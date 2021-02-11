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Трамп назвал Путина единственным, кто может «разрушить США»
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В документальном фильме Trump Takes on the World на втором канале Би-би-си рассказали, как Дональд Трамп, занимая пост президента США, разозлился из-за того, что ему якобы не сообщили о звонке российского лидера Владимира Путина.
В фильме приводится рассказ и.о. главы Госдепа (до февраля 2017 года) Томаса Шеннона. Как утверждается в фильме, в 2017 году, когда Трамп встретился с Терезой Мэй, возглавлявшей британский кабмин, она спросила, «говорил ли Трамп с Путиным». Президент США ответил отрицательно, но «в этот момент глава аппарата сказал: «Путин вам звонил, но у вас был плотный график и у вас не было времени ему перезвонить». Трамп пожал плечами и сказал, что не верит этому: «Путин – единственный человек в мире, кто может разрушить США, и я не ответил на его звонок».
Глава аппарата Мэй Фиона МакЛеод Хилл в свою очередь отметила, что Трамп выразил недовольство тем, что информацию о звонке от него скрыли. По ее словам, «Трамп стал даже не оранжевым, а красным и спросил: «Вы говорите, что мне звонил президент Путин, только сейчас?». Позднее он спрашивал у советника по нацбезопасности Майкла Флинна: «Владимир Путин звонил мне, и вы не сказали?», – передает РИА «Новости».
Напомним, журналист Питер Берген в книге «Трамп и его генералы: цена хаоса» рассказывал, что советники Трампа не дали тому провести телефонный разговор с Путиным. Бывший глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко с иронией заявил, что ситуация с пропущенным звонком могла произойти, если только «у них там бардак» и они «не смогли разобраться, кто звонит». В Кремле также опровергли информацию о якобы пропущенном звонке Путина Трампу: это технически невозможно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Киселев рассказал о Колесникове из фильма про дворец в Геленджике
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Телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» рассказал, что сбежавший в Эстонию от уголовного преследования по делу о мошенничестве предприниматель Сергей Колесников из фильма про дворец в Геленджике еще в 2014 году отказался от своих обвинений в адрес президента России.
По словам телеведущего, живущий ныне в Эстонии Сергей Колесников – российский бизнесмен из 90-х, «который обманывал своих партнеров, по их же словам, украл у них деньги и убежал». «Скрылся за границей, используя тупо купленный, по сути, фальшивый паспорт одного из государств ЕС. Попавшись на этом и желая спасти себя от уголовного преследования тем, что встал на путь прямого предательства, забежал в американское посольство и сдался с потрохами спецслужбам США», – рассказал Киселев в эфире «Вести недели».
По его словам, «американцы Колесникова стали использовать». «Устами Колесникова (в 2014 году) было публично объявлено, что Путин является конечным бенефициаром некоей офшорной компании, которая, используя коррупционные схемы, набивает карманы. При этом львиная доля полученных таким образом средств якобы принадлежит Путину, деньги выводятся за границу, а затем используются в его же интересах, в том числе для строительства «дворца в Геленджике», – добавил телеведущий.
На фоне этих заявлений 21 июля 2014 года Федеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело по статье 305 п. 2 УК Швейцарии («Отмывание денежных средств»). Однако в ходе расследования все собранные материалы показали, что проходящие по делу лица ни законов Швейцарии, ни законов России не нарушали. Никаких доказательств об их коррупционных связях с руководством России не имеется, свои обязательства по контракту они исполняли, оборудование, закупленное за границей, в Россию поставлено в полном объеме и по рыночным ценам. Все деньги заработаны ими легально и использовались в их же собственных интересах, в том числе на инвестиции в проекты в России.
«А как же публичное заявление Колесникова о том, что деньги, ими заработанные, предназначались лично для Путина, для «дворца в Геленджике»? А никак! В ходе уголовного разбирательства Колесников от своих заявлений попросту отказался», – заявил Киселев.
В результате никаких коррупционных связей с Россией не было выявлено. «Дальнейший сбор доказательств является бесперспективным, а подозрение в совершении преступления – безосновательным. В связи с этим производство по уголовному делу в отношении обвиняемых в соответствии со ст. 319 ч. 1 п. «а» УПК было прекращено. При таком исходе расследования затраты в размере 21 490,90 швейцарских франков в соответствии со ст. 423 УПК несет Федеральное казначейство», – процитировал Кисилев материалы дела прокуратуры Швейцарии.
Проведенная Генеральной прокуратурой России проверка, в том числе с изучением материалов швейцарского уголовного дела, также показала, что с начала строительства и за весь период существования указанный объект недвижимости в Геленджике никогда не принадлежал и в настоящее время не принадлежит президенту России и его близким родственникам, добавил телеведущий.
В январе журналисты Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента России Владимира Путина. Журналисты продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания.
Перед этим президент Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам.
В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.
30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром этих объектов в районе Геленджика.
Псаки объяснила решение Байдена позвонить Путину до разговора с Си
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Пресс-секретарь главы Белого дома Джо Байдена Джен Псаки объяснила, почему президент Соединенных Штатов позвонил российскому лидеру Владимиру Путину раньше, чем пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином.
Отвечая на вопрос о том, почему Байден до сих пор не пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином, Псаки пояснила, что президент США вступил в должность чуть более двух недель назад и еще не успел позвонить каждому мировому лидеру. При этом она выразила уверенность, что «в предстоящие недели он будет больше это делать». Псаки также добавила, что Байден активно обсуждал тему Китая с союзниками и партнерами, передает РИА «Новости».
В ответ на замечание, что Байден уже провел телефонный разговор с Путиным, «который не является союзником» США, Псаки сказала: «Определенно не является. <...> Но эта беседа отчасти имела место, потому что <...> приближалось истечение срока действия ДСНВ, и в ходе этого разговора он ясно высказался об имеющихся у него и администрации существенных озабоченностях относительно сообщений о действиях правительства России, но в основном все остальные звонки до настоящего времени были обращены партнерам и союзникам <...> в Азии и Европе».
Напомним, телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник, 26 января. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы.
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Путин рассказал об отказе Макрона от помощи в расследовании по Навальному
Президент России Владимир Путин заявил, что предлагал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь российских специалистов в изучении изъятых после инцидента с блогером Алексеем Навальным образцов.
В ходе первой телефонной беседы с Макроном после «отравления» Навального российский лидер предложил, чтобы российские специалисты отправились в Европу и совместно в лабораториях определили яд во взятых образцах. Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с главредами российских СМИ, передает РИА «Новости».
Также Путин заверил французского коллегу, что если в результате исследований найдут хоть что-то, то будет возбуждено уголовное дело.
Кроме того, Путин предлагал и другой вариант сотрудничества – принять западных специалистов в России и провести исследования проб здесь, но Макрон отказался.
Россия, выражавшая готовность в сотрудничестве, не получила ответы на запросы ни от Франции, ни от Германии, отметил президент.
18 января Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Министр также заявил, что Германия прибегает к методам дипломатического хамства при общении с Россией по ситуации вокруг Алексея Навального, Москва в таком тоне разговаривать не будет.
Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса.
Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».
Минобрнауки отреагировало на жалобу ученой Путину на зарплату
Министр образования и науки Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что ведомство уже разбирается в ситуации с зарплатой новосибирской ученой Анастасии Проскуриной.
«Мы уже разбираемся и смотрим, и, очевидно, будут предприняты определенные шаги», – приводит слова министра РИА «Новости». В понедельник во время заседания Совета по науке и образованию сотрудница института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина пожаловалась президенту России Владимиру Путину на уровень зарплат. Она отметила, что получает 25 тыс. рублей, при этом с начала 2021 года ей положена надбавка в 6 тыс. рублей.
Президент, в свою очередь, поинтересовался у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова средним уровнем зарплат в регионе и, услышав, что это 39 тыс. рублей, указал, что ученая должна получать в районе 78 тыс. Путин поручил Фалькову и министру финансов Антону Силуанову разобраться в ситуации и представить доклад. Самой новосибирской ученой Анастасии Проскуриной глава государства предложил сразу звонить в его администрацию, если после этого разговора ее кто-либо «попытается ущемить».
Накануне помощник президента Андрей Фурсенко сообщил, что одна из премий президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год присуждена коллективу новосибирских исследователей за разработку нового подхода в лечении пациентов со злокачественными опухолями. В коллектив вошли три старших научных сотрудника Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (ИЦиГ СО РАН, Новосибирск): Евгения Долгова, Екатерина Поттер и Анастасия Проскурина.
Путин заявил о лидерстве России в создании вакцин от COVID-19
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Россия занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцин от коронавируса, это крупный научный успех, заявил президент Владимир Путин на Совете по науке и образованию.
«Благодаря нашим ученым, Россия занимает лидирующие позиции в мире, не скажу сейчас ничего неожиданного и нового, все мы об этом знаем, занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины от коронавируса», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».
