В Кремле отреагировали на сообщения о «пропущенном» звонке Путина Трампу

В Кремле опровергли информацию о якобы «пропущенном» звонке президента России Владимира Путина американскому коллеге Дональду Трампу: это технически невозможно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет. Технически невозможно пропустить звонок, который заранее согласовывается», – передает РИА «Новости» слова Пескова, прокомментировавшего слова экс-главы администрации Терезы Мэй Ника Тимоти, который рассказал о том, что несколько лет назад Дональд Трамп «пропустил» звонок Путина и был этим очень недоволен.

По словам Тимоти, в 2017 году во время официальной встречи с британской делегацией в Белом доме кто-то упомянул, что Путин недавно звонил американскому лидеру, после чего Трамп начал кричать на своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна за то, что он не сообщил ему о звонке Путина. По словам экс-чиновника, после этого Трамп криком добавил: «Если Путин хочет поговорить, просто свяжи его со мной».

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