АТОР: Летом из России в Турцию могут появиться «горящие туры»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сказал вице-президент АТОР Артур Мурадян, майские праздники – это начало активного сезона в Турции, возможно, в начале сезона появятся «горящие туры», и, хотя «шквала скидок» ждать не стоит, но точечные предложения по сниженным ценам на определенные даты могут появляться.

Как сообщили в АТОР, сейчас направление «номер один» на выездном рынке – это летняя Турция, растет спрос на Шри-Ланку, Таиланд, Вьетнам, Индонезию, что связано с возобновлением прямых авиаполетов. Туроператоры также фиксируют рост интереса к поездкам в Европу, однако подчеркивают, что этот спрос – это лишь 5–7% от показателей пятилетней давности. Отмечается, что один из факторов, влияющих на интерес к европейским направлениям, это шенгенская виза.

«В Европу есть смысл ехать, если уже есть шенгенская виза или есть гарантия ее получения до поездки. Подавать документы на визу лучше за два месяца до путешествия. А это значит, что те, кто хочет поехать летом, в июне уже не успеет это сделать. Нужно уже рассматривать август», – заключил Мурадян.

Ранее в Турции предложили пересмотреть формат «все включено».