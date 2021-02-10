Путин призвал эффективно использовать деньги на первичное звено здравоохранения Путин поручил объяснить формирование зарплат бюджетников 10 февраля 2021, 15:26 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил объяснить формирование зарплат бюджетников, чтобы у людей не складывалось впечатление, что власть их надувает. «Вот смотрите: средняя заработная плата у нас по региону. Средний доход по региону. А высчитываем мы для научной сферы 200% от среднего дохода от трудовой деятельности по региону. Ну, надо объяснить, что это такое. Чтобы это было понятно и прозрачно. И не только руководителям соответствующих министерств и ведомств, а гражданам», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Президент вспомнил слова, которые когда-то произнес Александр III. «Он как-то сказал: «Когда докладывает Дурново, министр внутренних дел, мне все понятно. Но похоже, ему не понятно. Когда докладывает Витте, теперь уже ему все понятно, мне не понятно. Когда Кривошеин – был такой министр путей сообщений – тут уже непонятно ни мне, ни ему», – сказал он. Путин подчеркнул, что надо объяснять так, чтобы было понятно всем. «Здесь нет ничего сложного, люди разберутся. Но тогда не будет складываться впечатление, что власть их надувает», – подчеркнул он. Также Путин поручил подготовить решения, которые помогут устранить проблемы с зарплатами работников бюджетной сферы. Напомним, в понедельник на заседании Совета по науке и образованию старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Анастасия Проскурина сообщила Путину, что ее зарплата за работу на полную ставку составляет всего 25 тыс. рублей, тогда как, согласно майским указам президента, должна составлять 200% от средней по региону, то есть в районе 80 тыс. рублей. Президент поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат научным сотрудникам, и представить доклад о текущей ситуации. После этого Следственный комитет России по Новосибирской области начал проверку по факту невыплаты заработной платы в полном объеме сотрудникам Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН.

Киселев рассказал о Колесникове из фильма про дворец в Геленджике 8 февраля 2021, 12:22

Фото: кадр канала Россия

Текст: Алина Назарова

Телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» рассказал, что сбежавший в Эстонию от уголовного преследования по делу о мошенничестве предприниматель Сергей Колесников из фильма про дворец в Геленджике еще в 2014 году отказался от своих обвинений в адрес президента России. По словам телеведущего, живущий ныне в Эстонии Сергей Колесников – российский бизнесмен из 90-х, «который обманывал своих партнеров, по их же словам, украл у них деньги и убежал». «Скрылся за границей, используя тупо купленный, по сути, фальшивый паспорт одного из государств ЕС. Попавшись на этом и желая спасти себя от уголовного преследования тем, что встал на путь прямого предательства, забежал в американское посольство и сдался с потрохами спецслужбам США», – рассказал Киселев в эфире «Вести недели». По его словам, «американцы Колесникова стали использовать». «Устами Колесникова (в 2014 году) было публично объявлено, что Путин является конечным бенефициаром некоей офшорной компании, которая, используя коррупционные схемы, набивает карманы. При этом львиная доля полученных таким образом средств якобы принадлежит Путину, деньги выводятся за границу, а затем используются в его же интересах, в том числе для строительства «дворца в Геленджике», – добавил телеведущий. На фоне этих заявлений 21 июля 2014 года Федеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело по статье 305 п. 2 УК Швейцарии («Отмывание денежных средств»). Однако в ходе расследования все собранные материалы показали, что проходящие по делу лица ни законов Швейцарии, ни законов России не нарушали. Никаких доказательств об их коррупционных связях с руководством России не имеется, свои обязательства по контракту они исполняли, оборудование, закупленное за границей, в Россию поставлено в полном объеме и по рыночным ценам. Все деньги заработаны ими легально и использовались в их же собственных интересах, в том числе на инвестиции в проекты в России. «А как же публичное заявление Колесникова о том, что деньги, ими заработанные, предназначались лично для Путина, для «дворца в Геленджике»? А никак! В ходе уголовного разбирательства Колесников от своих заявлений попросту отказался», – заявил Киселев. В результате никаких коррупционных связей с Россией не было выявлено. «Дальнейший сбор доказательств является бесперспективным, а подозрение в совершении преступления – безосновательным. В связи с этим производство по уголовному делу в отношении обвиняемых в соответствии со ст. 319 ч. 1 п. «а» УПК было прекращено. При таком исходе расследования затраты в размере 21 490,90 швейцарских франков в соответствии со ст. 423 УПК несет Федеральное казначейство», – процитировал Кисилев материалы дела прокуратуры Швейцарии. Проведенная Генеральной прокуратурой России проверка, в том числе с изучением материалов швейцарского уголовного дела, также показала, что с начала строительства и за весь период существования указанный объект недвижимости в Геленджике никогда не принадлежал и в настоящее время не принадлежит президенту России и его близким родственникам, добавил телеведущий. В январе журналисты Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента России Владимира Путина. Журналисты продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания. Перед этим президент Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. 30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром этих объектов в районе Геленджика. Псаки объяснила решение Байдена позвонить Путину до разговора с Си 9 февраля 2021, 07:44

Фото: Shawn Thew/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь главы Белого дома Джо Байдена Джен Псаки объяснила, почему президент Соединенных Штатов позвонил российскому лидеру Владимиру Путину раньше, чем пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином. Отвечая на вопрос о том, почему Байден до сих пор не пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином, Псаки пояснила, что президент США вступил в должность чуть более двух недель назад и еще не успел позвонить каждому мировому лидеру. При этом она выразила уверенность, что «в предстоящие недели он будет больше это делать». Псаки также добавила, что Байден активно обсуждал тему Китая с союзниками и партнерами, передает РИА «Новости». В ответ на замечание, что Байден уже провел телефонный разговор с Путиным, «который не является союзником» США, Псаки сказала: «Определенно не является. <...> Но эта беседа отчасти имела место, потому что <...> приближалось истечение срока действия ДСНВ, и в ходе этого разговора он ясно высказался об имеющихся у него и администрации существенных озабоченностях относительно сообщений о действиях правительства России, но в основном все остальные звонки до настоящего времени были обращены партнерам и союзникам <...> в Азии и Европе». Напомним, телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник, 26 января. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Минобрнауки отреагировало на жалобу ученой Путину на зарплату 9 февраля 2021, 01:34 Текст: Антон Никитин

Министр образования и науки Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что ведомство уже разбирается в ситуации с зарплатой новосибирской ученой Анастасии Проскуриной. «Мы уже разбираемся и смотрим, и, очевидно, будут предприняты определенные шаги», – приводит слова министра РИА «Новости». В понедельник во время заседания Совета по науке и образованию сотрудница института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина пожаловалась президенту России Владимиру Путину на уровень зарплат. Она отметила, что получает 25 тыс. рублей, при этом с начала 2021 года ей положена надбавка в 6 тыс. рублей. Президент, в свою очередь, поинтересовался у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова средним уровнем зарплат в регионе и, услышав, что это 39 тыс. рублей, указал, что ученая должна получать в районе 78 тыс. Путин поручил Фалькову и министру финансов Антону Силуанову разобраться в ситуации и представить доклад. Самой новосибирской ученой Анастасии Проскуриной глава государства предложил сразу звонить в его администрацию, если после этого разговора ее кто-либо «попытается ущемить». Накануне помощник президента Андрей Фурсенко сообщил, что одна из премий президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год присуждена коллективу новосибирских исследователей за разработку нового подхода в лечении пациентов со злокачественными опухолями. В коллектив вошли три старших научных сотрудника Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (ИЦиГ СО РАН, Новосибирск): Евгения Долгова, Екатерина Поттер и Анастасия Проскурина. Путин заявил о лидерстве России в создании вакцин от COVID-19 8 февраля 2021, 14:50

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Россия занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцин от коронавируса, это крупный научный успех, заявил президент Владимир Путин на Совете по науке и образованию. «Благодаря нашим ученым, Россия занимает лидирующие позиции в мире, не скажу сейчас ничего неожиданного и нового, все мы об этом знаем, занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины от коронавируса», – сказал глава государства, передает РИА «Новости». Президент подчеркнул, что Россия – единственная страна, у которой уже есть три вакцины собственной, отечественной разработки. «Без всякого сомнения, это крупный научный успех», – добавил Путин. Он подчеркнул, что именно образование, наука и технологический суверенитет «сегодня стали не просто важными, а в значительной степени решающими, ключевыми факторами национальной безопасности, качества жизни людей», передает ТАСС. «Динамика глобальных перемен нарастает буквально на глазах. Пандемия стала не только испытанием для человечества, но и ускорила повсеместное внедрение передовых разработок во всех сферах жизни», – сказал Путин. Он подчеркнул, что сейчас российская «научно-технологическая политика и меры по укреплению отечественной науки должны, безусловно, соответствовать вызовам принципиально иного уровня сложности». Применение вакцины «Спутник V» уже одобрено в 20 странах: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) и Ливане. Также в РФПИ Применение вакцины «Спутник V» уже одобрено в 20 странах: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) и Ливане. Также в РФПИ допустили возможность одобрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале – начале марта. СК начал проверку после жалобы новосибирских ученых Путину 9 февраля 2021, 11:33 Текст: Алина Назарова

Следственный комитет России по Новосибирской области начал проверку по факту невыплаты заработной платы в полном объеме сотрудникам Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН, пожаловавшимся президенту Владимиру Путину. «Следственными органами следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области 9 февраля организовано проведение проверки после получения информации из СМИ о проблемах с выплатами в полном объеме заработной платы научным сотрудникам Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН», – говорится в сообщении на сайте СК по региону. Следователи устанавливают научных сотрудников, чьи права на оплату труда были нарушены. Также в ходе проверки следствие даст оценку действиям должностных лиц, которые отвечали за организацию начисления денежного вознаграждения ученым. Также проверку начала прокуратура Новосибирской области, передает ТАСС. Тем временем глава Сибирского отделения РАН Валентин Пармон заявил, что российская академия наук уже несколько лет отлучена от вопроса формирования зарплат ученым и благодарна сотруднице института цитологии и генетики за то, что подняла этот вопрос, передает РИА «Новости». «Мы благодарны Анастасии за то, что она вынесла на самый верх то, о чем в Академии наук говорят уже несколько лет. Диспаритет финансирования науки в России по отношению к тому уровню, который должен быть – это три-четыре раза. И в регионах зарплаты почти в два раза меньше, чем в мегаполисах (Москве и Санкт-Петербурге). Потому что в указе написано, что 200% от среднего уровня по субъекту», – сказал Пармон в эфире канала «Россия 1». По его словам, в зарплате ученого есть часть, которая идет из федерального бюджета, гранты (деньги, которые можно выиграть для проведения конкретных работ) и есть деньги по контрактам с промышленностью или другими заказчиками. «Источников много, но базовый уровень, безусловно, обязан быть поддержан федеральным бюджетом… Честно говоря, Академия наук в нынешнем состоянии отлучена от этих вопросов уже в течение семи лет, с 2014 года (после реформы РАН)», – сказал Пармон. В свою очередь Анастасия Проскурина сказала, что считает необходимым для отчетов о зарплате ученых ввести понятие «медианы заработной платы». Вопрос об этом, по ее словам, давно обсуждается. «Если три сотрудника получают зарплату в 10 тысяч, а один 170 тысяч, то средняя зарплата будет 50 тысяч, но медиана – 10 тысяч, что гораздо лучше отражает реальную ситуацию. То есть когда делают отчеты, вы отразите среднюю и отразите медиану», – сказала она. Напомним, в понедельник на заседании Совета по науке и образованию старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Анастасия Проскурина сообщила Путину, что ее зарплата за работу на полную ставку составляет всего 25 тыс. рублей, тогда как, согласно майским указам президента, должна составлять 200% от средней по региону, то есть в районе 80 тыс. рублей. Президент поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат научным сотрудникам, и представить доклад о текущей ситуации. Фальков в свою очередь заявил, что министерство начало проверку ситуации с зарплатой Проскуриной. Советники Байдена захотели узнать содержание переговоров Путина и Трампа 10 февраля 2021, 07:26

Фото: Shealah Craighead/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Советники президента США Джо Байдена хотят узнать содержание телефонных переговоров бывшего главы американского государства Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, звонки не записывались, сообщают СМИ. Источники Politico заявили, что около десятка разговоров все еще остаются тайной. Советники Байдена хотят узнать, не раскрывал ли Трамп секретную информацию и не заключал ли он с Путиным конфиденциальных соглашений, которые могут застать Белый дом врасплох, передает ТАСС. Бывший сотрудник администрации Трампа пояснил, что «Байдену принадлежат все материалы по разговорам» и не требуется разрешение, чтобы «просмотреть» имеющиеся записи. При этом Politico пишет, что Трамп «держал в строгом секрете» детали частных разговоров с иностранными лидерами, сами звонки не записывались, хотя помощники Трампа обычно слышали переговоры и вели записи. Именно эту информацию, которая, согласно закону, передается в Национальный архив США, и может заполучить команда Байдена. По данным источников газеты, Трамп редко говорил Путину что-либо, что до этого не заявлял публично. Совет национальной безопасности США не сталкивался с проблемами с доступом к содержанию звонков предыдущего руководителя вашингтонской администрации. В январе Байден позвонил российскому лидеру. Как пояснила пресс-секретарь главы Белого дома Джен Псаки, «эта беседа отчасти имела место потому, что приближалось истечение срока действия ДСНВ». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин поручил устранить проблемы с зарплатами бюджетников 10 февраля 2021, 14:28

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поручил подготовить решения, которые помогут устранить проблемы с зарплатами работников бюджетной сферы. В начале совещания с членами правительства Путин отметил, что хотел бы вернуться к вопросу, который недавно прозвучал на Совете по науке и образованию в выступлении одного из участников, – уровне заработных плат научных сотрудников, передает РИА «Новости». «Очень часто мы видим – ну, во всяком случае, бывает так, скажем аккуратненько – что некоторые наши службы играют в статистику. Видим определенную подгонку формальных показателей. В результате что получается: что по отчетам все вроде бы так сходится, а сходится это подчас за счет различных, повторяю, каких-то ухищрений, когда специалистов переводят, как вот было сказано в ходе нашей дискуссии в рамках Совета, на сокращенный режим работы, на половину или на четверть ставки, нагрузка при этом не снижается, а то и растет», – сказал он. Путин напомнил, что в 2017 году правительство отчиталось о выполнении «майского» указа в части повышения зарплат работников бюджетной сферы, при этом в послании 2019 года особое внимание было обращено на то, что достигнутый уровень оплаты труда снижаться не должен. «Здесь недопустимо какое-либо крючкотворство. Это требование никто не отменял, как мы понимаем. Вместе с тем, порой мы видим, что по сути поставленной задачи многое в мелочах меняется. Смысл, хочу напомнить, не в отчетах, а в том, чтобы обеспечить достойный уровень оплаты труда специалистов здравоохранения, образования, культуры, социальных служб», – подчеркнул президент. Он поручил правительству совместно с субъектами оперативно и крайне внимательно изучить положение дел с уровнем заработной платы бюджетников. «Вообще бюджетников. Во всех сферах и в регионах страны», – сказал глава государства. Путин отметил, что современные цифровые и информационные возможности позволяют сделать это не только в отношении каждой бюджетной организации, но и каждого конкретного специалиста. «Такие возможности по сути у нас сегодня есть. То есть на выходе должна быть полная объективная исчерпывающая картина», – отметил он. Президент добавил, что «нужно вникнуть в ситуацию каждого сотрудника». «Главное – необходимо подготовить и реализовать предметные решения, которые позволят устранить выявленные проблемы», – сказал глава государства, добавив, что ключевое требование здесь – оплата труда в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой. Напомним, в понедельник на заседании Совета по науке и образованию старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Анастасия Проскурина сообщила Путину, что ее зарплата за работу на полную ставку составляет всего 25 тыс. рублей, тогда как, согласно майским указам президента, должна составлять 200% от средней по региону, то есть в районе 80 тыс. рублей. Президент поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат научным сотрудникам, и представить доклад о текущей ситуации. После этого Следственный комитет России по Новосибирской области начал проверку по факту невыплаты заработной платы в полном объеме сотрудникам Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН. Путин дал старт работе высокопоточного научного реактора ПИК в Гатчине 8 февраля 2021, 14:37 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин по видеосвязи в рамках заседания Совета по науке и образованию дал старт запуску высокопоточного исследовательского реактора ПИК в Гатчине. Глава государства из Ново-Огарево распорядился вывести реактор на энергетический режим работы и дал команду для проведения тестов. В заседании также участвует президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, передает РИА «Новости».



Уникальный высокопоточный реактор ПИК был возведен в Петербургском институте ядерной физики имени Константинова, который входит в Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт». Реактор ПИК является установкой класса «мегасайенс», он по многим параметрам является лучшим в мире устройством для изучения вещества на уровне наномасштабов при помощи нейтронного излучения. Он позволит проводить исследования по физике, химии, биологии, геологии, медицине, материаловедению и т. д. Премия президента в области науки присуждена за инновационный подход в лечении опухолей 8 февраля 2021, 10:58 Текст: Алина Назарова

Одна из премий президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год присуждена коллективу новосибирских исследователей за разработку нового подхода в лечении пациентов со злокачественными опухолями, сообщил помощник президента Андрей Фурсенко. «Премия присуждена коллективу Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (ИЦиГ СО РАН, Новосибирск) за формирование новой идеологии в лечении пациентов со злокачественными опухолями, основанной на скоординированном по времени действии инновационных препаратов нуклеиновых кислот и кросслинкирующих цитостатиков», – сказал Фурсенко, передает ТАСС. В коллектив вошли три старших научных сотрудника ИЦиГ СО РАН: Евгения Долгова, Екатерина Поттер и Анастасия Проскурина. Лауреаты создали и апробировали две уникальные технологии лечения опухолей различной этиологии, основанные на ранее неизвестных принципах. Первая технология представляет собой скоординированное с химиотерапией применение препарата «Панаген» на основе фрагментированной двуцепочечной ДНК. Ученые успешно провели доклинические исследования, I и II фазы клинических исследований «Панагена» при лечении рака молочной железы. Они доказали, что препарат не только снижает негативные последствия химиотерапии, но и способствует активации противоопухолевого иммунитета. Вторая технология – «Каранахан», представляет собой уникальный метод подбора режима инъекций цитостатика, блокирующего деление клеток, и препарата на основе ДНК индивидуально для каждой опухоли. В результате совместного действия двух активных субстанций происходит уничтожение опухолевых клеток, включая стволовые опухолевые клетки. Технология была успешно апробирована на экспериментальных опухолях мыши и человека. Она может быть как самостоятельным вариантом лечения, так и являться своеобразной платформой для более эффективного использования любых противоопухолевых средств и технологий. Еще одна из премий президента присуждена коллективу петербургских ученых за открытие амилоидных белков у растений, которые отвечают за накопление питательных веществ внутри семян. «Премия присуждена старшему научному сотруднику Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии (ВНИИСХМ, Санкт- Петербург) Кириллу Антонцу и ведущему научному сотруднику ВНИИСХМ Антону Нижникову за открытие амилоидных белков у растений и симбиотических бактерий, объяснение их функционального значения», – сказал Фурсенко. Лауреаты впервые в мире обнаружили у растений и симбиотических бактерий специфические функциональные белки – амилоиды, обладающие уникальной устойчивостью к действию пищеварительных ферментов и способные годами сохраняться во внешней среде. Их раньше встречали у бактерий, архей, животных и грибов, но впервые нашли у растений. Особая фибриллярная форма белков – амилоиды – стала известна благодаря своей связи с рядом заболеваний, вызванных аномальной агрегацией белка (амилоидоз). Всего существует более 40 болезней человека, связанных с амилоидами, причем они с большим трудом поддаются лечению или являются вовсе неизлечимыми (диабет, рак, Альцгеймер и др.). Открытие амилоидных белков у растений стало возможным благодаря разработанному авторами биоинформатическому алгоритму, наиболее производительному по сравнению с аналогами. С его помощью впервые в мире была исследована вся совокупность белков и с высокой точностью определено, что склонностью к формированию амилоидов обладают запасные белки семян растений, являющиеся важнейшим компонентом рациона питания человека. А также белки симбиотических бактерий, отвечающие за их взаимодействия с растениями. Результаты, полученные авторами, стали фундаментом новой научной дисциплины - амилоидомики. Открытие имеет принципиальное значение для биомедицины и сельского хозяйства. В частности, открывает перспективы для разработки функциональных продуктов питания и симбиотических растительно-микробных систем с заданными свойствами. Премия президента России в области науки и инноваций для молодых ученых, учрежденная в 2008 году, присуждается за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. Ее цель – стимулировать дальнейшие исследования и создавать благоприятные условия для новых научных открытий. Размер каждой премии составляет 5 млн рублей. Путин поручил разработать программу в области экологии и климата 8 февраля 2021, 15:21 Текст: Ксения Панькова

Президент Владимир Путин поручил правительству разработать научно-техническую программу в области экологического развития России и климатических изменений на 2021-2030 годы. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Правительству Российской Федерации в шестимесячный срок разработать и утвердить Федеральную научно-техническую программу в области экологического развития РФ и климатических изменений на 2021-2030 годы, предусматривающую создание наукоемких технологических решений», – говорится в документе. Отмечается, что данные решения должны быть направлены на обеспечение экологической безопасности, улучшение состояния окружающей среды, изучение климата, механизмов адаптации к климатических изменениям и их последствиям, обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парникового газа путем проведения исследования источников и поглотителей парниковых газов, а также принятия мер по уменьшению негативного воздействия таких газов на окружающую среду. В декабре Путин заявил, что власти России должны уделять больше внимания вопросам экологии, в том числе, с учетом планов ЕС ввести так называемый углеродный механизм. Путин внес в Госдуму устав Международной организации по миграции 9 февраля 2021, 13:59 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о принятии устава Международной организации по миграции (МОМ). В пояснительной записке говорится, что вступление в MOM оформляется в том числе при условии принятия вступающим государством устава Международной организации по миграции. Решение о принятии устава должно быть принято в форме федерального закона, передает ТАСС. В августе прошлого года Путин поручил правительству оформить вступление России в международную организацию по миграции. Ответственными были назначены глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Путин назвал ключевые факторы нацбезопасности 8 февраля 2021, 14:49 Текст: Елизавета Булкина

Основными факторами национальной безопасности стали технологический суверенитет и наука, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию. «Именно образование и наука, технологический суверенитет сегодня стали не просто важными, а в значительной степени решающими, ключевыми факторами национальной безопасности, качества жизни людей», – передает слова главы государства РИА «Новости». Путин отметил, что все ведущие мировые державы определяют науку как один из стратегических приоритетов. В понедельник президент дал старт запуску высокопоточного исследовательского реактора ПИК в Гатчине. Кремль анонсировал встречу Путина с лидерами думских фракций 8 февраля 2021, 12:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин достаточно скоро планирует встретиться с лидерами думских фракций, это продолжение регулярной практики общения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев сообщил, что встреча Путина с главами фракций может пройти ориентировочно 18 февраля. «Действительно, такое мероприятие готовится. Действительно, оно будет достаточно скоро, мы сообщим о точной дате, о точной дате не будем так заблаговременно анонсировать. Да, такая встреча на повестке дня стоит», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, действительно ли планируется встреча Путина с лидерами фракций в феврале. Он отметил, что встреча планируется в формате видео-конференц-связи. «Очевидно, что все-таки год парламентских выборов, идет подготовка, все фракции готовятся к этим выборам. И кроме того, это регулярное общение. Вы знаете, что президент регулярно общается, проводит такие встречи. Это продолжение регулярной практики», – заключил представитель Кремля. Путин оценил работу судебной системы России в период пандемии 9 февраля 2021, 14:51 Текст: Елизавета Булкина

Российская судебная система в тяжелый период пандемии коронавируса не перешла в режим торможения, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещании с судьями по итогам 2020 года и задачам на 2021 год. «Вызывает огромное уважение, что судебная система нашей страны в тяжелый период распространения инфекции не перешла в режим торможения. А в некоторых странах так и было: до 50% дел было перенесено на гораздо более поздние сроки. Наша система, напротив, действовала без перебоев», – передает слова главы государства РИА «Новости». «Суды проявили верность своей высокой миссии и, невзирая на риски, связанные с эпидемией, с максимальной отдачей работали, защищая права граждан, интересы общества и государства. Достаточно сказать, что в прошлом году было рассмотрено больше дел, чем в 2019-м, в том числе потому что граждане, бизнес стали чаще обращаться именно за судебной защитой, и это подтверждает рост доверия к судебным процедурам», – добавил Путин. Ранее Путин в ходе совещания с членами СПЧ напомнил, что, по оценке Комиссии по эффективности правосудия при Совете Европы, российская судебная система является одной из самых эффективных в мире. Между тем сообщалось, что пандемия COVID-19 парализовала судебную систему Великобритании. Миронов анонсировал встречу Путина с лидерами думских фракций 9 февраля 2021, 12:18 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин 17 февраля встретится с лидерами думских фракций в режиме видеоконференции, сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. «Встреча будет. ВКС. Так как меня проинформировала администрация президента, на сегодняшний день планируется такая видеоконференция на 17 февраля», – сказал Миронов, передает РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также заявил, что Путин достаточно планирует встретиться с лидерами думских фракций, это продолжение регулярной практики общения.