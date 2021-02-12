Кузнецова рассказала о будущем оставленных матерью на морозе в лесу детей

Двое из трех детей, оставленных матерью на морозе в лесу в Новой Москве, в ближайшие часы могут быть переведены в обычную палату, решается вопрос опеки над ними, заявила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

«Дети сейчас в безопасности, рядом с ними находятся доктора, делают все, чтобы вылечить их. Состояние младшей девочки достаточно хорошее. Рядом с ней будут находиться медперсонал и волонтер. Ситуация со средним братом чуть сложнее, прогнозы хорошие. В ближайшие часы их могут перевести в обычную палату», – приводит РИА «Новости» слова Кузнецовой.

По словам детского омбудсмена, ей удалось поговорить со старшим ребенком, который больше всех пострадал. Ему предстоит серьезное лечение ног, врачи дают осторожные прогнозы. Также Кузнецова заявила, что возьмет на личный контроль жизнеустройство брошенных матерью на морозе детей.

«Да, еще во многом предстоит разобраться. Мы сейчас на связи с родственниками, с братом матери. С органами опеки будем решать вопрос о том, кому можно передать детей после больницы по мере выздоровления, чтобы они не оказались в сиротском учреждении. Все возникающие вопросы будем разрешать вместе с уполномоченными структурами оперативно. Мы детей не оставим», – заявила Кузнецова.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве мать вывела на прогулку троих детей без одежды и попыталась закопать их в сугроб. На странное поведение женщины обратили внимание прохожие. Житель Москвы, который вышел выгуливать собаку, вызвал экстренные службы. Детей доставили в больницу с различными степенями обморожения. Женщину тоже госпитализировали, скоро СК проверит состояние ее психического здоровья.