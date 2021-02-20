В России заявили о естественном желании ослабить НАТО США пообещали Украине помощь в борьбе с «российской агрессией» 20 февраля 2021, 02:52 Текст: Евгения Шестак

Министр обороны США Ллойд Остин пообещал украинскому коллеге Андрею Тарану помощь в противостоянии с Россией, сообщили в американском военном ведомстве. Остин заверил Тарана, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Также Пентагон «продолжит выстраивать потенциал украинских сил для более эффективной защиты против «российской агрессии», – говорится в сообщении, передает ТАСС. Тем не менее, Остин указал на необходимость проведения реформ в оборонном секторе Украины. В свою очередь Таран поблагодарил Вашингтон за поддержку и «подчеркнул приверженность преобразованию оборонного сектора Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО». Ранее президент США Джо Байден обвинил Россию в атаках на Запад, а также в стремлении ослабить НАТО и «Европейский проект». Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что отношения Москвы и Вашингтона с приходом к власти Джозефа Байдена будут сложными, так как Россия представляет угрозу по многим направлениям.

Против Медведчука на Украине ввели санкции 19 февраля 2021, 18:59

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. «Сегодня Совет национальной безопасности и обороны принял решение относительно 19 юридических и восьми физических лиц, к которым с сегодняшнего дня указом президента будут наложены соответствующие санкции…Что касается граждан, к которым применены санкции, это… госпожа Марченко Оксана Михайловна, гражданка Украины… Это Медведчук Виктор Владимирович», – передает его слова РИА «Новости». Санкции Киева против Медведчука распространяются также на все его имущество. По словам Данилова, санкции вводятся сроком на три года. Напомним, 4 февраля украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента главы государства Владимира Зеленского «за грубые и систематические нарушения конституции и законодательства Украины». Москва предложила Вашингтону включить гиперзвуковые вооружения в СНВ-3 19 февраля 2021, 20:14

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Российская сторона предложила американской встроить гиперзвуковое вооружение в продленный договор СНВ-3 и посмотреть, как будет проходить процесс верификации, заявил глава МИД Сергей Лавров. «У американцев и у нас появились новые вооружения, некоторые из которых подпадают под СНВ-3. Мы заявили об этом еще в прошлом году, сказали, что их надо учитывать. А некоторые вооружения не подпадают под действие Договора – по своим физическим характеристикам они действуют совсем на других принципах», – сказал Лавров в интервью РБК, опубликованном на сайте МИДа. Он пояснил, что речь идет в том числе про гиперзвуковое вооружение, которое частично подпадает под действие соглашения, если речь идет о баллистических ракетах. «Что-то уже покрывается ДСНВ, сейчас надо «встроить» эти виды вооружений в Договор на очередные пять лет и посмотреть, как это будет верифицироваться. А что-то не подпадает», – сказал министр. В 2021 году Москва и Вашингтон успели договориться о продлении СНВ-3. Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ. Погребинский назвал подоплеку санкций против Медведчука 19 февраля 2021, 21:20

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Александр Рыбин

Власти Украины решили выдавить из страны лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. До его ареста дело вряд ли дойдет, сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он отреагировал на введение персональных санкций в отношении Медведчука и его жены. «Очевидно, что меры СНБО носят незаконный характер. Если бы власти Украины хотели идти по пути закона, то для начала предъявили бы какие-то подозрения, а раз ничего подобного не случилось, то у них нет никаких доказательств вины Медведчука. Просто есть исполнение решения, которое, скорее всего, согласовано с посольством США в Киеве о том, что нужно перекрыть все каналы информации, которые действуют вразрез с интересами Соединенных Штатов», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Эксперт пояснил, что для украинских властей особенно чувствительна «тема внешнего управления правительства в Киеве» из США, о чем говорится на близких к ОПЗЖ телеканалах, которые недавно лишились лицензии на вещание и теперь их можно смотреть только в интернете. «Медведчук, между прочим, первым на Украине стал говорить о внешнем управлении. Американское посольство прежде даже реагировало на подобные высказывания Медведчука. Мы сейчас сталкиваемся с тем, что обычно называют прокси-войной между Россией и США. Жертвами этой войны становятся люди, которые хотели бы нормальных отношений с Россией. А таких людей на Украине точно больше трети в стране. И такие люди «путаются под ногами» в понимании властей, используя телеканалы и трибуны парламента», – отметил Погребинский. По его мнению, в нынешних условиях власть может прибегнуть и к более жестким мерам в отношении лидера ОПЗЖ. «Вряд ли дойдет дело до ареста самого Виктора Медведчука. Ему дают понять: ты лучше уезжай, потому что потом будет хуже, забирай все свое и своих, а на остальное у нас наложены санкции. Главное – чтобы простыл след Медведчука и других людей, а партию ОПЗЖ можно было бы спокойно запретить и закрыть. По-видимому, сейчас стоит такая задача. Но ничего нельзя исключать. На Украине действуют по беспределу, абсолютно игнорируя законы и Конституцию», – резюмировал Погребинский. В пятницу совет национальной безопасности и обороны Украины ввел на три года санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юрлиц. Санкции распространяются также на все имущество Медведчука, который является кумом российского президента Владимира Путина. Полный список санкций будет изложен в скором времени в тексте указа президента Украины Владимира Зеленского. Партия Медведчука находится в оппозиции главе государства и выступает за диалог с Россией. В начале февраля партия приняла резолюцию о начале процедуры импичмента Зеленского «за грубые и систематические нарушения конституции и законодательства Украины». В пятницу вечером в партии пообещали «сделать все», чтобы «довести процесс импичмента Зеленского до конца». Так там отреагировали на решение главы государства прекратить вещание сразу трех оппозиционных телеканалов – ZIK, NewsOne и «112 Украина». Одним из поводом для санкций стала трансляция встречи Медведчука с Путиным в октябре 2020 года, на которой обсуждались возможные поставки российской вакцины «Cпутник V» на Украину. Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ренат Кузьмин назвал санкции инструментом Зеленского для противоправной борьбы с политическими оппонентами. «Я могу предположить, что когда изменятся времена и президент потеряет свою президентскую неприкосновенность, которую он обещал отменить первой, то наступит время, когда президент Зеленский за принятие таких вот решений о наложении санкций на граждан Украины, абсолютно не мотивированных и политически ангажированных, будет привлечен к уголовной ответственности, поскольку все это явно похоже на превышение служебных полномочий, принятие политически мотивированных решений и использование своей власти для противоправной борьбы с политическими оппонентами», – сказал Кузьмин в эфире YouTube-канала «112 Украина». Переделанный Украиной списанный американский патрульный катер провел стрельбы в Черном море 19 февраля 2021, 11:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Экипаж патрульного катера «Славянск», входящего в состав украинских ВМС, провел учения со стрельбами в Черном море, сообщила пресс-служба военно-морских сил ВС Украины. «Патрульный катер ВМС ВС Украины «Славянск» совершил выход в Черное море с отработкой элементов экспериментальной курсовой задачи и выполнением практических артиллерийских стрельб», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. По ее данным, личный состав катера отработал задачи по приготовлению к бою и походу, выполнению боевых стрельб по условному противнику и метанию гранат во время занятий по противодействию подводным диверсантам противника. Также во время учений отработали слаженность действий личного состава по борьбе за живучесть в случае получения катером боевого или аварийного повреждения. Береговая охрана США в сентябре 2018 года передала Киеву списанные катера Cutters Drummond и Cushing класса Island. В марте стало известно, что Соединенные Штаты намерены передать Украине еще два списанных патрульных катера типа Island. Напомним, 21 октября 2019 года, на борту судна Ocean Freedom в Одессу прибыли катера типа Island Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск». Дооборудованные катера украинских ВМС, пройдя ряд испытаний и преодолев тысячи миль, прибыли в Одесский морской торговый порт. Таратута раскритиковал идею Познера о новом телемосте между Россией и США 19 февраля 2021, 11:54

