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Медведев назвал условие введения четырехдневной рабочей недели
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Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев считает, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики.
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели Медведев заявил летом 2019 года, будучи премьер-министром и выступая на Международной конференции труда в Женеве. Эта тема получила широкий общественный резонанс.
«Тогда точно не убила, а оживила», – передает РИА «Новости» ответ Медведева на вопрос, не убила ли пандемия идею о четырехдневной рабочей неделе.
«Пандемия внесла свои краски в эту историю. Понятно, что значительная часть людей перешла на удаленку и действительно трудится уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день. Поэтому я думаю, что мы к этой идее вернемся», – отметил он.
Медведев напомнил, что «Единая Россия» сформулировала пакет предложений по реформированию трудового законодательства, регулированию удаленного режима работы, режима рабочего времени, свободного времени, гарантий и компенсаций, и эти изменения в Трудовой кодекс были приняты Федеральным Собранием и подписаны президентом.
При этом он подчеркнул, что речь идет не о том, чтобы перейти на четырехдневку в ущерб развитию экономики.
«Но это не значит, что мы завтра должны сразу же перейти к этому, потому что, когда я это сформулировал, сразу же посыпались упреки: «Куда нам сейчас, на какие четыре дня, мы и в пять-то дней не укладываемся, а надо, чтобы экономика росла...». Конечно, речь идет не о том, чтобы перейти на четырехдневку в ущерб развитию экономики», – сказал Медведев.
По его мнению, «эта идея самоценна как идея, то есть ценна сама по себе», так как «человечество движется в сторону, когда должно быть больше пространства для того, чтобы жить, для того, чтобы отдыхать, для того, чтобы правильным образом строить свой рабочий день».
Медведев также напомнил, что в Советском Союзе была шестидневка, а потом произошел переход на пятидневку. Кроме того, одно время в советский период были так называемые «черные субботы», когда людей заставляли работать – был специальный график, когда все равно нужно приходить на работу.
«Я не говорю о непрерывном цикле производства и так далее и о тех видах сервиса, которые все равно должны быть каждый день. Нет, я говорю о стандартном виде работы. Так вот, четырехдневка очевидно в ряде случаев дает определенные преимущества без всякой пандемии, поскольку создает для человека более эффективный режим распоряжения свободным временем, но при этом не должна падать производительность труда, не должны падать показатели выработки, не должны происходить какие-то другие проблемы. Если это удастся совместить, тогда эта идея сможет заработать более широко», – подчеркнул он.
Медведев добавил также, что в перспективе школьники смогут перейти на четырехдневное обучение.
«Я вообще не понимаю, что такое пятидневка в школе, я всегда учился шесть дней, все десять классов. Но так было в советские времена, а потом все уложили в пять дней. Мы сейчас говорили о том, что рабочая неделя может быть четырехдневной. Мы не знаем, может быть, способы передачи знаний, коммуникаций между преподавателем и студентом, между преподавателем и учеником в школе, какие-то иные навыки в этой сфере позволят когда-то получать образование и за четыре дня», – сказал он.
Говоря о том, не возникает ли сейчас перегрузок у школьников из-за пандемии, когда они после вынужденных каникул потом должны учиться в более интенсивном режиме, Медведев отметил, что этот вопрос относится к компетенции Рособрнадзора и министерства просвещения.
«Они должны за всем этим следить. Ну и, конечно, мы со своей стороны тоже приглядываем», – сказал он.
«Сейчас, в период пандемии, на мой взгляд, очевидно, есть проблема, на которую нужно профессиональному сообществу обратить внимание. Об этом недаром сигнализируют родители», – считает зампред Совбеза.
Напомним, в октябре Медведев, выступая во вторник на форуме «Открытые инновации», заявил, что необходимо продолжать обсуждать идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю, этот вопрос должен находиться на повестке в ходе развития трудового законодательства.
