Чубайс рассказал о создании национального плана действий по устойчивому развитию

Россия до конца года может создать национальный план действий по устойчивому развитию, заявил специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

«В текущем году, как мне кажется, у России есть возможность создать внятный национальный план действий по устойчивому развитию. Есть для этого предпосылки и в правительстве, и в Центральном Банке, и в бизнесе, и в обществе. Я не знаю, будет ли он единым документом или приобретет какую-то иную форму, но речь идет о широчайшей программе. Мое главное устремление – чтобы в 2021 году Россия вышла на первые результаты. А это будет означать для меня, как для представителя президента по связям с международными организациями, что нашей стране есть что продемонстрировать, что называется, «положить на стол», – сказал он, передает ТАСС.

Чубайс также заявил, что реальный результат диалога по теме устойчивого развития между Россией и другими странами может появиться уже в конце 2021 года. По его словам, у послов крупных стран, с которыми он встречается или намерен встретиться, есть «общая черта в позиции, которую я готов лично поддерживать».

«Она такая – да, мы понимаем, что у нас международная обстановка не лучшая. ... Но даже на этом фоне выбрать то окошечко, которое по-настоящему значимо для всех, реально. Когда я говорю, что таким окошечком может оказаться климатическая, зеленая тематика и устойчивое развитие, я практически во всех своих беседах с послами встречаю понимание. Им это кажется разумным, несмотря на все наши санкционно-политические страсти. ... Я надеюсь, что удастся получить реальный результат до конца этого года», – сказал он.

Напомним, в декабре Чубайс покинул пост главы «Роснано». 4 декабря президент Владимир Путин подписал указ о назначении Чубайса своим специальным представителем по связям с международными организациями.