Вирусолог из России поспорил с ученым из Уханя о неспособности людей создать коронавирус

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Западная промышленность начинает бегство из Китая

Отметка «Сделано в Китае» еще долго останется на большинстве товаров в большинстве стран мираФото: REUTERS/Jason Lee
Поистине тектонические сдвиги происходят в мировой промышленности из-за коронавируса. Пандемия подстегнула крупнейшие западные корпорации отказаться от политики, которой они следовали последние несколько десятилетий – размещения производства в Китае. Что стало тому причиной, помимо коронавируса, и куда именно уедут из Китая заводы и фабрики? Подробности...
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Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты Фото: Минобороны России/YouTube
Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы? Подробности...
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Цифровой контроль облегчит сложности самоизоляции

Отслеживать перемещения москвичей можно без участия людейФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Режим самоизоляции начал приносить свои плоды – по крайней мере, в Москве достигнут эффект «сглаживания», недопущения взрывного роста заболеваемости коронавирусом. А на следующей неделе в городе произойдет почти полный отказ от ручного контроля пропусков в пользу «автоматизированных систем» – и это сделает режим самоизоляции более комфортным. Подробности...
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Коронавирус наказывает Латвию за русофобию

Состояние латвийских железных дорог близко к катастрофеФото: ldz.lv
Катастрофическое падение транзитного грузооборота на железной дороге наблюдается в Латвии. Виной тому, разумеется, прежде всего коронавирус – однако пандемия, по сути, всего лишь усилила тенденции, которые наблюдались уже много лет. Впрочем, винить в происходящем власти Латвии могут лишь свою русофобию. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Новая реальность российской инвестиционной политики

Глеб Простаков, журналист
Россия имеет все шансы стать островком стабильности на фоне тектонических разломов, какими сейчас изобилует мировая экономика. И этим шансом стоит воспользоваться. Подробности...
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Ненавижу коронавирус как Гитлера в 41-м

Михаил Чуйко, анестезиолог-реаниматолог
Поражение легких совсем не похоже на обычные наши вирусные и уж тем более бактериальные пневмонии. Это не стандартный ОРДС, и привычные схемы не работают. Многие пытаются, опираясь на свой опыт, адаптировать его к новым реалиям. Подробности...
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Попытка наказать ВОЗ будет иметь для Трампа плохие последствия

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Трамп должен был не только наказывать, но и поддержать ВОЗ и ее усилия в борьбе с эпидемией. Вместо этого он своим наказанием, своим лишением финансирования лишь усиливает влияние Китая на эту организацию. Подробности...
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              Вирусолог из России поспорил с ученым из Уханя о неспособности людей создать коронавирус

              19 апреля 2020, 15:43

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Профессор, лауреат госпремии по науке и технике и премии Д.И. Ивановского по вирусологии Александр Бутенко не согласился с заявлением главы Уханьского института вирусологии Юаня Чжимина о том, что человечество не может создать инфекцию с характеристиками, как у коронавируса.

              «Сейчас настолько высокие, исключительно интересные и современные технологии молекулярно-генетических исследований, что практически нет невозможного. На основе этих технологий можно создать, например, аттенуированный штамм вируса, можно создать вакцины, химерные конструкции, очень много всего, даже синтезировать среднеспособные вирусные частицы. Теоретически этот вариант возможен. Думаю так, поскольку знаком с литературой последних месяцев», – передает слова Бутенко радиостанция «Говорит Москва».

              Вирусолог отметил, что ученые с помощью конструирования инфекций в лабораторных условиях находятся их лечение.

              «Для вакцин, диагностических препаратов. Это очень важный элемент профилактики и диагностики», – сказал он.

              В то же время Бутенко отметил, что есть доказательства природного происхождения коронавируса.

              «Все-таки это природно-очаговое заболевание, там циркулирует много различных коронавирусов. Они склонны все к изменчивости и в том числе за счет обмена определенными генами возникает процесс эволюции, и они изменяются в лучшую или худшую сторону для человека. Этот естественный процесс идет, и выделяются близкие вирусу COVID из летучих мышей, цивет и других объектов природы. Поэтому так и надо рассматривать. Этому есть доказательства», – сказал ученый.

              Ранее глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что у человечества еще нет необходимых знаний для искусственного создания вируса, похожего по характеристикам на коронавирус нового типа.


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