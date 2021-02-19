В Германии заявили об искусственном происхождении коронавируса

Ученый-физик из Гамбурга профессор Роланд Визендангер по итогам исследований пришел к выводу, что причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2 стала лабораторная ошибка, а утечка произошла в Институте вирусологии в Ухане.

Визендангер, по его словам, с января по декабрь 2020 года изучил большое число научных публикаций и материалов в СМИ, общался со многими учеными, после чего проанализировал собранные факты и пришел к выводу об искусственном происхождении вируса, передает Deutsche Welle.

В подтверждение своей точки зрения ученый составил каталог доказательств. В пресс-релизе Гамбургского университета подчеркивается, что изложенная информация не претендует на научность, однако содержит весомые аргументы в пользу гипотезы Визендангера. Целью публикации объявлено начало широкой общественной дискуссии на эту тему.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам миссии в Китае заявили, что коронавирус, вероятнее всего, имеет животное происхождение.

Напомним, бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Экс-глава Госдепартамента США Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергает все обвинения со стороны Вашингтона по поводу коронавируса.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев оценил гипотезу об искусственном происхождении коронавируса.