Слепаков раскритиковал Невзорова за «некрофилию»
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Комедийный артист и сценарист Семен Слепаков раскритиковал журналиста Александра Невзорова за «некрофилию».
Невзоров в своем Instagram оскорбительно отозвался о скончавшемся 28 января на 88-м году жизни народном артисте СССР Василии Лановом за его общественную позицию и поставил под сомнение творческие заслуги актера, «который когда-то снимался в кино». Кроме того, Невзоров раскритиковал Слепакова за то, что юморист якобы сотрудничает с властью. При этом журналист нарисовал образ Слепакова, поедающего своих «старых друзей». Свою речь Невзоров закончил лозунгами украинских и белорусских националистов «Слава Украине!» и «Живе Беларусь!».
«Спасибо, Александр Глебович, за то, что, как и многие, не обошли меня вниманием. Мне это очень лестно, хоть вышло, на мой взгляд, не так остроумно, как обычно. Вы снова направили полет своей фантазии в сторону каннибализма. Понимаю – тема Вам близка, Вы, собственно, этим и занимаетесь в своих программах. Но Ваши регулярные экскурсы в каннибализм, на мой взгляд, слегка приелись. Надо двигаться дальше – возможно как-то покрутить «некрофилию» – судя по фрагменту про Ланового вы в этом тоже прекрасно разбираетесь. А насчет моей продажности – безусловно, у Вас большой личный опыт в таких делах, но, видимо, в силу возраста у старого волка притупился нюх. Здоровья Вам и побольше подписчиков!» – написал Слепаков в ответ на слова Невзорова.
Ранее Слепаков подвергся угрозам со стороны пользователей соцсетей после публикаций им стихотворений о несанкционированных акциях в России. В своих обращениях к артисту пользователи пожелали Слепакову умереть от рака и «сдохнуть» его семье.
Напомним, Слепаков написал стихотворение, в котором рассказал о своем видении самых ярких моментов акций протеста, которые прошли 23 января. В стихотворении Слепаков упомянул и нападение на машину с «мигалкой», и избиение толпой человека на Пушкинской площади, который публично выражал несогласие с позицией митингующих.
В ответ на это сторонники блогера Алексея Навального раскритиковали юмориста. Жена Навального Юлия написала Слепакову, что тот подобными стихотворениями, наверное, стремится стать акционером Газпрома, а экс-глава предвыборного штаба блогера Леонид Волков обвинил шоумена, что тот якобы написал стихотворение по заказу из Кремля.
Слепаков в комментариях попросил Навальную, если ей не нравится его позиция, вырезать его песни из «ваших прекрасных фильмов». Он отметил, что уважает ее точку зрения, но не обязан разделять ни ее, ни методы, которыми сторонники Навального пытаются достичь своих целей. А Волкову ответил более жестко: «Если вам так сильно пахнет говном, то есть две новости – хорошая и плохая. Хорошая – у вас нет ковида. Плохая – от себя не убежать, вам с этим жить, привыкайте». Позже юморист ответил на выпады сторонников Навального в свой адрес новым стихотворением.
В США началось расследование после взрыва космического корабля SpaceX
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Федеральное авиационное управление (ФАУ) США расследует взрыв прототипа космического корабля Starship компании SpaceX в декабре 2020 года. Компания не может продолжить испытания Starship до тех пор, пока не завершится расследование, сообщает интернет-портал The Verge.
По словам источника портала, авиарегулятор предполагает, что взрыв произошел из-за того, что специалисты SpaceX нарушили условия, на которых им было разрешено провести запуск. При этом не уточняется, какие именно нарушения были совершены, сообщает ТАСС.
В управлении заверили, что компания уже предоставила дополнительную информацию, касающуюся ее запроса на изменения условий указанного разрешения на испытания.
Прототип Starship во время испытаний в декабре 2020 года, которые проводились в штате Техас, взорвался при посадке. Тем не менее глава компании Илон Маск высоко оценил результаты, подчеркнув, что корабль произвел «успешный взлет, переключение на верхние топливные баки и точное управление закрылками вплоть до точки приземления».
