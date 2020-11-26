Российского военного нашли мертвым в армянском Гюмри

В армянском городе Гюмри сослуживец нашел тело военнослужащего 102-й российской военной базы без признаков жизни, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«Комиссия командования российской военной базы Южного военного округа в Республике Армения совместно с правоохранительными органами проводит расследование по факту смерти военнослужащего по контракту. Следов насильственной смерти на теле военнослужащего не выявлено», – приводит Sputnik Армения сообщение пресс-службы.

В Гюмри Ширакской области Армении согласно межгосударственному договору 1995 года дислоцируется российская военная база. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.

В понедельник в Минобороны России сообщили, что российский офицер получил ранение в результате взрыва мины при поиске погибших в Нагорном Карабахе.