Профессор РАН описал сценарий искусственного происхождения коронавируса

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев оценил гипотезу об искусственном происхождении коронавируса.

По словам Лукашева, наиболее реальный сценарий искусственного происхождения вируса заключается в стандартном вирусологическом эксперименте – попытке адаптировать его к другому животному, «чтобы понять, как это происходит, и возможно ли это или нет», передает РИА «Новости».

«Мы берем вирус летучих мышей, берем клетки человека, наливаем вирус, проводим определенные манипуляции и в конце концов мы получаем вирус летучих мышей, переадаптированный к человеку. Это совершенно возможно, это стандартный инструментарий в вирусологии», – пояснил профессор.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний отметил, что этот процесс невозможно отследить по геному вируса.

В то же время он считает, что практически нереально придумать вирус с такой летальностью, который поражает определенные отделы дыхательных путей и распространяется заранее определенным образом.

«Если ставится вопрос так: «Можно ли придумать вирус с такой летальностью, который поражает такие-то отделы дыхательных путей, так-то распространяется, и его вот так придумать и сделать?» – нет, это практически нереально», – сказал Лукашев в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1».

Накануне глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что у человечества еще нет необходимых знаний для искусственного создания вируса, похожего по характеристикам на коронавирус нового типа.

При этом профессор, лауреат госпремии по науке и технике и премии Ивановского по вирусологии Александр Бутенко не согласился с этим утверждением.

Напомним, вначале апреля британская Daily Mail со ссылкой на разведку Соединенного Королевства сообщала, что причиной распространения новой коронавирусной инфекции по миру якобы могла стать утечка из лаборатории в китайском Ухане.

Американский телеканал Fox News в свою очередь утверждает, что «нулевой пациент», с которого могла начаться пандемия коронавируса, якобы работал в лаборатории вирусологии в китайском Ухане.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что предположения об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане лишены научных доказательств.

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