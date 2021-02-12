ВОЗ сообщила о повторных заражениях новыми штаммами COVID-19

В Крыму объяснили желание европейцев привиться «Спутник V» на полуострове

Жители стран Евросоюза хотят привиться от коронавируса в Крыму не только из-за высокой степени доверия к российской вакцине «Спутник V», а чтобы заодно проверить свои убеждения о событиях 2014 года на полуострове, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, европейцы стали обращаться в адрес республики с просьбой оказать содействие в вакцинации от коронавируса российской вакциной. Он отметил, что в основном это связано с высокой степенью доверия к «Спутник V», а также с положительной оценкой референдума о воссоединении с Россией в 2014 году, передает ФАН.

«Не одно у нас обращение такое, и я бы разделил бы их на две части. Первые – это те, кто был у нас в Крыму ранее в рамках проекта по народной дипломатии. Вторые – те, кто никогда не был ни в России, ни в Республике Крым. Но почему они к нам хотят поехать? В конце концов, можно же сделать прививку где-то на материке? Они говорят так: первое – у них высокое доверие к нашей вакцине. Именно к «Спутник V». И второе – те, которые тут не были, им интересно приехать в Крым, потому как у них положительное мнение о событиях 2014 года о референдуме. В связи с этим они считают, что символично приехать именно к нам на полуостров и сделать прививку именно здесь», – отметил он.

По словам Гемпеля, есть вопросы технического характера, которые сейчас прорабатываются, но властям удастся встретить иностранцев и оказать им такое содействие.

«Еще раз подчеркиваю – это просто граждане Европы, и если таковое состоится, то это будет не одна группа, которая сюда приедет», – сказал он.

Напомним, в США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР. Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.

В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев.