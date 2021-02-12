|
|
Белоруссия одобрила применение «Спутника V» для людей старше 60 лет
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена министерством здравоохранения Белоруссии для вакцинации граждан старше 60 лет, сообщил директор «Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении» ведомства Дмитрий Гринько.
«Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанная ФГБУ НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, одобрена министерством здравоохранения Белоруссии для применения у людей старше 60 лет. Данное заключение было принято по результатам оценки материалов регистрационного досье специалистами нашего центра и ведущими учеными экспертами – инфекционистами, эпидемиологами, генетиками Беларуси. Решение принималось с учетом разрешения о возможности применения вакцины у людей старше 60 лет, принятого в декабре 2020 регулятором страны производителя – Минздравом России», – приводятся слова Гринько на сайте белорусского минздрава.
Как отмечается в сообщении, сегодня в республике нет зарегистрированных вакцин от коронавируса, а потому регистрация «Спутника V»в данной возрастной группе «является крайне актуальной для системы здравоохранения страны». В настоящее время учреждения здравоохранения Белоруссии ведут подготовку к массовой вакцинации населения, в рамках которой людям старшего возраста будет предложено пройти комплексный медосмотр. Уточняется, что клинические исследования российской вакцины среди граждан старше 60 лет показали достаточную эффективность препарата, и это стало достаточным основанием для внесения изменений в инструкцию по медицинскому применению вакцины в Белоруссии.
Напомним, Белоруссия стала первой зарубежной страной, которая начала вакцинацию населения от коронавируса российской вакциной «Спутник V». В минувшем году страна заключила первоначальный контракт на поставку 170 тыс. доз. Кроме того, Белоруссия стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».
Ранее в США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.
В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев.
Стало известно о предложении подключить Трампа к аппарату ИВЛ
|
|
Болезнь Дональда Трампа, у которого в октябре выявили коронавирус, протекала тяжелее, чем сообщалось, власти США скрывали реальное положение дел, пишут СМИ.
Источники New York Times утверждают, что состояние Трампа было хуже, «чем признавали публично», содержание кислорода в его крови было пониженным (данный показатель составлял менее 90%), наблюдались симптомы, связанные с пневмонией, в частности, признаки «инфильтрации легких». Высказывалось предложение подключить Трампа к аппарату ИВЛ еще до его прибытия в медицинский центр, передает ТАСС.
При этом сам Трамп отказывался от госпитализации и дал согласие только после того, как помощники указали ему, что пока он сам способен дойти до вертолета. Помощники заявили Трампу, что в случае ухудшения состояния его, возможно, придется нести сотрудникам Секретной службы.
New York Times пишет, что Трамп был тяжело болен, но его команда «приуменьшала серьезность ситуации». Для лечения Трампа применили препарат «Редженерон» (Regeneron), который тогда еще не получил полного одобрения. До сих пор не ясно, был ли Трамп заражен, когда участвовал в дебатах с Джо Байденом 29 сентября.
2 октября президент США вместе с супругой ушел на карантин. Позже глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. Трампа госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд. После выздоровления Трамп рассказал, что принимал «Редженерон», а также выразил готовность стать донором плазмы крови для пациентов с тяжелой формой COVID-19.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Норвегия заявила о 82 случаях смерти после вакцинации от коронавируса
|
|
В Норвегии зафиксировали 82 случая смерти среди постояльцев домов престарелых после вакцинации от коронавируса, причиной стали сопутствующие заболевания, сообщило норвежское Государственное агентство по лекарственным препаратам.
«К настоящему моменту рассмотрены 82 сообщения о смерти после вакцинации пациентов старшего поколения, большинство из которых являются постояльцами домов престарелых. У многих из получивших вакцину очень слабое здоровье. Поэтому ожидаемо, что смерть может произойти в период вакцинации, однако здесь необязательно существует причинно-следственная связь. Во многих случаях было заявлено, что подозрений на связь смерти с вакцинацией нет, уход из жизни стал следствием основного заболевания», – цитирует ТАСС сообщение агентства.
