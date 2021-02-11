В ВОЗ оценили влияние распространения новых штаммов COVID на пандемию

Распространение мутировавших вариантов коронавируса не приведет к новой волне пандемии, считает директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Клюге заявил газете El Pais, что «новые варианты – жестокое напоминание о том, что вирус все еще бьет по нам», однако «это не новый вирус, это нормальная эволюция любого патогена, который пытается адаптироваться к своему хозяину, человеку», передает ТАСС.

«Это не начало новой пандемии, но, конечно, мы должны быть очень бдительными», – подчеркнул он.

По его мнению, бдительность важна, так как новые штаммы могут вызвать повторное заражение и более быстрое распространение инфекции, что усложнит системам здравоохранения некоторых стран возможность справиться с пандемией.

«И, наконец, потому что они (новые штаммы) могут повлиять на эффективность вакцин», – уточнил представитель ВОЗ.

По его словам, специалисты организации это уже видели с обычным гриппом, «могут появиться варианты, требующие немного другой вакцины».

«Мы должны сохранять бдительность, потому что если у нас будет более быстрое распространение (вируса) и возрастет передвижение вакцинированных людей, у нас может быть увеличение смертности», – считает Клюге.

«Мы должны быть честными: 2021 год станет еще одним годом COVID-19, но более управляемым, более предсказуемым», – заметил он.

При этом ранее ученые из США и Франции построили модель сценариев развития пандемии COVID-19 в 2021 году: по их прогнозам, следующая волна, которая наберет силу к началу лета, будет связана с развитием новых, более заразных вариантов вируса SARS-CoV-2.