Президент подчеркнул, что Россия – единственная страна, у которой уже есть три вакцины собственной, отечественной разработки. «Без всякого сомнения, это крупный научный успех», – добавил Путин.
Он подчеркнул, что именно образование, наука и технологический суверенитет «сегодня стали не просто важными, а в значительной степени решающими, ключевыми факторами национальной безопасности, качества жизни людей», передает ТАСС.
«Динамика глобальных перемен нарастает буквально на глазах. Пандемия стала не только испытанием для человечества, но и ускорила повсеместное внедрение передовых разработок во всех сферах жизни», – сказал Путин. Он подчеркнул, что сейчас российская «научно-технологическая политика и меры по укреплению отечественной науки должны, безусловно, соответствовать вызовам принципиально иного уровня сложности».
Применение вакцины «Спутник V» уже одобрено в 20 странах: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) и Ливане. Также в РФПИ допустили
возможность одобрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале – начале марта.
В США начался процесс импичмента Трампа
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В сенате США начался процесс импичмента бывшего президента Дональда Трампа. Слушание открылось с голосования по вопросу формата разбирательства, за соответствующую резолюцию проголосовали 89 сенаторов, против 11.
В настоящее время идет обсуждение вопроса конституционности импичмента в связи с уходом Трампа с должности главы государства. Затем пройдет голосование о законности разбирательства сенатом, передает ТАСС.
И обвинение, и защита ссылаются на конституцию, однако американские эксперты пояснили, что конкретики по вопросу импичмента нет, поэтому стороны могут использовать широкий набор трактовок. В этой ситуации решение остается за парламентариями, и обладающие большинством в сенате демократы стараются продвинуть свою позицию. Обсуждению конституционности импичмента посвятят четыре часа, передает РИА «Новости».
Если суд над экс-президентом признают конституционным, процесс импичмента продолжится в среду, и тогда дело будут рассматривать уже по существу: сенаторам предстоит обсудить, были ли действия Трампа во время штурма Капитолия подстрекательством к захвату здания Конгресса. Стороны обвинения и защиты получат по 16 часов для представления своих доводов, после чего сенаторы проголосуют по вопросу об импичменте.
Накануне адвокаты Трампа призвали сенат оправдать политика, назвав импичмент экс-главы Белого дома «политическим спектаклем».
Напомним, глава республиканского меньшинства в палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия, который произошел 6 января. После этого контролируемая демократами палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.
Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
Сенат США счел конституционным процесс импичмента Трампа
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Американские сенаторы решили, что процесс импичмента в отношении Дональда Трампа, который уже покинул президентский пост, является конституционным.
Вопрос о том, можно ли вынести импичмент бывшему президенту, не рассматривался в прошлом в судах. Сенат проголосовал за то, что процедура импичмента в отношении экс-президента не противоречит конституции. С этим согласились 56 сенаторов, 44 были против. Среди поддержавших мнение о конституционности процесса оказались шесть республиканцев. Для того чтобы вынести импичмент, противникам Трампа понадобится 67 голосов, передают РИА «Новости» и ТАСС.
Напомним, процесс импичмента продолжится в среду, дело будут рассматривать по существу. Сенату предстоит решить, были ли действия Трампа во время штурма Капитолия его сторонниками подстрекательством к захвату здания Конгресса. Стороны обвинения и защиты получат по 16 часов для представления своих доводов.
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Путин поручил устранить проблемы с зарплатами бюджетников
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Президент Владимир Путин поручил подготовить решения, которые помогут устранить проблемы с зарплатами работников бюджетной сферы.
В начале совещания с членами правительства Путин отметил, что хотел бы вернуться к вопросу, который недавно прозвучал на Совете по науке и образованию в выступлении одного из участников, – уровне заработных плат научных сотрудников, передает РИА «Новости».
«Очень часто мы видим – ну, во всяком случае, бывает так, скажем аккуратненько – что некоторые наши службы играют в статистику. Видим определенную подгонку формальных показателей. В результате что получается: что по отчетам все вроде бы так сходится, а сходится это подчас за счет различных, повторяю, каких-то ухищрений, когда специалистов переводят, как вот было сказано в ходе нашей дискуссии в рамках Совета, на сокращенный режим работы, на половину или на четверть ставки, нагрузка при этом не снижается, а то и растет», – сказал он.
Путин напомнил, что в 2017 году правительство отчиталось о выполнении «майского» указа в части повышения зарплат работников бюджетной сферы, при этом в послании 2019 года особое внимание было обращено на то, что достигнутый уровень оплаты труда снижаться не должен.
«Здесь недопустимо какое-либо крючкотворство. Это требование никто не отменял, как мы понимаем. Вместе с тем, порой мы видим, что по сути поставленной задачи многое в мелочах меняется. Смысл, хочу напомнить, не в отчетах, а в том, чтобы обеспечить достойный уровень оплаты труда специалистов здравоохранения, образования, культуры, социальных служб», – подчеркнул президент.
Он поручил правительству совместно с субъектами оперативно и крайне внимательно изучить положение дел с уровнем заработной платы бюджетников. «Вообще бюджетников. Во всех сферах и в регионах страны», – сказал глава государства.
Путин отметил, что современные цифровые и информационные возможности позволяют сделать это не только в отношении каждой бюджетной организации, но и каждого конкретного специалиста. «Такие возможности по сути у нас сегодня есть. То есть на выходе должна быть полная объективная исчерпывающая картина», – отметил он.
Президент добавил, что «нужно вникнуть в ситуацию каждого сотрудника». «Главное – необходимо подготовить и реализовать предметные решения, которые позволят устранить выявленные проблемы», – сказал глава государства, добавив, что ключевое требование здесь – оплата труда в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой.
Напомним, в понедельник на заседании Совета по науке и образованию старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Анастасия Проскурина сообщила Путину, что ее зарплата за работу на полную ставку составляет всего 25 тыс. рублей, тогда как, согласно майским указам президента, должна составлять 200% от средней по региону, то есть в районе 80 тыс. рублей. Президент поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат научным сотрудникам, и представить доклад о текущей ситуации.
После этого Следственный комитет России по Новосибирской области начал проверку по факту невыплаты заработной платы в полном объеме сотрудникам Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН.
СК начал проверку после жалобы новосибирских ученых Путину
Следственный комитет России по Новосибирской области начал проверку по факту невыплаты заработной платы в полном объеме сотрудникам Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН, пожаловавшимся президенту Владимиру Путину.
«Следственными органами следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области 9 февраля организовано проведение проверки после получения информации из СМИ о проблемах с выплатами в полном объеме заработной платы научным сотрудникам Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН», – говорится в сообщении на сайте СК по региону.
Следователи устанавливают научных сотрудников, чьи права на оплату труда были нарушены. Также в ходе проверки следствие даст оценку действиям должностных лиц, которые отвечали за организацию начисления денежного вознаграждения ученым.
Также проверку начала прокуратура Новосибирской области, передает ТАСС.
Тем временем глава Сибирского отделения РАН Валентин Пармон заявил, что российская академия наук уже несколько лет отлучена от вопроса формирования зарплат ученым и благодарна сотруднице института цитологии и генетики за то, что подняла этот вопрос, передает РИА «Новости».
«Мы благодарны Анастасии за то, что она вынесла на самый верх то, о чем в Академии наук говорят уже несколько лет. Диспаритет финансирования науки в России по отношению к тому уровню, который должен быть – это три-четыре раза. И в регионах зарплаты почти в два раза меньше, чем в мегаполисах (Москве и Санкт-Петербурге). Потому что в указе написано, что 200% от среднего уровня по субъекту», – сказал Пармон в эфире канала «Россия 1».
По его словам, в зарплате ученого есть часть, которая идет из федерального бюджета, гранты (деньги, которые можно выиграть для проведения конкретных работ) и есть деньги по контрактам с промышленностью или другими заказчиками. «Источников много, но базовый уровень, безусловно, обязан быть поддержан федеральным бюджетом… Честно говоря, Академия наук в нынешнем состоянии отлучена от этих вопросов уже в течение семи лет, с 2014 года (после реформы РАН)», – сказал Пармон.
В свою очередь Анастасия Проскурина сказала, что считает необходимым для отчетов о зарплате ученых ввести понятие «медианы заработной платы». Вопрос об этом, по ее словам, давно обсуждается. «Если три сотрудника получают зарплату в 10 тысяч, а один 170 тысяч, то средняя зарплата будет 50 тысяч, но медиана – 10 тысяч, что гораздо лучше отражает реальную ситуацию. То есть когда делают отчеты, вы отразите среднюю и отразите медиану», – сказала она.
Напомним, в понедельник на заседании Совета по науке и образованию старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Анастасия Проскурина сообщила Путину, что ее зарплата за работу на полную ставку составляет всего 25 тыс. рублей, тогда как, согласно майским указам президента, должна составлять 200% от средней по региону, то есть в районе 80 тыс. рублей. Президент поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат научным сотрудникам, и представить доклад о текущей ситуации. Фальков в свою очередь заявил, что министерство начало проверку ситуации с зарплатой Проскуриной.
Советники Байдена захотели узнать содержание переговоров Путина и Трампа
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Советники президента США Джо Байдена хотят узнать содержание телефонных переговоров бывшего главы американского государства Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, звонки не записывались, сообщают СМИ.
Источники Politico заявили, что около десятка разговоров все еще остаются тайной. Советники Байдена хотят узнать, не раскрывал ли Трамп секретную информацию и не заключал ли он с Путиным конфиденциальных соглашений, которые могут застать Белый дом врасплох, передает ТАСС.
Бывший сотрудник администрации Трампа пояснил, что «Байдену принадлежат все материалы по разговорам» и не требуется разрешение, чтобы «просмотреть» имеющиеся записи. При этом Politico пишет, что Трамп «держал в строгом секрете» детали частных разговоров с иностранными лидерами, сами звонки не записывались, хотя помощники Трампа обычно слышали переговоры и вели записи. Именно эту информацию, которая, согласно закону, передается в Национальный архив США, и может заполучить команда Байдена.
По данным источников газеты, Трамп редко говорил Путину что-либо, что до этого не заявлял публично. Совет национальной безопасности США не сталкивался с проблемами с доступом к содержанию звонков предыдущего руководителя вашингтонской администрации.
В январе Байден позвонил российскому лидеру. Как пояснила пресс-секретарь главы Белого дома Джен Псаки, «эта беседа отчасти имела место потому, что приближалось истечение срока действия ДСНВ».
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Защитники Трампа в Сенате обвинили демократов в использовании беспорядков в партийных интересах
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Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа призвали Сенат оправдать политика, назвав импичмент экс-главе Белого дома «политическим спектаклем», сообщили в понедельник американские СМИ.
Юристы обвинили демократов из Палаты представителей в том, что они использовали беспорядки во время штурма Капитолия в интересах своей партии. По их словам, Трамп просто использовал свои права, гарантированные первой поправкой конституции, когда оспаривал результаты выборов. Сенат же, заявили адвокаты, не имеет права судить Трампа сейчас, когда он покинул пост президента и является частным лицом, пишет Associated Press.
Как считают юристы Трампа, в действиях их клиента во время беспорядков в здании Конгресса отсутствовал состав преступления. Кроме того, отметили юристы, Палата представителей приняла обвинительное заключение, не проведя перед этим никаких расследований в комитетах, что является традиционной практикой для нижней палаты парламента США.
«Это была лишь эгоистичная попытка демократического руководства Палаты представителей воспользоваться ужасом и замешательством, охватившим всех американцев во время беспорядков в Капитолии. Вместо того, чтобы действовать во благо нации или, по крайней мере, сосредоточиться на судебном преследовании нарушителей закона, штурмовавших Капитолий, спикер Палаты представителей и ее союзники попытались безжалостно использовать нынешний хаос для собственной политической выгоды», – сказано в заявлении представителей Трампа.
Накануне адвокат Трампа попросил приостановить процесс импичмента из-за шаббата. Рассмотрение импичмента пройдет во вторник, 9 февраля.
Напомним, глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия, который произошел 6 января. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.
Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
Пушков оценил интриги республиканцев в Сенате США против Трампа
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Сената США о том, что процесс импичмента в отношении Дональда Трампа, который уже покинул президентский пост, является конституционным.
Пушков со ссылкой на новость газеты ВЗГЛЯД отметил в Telegram, что «пока импичмент Трампу не вырисовывается, хотя против него интригует антитрамповское крыло его собственной партии». Сенатор полагает, что «раскол и интриги среди республиканцев могут выбить у них из рук любые шансы на победу в 2024 году». По его мнению, в этом случае «они будут в бессилии смотреть, как в 2025-ом в Белый дом уже в качестве президента войдет Камала Харрис».
Напомним, американские сенаторы в ходе голосования признали конституционным процесс импичмента Трампа, хотя тот уже покинул президентский пост. С тем, что процедура импичмента в отношении экс-президента не противоречит конституции, согласились 56 сенаторов (включая шесть республиканцев), 44 были против. Однако для того, чтобы вынести импичмент, противникам Трампа понадобится 67 голосов.
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Путин дал старт работе высокопоточного научного реактора ПИК в Гатчине
Президент Владимир Путин по видеосвязи в рамках заседания Совета по науке и образованию дал старт запуску высокопоточного исследовательского реактора ПИК в Гатчине.
Глава государства из Ново-Огарево распорядился вывести реактор на энергетический режим работы и дал команду для проведения тестов. В заседании также участвует президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, передает РИА «Новости».
Уникальный высокопоточный реактор ПИК был возведен в Петербургском институте ядерной физики имени Константинова, который входит в Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт». Реактор ПИК является установкой класса «мегасайенс», он по многим параметрам является лучшим в мире устройством для изучения вещества на уровне наномасштабов при помощи нейтронного излучения. Он позволит проводить исследования по физике, химии, биологии, геологии, медицине, материаловедению и т. д.
Путин поручил объяснить формирование зарплат бюджетников
Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил объяснить формирование зарплат бюджетников, чтобы у людей не складывалось впечатление, что власть их надувает.
«Вот смотрите: средняя заработная плата у нас по региону. Средний доход по региону. А высчитываем мы для научной сферы 200% от среднего дохода от трудовой деятельности по региону. Ну надо объяснить, что это такое. Чтобы это было понятно и прозрачно. И не только руководителям соответствующих министерств и ведомств, а гражданам», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Президент вспомнил слова, которые когда-то произнес Александр III. «Он как-то сказал: «Когда докладывает Дурново, министр внутренних дел, мне все понятно. Но похоже, ему не понятно. Когда докладывает Витте, теперь уже ему все понятно, мне не понятно. Когда Кривошеин – был такой министр путей сообщений – тут уже непонятно ни мне, ни ему», – сказал он.
Путин подчеркнул, что надо объяснять так, чтобы было понятно всем. «Здесь нет ничего сложного, люди разберутся. Но тогда не будет складываться впечатление, что власть их надувает», – подчеркнул он.
Также Путин поручил подготовить решения, которые помогут устранить проблемы с зарплатами работников бюджетной сферы.
Напомним, в понедельник на заседании Совета по науке и образованию старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Анастасия Проскурина сообщила Путину, что ее зарплата за работу на полную ставку составляет всего 25 тыс. рублей, тогда как, согласно майским указам президента, должна составлять 200% от средней по региону, то есть в районе 80 тыс. рублей. Президент поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат научным сотрудникам, и представить доклад о текущей ситуации.
После этого Следственный комитет России по Новосибирской области начал проверку по факту невыплаты заработной платы в полном объеме сотрудникам Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН.
Адвокат Трампа на слушании по импичменту в Сенате США осудил штурм Капитолия
Адвокат Брюс Кастор, который защищает экс-президента США Дональда Трампа на процессе импичмента в Сенате страны, осудил штурм Капитолия 6 января.
Он заявил, что скорбит по погибшему в результате беспорядков полицейскому. Кастор сказал, что от представителей Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне «никогда не услышат ничего», кроме осуждения и требований наказать виновных по закону. Адвокат считает, что правоохранители достаточно хорошо справляются с поиском таких людей и привлечением их к ответственности. По его мнению, желание установить виновных в случившемся – естественное стремление.
Кастор похвалил сенаторов, превознося веру в них избирателей и гордость людей за своих избранников. Как заявил адвокат, избиратели рассчитывают, что сенаторы не будут руководствоваться эмоциями или позицией СМИ, а будут поступать правильно, передает РИА «Новости».
Кастор заявил: «Если мои коллеги на этой стороне палаты действительно думают, что президент Трамп совершил уголовное преступление (надо понимать, что «тяжкое преступление» – это уголовное преступление, в правонарушение – это правонарушение, слова со временем сильно не поменялись), то после его ухода с поста он был бы задержан».
По словам адвоката, «нет возможности, которая дала бы президенту Соединенных Штатов быстро убежать в конце срока и просто уйти свободным», ведь минюст «знает, что делать с такими людьми». «Я не видел, чтобы что-то было сделано в этом направлении», – сказал он, повторив выдержку из конституции, которая говорит, что импичмент «не идет далее лишения поста». Кастор назвал импичмент попыткой не допустить бывшего президента к выборам.
Напомним, в Сенате США начался процесс импичмента Трампа. Слушание открылось с голосования по вопросу формата разбирательства, за соответствующую резолюцию проголосовали 89 сенаторов, против 11. Если суд над экс-президентом признают конституционным, процесс импичмента продолжится в среду, и тогда дело будут рассматривать уже по существу. Сенаторам предстоит обсудить, были ли действия Трампа во время штурма Капитолия подстрекательством к захвату здания Конгресса.
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