Вместе с тем сообщается, что нельзя исключать обычных побочных эффектов от вакцины, таких как тошнота и температура, которые «могли подействовать способствовать серьезному протеканию основного заболевания у пациентов со слабым здоровьем». Всего в агентство поступило также более 900 сообщений о побочных эффектах от вакцины, уточнили в агентстве.
Сейчас в Норвегии используются препараты производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также американской компании Moderna. В феврале в страну доставят партию вакцины от британско-шведской компании AstraZeneca.
В январе в Норвегии зафиксировали 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие старше 80 лет. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer.
Ранее сообщалось, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» может быть одобрена для применения в Евросоюзе в феврале – начале марта.
Также есть мнение, что она будет одной из очень немногих, которые Всемирная организация здравоохранения рекомендует к массовому использованию на всей планете.
В Европе увидели зарождение новой дружбы России и Германии
|
|
Мир наблюдает, как Германия бросает вызов США и как зарождается новая дружба Берлина и Москвы, пишут СМИ.
Немецкий публицист Вольфганг Мюнхау в британском журнале Spectator пишет, что в Германии заинтересованы в использовании российской вакцины от коронавируса «Спутник V», а также в завершении проекта «Северный поток – 2», передает РИА «Новости».
Он заявил, что политики в Германии «практически впали в состояние эйфории», когда «узнали о промежуточных результатах клинических испытаний вакцины». Мюнхау также напомнил о том, как «презрительно они отзывались о вакцине компании AstraZeneca и Оксфордского университета, когда один немецкий чиновник распространил ложное заявление о ее низкой эффективности у пожилых людей».
«Технически она очень похожа на оксфордскую вакцину. Однако, кажется, что это не смогло снизить градус энтузиазма, с которым немцы ожидают поставки российской вакцины», – заявил Мюнхау.
Он также считает, что борьба вокруг «Северного потока – 2» стала крупнейшим дипломатическим кризисом в трансатлантических отношениях со времен войны в Ираке. Как и тогда, Берлин бросает вызов Вашингтону, заявил Мюнхау. По его словам, сейчас Германия настроена более решительно. Как заявил публицист, «Германию и Россию объединяет их деловое отношение к внешней политике».
Во вторник СМИ опубликовали документы о тайных переговорах между ФРГ и США по «Северному потоку – 2». Выяснилось, что Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. В ответ на утечку советники президента США раскритиковали немцев и заявили, что их санкции против «Северного потока – 2» нацелены не на продвижение американского газа в Европе.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что не нужно пытаться изолировать Москву и Пекин, так как это приведет к созданию крупнейшего военного альянса в мире.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
«Спутник V» вошел в мировой топ-3 вакцин против COVID-19
|
|
Российская вакцина «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против нового коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами, обгоняя три вакцины из Китая, следует из сообщения Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
В фонде сообщили, что «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами», передает РИА «Новости».
Российская вакцина одобрена к концу текущей недели уже 26 государствами в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Северной Америке, превысив планы РФПИ.
Первое место в мире по количеству одобрений в настоящее время занимает вакцина Pfizer, разрешенная в 35 странах, за ней следует AstraZeneca с 31 страной. При этом «Спутник V» обогнал по числу одобрений вакцину Moderna (14 стран), а также три китайские вакцины – Sinopharm (13), Sinovac (10), CanSino (2).
Напомним, в США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР.
Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.
В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев.
Черногория разрешила импорт «Спутника V»
Институт лекарственных средств и медицинских изделий Черногории одобрил импорт российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщило ведомство.
Как пояснил институт, «согласие на покупку, то есть ввоз, вакцины» выдано по запросу компании «Аптеки Черногории Монтефарм» в соответствии со статьей Закона о лекарствах, которая предусматривает выдачу разрешения на ввоз незарегистрированного лекарства «во время эпидемий, природных бедствий и других ЧС», передает ТАСС.
Напомним, «Спутник V» будет одной из немногих вакцин, которые Всемирная организация здравоохранения рекомендует к массовому использованию на всей планете. В Европе это уже оценили и готовятся к применению российской разработки.
