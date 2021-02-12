Явлинский объяснил опасность «глупого популизма» Навального

Основатель «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что в его статье с критикой Алексея Навального нет «никаких личных нападок», он ни в чем не обвиняет блогера, но считает его политику неприемлемой.

Явлинский в эфире «Эха Москвы» сообщил, что хотел бы видеть Навального в студии «как можно быстрее», и отметил, что в России есть весь набор разнообразных политических сил.

Также политик отметил, что сейчас «популизм и национализм – это мировой тренд», и указал, что в этот тренд попадает и Навальный. К этому можно отнести заявления блогера о том, что президент России Владимир Путин якобы «напуган до полусмерти». «Как у вас, сложилось впечатление, что он напуган до полусмерти? Что еще чуть-чуть мы подтолкнем, и весь режим рухнет – это популизм, глупый и опасный», – обратился Явлинский к ведущему Алексею Венедиктову.

Он пояснил, что считает заявления Навального опасными, поскольку люди выходят, «их бьют и сажают». «Потому что цель не оправдывает средства. Потому что выставить на улицу... Ну, я вам только что читал. Опасный для жизни людей. Я за них несу ответственность, за всех этих людей», – указал Явлинский.

Явлинский 7 февраля опубликовал на личном сайте программную статью с резкой критикой Навального. Он осудил методы политической борьбы блогера, отметив, что они ориентированы на «разжигание примитивной социальной розни», а демократическая Россия несовместима с политикой Навального.

«В нашей стране есть левые, есть правые, есть националисты, есть демократы, есть либералы, и они все должны быть, и это есть настоящая страна. Но это не значит, что они не могут спорить. Это не значит, что нельзя написать статью, понимаете. Не значит», – сказал Явлинский ведущему Алексею Венедиктову.

Руководитель псковского отделения партии Лев Шлосберг опубликовал открытое письмо Явлинскому. В своем письме он, в частности, заявил, что статья Явлинского «Без путинизма и популизма» больно ударила не по Навальному, а по добросовестным людям, которые являются «нашими избирателями» и «нашей главной общественной аудиторией».

Заместитель председателя «Яблока» Сергей Иваненко жестко раскритиковал позицию Шлосберга.

Позже федеральное бюро «Яблока» поддержало тезисы, изложенные в статье Явлинского, и назвало неприемлемой развернувшуюся после публикации статьи травлю.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Явлинский разгневал сторонников Навального.