В Подмосковье поезд насмерть сбил мужчину

Британская газета извинилась перед Абрамовичем за слова Волкова

Британская газета The Independent принесла извинения российскому предпринимателю Роману Абрамовичу за публикацию, в которой содержались утверждения, что он якобы выступает хранителем незаконных средств российских властей и потому должен попасть под санкции.

Издание уточняет, что слова в отношении Абрамовича в статье от 6 февраля принадлежали соратнику Алексея Навального, Леониду Волкову, и что газета «ошибочно опубликовала эти утверждения», передает ТАСС.

«Мы не хотели утверждать, что его надо было подвергнуть карательной санкции. Мы обращаем внимание на то, что представители Абрамовича публично заявили, что оснований для таких утверждений нет. Мы рады прояснить это и извиниться перед Абрамовичем за любое недоразумение. Ввиду этих ошибок мы согласились сделать пожертвование по выбору Абрамовича и возместить его судебные издержки», – говорится в заявлении газеты.

Размеры сумм пожертвования и предстоящих к возмещению издержек не называются.

Ранее сообщалось, что объявленного в международный розыск сторонника блогера Алексея Навального Леонида Волкова заочно арестовали, соответствующее решение принял Басманный суд Москвы. Волкову инкриминируют вовлечение подростков в незаконные митинги, по обвинению ему грозит до трех лет лишения свободы.

Во вторник руководитель «сети штабов» Алексея Навального Леонид Волков заявил о новой акции протеста, которая планируется в воскресенье, 14 февраля. В частности, Волков предложил жителям больших российских городов выйти во двор, включить фонарик на телефоне и поднять его вверх. В Сети посмеялись над таким предложением оппозиции.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко заявил газете ВЗГЛЯД, что давно наблюдает за деятельностью Леонида Волкова. «Впервые столкнувшись с его политической активностью еще в Свердловской области, я подумал, что он очень неглупый человек. Но с тех пор он регулярно делает такие шаги, которые вынуждают меня корректировать оценку его интеллектуальных способностей в худшую сторону», – заявил он.

Собеседник напомнил о выпаде Волкова в его адрес после снятия с выборов в Законодательное собрание Свердловской области. «Тогда я поддержал его публично, а в ответ получил оскорбление и обещание меня повесить. После этого я перестал считать Леонида Волкова умным человеком, и он еще раз это подтвердил», – отметил политтехнолог.