Фото: Михаил Таратута/Facebook

Текст: Ирина Яровая

«Такой разговор будет полностью искусственным. Уже 10 лет в Америке культивируется антироссийский настрой, и никаким телемостом это не исправить», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист-международник Михаил Таратута, автор популярной передачи на советском ТВ «Америка с Михаилом Таратутой». Так он оценил предложение телеведущего Владимира Познера организовать телемост между Россией и США, аналогичный тем, что проходили во времена перестройки. «Такие телемосты были действительно актуальны 35 лет назад. Например, в 1986 году, когда состоялся телемост Ленинград ­– Сиэтл, железный занавес еще не упал, страна была изолирована от мира, и большинство людей даже представить себе не могли, что у них когда-нибудь будет возможность поехать в США и самим все посмотреть», – объяснил журналист-американист Михаил Таратута, в 1988–1999 годах работавший в Соединенных Штатах, сначала как руководитель корпункта Гостелерадио в Сан-Франциско, затем в качестве автора программы «Америка с Михаилом Таратутой». С точки зрения собеседника, в наши дни и в США, и в России нет особого интереса к подобному формату общения. «Теперь, когда люди стали путешествовать и общаться в Сети, когда снято огромное количество документальных и художественных фильмов про Америку, она перестала быть той загадкой, вокруг которой концентрировалось колоссальное любопытство», – полагает Таратута. Более того, общение в формате телемоста не будет искренним, считает журналист. «Это будет полностью искусственный разговор. Представьте себе – с этой стороны собралась группа людей, с той стороны тоже. Одни говорят: почему вы так поступили? Другие отвечают: а вы почему? Когда такое происходит, ценность общения в любом формате сводится к нулю. Даже тогда, в 80-х, главным в проведении телемостов было не то, что люди что-то узнавали или понимали, а то, что они просто видели друг друга. Только вспомните это щемящее чувство, когда появлялась заставка, как две руки тянутся друг другу через континенты», – отметил Таратута. В американском обществе вот уже десять лет активно культивируется антироссийский настрой, констатировал собеседник. По оценке Таратуты, политические элиты, пресса, ньюсмейкеры говорят о России только в негативном ключе, утверждая абсолютную истину: Россия – враг. «После Мюнхенской речи Владимира Путина, где было заявлено о самостоятельности России и ее независимости от западной политики, обозначилось очевидное геополитическое противостояние нашей страны и Соединенных Штатов, которое никаким телемостом уже не исправить», – подчеркнул журналист-американист. На ваш взгляд Как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном после прихода Джозефа Байдена? Улучшатся

Ухудшатся

Останутся такими же

Телеведущий Владимир Познер в 35-ю годовщину исторического телемоста Ленинград – Сиэтл заявил о необходимости организовать в аналогичном формате новый открытый диалог между Россией и США. Познер был соведущим (вместе с американским журналистом Филом Донахью) вышедшей в эфир 19 февраля 1986 года передачи «Ленинград – Сиэтл: Встреча в верхах рядовых граждан». Выступая в годовщину исторического телемоста, Познер напомнил, что это было пятое по счету общение граждан СССР и Соединенных Штатов в таком формате и первый «мост», на котором обсуждались острые политические вопросы. Советская аудитория составила 180 млн человек. По оценке Познера, сейчас с российской стороны возможность организации подобного телемоста вполне реализуема. «Я уже говорил не раз на эту тему с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, который идею поддерживал. Но, к сожалению, когда я был в Вашингтоне и разговаривал на эту тему, то понял, что там такого интереса нет, – констатировал российский телеведущий. – Там нет телевизионного канала, сколько-нибудь крупного, руководство которого хотело бы организовать нечто подобное. По крайней мере, я такого не нашел, и мои друзья, которые пытались это сделать, тоже не нашли». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Познер предложил провести телемост между Россией и США 19 февраля 2021, 08:30