Венгрия начала вакцинацию населения «Спутником V»
|
|
Врачи в Венгрии начали вакцинацию населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V», сообщило правительство страны.
По словам главы канцелярии венгерского премьер-министра Гергея Гуйаша, российской вакциной прививают в Венгрии граждан до 75 лет, которые не страдают хроническими заболеваниями. «Спутник V» будет применяться в четверг и пятницу на четырех пунктах вакцинации в Будапеште, передает ТАСС.
Ранее министр трудовых ресурсов республики Миклош Каслер заявил, что Венгрия одобрила применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для массовой вакцинации населения.
Вакцина «Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме.
Напомним, в США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР. Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев.
В Крыму объяснили желание европейцев привиться «Спутник V» на полуострове
Жители стран Евросоюза хотят привиться от коронавируса в Крыму не только из-за высокой степени доверия к российской вакцине «Спутник V», а чтобы заодно проверить свои убеждения о событиях 2014 года на полуострове, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
По его словам, европейцы стали обращаться в адрес республики с просьбой оказать содействие в вакцинации от коронавируса российской вакциной. Он отметил, что в основном это связано с высокой степенью доверия к «Спутник V», а также с положительной оценкой референдума о воссоединении с Россией в 2014 году, передает ФАН.
«Не одно у нас обращение такое, и я бы разделил бы их на две части. Первые – это те, кто был у нас в Крыму ранее в рамках проекта по народной дипломатии. Вторые – те, кто никогда не был ни в России, ни в Республике Крым. Но почему они к нам хотят поехать? В конце концов, можно же сделать прививку где-то на материке? Они говорят так: первое – у них высокое доверие к нашей вакцине. Именно к «Спутник V». И второе – те, которые тут не были, им интересно приехать в Крым, потому как у них положительное мнение о событиях 2014 года о референдуме. В связи с этим они считают, что символично приехать именно к нам на полуостров и сделать прививку именно здесь», – отметил он.
По словам Гемпеля, есть вопросы технического характера, которые сейчас прорабатываются, но властям удастся встретить иностранцев и оказать им такое содействие.
«Еще раз подчеркиваю – это просто граждане Европы, и если таковое состоится, то это будет не одна группа, которая сюда приедет», – сказал он.
Напомним, в США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР. Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.
В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев.
Европарламент призвал приостановить запуск БелАЭС
Европарламент принял резолюцию, в которой предлагает Еврокомиссии работать над приостановкой запуска Белорусской АЭС, назвав ее эксплуатацию возможным источником угрозы для Евросоюза.
Согласно тексту резолюции, ЕП «призывает Комиссию тесно сотрудничать с властями Белоруссии, чтобы приостановить процесс запуска до тех пор, пока все рекомендации ЕС, сделанные в рамках стресс-тестов, не будут полностью выполнены и не будут приняты все необходимые меры по повышению безопасности, а также пока белорусское общество и соседние страны не будут должным образом проинформированы о принятых мерах». Резолюцию поддержало большинство: 642 депутата из 692 голосовавших, передает РИА «Новости».
Составители резолюции также выражали мнение, что станция реализуется как геополитический проект Белоруссии и России, а также что ее строительство и будущая эксплуатация являются источником возможной угрозы для Европейского союза и его государств-членов с точки зрения безопасности, здоровья и защиты окружающей среды.
Также в пресс-релизе сообщается, что депутаты серьезно обеспокоены «по поводу безопасности Островецкой атомной электростанции в Белоруссии и требуют приостановить ее коммерческий запуск». В резолюции парламент критикует «поспешный ввод в эксплуатацию» этой АЭС, а также «недостаток прозрачности и официальной информации относительно частых аварийных остановок реактора» и проблем с оборудованием, отмечается в релизе.