14 ноября провалились третьи огневые испытания прототипа ракеты SpaceX Starship SN8. Испытания предыдущих прототипов, за исключением первого (Starhopper), также заканчивались неудачей. В конце мая SN4 взорвался после утечки топлива, в апреле другой прототип – Starship SN3 – лопнул при наддуве жидким азотом. В феврале еще один прототип – Starship SN1 – разорвался на части в ходе тестового наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года прототип Starship Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.
Многоразовый корабль Starship предназначен для полетов на Луну, Марс и для других межпланетных миссий. Он будет также выполнять роль второй ступени сверхтяжелой ракеты-носителя BFR (Big Falcon Rocket), над которой работает SpaceX.
В МВД назвали число участников незаконной акции в Москве
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В несогласованной акции в Москве принимали участие около двух тысяч человек, включая представителей СМИ, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.
«В городе Москве прошло несогласованное публичное мероприятие, в котором на 14.30 принимало участие около двух тысяч человек, включая представителей СМИ», – говорится в сообщении.
Отмечается, что около 600 участников пытались организованно пройти по тротуарам нескольких улиц города. «Сотрудники полиции во взаимодействии с представителями других правоохранительных структур продолжают обеспечивать общественный порядок в городе», – добавили в ведомстве.
В свою очередь уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обращений по незаконным акциям в воскресенье на горячую линию федерального уполномоченного не поступало. Также она отметила, что не получала жалоб от пассажиров на проблемы с поездками в связи с перекрытиями на площади трех вокзалов в Москве из-за несогласованной акции, передает РИА «Новости».
При этом уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что несовершеннолетних нет среди задержанных на незаконной акции, которая проходит в столице в воскресенье. «Я не видела [несовершеннолетних на несогласованной акции], еще мои коллеги выходили к Сухаревской площади и меня информировали, что несовершеннолетних сегодня нет. Видимо все-таки общая работа всех – педагогов, уполномоченных по правам ребенка и человека – дала свои результаты», – цитирует ТАСС Потяеву.
Она отметила, что по данным на 14.00 в Москве были задержаны порядка 120 человек, но цифра постоянно меняется. «Мы мониторим сейчас ситуацию. Обращений пока в наш адрес не поступало», – добавила омбудсмен.
Напомним, сторонники блогера Алексея Навального призывали выходить на акции в его поддержку 31 января. В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Эксперт заявил о деморализации сторонников Навального
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«Сторонники Навального хотят повторить «белорусский сценарий» и спровоцировать полицию на жесткие действия, но правоохранители ведут себя корректно и на провокации не поддаются», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, подводя первые итоги незаконных акций, которые состоялись в воскресенье.
«Полиция ведет себя корректно. Сторонники Навального пока не устраивают жестких драк, хотя в Сети есть кадры, где они накидываются со спины на полицейских и сразу же прячутся в толпе. Но серьезных прецедентов нет, полиция действует в рамках закона и ее задача – обеспечение порядка, а не подавление акций», – сказал профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев.
Собеседник отметил, что сторонники Навального хотят повторить «белорусский сценарий» и «спровоцировать полицию на жесткие действия», которые вызвали бы возмущение в обществе. «Но мы хорошо помним технологию «онижедети», и полиция на эти провокации не поддается», – добавил эксперт.
Матвейчев также указал на деморализацию сторонников Навального. «Во-первых, она вызвана малым количеством вышедших на улицы людей. Во-вторых, от них отвернулось большое количество граждан из-за организации травли в соцсетях Семена Слепакова и Василия Ланового. В-третьих, расследование журналистов издания Mash и телеканала «Россия 1» показали, что ролик Навального о «дворце» – это фальшивка. Потому уровень поддержки блогера снижается», – полагает собеседник.
«Однако для привлечения новых участников незаконных акций организаторы могут использовать Юлию Навальную. Больше у них вариантов не остается, потому что сам Навальный скорее всего получит реальный срок. Здесь также просматривается «белорусский сценарий», когда Запад начал раскручивать Светлану Тихановскую», – напомнил эксперт.
Схожей точки зрения придерживается политолог Анна Федорова. «У Юлии Навальной абсолютно понятная роль – она символ для протестующих. У некоторых она вызывает чувство моральной правоты из-за того, что ее супруг находится не на свободе. Как ни парадоксально, но в случае реального срока для блогера, Юлия от этого выиграет, – считает Федорова. –
Чем хуже мужу – тем лучше ей. Я думаю, мы видим начало ее политической карьеры».
«При этом я не вижу серьезных причин для роста участников незаконных акций. Понятно, что интерес к протесту будет подогреваться через рекламу в соцсетях, радикализацию толпы и героизацию жены Навального. Но пока нет оснований полагать, что им это удастся», – заключила Федорова.
По оценкам столичного ГУ МВД России, в воскресенье в Москве около двух тысяч человек стали участниками несанкционированной акции. При этом около 600 участников предприняли попытку организованного шествия и попытку перекрытия проезжей части. Во время шествия к СИЗО «Матросская Тишина», где содержится Алексей Навальный, была задержана его супрга Юлия Навальная.
В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Японскую журналистку поразило отношение россиян к Великой Отечественной войне
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Японская журналистка Асука Токуяма в статье для JB Press рассказала о посещении мемориала Советскому солдату в Ржеве, призвав других посетить это место, чтобы увидеть «часть настоящей войны».
В Ржев она приехала осенью 2020 года. Токуяма отправилась на экскурсию, организованную для выходцев из Твери, которые живут в Москве. Средний возраст участников, по словам журналистки, был «высоким», РИА «Новости».
Мемориал Неизвестному солдату в Ржеве должен был открыться 9 мая 2020 года, но из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли на лето. Высота памятника составляет 25 метров, однако журналистке он показался выше из-за того, что построен на небольшом холме.
«У памятника нет ног. Стая журавлей закрывает нижнюю часть тела грустно склонившего голову солдата, как будто пытается унести его в какие-то неведомые дали. <...> Мне лично памятник нравится», – призналась Токуяма.
Рядом с мемориалом построен небольшой музей, в котором представлены личные вещи погибших солдат. Главной целью экскурсии была церемония захоронения останков советских воинов. Прибывших на мероприятие людей поприветствовали дети. Токуяма напомнила, что останки погибших на войне советских воинов регулярно перезахоранивают. Во время пандемии осенью прошлого года в раскопках приняло участие около 500 добровольцев со всей России. В итоге были обнаружены останки 704 бойцов.
В стороне от места церемонии стояли красные гробы с останками погибших, по подсчетам журналистки, их было около 700. «Я была потрясена этим зрелищем – длинные ряды красных ящиков. Меня пронзила мысль: «Так вот ты какая, эта страшная война!». Я еле стояла под навалившимся на меня ощущением ужаса войны», – поделилась она.
По словам журналистки, заранее была выкопана глубокая траншея, в которую под марши военного оркестра начали опускать гробы. Люди наблюдали за церемонией, затаив дыхание. «Вокруг царила торжественная атмосфера», – поделилась она.
После церемонии уже в автобусе ее угостили гречневой кашей с тушенкой и очень сладким чаем, которые, по ее словам, могли приготовить волонтеры, продрогшие под дождем. Токуяма отметила, что ее переполнило чувство острой благодарности. «И за теплую еду, и за то, что я и окружающие меня люди просто живы», – сказала японка.
В конце 2020-го – начале 2021 года журналистка совершила путешествие на «Поезде победы» – одном из передвижных музеев, в которых можно увидеть, как жили советские люди во время войны. Она подчеркнула, в вагонах находятся восковые куклы, которые изображают как солдат, так и обычных людей. «У них разные выражения лиц. Это и тревога по поводу начала войны, и радость победы, и ожидание новой жизни, которая начнется в будущем», – пояснила она.