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Телеведущий Владимир Познер в годовщину исторического телемоста Ленинград – Сиэтл заявил о необходимости организовать открытый диалог между Россией и США в формате телемоста. Ровно 35 лет назад, 19 февраля, в эфир вышел телемост Ленинград – Сиэтл, на котором впервые обсуждались политические вопросы. Телеведущими выступили Владимир Познер и Фил Донахью. Обсуждались самые острые темы: сбитый южнокорейский самолет, война в Афганистане, внутриполитическая ситуация в Советском Союзе, ссылка правозащитника Андрея Сахарова, положение евреев в СССР и многие другие. В Союзе телемост увидели около 180 млн человек, в США он был сокращен до 40 мин, посмотрели его около 8 млн человек. По словам Познера, телемост 1986 года произвел фурор, хотя де-факто не был первым, передает ТАСС. «Первый телемост состоялся в 1982 году, потом был второй и третий. Наш был пятым, но все остальные эфиры давно забыты, потому что это были телемосты, по которым мы заранее договаривались не ругаться, а искать общие точки соприкосновения: борьба с ядерным оружием, воспоминания о Второй мировой войне. Но поскольку эти телемосты совершенно не отражали состояние отношений между СССР и США, то их быстро забыли, вообще не заметили», – поделился телеведущий. Он напомнил, что отношения стран были очень тяжелыми. «Это было время, когда Рональд Рейган называл нашу страну «империей зла», когда прекратились все обмены – и культурные, и образовательные, научные. Но были люди с нашей и с американской стороны, которых это очень сильно волновало. Эти люди старались найти выход из положения, их стали называть народными дипломатами», – продолжил он. «Тогда все решалось на уровне государства. Гостелерадио отнеслось к идее позитивно. В Америке государственного телевидения нет, но были люди, которые вышли с предложением на Фила Донахью. Он был одним из самых-самых известных и заметных американских телевизионных ведущих. Идея ему понравилась. Так все началось: с разговора Донахью со мной по телефону, постепенной организации телемоста в США и СССР», – рассказал журналист. Познер считает, что для советского телевидения телемост стал абсолютно «неслыханным делом», потому что в этой программе американцы впервые открыто и очень резко критиковали СССР. «Если бы этот эфир не одобрил Михаил Горбачев, который был у власти почти год, если бы не его поддержка, то, конечно, никогда эфира бы не было. Для нас это был первый яркий вестник гласности. Впервые люди увидели, что необязательно говорить только то, что хочет услышать ЦK КПСС», – заметил Познер. Журналист считает, что и сегодня также есть необходимость в организации подобных прямых диалогов на телевидении. «Безусловно (телемост нужен), причем даже дело не в том, чтобы слушать других, а в том, чтобы разговаривать с другими, чтобы делиться с другими, может быть даже ругаться с другими, выходить на какие-то общие вещи. Конечно, это очень нужно», – заметил он, отвечая на вопрос о необходимости подобного диалога. Познер рассказал, что с российской стороны возможность организации телемоста реализуема. «Я уже говорил не раз на эту тему с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, который идею поддерживал. Но, к сожалению, когда я был в Вашингтоне и разговаривал на эту тему, то понял, что там такого интереса нет. Там нет телевизионного канала, сколько-нибудь крупного, руководство которого хотело бы организовать нечто подобное. По крайней мере, я такого не нашел, и мои друзья, которые пытались это сделать, тоже не нашли», – сказал телеведущий. США выразили надежду на совместную работу с Россией и КНР по Ирану 19 февраля 2021, 06:03 Текст: Наталья Ануфриева

Вашингтон рассчитывает на совместную работу с Россией и Китаем по иранской ядерной программе, несмотря на серьезные разногласия, которые могут существовать у американской стороны с Москвой и Пекином по другим вопросам, заявил на брифинге для журналистов представитель Госдепартамента США. Представитель Госдепа заявил, что в прошлом Россия и Китай во время переговоров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе играли «продуктивную, конструктивную роль, поскольку у них не было интереса в том, чтобы Иран приобрел ядерное оружие, и у них не было интереса в том, чтобы в регионе был конфликт», передает ТАСС. «Можно ожидать, что те же самые интересы остаются, и что, несмотря на другие серьезные разногласия, которые у нас с ними могут быть по другим вопросам, мы можем работать вместе над этим (вопросом)», – приводит его слова пресс-служба американского ведомства. Ранее США отказались от контактов с Ираном до выполнения пунктов СВПД. Президент США Джозеф Байден подчеркивал, Вашингтон не снимет с Ирана санкции до прекращения обогащения урана. В ответ Иран отказал США в праве выдвигать Тегерану условия по ядерной сделке. Москва призвала Тегеран не предпринимать шаги, затрудняющие выполнение ядерной сделки. При этом США отозвали заявление экс-президента страны Дональда Трампа о восстановлении санкций против Ирана. Напомним, 5 января официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что уровень обогащения урана на иранском ядерном объекте в Фордо достиг 20% (оружейный уровень). После этого Великобритания, Германия и Франция призвали Иран прекратить обогащение урана как нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что решение Ирана обогащать уран до 20% является отступлением Тегерана от обязательств, прописанных в СВПД, однако это следствие грубых нарушений обязательств сделки со стороны США. До этого США вышли из ядерной сделки с Ираном, в ответ Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД. Байден отказался приглашать Россию в G7 19 февраля 2021, 23:15 Текст: Евгения Шестак

Администрация президента США Джо Байдена не намерена приглашать Россию присоединиться к формату G7, сообщила представитель Белого дома Джен Псаки. Таким образом, по ее словам, Байден не разделил позицию своего предшественника Дональда Трампа. Отмечается, что любое приглашение России присоединиться к G7 будет делаться в партнерстве со всеми странами-участницами, передает «Интерфакс» со ссылкой на Reuters. Ранее палата представителей Конгресса США приняла проект закона, направленный против возможных попыток восстановить G8 с участием России. В августе прошлого года президент США Дональд Трамп выступил за возвращение к формату G8. Однако в начале декабря 2019 года конгрессмены США проголосовали против участия России в саммитах G7. МИД России заявлял об исчезновении у России желания присоединяться к G7. В России заявили о естественном желании ослабить НАТО 20 февраля 2021, 00:25 Текст: Евгения Шестак

