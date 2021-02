Организаторов и участников «Свидетелей Иеговы» задержали в Москве Патриарх предостерег священников от превращения в «политических комментаторов» 12 февраля 2021, 14:49 Текст: Абдулла Шакиров

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал священников, активно ведущих соцсети, не становиться «политическими комментаторами». По словам главы РПЦ, это может навредить россиянам. «Когда священнослужитель становится активным участником ожесточенных споров на общественно-политические темы, когда он теряет понимание того, на чем должен быть сделан акцент в его обращении к людям, и превращается в политического комментатора, он приносит больше вреда, чем пользы», – передает РИА «Новости» слова патриарха. Кирилл обратил внимание на «Основы социальной концепции», в которых сформулированы принципы участия церкви в политических вопросах. Патриарх призвал духовенство «сохранять надмирность и не вовлекаться в политические дискуссии» без необходимости. Если же священнослужители решат принять участие в политике, то это должно делаться только для того, «чтобы защитить духовные и нравственные основы человеческой жизни», подчеркнул он. «Не надо считать, что наш долг – подхватывать модные тенденции, придерживаться более популярной в определенных кругах, например, среди городской интеллигенции, точки зрения. Наша задача заключается в том, чтобы не допустить вражды между людьми», – заявил Кирилл. По словам предстоятеля РПЦ, принимая одну сторону, священник отталкивает от себя представителей противоположного лагеря, в то время как «и там, и там наша паства». Он подчеркнул, что его позиция по это вопросу – «это не проявление страха, а чувство пастырской ответственности народ». Как отметил патриарх, священник должен уметь подбирать правильные слова, не разжигающие конфликт. Зимой прошлого года патриарх призвал верующих обсуждать значимые темы в Сети. До этого священникам РПЦ посоветовали пользоваться соцсетями. В августе 2018 года РПЦ выпустила памятку для священников-блогеров.

Стало известно о предложении подключить Трампа к аппарату ИВЛ 12 февраля 2021, 06:58

Фото: Sarah Silbiger/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Болезнь Дональда Трампа, у которого в октябре выявили коронавирус, протекала тяжелее, чем сообщалось, власти США скрывали реальное положение дел, пишут СМИ. Источники New York Times утверждают, что состояние Трампа было хуже, «чем признавали публично», содержание кислорода в его крови было пониженным (данный показатель составлял менее 90%), наблюдались симптомы, связанные с пневмонией, в частности, признаки «инфильтрации легких». Высказывалось предложение подключить Трампа к аппарату ИВЛ еще до его прибытия в медицинский центр, передает ТАСС. При этом сам Трамп отказывался от госпитализации и дал согласие только после того, как помощники указали ему, что пока он сам способен дойти до вертолета. Помощники заявили Трампу, что в случае ухудшения состояния его, возможно, придется нести сотрудникам Секретной службы. New York Times пишет, что Трамп был тяжело болен, но его команда «приуменьшала серьезность ситуации». Для лечения Трампа применили препарат «Редженерон» (Regeneron), который тогда еще не получил полного одобрения. До сих пор не ясно, был ли Трамп заражен, когда участвовал в дебатах с Джо Байденом 29 сентября. 2 октября президент США вместе с супругой ушел на карантин. Позже глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. Трампа госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд. После выздоровления Трамп рассказал, что принимал «Редженерон», а также выразил готовность стать донором плазмы крови для пациентов с тяжелой формой COVID-19. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Москва предупредила о последствиях размещения бомбардировщиков США в Норвегии 11 февраля 2021, 17:26

Фото: ABACA/Reuters

Текст: Алексей Дегтярев

Российская сторона считает желание норвежской стороны разместить на авиабазе около Тронхейма американские стратегические бомбардировщики как очередной шаг по наращиванию военной активности в регионе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Обратили внимание на информацию о подготовке к развертыванию на норвежской авиабазе в районе Тронхейма эскадрильи американских стратегических бомбардировщиков с целью проведения совместных с норвежскими ВВС учений», – заявила дипломат на брифинге, передает РИА «Новости». Москва расценивает это решение как «еще один шаг в целой цепочке подобных действий по наращиванию военной активности на крайнем Севере в непосредственной близости от российских рубежей», указала представитель ведомства. Захарова отметила, что в норвежском регионе Тромсе заканчивается строительство порта для обслуживания атомных подводных лодок американцев. В начале февраля сообщалось, что порядка 200 военнослужащих ВВС США из состава 7-го бомбардировочного крыла с базы Дайесс (штат Техас) прибыли на авиабазу Эрланн в центральной части Норвегии. Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с ЕС 12 февраля 2021, 10:41

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Россия готова к разрыву отношений с Брюсселем, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Исходим из того, что мы готовы. В случае, если еще раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира – готовься к войне», – сказал Лавров, передает РИА «Новости» со ссылкой на эфир YouTube-канала Соловьев Live. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях. Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Боррель провалил свою миссию в Москве. Небензя назвал Францию и Германию соучастницами преступлений Киева в Донбассе 11 февраля 2021, 20:48

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Германия и Франция являются соучастниками преступлений Киева в Донбассе, а не посредниками в урегулировании конфликта на востоке Украины, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений. Он напомнил, что в декабре 2020 года представители Германии и Франции не стали участвовать в неформальной встрече СБ ООН с участием представителей Донецкой и Луганской народных республик. «Те, кто поддерживают лишь одну сторону внутриукраинского конфликта и потакают, вопреки фактам, ее болезненным фантазиям о «российской агрессии», не могут называть себя посредниками. Вы, господа, скорее соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса», – передает слова Небензи на проходящем по российской инициативе заседании ТАСС. Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются боевые действия. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. Кандидат в премьеры от партии Санду не получила ни одного голоса в парламенте 11 февраля 2021, 18:50

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Парламент не поддержал кандидатуру экс-министра финансов Молдавии Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра республики, заявила в четверг спикер парламента Зинаида Гречаный. «Я не увидела ни одной руки в поддержку правительства Гаврилицы, ноль голосов. Правительство не получило поддержки», – передает ее слова РИА «Новости». В конце января президент Молдавии Майя Санду объявила вице-председателя партии «Действие и солидарность» Гаврилицу кандидатом в премьеры. Партии «Действие и солидарность», «Платформа «Достоинство и правда», а также Партия социалистов заранее заявили, что не поддержат кандидатуру Гаврилицы на пост главы правительства. Напомним, премьер Молдавии Ион Кику в декабре подал в отставку, чтобы в стране появилась возможность провести досрочные парламентские выборы. Согласно местному законодательству, президент должна выдвинуть кандидата в премьеры, однако вместо этого Санду обратилась в Конституционный суд с вопросом, может ли парламент объявить о самороспуске, и получила отрицательный ответ. Газпром назвал предполагаемые сроки ввода «Северного потока – 2» 11 февраля 2021, 15:36

Фото: J.Koehler/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Газпром рассчитывает ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2» в текущем году, следует из презентации к выступлению заместителя начальника департамента импортозамещения технологий ПАО «Газпром» Владимира Вавилова. Сообщение ТАСС аннулировано «в связи с отзывом спикером своей презентации». Оператор проекта строительства газопровода в настоящее время укладывает участок в территориальных водах Дании. Завершение работ на этом участке планируется в апреле, передает ТАСС. К настоящему времени из 2 тыс. 460 км газопровода уложено более 2 тыс. 300 км. Осталось уложить около 120 км в водах Дании и более 28 км – в водах Германии. США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год. Муж выдумавшей беременность дагестанки обратился к россиянам 12 февраля 2021, 08:29

Фото: instagram.com/mvd.dagestan

Текст: Алина Назарова

Житель Дагестана, супруга которого симулировала беременность и подменила детей куклами, попросил россиян не критиковать никого в сложившейся ситуации. Мужчина поблагодарил всех, кто поддержал его в сложившейся ситуации, а также тех, кто по долгу службы помог разобраться в ситуации. Также он попросил всех воздержаться от критики. «Всех прошу, не ругайтесь, не срамите, не было там вины ни губернатора (Ставропольского края), ни перинатального центра», – сказал мужчина на видео, которое опубликовали в Instagram республиканского МВД. Житель Дагестана также отметил, что он сам поступал именно так, как и должен был поступать в такой ситуации отец детей, которым он себя искренне считал. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МВД Дагестана (@mvd.dagestan) Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина сообщает, что он привез в Дагестан тела своих новорожденных детей, которые родились в перинатальном центре в Ставрополе. По словам мужчины, открыв саван, он обнаружил кукол. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пообещал разобраться и позже сообщил, что история с подменой младенцев на куклы оказалась выдумкой, а «лишившаяся детей» женщина никогда не рожала. Сама же она объяснила, что пошла на обман, чтобы не огорчать мужа тем, что не беременна. Психиатр и психотерапевт Евгений Фомин, комментируя случай в Дагестане, заявил газете ВЗГЛЯД, что страх не реализовать себя действительно может стоять выше, чем ложь о том, что женщина похоронила своих детей. ЕС оценил закрытие Киевом оппозиционных телеканалов 12 февраля 2021, 02:58

Фото: Artur Widak/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

ЕС прокомментировал санкции, которые власти Украины ввели против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. В совместном пресс-релизе по итогам заседания Совета ассоциации Украина–ЕС говорится, что усилия Украины по защите от дезинформации являются законными. В пресс-релизе сказано, что «ЕС напомнил о значимости свободы слова, независимости и плюрализма СМИ, в том числе о роли независимых вещателей». При этом «стороны признают законными усилия Украины по защите от манипуляции информацией, особенно учитывая масштабы кампаний по дезинформации из-за рубежа». Указывается, что предпринимаемые Киевом шаги должны быть пропорциональны цели и не должны ущемлять свободу СМИ. Результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, свидетельствуют, что 40,8% жителей Украины считают ошибкой закрытие телеканалов «112.Украина», ZIK и NewsOne, 34,6% сочли «запрет необходимым». Остальные опрошенные затруднились с ответом, либо отказались отвечать, передает РИА «Новости». Участники опроса должны были выбрать, с каким из двух высказываний они согласны: первое – «запрет телеканалов «112.Украина», ZIK и NewsOne на Украине является необходимым шагом для защиты государства», второе – запрет этих каналов «является ошибкой и приводит лишь к ограничению прав граждан». В опросе, который проводили 5–7 февраля, приняли участие 2005 тыс. человек. На каждый вопрос отвечала примерно 1 тыс. респондентов. В опросе не участвовали жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрос проводился методом телефонного интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский указом остановил эфирное вещание трех телеканалов, считающихся в стране оппозиционными: «112 Украина», NewsOne и ZIK. Ограничения распространились также на региональные каналы телерадиокомпании «112 Украина» – «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», на компанию «Новости 24 часа», принадлежащую телеканалу NewsOne. Миссия ОБСЕ не нашла в Донбассе российских военных 11 февраля 2021, 22:25 Текст: Антон Антонов

Глава спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Халит Чевик на заседании СБ ООН сообщил, что утверждения о присутствии российских военных в Донбассе не подтверждаются наблюдателями. На заседании Эстония, Франция, Ирландия, Бельгия, Германия, Норвегия и Великобритания заявили о том, что в Донбассе якобы присутствует «российская военная техника и персонал». Постпред России при ООН Василий Небензя напомнил о словах экс-главы миссии ОБСЕ Эртугрула Апакана, который указывал, что «СММ не фиксировала и не фиксирует нахождение российских военных подразделений в Донбассе». Чевик, комментируя «вопрос о российском присутствии», подтвердил, что знает о заявлениях Апакана. В ходе работы самого Чевика на посту главы мониторинговой миссии, по его собственным словам, «случаев, когда наблюдались бы российские военные», в докладах миссии ОБСЕ «зарегистрировано не было», передает РИА «Новости». Напомним, Небензя заявил, что Германия и Франция являются соучастниками преступлений Киева в Донбассе, а не посредниками в урегулировании конфликта на востоке Украины. Германию предостерегли от попыток испортить отношения России и Белоруссии 11 февраля 2021, 17:55

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Министерство иностранных дел России предостерегает Германию от попыток внести раздор в отношения Москвы и Минска на фоне общения немецких властей с белорусской оппозицией, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. «Мы хотели бы просто предостеречь немецких контрагентов от попыток вмешательства и внесения раздора в союзнические российско-белорусские отношения как напрямую, так и чужими руками», – цитирует РИА «Новости» Захарову. Накануне канцлер Ангела Меркель заявила, что власти ФРГ приняли план действий о предоставлении убежища и стипендий в поддержку оппозиции Белоруссии. Также власти Германии упростили правила получения виз для представителей оппозиции Белоруссии. Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон поддерживает мирный политический диалог в Белоруссии. По его словам, результаты президентских выборов 2020 года в стране были подтасованы. Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала себя «символом свободы» Белоруссии. Россия констатировала начало политических репрессий в США 11 февраля 2021, 22:58 Текст: Антон Антонов