В Европарламенте недовольны, что, несмотря на вопросы к безопасности, в ноябре прошлого года электростанция начала вырабатывать электроэнергию без полного выполнения рекомендаций экспертной оценки ЕС от 2018 года. Также в ЕП считают поспешным стремлением к вводу АЭС в коммерческую эксплуатацию в марте 2021 года, и озабочены близким расположением АЭС к странам ЕС, таким как Польша, Литва, Латвия и Эстония, говорится с тесте резолюции.
Ранее сообщалось, что первый энергоблок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) планируется сдать в промышленную эксплуатацию в апреле – мае этого года. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы.
Онищенко объяснил разработку трех вакцин от коронавируса в России
Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко пояснил, зачем в России разработали три вакцины от коронавируса.
«У нас вакцины всех типов, которые существуют: генно-инженерная «Спутник V», синтетическая «векторовская» и третья – классическая, рутинная, ортодоксальная вакцина, с чего все начиналось», – рассказал Онищенко в беседе с Sobesednik.ru.
По его словам, создав три вакцины, Россия показала всему миру, что научная школа, заточенная на вакцинный суверенитет, сохраняет свои лидерские позиции на планете.
Напомним, в августе 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лукашенко поручил подготовить поправки, связанные с отказом Белоруссии от нейтралитета
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил по итогам Всебелорусского народного собрания обсудить возможные поправки в конституцию, связанные с отказом республики от нейтралитета.
«Был (на ВНС) затронут принципиальный вопрос, прежде всего, для президента. Разные люди подчеркивали – и военные, и невоенные – предлагая конституционно закрепить принцип, противоположный нейтралитету. Нет нейтралитета и, честно говоря, мы и не проводили курс, который был бы жестко связан с нейтралитетом, тем самым, возможно, нарушая конституцию… Жизнь менялась, и мы вынуждены были подстраиваться под эту жизнь, полагая, что нельзя постоянно менять конституцию. Поэтому, видимо, надо нам обсудить этот вопрос со специалистами и изложить по-иному эти требования», – заявил Лукашенко, подводя итоги ВНС, передает РИА «Новости».
При этом глава государства обратил внимание, что до этого в Белоруссии также необходимо принять концепцию национальной безопасности. «Обсуждая ее, мы придем к конституционным изменениям в этом плане», – добавил Лукашенко.
В четверг глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что закрепленное в конституции Белоруссии стремление к нейтралитету не соответствует текущей ситуации, это предлагается учесть при работе над поправками в основной закон страны.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии Всебелорусского народного собрания предложил подумать о корректировке конституции республики и распределении властных полномочий. По его словам новую конституцию республики примут в течение 11-12 месяцев.
Почти у половины британцев обнаружили проблемы со здоровьем и финансами из-за пандемии
У половины населения Британии возникли проблемы со здоровьем и финансами из-за пандемии коронавирусной инфекции, говорится в исследовании управления по финансовому надзору (Financial Conduct Authority, FCA).
Проблемы со здоровьем, низкая финансовая устойчивость или «негативные жизненные последствия» фиксировались у 27,7 млн взрослых жителей страны (более 40%), передает РИА «Новости» со ссылкой на ежегодное исследование Financial Lives, проведенное в октябре 2020 года.
С февраля по октябрь 2020 года показатель увеличился на 15%. Число британцев с низкой финансовой устойчивостью (низкий уровень сбережений, низкая или неустойчивая прибыль, чрезмерные долги) выросло с 10,7 млн до 14,2 млн человек.
Каждый третий участник исследования ждет падения уровня доходов семьи в течение ближайшего полугодия, 25% полагают, что будут вынуждены бороться за то, чтобы свести концы с концами.
Порядка 11% отметили, что могут обратиться в благотворительную организацию Food bank за едой, свыше 16% отметили, что планируют взять больше кредитов.
33% опрошенных отметили, что планируют сократить потребление продуктов первой необходимости. При этом 48% опрошенных не пострадали в финансовом отношении из-за пандемии, а у 14% материальное положение заметно улучшилось.
В начале февраля Британия ввела дополнительные правила для всех приезжающих из-за границы. Теперь, кроме теста на коронавирус перед прилетом в страну, они будут обязаны проходить во время самоизоляции два теста методом ПЦР.
