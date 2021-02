Путин встретится с главными редакторами российских СМИ Из-за прекращения подачи кислорода в ковидном отделении подмосковной больницы погибли три человека Кремль рассказал об отношении Путина к работе оперштаба по борьбе с COVID-19 10 февраля 2021, 13:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин доволен работой оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, однако данные по смертности печальны для всех, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Безусловно, доволен, и он сам неоднократно давал высокую оценку этой работе», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на соответствующий вопрос. Ранее стало известно, что коронавирус в 2020 году стал основной причиной смерти почти 86,5 тыс. человек в России. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что данные по смертности печальны, но цифры выросли во всем мире. «Это печальные цифры для всех нас. Но это та реальность, с которой мы столкнулись, это не только ковид, это его прямые и косвенные последствия. С этим столкнулась не только Россия, с этим столкнулись практически все страны мира», – заключил Песков. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 14 494 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 10,1% не имели клинических проявлений болезни». Также за сутки зафиксировано 536 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 78134 человек. Накануне, 9 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 15019. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 525.

Вирусолог раскрыл вероятный механизм создания COVID-19 в лабораторных условиях 9 февраля 2021, 20:12

С помощью обычных селекций возможно «приучить» вирус к новому хозяину, то есть создать новый вариант вируса в лаборатории. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов, комментируя одну из гипотез попадания COVID-19 к человеку. Глава группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Бен Эмбарек рассказал, что специалисты на данный момент выделили четыре потенциальные гипотезы того, как коронавирус SARS-CoV-2 мог попасть к человеку. Согласно одной из версий, вирус мог распространиться в результате инцидента, связанного с лабораторией, но данная теория считается маловероятной. «Иногда создать вирус в лаборатории сложно, а иногда не очень. Я даже имею в виду не молекулярно-биологические манипуляции, тем более что вирус обычно после них не очень жизнеспособен, а направленную селекцию, которая очень часто позволяет создавать вирусы. Просто потому, что это соответствует происходящему в природе», – говорит Чепурнов. Он приводит пример: у ученых существует понятие «адаптация к новому хозяину». Это метод, который вирусологи часто используют. В частности, он был применен при изучении вируса Эбола – он обладает высокой патогенностью только для человекообразных (для приматов и человека), а все остальные животные исходно не подвержены не только смерти, но и этой болезни. Но ученым необходимо работать с вирусом, поэтому его адаптируют для того, чтобы он мог заражать животных. «В России вирус адаптировали к морским свинкам, причем добиться этого удалось в достаточно короткие сроки (несколько месяцев). Американцы проделали похожую работу, но в отношении мышей. Это демонстрация того, что в ходе обычных селекций, создавая мутации вируса в определенном направлении, можно «приучить» вирус к новому хозяину», – рассказывает собеседник. Вирусолог поясняет, что таким образом теоретически могла произойти способная поражать человека мутация COVID-19. «Я предполагаю, что искусственно или случайно что-то такое произошло и в отношении коронавируса. Полагаю, что кто-то нашел штамм и не очень умело работал с ним, в результате чего случайным образом заболел и вынес из лабораторных условий», – говорит Чепурнов. Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев описал сценарий искусственного происхождения коронавирусной инфекции. ВОЗ определила четыре версии передачи коронавируса человеку 9 февраля 2021, 14:51

Специалисты Всемирной организации здравоохранения изучили четыре потенциальные гипотезы того, как коронавирус SARS-CoV-2 мог попасть к человеку, сообщил глава группы ВОЗ, эксперт по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных) и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек. «Первая – это прямая передача от животного к человеку. Вторая гипотеза была о том, что вирус мог передаться от промежуточного животного, потенциально близкого к человеку, в котором вирус мог адаптироваться и циркулировать до передачи человеку. Третья версия – это цепочка продуктов, в особенности замороженные продукты, чья поверхность, возможно, могла быть источником передачи вируса к человеку или через еду. И последняя – это возможность инцидента, связанного с лабораторией», – передает его слова РИА «Новости». Наиболее вероятной специалисты считают передачу вируса через промежуточный носитель, эта версия будет прорабатываться. Также весьма вероятна возможность передачи вируса через поверхность замороженных продуктов – эта гипотеза допускает, что вирус был транспортирован издалека. Третья версия предполагает прямую передачу вируса от летучих мышей. «Но поскольку Ухань не находится рядом со средой, где водятся летучие мыши, то прямая передача от летучей мыши в Ухане маловероятна. И поэтому мы попытались найти, какие другие животные могли бы стать переносчиками вируса», – пояснил глава группы на брифинге по итогам работы миссии ВОЗ в Ухане. Он отметил, что вероятнее всего было промежуточное звено – переносчик коронавируса, ученые пытаются его выявить. Пока неясно, какую роль сыграл рынок «Хуанань» в Ухане, отметил Эмбарек. «Мы знаем, что в декабре там была вспышка среди людей, которые там были, его посещали и работали там. Как вирус попал на рынок и распространился там, до сих пор неизвестно», – сказал эксперт ВОЗ. При этом версию о лабораторном происхождении коронавируса Эмбарек назвал крайне маловероятной. Напомним, ученые не смогли пока определить животное-источник и промежуточного переносчика COVID-19. Британия будет сажать на 10 лет за тайное посещение стран из черного списка по COVID-19 9 февраля 2021, 17:44

Все, кто попытается скрыть посещение стран из черного списка по коронавирусу, могут получить тюремный срок до 10 лет, заявил глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок. «Мы усиливаем наказания за несоблюдение правил. Тем, кто сознательно попытается скрыть, что побывал в странах черного списка в последние десять дней, грозит тюремный срок до 10 лет. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет оформлен законодательно», – цитирует главу минздрава РИА «Новости». Сейчас все, кто прибывает из стран черного списка, должны оплатить 1750 фунтов стерлингов. На эти деньги гражданам будет обеспечен трансфер до отеля, пребывание в гостинице на время карантина и ПЦР-тесты. Штраф за несоблюдение карантина в отеле составляет 10 тысяч фунтов стерлингов. В черный список Великобритании вошли 33 страны: страны Южной Америки, Южной Африки и Португалия. Ранее стало известно, что Великобритания вводит с понедельника дополнительные правила для всех приезжающих из-за границы. Теперь, кроме теста на коронавирус перед прилетом в страну, они будут обязаны проходить во время самоизоляции два теста методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР). С 4 января в Британии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Как и тогда, дома разрешается покидать только для покупки продуктов и лекарств, посещения врача и поездок на работу, если работать из дома нет возможности. С конца декабря на большей части территории страны закрыты магазины, которые продают не предметы первой необходимости. Также закрыты рестораны, пабы и кафе. Карантин продлится как минимум до середины февраля. С начала пандемии в королевстве коронавирус был выявлен у более чем 3,96 млн человек. От инфекции скончались 113 000 жителей страны. Советники Байдена захотели узнать содержание переговоров Путина и Трампа 10 февраля 2021, 07:26

Советники президента США Джо Байдена хотят узнать содержание телефонных переговоров бывшего главы американского государства Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, звонки не записывались, сообщают СМИ. Источники Politico заявили, что около десятка разговоров все еще остаются тайной. Советники Байдена хотят узнать, не раскрывал ли Трамп секретную информацию и не заключал ли он с Путиным конфиденциальных соглашений, которые могут застать Белый дом врасплох, передает ТАСС. Бывший сотрудник администрации Трампа пояснил, что «Байдену принадлежат все материалы по разговорам» и не требуется разрешение, чтобы «просмотреть» имеющиеся записи. При этом Politico пишет, что Трамп «держал в строгом секрете» детали частных разговоров с иностранными лидерами, сами звонки не записывались, хотя помощники Трампа обычно слышали переговоры и вели записи. Именно эту информацию, которая, согласно закону, передается в Национальный архив США, и может заполучить команда Байдена. По данным источников газеты, Трамп редко говорил Путину что-либо, что до этого не заявлял публично. Совет национальной безопасности США не сталкивался с проблемами с доступом к содержанию звонков предыдущего руководителя вашингтонской администрации. В январе Байден позвонил российскому лидеру. Как пояснила пресс-секретарь главы Белого дома Джен Псаки, «эта беседа отчасти имела место потому, что приближалось истечение срока действия ДСНВ». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Сингапуре за сутки два человека заболели COVID-19 после вакцинации Pfizer 9 февраля 2021, 19:05 Текст: Абдулла Шакиров

Министерство здравоохранения Сингапура сообщило о втором за сутки случае заболевания новой коронавирусной инфекцией после прививки вакциной производства Pfizer/BioNTech. Одной из заболевших является бортпроводница компании Singapore Airlines. В прошлый понедельник,1 февраля, она вернулась из ОАЭ, а на следующий день получила вакцину Pfizer/BioNTech. Спустя шесть дней, когда ее результат теста на коронавирус оказался положительным, бортпроводница ушла на самоизоляцию, сказано на сайте сингапурского минздрава. Как отмечают в ведомстве, вакцина не могла стать причиной заболевания женщины, поскольку не «не содержит живого вируса». В минздраве подчеркивают, что человек может заболеть непосредственно до или сразу после вакцинации, так как обычно ему требуется несколько недель, чтобы сформировать иммунитет. «Принимая во внимание ее недавнюю историю путешествий и возможность того, что она могла заразиться на борту самолета, мы предварительно классифицировали этот случай как завозной», – сказано в сообщении. На прошлой неделе житель Сингапура по ошибке получил пять доз вакцины от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech. В январе в Норвегии зафиксировали 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие старше 80 лет. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer. МИД об отказе Украины от «Спутника V»: Киев готов платить жизнями граждан, чтобы угодить Западу 9 февраля 2021, 18:55 Текст: Алексей Дегтярев

Желание украинского руководства отказаться от российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Киеву важнее жизни и здоровья украинцев, заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко. Фармацевтическая компания «Биолек» из Харькова подала в украинский минздрав заявку на регистрацию вакцины, но на данный момент никаких заявлений от официального руководства страны о желании получить вакцину не поступало в МИД России, сказал Руденко в разговоре с РИА «Новости». «Наоборот, мы слышим, что российскую разработку украинские официальные лица называют «гибридным оружием против Украины». По всей видимости, политическая конъюнктура и стремление угодить своим западным кураторам для действующей украинской власти важнее жизней и здоровья собственных граждан», – добавил дипломат. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нежелание руководства Украины использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» – позиция абсолютного меньшинства. Пожилых включили в приоритетную категорию для вакцинации от COVID-19 9 февраля 2021, 22:25 Текст: Антон Антонов

В ВОЗ рассказали, как распространяются новые штаммы коронавируса 10 февраля 2021, 08:41 Текст: Наталья Ануфриева

Число новых случаев коронавируса, как и число жертв в мире продолжает снижаться, однако число стран, где выявлены «британский», «южноафриканский» и «бразильский/японский» штаммы, продолжает расти, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В организации указали, что «четвертую неделю подряд количество зарегистрированных новых случаев во всем мире снижается: на прошлой неделе было 3,1 млн новых случаев, что на 17% меньше, чем неделей ранее», передает РИА «Новости». «Это самый низкий показатель с недели, начавшейся 26 октября (15 недель назад). Число зарегистрированных новых смертей также снижается вторую неделю подряд: на прошлой неделе было зарегистрировано 88 тыс. новых смертей, что на 10% меньше по сравнению с предыдущей неделей», – отмечается в сообщении. За неделю с 1 по 7 февраля было зафиксировано 3 млн 153 тыс. 426 новых случаев и 88 тыс. 369 летальных исходов. Вместе с тем варианты коронавируса, вызывающие обеспокоенность, продолжают распространяться: «британский» штамм был обнаружен уже в 86 странах, «южноафриканский» в 44 странах, а «бразильский/японский» штамм – в 15. Ранее ВОЗ определила четыре версии передачи коронавируса человеку. Иран назвал вакцину «Спутник V» одной из лучших в мире 9 февраля 2021, 20:38 Текст: Елена Мирошниченко

Иран назвал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одной из самых эффективных в мире, заявление сделал официальный представитель штаба по борьбе с COVID-19 в стране Алиреза Раиси. ««Спутник V» является одной из очень эффективных, надежных и имеющих хорошую репутацию вакцин. Смело могу сказать – входит в тройку вакцин в мире с точки зрения эффективности»», - сказал Раиси в эфире телеканала IRINN. Сейчас в Иране идет разработка собственных вакцин, но несмотря на это власти страны приняли решение часть вакцинации провести при помощи зарубежных препаратов, первым из которых оказался продукт НИИ им. Гамалеи, сообщает РИА «Новости». Ранее стало известно, что Тегеран рассматривает возможность совместного с Россией производства вакцины против COVID-19 для поставок в другие страны Персидского залива. Напомним, Москва договорилась с Тегераном о производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Иране. Глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф сообщал, что российская вакцина «Спутник V» успешно прошла регистрацию в Иране. 9 февраля в Иране стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Монголия зарегистрировала «Спутник V» 9 февраля 2021, 17:12 Текст: Абдулла Шакиров

Министерство здравоохранения Монголии зарегистрировало российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» после изучения данных клинических исследований препарата, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» министерством здравоохранения Монголии. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства», – передает сообщение фонда РИА «Новости». Одобрение вакцины было получено при содействии локального партнера РФПИ – фармацевтической компании Mongol Emimpex Concern LLC, отмечается в сообщении. Ранее во вторник применение «Спутника V» одобрил Пакистан. Вакцина «Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме. Напомним, в США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР. Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев. РФПИ анонсировал начало испытаний комбинации «Спутник V» и AstraZeneca в Азербайджане 9 февраля 2021, 15:26 Текст: Елизавета Булкина

Испытания комбинации вакцин от коронавируса – российской «Спутник V» и британской AstraZeneca – начнутся до конца февраля в Азербайджане, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «РФПИ объявляет о выдаче 8 февраля разрешения Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики на проведение на территории страны клинических исследований комбинированного применения вакцины «Спутник V» и вакцины, разработанной компанией «АстраЗенека» совместно с Оксфордским университетом. Клинические испытания начнутся до конца февраля», – говорится в сообщении на сайте РФПИ. В ходе исследований планируется оценить иммуногенность и безопасность комбинированного применения вакцины «Спутник V» и вакцины AstraZeneca. «Исследовательская программа продлится шесть месяцев на территории нескольких стран, в каждом из исследований программы планируется привлечь по 100 добровольцев», – рассказали в РФПИ.



«Для победы над коронавирусом необходимо объединение усилий и использование самых передовых решений. (…) Мы готовы развивать сотрудничество с другими производителями, чтобы увеличивалось количество доступных и эффективных препаратов. Партнерство для клинического исследования комбинации вакцины компании «АстраЗенека» с аденовирусным вектором вакцины «Спутник V» 26-го серотипа стало первым и очень важным примером такого сотрудничества в мире», – отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик в свою добавил, что компания уже не первый год активно работает в Азербайджане. «В 2019 году мы открыли здесь современное производство, а в 2020 зарегистрировали два препарата из нашего антиковидного портфеля – Артлегиа и Коронавир. Данное пилотное исследование очень важно для развития нового подхода в профилактике COVID-19 и позволит ведущим научным и клиническим центрам Азербайджана внести важный вклад в данное направление», – сказал он. В декабре прошлого года глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что центр предложил оксфордским коллегам добавить компонент вакцины «Спутник V» к компоненту, который входит в состав вакцины AstraZeneca. Оксфордская вакцина будет двухкомпонентной, и это дает возможность поднять напряженность иммунитета, который будет возникать в результате использования этой вакцины, и продлить срок защитного действия этого препарата. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) заявило, что идея комбинированно использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и британскую AstraZeneca интересная и имеет свои преимущества. ОНФ анонсировал эфир «Вакцинация от COVID-19» 9 февраля 2021, 17:32 Текст: Ксения Панькова

Общественное движение Общероссийский народный фронт (ОНФ) сообщило, что во вторник в 18.00 (мск) состоится эфир «Вакцинация от COVID-19». «Ведущие эфира: координатор проекта ОНФ «Материнская платформа «Время рожать», председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая, главный врач Городской поликлиники № 3, кандидат медицинских наук, депутат Московской городской Думы Елена Самышина», – говорится в сообщении ОНФ на странице «ВКонтакте». Напомним, масштабная вакцинация проводится в России с декабря, когда возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. В январе глава российского государства Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации. В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Британия ужесточила правила для прибывающих из-за границы 9 февраля 2021, 16:47 Текст: Абдулла Шакиров

Великобритания вводит с понедельника дополнительные правила для всех приезжающих из-за границы. Теперь, кроме теста на коронавирус перед прилетом в страну, они будут обязаны проходить во время самоизоляции два теста методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР). «Все прибывающие в страну, включая тех, кто должен отбывать карантин в специальных отелях, уже должны предоставлять тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до поездки. Теперь они обязаны будут сдавать ПЦР-тесты на второй и восьмой день карантина», – передает РИА «Новости» слова глава минздрава Великобритании Мэтта Хэнкока. Министр уточнил, что желающие могут сдать тест на пятый день, и если он окажется отрицательным, они могут выйти из режима самоизоляции. Отмечается, что прохождение всех тестов должно бронироваться перед поездкой, платить за них должны будут сами пассажиры. Если кто-то не пройдет тест, то будет обязан оплатить штраф в тысячу фунтов стерлингов, повторное нарушение грозит штрафом в 2 тыс. фунтов. С 4 января в Британии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Как и тогда, дома разрешается покидать только для покупки продуктов и лекарств, посещения врача и поездок на работу, если работать из дома нет возможности. С конца декабря на большей части территории страны закрыты магазины, которые продают не предметы первой необходимости. Также закрыты рестораны, пабы и кафе. Карантин продлится как минимум до середины февраля. С начала пандемии в королевстве коронавирус был выявлен у более чем 3,96 млн человек. От инфекции скончались 113 000 жителей страны. Пакистан одобрил применение «Спутника V» 9 февраля 2021, 14:23 Текст: Ксения Панькова

Управление по контролю за лекарственными средствами Пакистана одобрило применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «Пакистан является одной из стран с самым большим населением в мире, и включение вакцины «Спутник V» в национальный портфель препаратов против коронавируса является важным шагом для обеспечения его диверсификации и защиты здоровья людей. Одобрение вакцины по ускоренной процедуре стало возможным благодаря ее высокой эффективности и безопасности, а также широкой изученности платформы аденовирусных векторов человека», – приводятся на сайте фонда слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева. Отмечается, что Пакистан стал 22-й страной в мире, одобрившей вакцину «Спутник V». Вакцина зарегистрирована в Пакистане в рамках ускоренной процедуры на основании данных клинических исследований в России. Вакцина «Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме. В январе сообщалось, что пакистанские власти разрешили экстренное использование в стране российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Из-за прекращения подачи кислорода в ковидном отделении подмосковной больницы погибли три человека 10 февраля 2021, 13:25 Текст: Алина Назарова

В результате прекращения подачи кислорода в реанимации ковидного отделения Никольской больницы в Одинцовском районе Московской области скончались три пациента, сообщили знакомые с ситуацией источники. «В Никольской больнице в реанимационном отделении, по предварительным данным, три человека погибли из-за прекращения подачи кислорода. По предварительным данным, причиной отключения кислорода стала техническая неисправность», – сказал источник ТАСС. В то же время Пятый канал сообщает, что, вероятнее всего, ЧП произошло из-за залипания клапана газификатора. Источник в правоохранительных органах уточнил, что отключение кислорода произошло в ковидном отделении больницы. Он добавил, что ни возгорания, ни взрыва из-за неисправности не было. Сейчас проводятся следственные мероприятия. Весной прошлого года произошли пожары в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, погибли семь пациентов. Предварительно, причиной возгорания стали аппараты ИВЛ «Авента-М», которые производит УПЗ. При этом известно, что в июле УПЗ возобновил поставки новых аппаратов ИВЛ «Авента-М» по заключенным контрактам. Росздравнадзор выдал обновленное регистрационное удостоверение на данную медтехнику.