Хотя американский президент Джо Байден уверял в важности свободы слова в США, в стране начались политические репрессии, а его администрация тесно связана с IT-гигантами, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Со ссылкой на Fox News он сообщил, что во Флориде ФБР «на днях арестовало местного журналиста Дугласа Мэки за распространение интернет-мемов, высмеивающих» демократов. Лукашевич при этом напомнил о словах Байдена, заявлявшего «о свободе слова как основном принципе американской демократии». Однако в США «фактически начались политические репрессии и тотальный зажим свободы выражения мнения», сказал постпред на онлайн-заседании постоянного совета ОБСЕ. Лукашевич посчитал неубедительными попытки представительницы Вашингтона откреститься от роли властей в цензурировании, которое осуществляют цифровые платформы. Он указал на опубликованную изданием Protocol инфографику, демонстрирующую связи администрации Байдена с Google, Facebook, eBay. Как заявил Лукашевич, «это во многом объясняет нынешнюю редакционную политику цифровых платформ», передает РИА «Новости». Лукашевич отметил, что вице-президент Facebook по международным делам и коммуникациям Ник Клегг – «один из ближайших друзей» Байдена, у Марка Цукерберга долго работала племянница вице-президента США Камалы Харрис. «А ее муж до сих пор трудится на руководящей должности в отделе глобальных партнерских отношений и рекламных технологий», – сказал Лукашевич, добавив также, что Николь Вонг из переходной команды Байдена была юридическим директором по продукции в Twitter. Он отметил, что «в целом в составе группы оказалось значительное число руководителей технологических компаний». Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах. 10 января популярное среди сторонников Трампа мобильное приложение Parler заблокировали в магазине приложений Google Play. Позже Apple удалила сервис микроблогов Parler из магазина мобильных приложений App Store. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что только с 9 по 12 января количество пользователей созданной им системы обмена сообщениями выросло на 25 млн. В целом число землян, зарегистрированных в Telegram, перевалило за полмиллиарда. В США через суд потребовали удалить Telegram из магазина приложений Google. Назван предполагаемый организатор штурма Капитолия 12 февраля 2021, 07:29

Фото: Joel Marklund/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Бывший сотрудник ФБР и разведки ВМС США Томас Эдвард Колдуэлл мог быть одним из ключевых организаторов штурма Капитолия, сообщили СМИ. Как пишет газета Washington Post со ссылкой на данные расследования, прокуратура уже попросила федеральный суд выдать ордер на арест 66-летнего Колдуэлла, передает РИА «Новости». По данным обвинителей, Колдуэлл организовал группу «тренированных бойцов» и контактировал с такими военизированными организациями, как Proud Boys, Oath Keepers и Three Percenters. Утверждается, что Колдуэлл за несколько недель до штурма использовал свой опыт пребывания в рядах спецслужб для планирования актов насилия, включая возможное задействование снайперов и обустройство склада оружия на лодке в водах реки Потомак. Адвокат Колдуэлла заявляет о невиновности своего клиента. Газета пишет, что, согласно данным ФБР, пять обвиняемых, штурмовавших Капитолий в специальных шлемах и жилетах, были связаны с группировкой Proud Boys. Напомним, 6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. В связи с беспорядками был введен режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 15 дней, который затронул и церемонию инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января. Украина объявила о начале пересмотра соглашения об ассоциации с ЕС 11 февраля 2021, 23:55

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Соглашение об ассоциации с ЕС планируют пересмотреть в кратчайшие сроки, заявил глава правительства Украины Денис Шмыгаль. Шмыгаль заявил, что «пересмотр соглашения начался в эти дни». Дальнейшая «работа заключается в кропотливой технической работе над конкретными статьями соглашения, над пересмотром некоторых стандартов, которые за эти годы неоднократно менялись», сказал премьер. Шмыгаль выразил надежду, что удастся «в кратчайшие сроки пересмотреть соглашение» и «подписать все изменения». Украина и ЕС договорились об обновлении параметров соглашения об ассоциации, а также о начале переговоров по обновлению параметров зоны свободной торговли, передает РИА «Новости». Отметим, что еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза и добрососедства Оливер Вархели заявил: «Соглашение предполагает, что после пяти лет его действия проводится его оценка. Это означает не только рассмотрение новых сфер (взаимодействия), но и его имплементации. Мы начнем с оценки имплементации». Вархели сказал, что ЕС не видит необходимости «вносить поправки в соглашение, оно очень динамично по природе», но в Европе «готовы рассмотреть дальнейшие сферы взаимодействия, если Украина готова в этом участвовать и взять на себя обязательства, с применением которых такое расширение может состояться». В Брюсселе 11 февраля состоялось заседание Совета ассоциации Украина – ЕС. Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году. Оно предусматривает создание зоны свободной торговли. Соглашение заработало с 2016 года. Оппозиция на Украине выступала за пересмотр соглашения о ЗСТ, так как оно пагубно сказалось на экономике страны. В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение об ассоциации с ЕС нуждается в обновлении. Лингвист сравнил влияние трансгендеров и коммунистов на русский язык 11 февраля 2021, 20:40