Действия НАТО несут политические и военные угрозы не только России, но и всему миру, поэтому Москва естественным образом желает ослабить альянс, заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. «Почему мы не должны желать ослабить НАТО, если эта организация нам явным образом угрожает?» – цитирует РИА «Новости» Новикова. Он объяснил, что это желание должно быть естественным не только для России, но и для других «здравомыслящих стран», так как от альянса исходят серьезные угрозы и риски для всего мира. «Другое дело, занимается ли Россия этим целенаправленно, есть ли у нас такие возможности», – отметил Новиков. Он добавил, что у оппонентов на эту тему существует много мистификаций. Депутат напомнил, что при ликвидации Варшавского договора альянс сохранился, и после распада СССР продолжал «настойчиво и уверенно доказывать свою агрессивность». А на данный момент организация постоянно умножает военный потенциал и приближает свои военные базы к российским границам, заявил он. «Если подходить концептуально, то НАТО вообще не имеет права на существование после разрушения Варшавского договора», – заключил Новиков. Ранее президент США Джо Байден обвинил Россию в атаках на Запад, а также в стремлении ослабить НАТО и «Европейский проект». Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что отношения Москвы и Вашингтона с приходом к власти Джозефа Байдена будут сложными, так как Россия представляет угрозу по многим направлениям. Посол США опроверг давление на ЕС для отключения России от SWIFT 19 февраля 2021, 18:26 Текст: Елизавета Булкина

Посол США в России Джон Салливан утверждает, что не в курсе о возможном давлении со стороны Вашингтона на европейских партнеров по вопросу отключения России от системы SWIFT. «Мне не известно о таких дискуссиях», – передает РИА «Новости» ответ Салливана на соответствующий вопрос. Агентство Reuters ранее со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена намерена рассмотреть несколько вариантов мер против России за ее предполагаемое участие в кибератаках на США через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Один из экспертов заявил агентству, что, одной из самых жестких мер может стать отключение России от системы международных расчетов SWIFT. Байден обвинил Россию в атаках на Запад 19 февраля 2021, 19:56 Текст: Елизавета Булкина

Президент США Джо Байден обвинил Россию в атаках на Запад, а также в стремлении ослабить НАТО и «Европейский проект». Байден заявил, что Соединенные Штаты сохранят полную приверженность НАТО и Статье 5 устава организации, предусматривающей коллективную оборону альянса, передает ТАСС. По словам американского президента, США и ЕС должны сохранять трансатлантическое партнерство в качестве краеугольного камня международного взаимодействия. Кроме того, странам запада следует сообща готовиться к долгосрочной стратегической конкуренции с Китаем. Ранее советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что отношения Москвы и Вашингтона с приходом к власти Джозефа Байдена будут сложными, так как Россия представляет угрозу по многим направлениям. Политолог Дмитрий Дробницкий заявил газете ВЗГЛЯД, что США при Байдене будут «максимально приближать к себе идеологических союзников и максимально давить всех остальных». Напомним, команда Байдена не исключает введения новых санкций против Москвы из-за приписываемых России хакерских атак на американские госведомства. Кремль неоднократно решительно отвергал обвинения в кибератаках против госструктур США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему между Россией и Западом началась дипломатическая война. Киев решил попросить ЕС о новых санкциях против России 19 февраля 2021, 11:36 Текст: Алина Назарова

Министерство иностранных дел Украины готовит документы для обращения к Европейскому союзу с просьбой ввести новые санкции в отношении России из-за ситуации в Крыму, заявил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. «В прошлом году я призвал Европейский союз применить механизм санкционных ответов на нарушения прав человека в Автономной республике Крым. Мы будем последовательно настаивать на том, что санкции должны быть внедрены за такие нарушения прав человека. Уже сегодня я подпишу эти документы, и мы обратимся к Европейскому союзу с такой просьбой (по введению санкций)», – заявил Кулеба, передает ТАСС. Как сообщил министр, вопрос о ситуации в Крыму будет вынесен на заседание Генеральной ассамблеи ООН 23 февраля, в ходе которого будет представлен доклад о ситуации в Донбассе и на полуострове. «Последняя волна репрессий против крымских татар будет темой обсуждения на Генассамблее ООН. Мы будем планомерно работать в международных судах для привлечения к ответственности России, работать с нашими партнерами, чтобы увеличивать политическое давление на Россию, и чтобы цена ее агрессии становилась все дороже», – подчеркнул министр. В среду в Крыму сотрудники правоохранительных органов задержали шесть подозреваемых за участие в деятельности запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Позднее Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца пятерых из шести задержанных. В МИД Украины назвали эту ситуацию политическим преследованием. Украинская оппозиция назвала санкции против Медведчука репрессиями 19 февраля 2021, 22:00 Текст: Алексей Дегтярев

