меня был ужин с одной из послов Большой Семерки, и у меня разрывался телефон, он стал красным. Из всех источников я получил сообщение – 19 числа против господина Макеенко будут введены санкции, канал Прямой будет закрыт», – подчеркнул Порошенко, уточнив, что часть сообщений показал послу. Утром в четверг ему позвонил Макеенко и попросил помощи в защите телеканала. Порошено подчеркнул, что свобода слова и стандарты работы журналиста на телеканале будут сохранены. В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине. Украинка поделилась с замерзающими техасцами секретами выживания в морозы 18 февраля 2021, 17:19

Фото: Bronte Wittpenn/Austin American-Statesman/USA Today Network/REUTERS

Текст: Алексей Дегтярев

Уроженка Украины София Гринблат рассказала, как опыт жизни на родине и сохранившиеся с тех времен теплые вещи помогают ей и ее соседям пережить холода, неожиданно обрушившиеся на Техас. Гринблат переехала из Винницы в Техас 31 год назад, такое похолодание в Хьюстоне она увидела впервые, сообщила она РИА «Новости». Она отметила, что многие дома в Техасе остались без воды и электричества, начался прорыв труб. У Софии также отключили горячую воду и свет. Также продолжительное время у нее не было времени выйти в интернет. Для того, чтобы зарядить телефоны и помыться, семья была вынуждена ездить в офис к ее мужу. «По дороге – жуткая картина. Мертвый город – магазины не работают, заправки не работают. Город-призрак. По дороге назад заметили, что работает один новый супермаркет – видимо, там есть какие-то генераторы. В магазин – огромные очереди», – сказала собеседница. София проживает в частном доме с бассейном, в пригороде Хьюстона. Растения возле дома пришлось укрыть пакетами и мешками, чтобы они не погибли из-за холодов. «К счастью, у нас много теплой одежды – потому что ездим на Украину, любим горные лыжи, походы», – пояснила она. Гринблат отметила, что как только в Техасе выпал снег, многие местные жители фотографировались на его фоне, но сейчас «им, конечно, не так смешно». В Хьюстоне начались перебои с водой из-за разрывов труб и нехватки напора. София рассказала, какими советами делится с друзьями, чтобы помочь им обустроить быт в таких экстремальных условиях. «Посоветовала, например, друзьям набирать в пластиковые бутылки горячую воду и брать с собой в кровать. Так гораздо теплее спать», – пояснила женщина Другой совет – кипятить на газе кастрюли с водой, в результате чего «получается водяная баня, как хаммам». Утром в четверг в доме Гринблат было семь градусов тепла. Беспрецедентная снежная буря Беспрецедентная снежная буря обрушилась на 25 штатов в США, остановив работу НПЗ. Из-за рекордного похолодания миллионы жителей южных штатов США остались без электричества , больше всего пострадал штат Техас. Жертвами аномальных холодов в ряде американских штатов стали 25 человек, большая часть смертей приходится на Техас. Три человека погибли в результате торнадо в штате Северная Каролина. После этого жители Техаса столкнулись с проблемами с качеством водопроводной воды, более 260 тыс. человек живут на территориях, где не работают системы водоснабжения. Также энергоснабжающие компании двое суток не могли восстановить подачу электричества в пострадавшие от аномальных снегопадов и заморозков штаты. Местные жители воспользовались остатками зарядки мобильных телефонов и ноутбуков, чтобы оставить гневные сообщения в социальных сетях. США пообещали Украине помощь в борьбе с «российской агрессией» 20 февраля 2021, 02:52 Текст: Евгения Шестак

Министр обороны США Ллойд Остин пообещал украинскому коллеге Андрею Тарану помощь в противостоянии с Россией, сообщили в американском военном ведомстве. Остин заверил Тарана, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Также Пентагон «продолжит выстраивать потенциал украинских сил для более эффективной защиты против «российской агрессии», – говорится в сообщении, передает ТАСС. Тем не менее, Остин указал на необходимость проведения реформ в оборонном секторе Украины. В свою очередь Таран поблагодарил Вашингтон за поддержку и «подчеркнул приверженность преобразованию оборонного сектора Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО». Ранее президент США Джо Байден обвинил Россию в атаках на Запад, а также в стремлении ослабить НАТО и «Европейский проект». Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что отношения Москвы и Вашингтона с приходом к власти Джозефа Байдена будут сложными, так как Россия представляет угрозу по многим направлениям. Украина заподозрила замминистра обороны России в посягательстве на территориальную целостность 18 февраля 2021, 17:34 Текст: Вера Басилая

Служба безопасности Украины (СБ) заявила о подозрении замминистра обороны России Андрея Картаполова в посягательстве на территориальную целостность страны, обвинив его в незаконных действиях в Донбассе. СБ сообщила Картаполову о подозрении. Эта процедура обязательна для присвоения официального статуса подозреваемого по украинскому законодательству. «Служба безопасности Украины сообщила о подозрении заместителю министра обороны Российской Федерации – начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-полковнику Андрею Картаполову. Его подозревают по следующим статьям... «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»; «ведение агрессивной войны» и «нарушение законов и обычаев войны», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы СБ в Telegram. Каким образом сделано уведомление, не сообщается. По версии следствия, Картаполов в январе-феврале 2015 года, занимая должность начальника Главного оперативного управления – замначальника генштаба ВС РФ, мог планировать и координировать действия подразделений российских вооруженных сил и ополченцев – якобы, как утверждают следователи, по захвату города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов. Причем, следователи СБ утверждают, что действовал он по сговору с руководством ВС РФ, и якобы установлено, что Картаполов в 2014 году вместе с другими командирами «обеспечивал планирование и управление российскими подразделениями во время их вторжения на территорию Украины». Кроме того, генералу вменяют убийство украинских силовиков возле города Иловайск во время их выхода «зеленым коридором» под предоставленные «гарантии» якобы руководства России. Кроме того, следователи считают, что Картаполов обеспечивал «вооруженную оккупацию других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей». По украинскому законодательству подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы. За совершение инкриминируемых преступлений по украинскому законодательству подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы. Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке страны и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. Поселок на Украине захотели переименовать в Нью-Йорк 17 февраля 2021, 14:19 Текст: Евгения Шестак

Депутаты Верховной рады Украины планируют переименовать поселок городского типа Новгородское Донецкой области в Нью-Йорк. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте парламента. В пояснительной записке сказано, что переименование Новгородского инициировано его жителями с целью возвращения населенному пункту его исторического названия, передает ТАСС. Украинский институт национальной памяти в пояснительной записке указывает, что «переименование президиумом Верховной рады Украины 19 октября 1951 года Нью-Йорка в пгт Новгородское было продиктовано политико-идеологическими соображениями коммунистической партии». В документе отмечается, что возвращение исторического названия «Нью-Йорк» поселку заслуживает всесторонней поддержки, поскольку оно основывается на положении статьи закона «О географических названиях». Поселок назывался Нью-Йорком до 1951 года. Поселение основали в 1877 году немцы-колонисты, заселившие украинские земли по приглашению императрицы Екатерины II (годы правления 1762-1796). В 1951 году власти Украинской ССР переименовали Нью-Йорк в Новгородское. В сентябре 2020 года депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев предложил на государственном уровне переименовать на Украине Россию в Московию.