Фото: Charles Krupa/AP/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Сфера официального документооборота в русском языке в большей степени и так является гендерно нейтральной, но на грамматическом уровне гендер навсегда останется в любом языке, заявил газете ВЗГЛЯД проректор по науке Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Михаил Осадчий, комментируя происходящие в английском языке изменения в связи с политикой политкорректности к трансгендерам. В рамках новой политики дружественного отношения к трансгендерам от персонала британских университетских больниц Брайтона и Сассекса потребовали отказаться от нескольких фраз. Так, например, термин «грудное молоко» будет заменен на «человеческое», а «материнское» на «перинатальное». «В обозримой перспективе гендерно нейтральным язык не станет, потому что гендер является категорией, которая соотносима с очень важной грамматической категорией – категорией рода. Особенно в таком языке, как русский, категория рода пронизывает всю языковую систему, и взять и изъять ее из языка просто невозможно. То есть как минимум на грамматическом уровне гендер останется в любом языке», – говорит Осадчий. Он рассказывает, что в угоду политическим, социальным, культурным задачам и раньше вносились изменения в стандарты употребления тех или иных языковых единиц. Он приводит в пример эксперимент, который был поставлен над русским языком в начале XX века, когда большевики решили упразднить систему обращений. Тогда вместо чинов, званий, титулов достаточно было употребить единое бесполое обращение «товарищ». Такой термин нравился далеко не всем гражданам, но из-за того, что это была официальная позиция власти, его активно использовали. «Стоит обратить внимание на то, что обращение быстро ушло из оборота, как только стало понятно, что коммунизма как главенствующей идеологии больше в нашей стране нет. Словом «товарищ» никто не хотел пользоваться, потому что оно никому не нравилось, в том числе из-за того, что оно является гендерно нейтральным. Все-таки человек не любит эти искусственные конструкции и хочет, чтобы язык был ближе к его природе и в большей степени отвечал представлению человека об окружающей действительности», – объясняет собеседник. Поэтому, когда человеку говорят, что в жизни гендер, пол есть, а в языке его быть не должно, то он начинает сомневаться, что это правильно, поясняет лингвист. Также он отметил, что нередко эксперименты с языком приводят к не самым лучшим последствиям. Так, например, русский язык является единственным крупным языком на Земле, где отсутствует нормальная система обращений. Это стало результатом попытки ввести гендерно нейтральное обращение «товарищ». «Тем не менее, сфера официального документооборота в большей степени является гендерно нейтральной. То есть у нас нет традиции наименовать одну и ту же должность в двух вариантах как «директор-директорка». У нас лишь есть профессии, которые именуются по мужскому (инженер) и женскому (няня) типам. То есть в принципе русский язык избегает задвоения. Возможно, это со временем изменится, но быстро это сделать не получится – большая часть языкового коллектива будет возражать», – заключил Осадчий. Ранее общественная организация попросила российское правительство запретить употребление терминов «толерантность» и «гендер» в учебной литературе и официальных документах органов власти. Актер Епифанцев подрался в баре в Петербурге 12 февраля 2021, 08:28

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Актер Владимир Епифанцев стал участником потасовки в одном из баров в Санкт-Петербурге. По информации телеканала, драка произошла после премьеры фильма «Дочь тьмы», где его бывшая жена актриса Анастасия Веденская играла главную роль, сообщает «Пятый канал». По предварительным данным, в ходе вечеринки у Веденской возник конфликт со знакомой режиссера киноленты. Как рассказала «Пятому каналу» сама артистка, девушка неожиданно проявила агрессию и бросила в нее пивной бокал. В разборку вмешался Епифанцев, который, как утверждает телеканал, в этот момент был без обуви. Он со всей силой оттолкнул обидчицу бывшей жены. После этого актер ввязался в драку с мужчиной, который также был участником посиделок. Веденская уточнила, что в результате случившегося у нее разбит лоб. Она написала на обидчиков заявление в полицию. Как отметили в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, девушку, бросившую пивной стакан в актрису, задержали и передали в отдел полиции. Ранее сообщалось, что актера Сами Насери избили в Москве.