Украинская «Оппозиционная платформа – за жизнь» (ОПЗЖ) сочла решение СНБО страны о санкциях против лидера партии Виктора Медведчука спланированным актом политических репрессий. «Оппозиционная платформа – за жизнь» оценивает решение СНБО по введению персональных санкций против Виктора Медведчука, Тараса Козака и членов их семей как спланированный акт политических репрессий. Это желание диктаторского режима [президента Украины Владимира] Зеленского свести счеты с лидерами оппозиции и нанести удар по самой рейтинговой политической силе страны», – цитирует заявление ОПЗЖ РИА «Новости». В партии также полагают, что законных оснований для этой «внесудебной расправы» не существует. В сообщении отмечается, что партия всеми законными методами намерена защищать украинскую демократию, конституцию и бороться за права однопартийцев. «Мы инициировали начало процедуры импичмента Владимира Зеленского, и мы будем делать все, чтобы она была доведена до конца. Сегодня это уже не вопрос персональных политических амбиций и партийных рейтингов. Это вопрос жизни и смерти украинской демократии», – подчеркнули в ОПЗЖ. В пятницу Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Киевский политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что власти Украины решили выдавить из страны лидера ОПЗЖ Медведчука. По мнению эксперта, до ареста политика дело вряд ли дойдет. Бывший премьер Украины оценил вероятность нового Евромайдана 19 февраля 2021, 15:26 Текст: Елизавета Булкина

На Украине не получится организовать новый «евромайдан» из-за отсутствия организаторов, а также из-за противодействия американских кураторов страны, которых устраивают нынешние власти, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров. «Нет, «майдана» не будет. Потому что если кто-то думает, что «майданы» стихийно появляются, то он глубоко заблуждается. «Майдан» – это хорошо организованная спецоперация. Подготовленная, оплаченная, продуманная. К которой подключается громадное число людей… включая агентов влияния, находящихся в органах власти», – передает его слова РИА «Новости». Азаров полагает, что именно по причине отсутствия этих факторов в Белоруссии в 2020 году там не произошло никакого переворота. «Это серьезная спецоперация, которая долго готовится. Используется для этого подходящий повод», – сказал он. «Так что майданов не надо ожидать. Народ сам никогда не организуется. Для организации народа требуется политическая структура…. Нужны ресурсы, СМИ, лидеры», – считает экс-глава украинского правительства. Также против нового «евромайдана» работают американские кураторы Украины, которых устраивает нынешняя власть в стране. «Против этого всего американские спецслужбы очень серьезно работают. Как только появляется что-либо такое, что может привлечь к себе внимание людей, против этого разворачиваются карательные действия», – отметил он. Азарову пришлось покинуть Украину после госпереворота в стране в феврале 2014 года. Экс-премьера в стране подозревают в ряде преступлений, в том числе злоупотреблении служебным положением и незаконном обогащении. В прошлом году стало известно, что подозреваемыми по делу о расстрелах на «евромайдане» в феврале 2014 года являются более 160 человек. Россия предложила США заявить о недопустимости ядерной войны 19 февраля 2021, 20:44 Текст: Алексей Дегтярев

Россия рассчитывает, что США откликнутся на предложение принять совместное заявление о недопустимости ядерной войны, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Рассчитываем также, что Вашингтон откликнется на инициативу о принятии совместного заявления на высшем уровне о недопустимости ядерной войны (соответствующий российский проект был передан американской стороне 22 октября 2018 года)», – заявил Антонов, передает РИА «Новости» со ссылкой на соцсети посольства. Москва полагает, что в документе можно отразить идею о недопустимости не только ядерной войны, но и любого вооруженного конфликта между ядерными державами. За неполные два месяца 2021 года Москва и Вашингтон успели договориться о продлении СНВ-3. Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ. Политолог Андрей Кортунов в беседе с газетой ВЗГЛЯД называл вероятный сценарий начала новой мировой войны.