В январе британский минздрав сообщал, что за все время пандемии в Британии от коронавируса умерли более 100 тыс. человек.
Байден раскритиковал Трампа за проваленную подготовку к вакцинации в США
Дональд Трамп на посту президента США не справился с подготовкой страны к вакцинации от коронавируса, заявил новый глава государства Джо Байден.
Байден сказал, что американские ученые «сделали свою работу и открыли вакцину в рекордное время», но Трамп «не сделал свою работу по подготовке к огромному вызову по вакцинации сотен миллионов американцев». В частности, Трамп «не заказал достаточно вакцин, не мобилизовал достаточно людей, чтобы делать уколы, не организовал центры вакцинации».
«Когда я занял пост три недели назад, у страны не было плана… у нас было впечатление, что у нас имелось больше ресурсов, чем их было на самом деле, когда мы вступили в должность», – приводит слова Байдена РИА «Новости».
Байден заявил, что США готовы вакцинировать от коронавируса 300 млн американцев к концу июля, не уточнив, идет ли речь о двух дозах вакцин или об одной. Президент сообщил, что подписан контракт еще на «100 млн доз вакцины Moderna и 100 млн доз вакцины Pfizer». По его словам, доставку еще 200 млн доз удалось ускорить – они будут поставлены до конца июля, быстрее, чем ожидалось. Еще 100 млн доз будут получены не в конце июня, а в конце мая.
21 января Байден заявил о провале вакцинации от коронавируса в США. В тот же день он подписал десять исполнительных указов, направленных на активизацию борьбы с пандемией нового коронавируса в США. При этом в администрации Байдена оказались не в курсе, сколько в США имеется готовых к применению доз вакцины от нового коронавируса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кустурица привился «Спутником V»
Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица сообщил, что сделал первую прививку российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
Кустурица сообщил, что «уже сделал первый укол, следующий – 17 февраля». Он отметил, что «белградская элита, которая близка Западу, верит в Pfizer и Moderna». Однако, по его мнению, 80% сербов «верят русским и верят в эффективность «Спутника V», считают российскую вакцину «самой лучшей» и «надеются, что ее будет больше в Сербии». «Эта вакцина для нас самая важная», – приводит его слова Россотрудничество в Telegram.
В январе Кустурица проявил заинтересованность в вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V», выразив уверенность в том, что «русская вакцина – самая лучшая».
Лукашенко призвал отказаться от смартфонов из-за слежки США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал владельцев смартфонов, указав, что «умные люди» давно перешли на кнопочные аппараты, так как, по его словам, современные гаджеты якобы используются спецслужбами США для слежки.
Лукашенко заявил на Всебелорусском народном собрании, что современные смартфоны, в том числе гаджеты от iPhone, могут использоваться, если владелец хочет, чтобы «каждую минуту американцы (...) отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам», передает РИА «Новости».
По словам белорусского лидера, «умные люди» уже давно ищут кнопочные телефоны.
«Покупайте (смартфоны), если вы не слышите, что я вам говорю», – добавил он.
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.
23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы» Белоруссии.
В ВОЗ выразили надежду на рекомендации трем российским вакцинам от коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович выразила уверенность, что все три российские вакцины от новой коронавирусной инфекции получат рекомендацию ВОЗ к использованию.
«Другой процесс, который делается через ВОЗ, – это временная регистрация в рамках использования вакцины в чрезвычайной ситуации. Это рекомендация ВОЗ на основании тщательного анализа всех трех элементов (качества, эффективности и безопасности). Я доверяю национальным регуляторным органам, Россия имеет огромный опыт производства вакцин. Я неоднократно говорила о советских вакцинах против натуральной оспы, полиомиелита, вакцине против желтой лихорадки, которая имеет сертификат ВОЗ. Я уверена, что все три кандидата пройдут этот процесс и будет рекомендация их использовать», – передает ТАСС со ссылкой на РБК слова Вуйнович.
Напомним, в четверг Вуйнович привилась российской вакциной от COVID-19.