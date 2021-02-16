Контрактника нашли мертвым дома в Челябинской области

Эксперт оценил агрессивные заявления в Японии в связи с нежеланием России отдавать Курилы

«Россия и Япония существуют без мирного договора 75 лет, что не мешает им развивать взаимовыгодные отношения в некоторых сферах. Думаю, так будет и дальше, несмотря на проблему Курил», – заявил газете ВЗГЛЯД японист Валерий Кистанов, комментируя публикации местных СМИ о необходимости признать окончательный отказ России от передачи Южных Курил.

«Агрессия в Сети на тему принадлежности Курильских островов – это обычная история, которая существует в Японии уже давно. Японская пропаганда все послевоенные десятилетия внушала населению страны мысль о российской агрессии, о незаконности захвата южных Курильских островов и о необходимости их возвращения. На самом деле в бытовой жизни для японцев эта тема не имеет абсолютно никакого значения. Все, кроме политиков и ультраправых организаций, вспоминают об этом только при наличии повода», – рассказал руководитель Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

По мнению эксперта, ни комментарии в Сети, ни общественное мнение не повлияют на процесс принятия решений в Японии. Отношения Токио с Россией не изменятся. «Япония и так ничем не облагодетельствовала Россию, не дала ей крупных инвестиций или технологий. Торговля падает, а японский план помощи России в создании экспортной базы на Дальнем Востоке остается замороженным с 2016 года. О каком ухудшении может идти речь, если все и так плохо? Кроме того, Япония активно усиливает связи с США в военной сфере, а у России с Америкой отношения очень тяжелые. Этот факт тоже отбрасывает тень на российско-японские связи», – считает собеседник.

Кистанов уверен – Россия и Япония 75 лет существовали без мирного договора, налаживая контакты во взаимовыгодных сферах, а значит, просуществуют и еще какое-то время. «Ситуация уже давно находится в подвешенном состоянии из-за принципиальной непримиримости позиций двух стран. Япония говорит: «Мы не будем разговаривать о подписании мира, пока не решатся территориальные вопросы». Россия на это отвечает: «Мы можем подписать договор только после признания законности нашего владения Курилами». Позиции несовместимы, но это не мешало нам сотрудничать там, где для этого есть обоюдный интерес. Думаю, переговоры будут продолжены, но их исход неясен. Скорее всего толчение воды в ступе продлится еще долгие годы», – заключил собеседник.

Ранее японские газеты Sankei Shimbun, Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun, а также телерадиокорпорация NHK и агентство Kyodo опубликовали материалы, в которых сделали вывод об окончательном отказе России от передачи Южных Курил.

Такое заключение было сделано после заявления президента России Владимира Путина редакторам российских СМИ о развитии отношений между Москвой и Токио. Как указал Путин, в данном вопросе Москва не будет делать то, что противоречит Конституции страны.

Публикации вызывали активный отклик японских читателей и пользователей социальных сетей, передает РИА «Новости». В некоторых комментариях присутствовал агрессивный тон и призывы к японскому правительству «прекращать экономическую помощь России и свою униженную по отношению к Москве политику».

Напомним, основным препятствием для заключения мирного соглашения с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала позицию России по вопросу мирного договора с Японией.

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