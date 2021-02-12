Белоруссия одобрила применение «Спутника V» для людей старше 60 лет

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена министерством здравоохранения Белоруссии для вакцинации граждан старше 60 лет, сообщил директор «Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении» ведомства Дмитрий Гринько.

«Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанная ФГБУ НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, одобрена министерством здравоохранения Белоруссии для применения у людей старше 60 лет. Данное заключение было принято по результатам оценки материалов регистрационного досье специалистами нашего центра и ведущими учеными экспертами – инфекционистами, эпидемиологами, генетиками Беларуси. Решение принималось с учетом разрешения о возможности применения вакцины у людей старше 60 лет, принятого в декабре 2020 регулятором страны производителя – Минздравом России», – приводятся слова Гринько на сайте белорусского минздрава.

Как отмечается в сообщении, сегодня в республике нет зарегистрированных вакцин от коронавируса, а потому регистрация «Спутника V»в данной возрастной группе «является крайне актуальной для системы здравоохранения страны». В настоящее время учреждения здравоохранения Белоруссии ведут подготовку к массовой вакцинации населения, в рамках которой людям старшего возраста будет предложено пройти комплексный медосмотр. Уточняется, что клинические исследования российской вакцины среди граждан старше 60 лет показали достаточную эффективность препарата, и это стало достаточным основанием для внесения изменений в инструкцию по медицинскому применению вакцины в Белоруссии.

Напомним, Белоруссия стала первой зарубежной страной, которая начала вакцинацию населения от коронавируса российской вакциной «Спутник V». В минувшем году страна заключила первоначальный контракт на поставку 170 тыс. доз. Кроме того, Белоруссия стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».

Ранее в США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.

В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев.