В России выявили 15 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 15 019 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 15 019 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 9,7% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1584, Санкт-Петербурге – 1078, Московской области – 903. Всего в стране выявлено 3 998 216 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 493 886 человек, из них 21 795 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 530 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 77 598 человек.

Накануне, 8 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 15 916. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 897.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.