Экс-глава Хабаровского края Ишаев признан виновным в растрате 7,5 млн рублей

Замоскворецкий суд Москвы начал оглашать обвинительный приговор бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву в рамках уголовного дела о растрате 7,5 млн рублей, принадлежащих ПАО «НК «Роснефть».

«Суд установил, что Ишаев совершил растрату с использованием служебного положения в особо крупном размере», – передает ТАСС текст приговора.

Суд начал оглашение приговора с заявления о признании доказанности обвинений в отношении подсудимых. Наказание для фигурантов дела будет названо в заключительной части судебного акта.

Сообщается также, что виновным признан также другой фигурант дела – экс-директор представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадий Кондратов.

В ходе прений сторон гособвинение просило суд признать 72-летнего Ишаева виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 900 тыс. рублей, Геннадию Кондратову – четыре года колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей. В свою очередь представитель потерпевшей стороны Андрей Попов попросил удовлетворить гражданский иск «Роснефти» к Ишаеву и Кондратову, взыскав с них солидарно 23 млн рублей. При этом прокуратура поддержала только сумму вменяемого следствием ущерба – порядка 7 млн рублей. Вину в хищениях признал только Кондратов и попросил назначить ему условный срок, а экс-губернатор назвал свое дело заказным и сфабрикованным.

Фигуранты обвиняются в организации растраты и растрате с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей. По данным следствия, с 2014 по 2019 год Ишаев, используя служебное положение, организовал растрату более 7,5 млн рублей, принадлежащих ПАО «НК «Роснефть». Он обеспечил заключение договоров по завышенной цене с подконтрольным ему ООО «Бейс» об аренде помещения площадью свыше 280 кв. м. Это помещение использовалось для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае, директором которого был Кондратов. Он ввел в заблуждение членов закупочной комиссии о стоимости арендной платы и лично подписал договор, а затем перечислил деньги на расчетные счета ООО «Бейс». В результате этого Ишаев получил возможность распоряжаться ими по собственному усмотрению.

Напомним, в декабре Ишаев был госпитализирован с сердечным приступом в одну из столичных клиник.