Она отметила число молодых людей, участвующих в раскопках, и то, что останкам советских солдат приходят поклониться и отдать почести – по ее словам, это показывает, что война в представлении россиян является частью «сегодняшней реальной жизни», а не историей из прошлого. «Если вы живете сегодня в России, то испытываете какое-то ощущение тревоги, как будто война находится где-то неподалеку от вас», – подчеркнула автор статьи.
Поэтому Токуяма посоветовала съездить во Ржев и увидеть «часть настоящей войны».
В среду президент России Путин посетил Музей Победы на Поклонной горе, где также осмотрел экспозицию «Подвиг народа», которую открыли к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он также возложил цветы к обелиску Ленинграда в Александровском саду в Москве. 27 января отмечается 77-летняя годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Появились подробности о съемках фильма про «дворец Путина»
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Фильм о «дворце Путина» блогера Алексея Навального был снят на киностудии Black Forest в Германии, которую в декабре 2020 года зарезервировали американцы, сообщил основатель YouTube-канала «Голос Германии» Сергей Фильберт в эфире телеканала «Россия 1».
«Навальный спокойно на этой студии работал и снимал, ездил по всей Германии. Оказывается, еще в декабре из Америки позвонили в студию Black Forest и зарезервировали время на съемку», – цитирует Фильберта РИА «Новости».
Как выяснили журналисты издания Schwarzwalder Bote, киностудия находится в Кирхцартене, при этом ее открытие «удивительным образом совпало с началом «расследования» про «дворец». Руководители Black Forest несколько лет проработали в США и подтвердили журналистам, что помогали Навальному в съемках фильма, на создание которого ушел как минимум месяц.
«Появляется вопрос, как произошло так, что в Германии политики и СМИ об этом молчали, позволяя открыто вести антироссийскую деятельность на деньги США», – отметил Фильберт.
Накануне бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром зданий в районе Геленджика и «дворец» принадлежит ему.
В пятницу журналисты Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента России Владимира Путина. Журналисты продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.
Российского бизнесмена из списка Forbes избили в Москве
Московские полицейские начали проверку после обращения российского бизнесмена, основателя компании Oncobox Андрея Гаражи, сообщившего о своем избиении в центре Москвы, рассказали в правоохранительных органах.
Бизнесмен сообщил, что был избит 30 января в ресторане на Большой Якиманке. С ушибами и ссадинами лица он обратился в ГКБ № 36 имени Ф.И. Иноземцева и после оказания медицинской помощи был отпущен, передает ТАСС.
В 2020 году Гаража попал в список самых перспективных россиян по версии журнала Forbes в категории «Наука и технологии». Компания предпринимателя Oncobox специализируется на разработке персонализированных методов диагностики и лечения сложных случаев рака с применением оригинальных молекулярно-генетических методов и алгоритмов машинного обучения.
МИД ответил на заявления США о несанкционированных акциях в России
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Нацеленные на поощрение несогласованных акций действия Вашингтона являются частью стратегии сдерживания Москвы, заявил МИД России, потребовав прекратить вмешательства во внутренние дела суверенных государств.
«Нет сомнений, что нацеленные на поощрение протестов действия являются частью стратегии сдерживания России. Госдеп явно взял на вооружение «программу», предложенную в 2019 году аналитическим центром RAND Corp. (см. доклад «Растяжение сил России и вывод ее из равновесного состояния»). Печально, что упустили предупреждение о «высокой цене и рисках» реализации данной доктрины», – говорится в заявлении дипведомства на странице в Facebook.
В МИД также заявили, что грубое вмешательство США во внутренние дела России – такой же доказанный факт, как и «раскрутка» фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами.
«Митинги», о которых вы столь неподобающе для представителей дипломатической профессии заботитесь, являются не «запланированными», а незаконными. Что в таких случаях делают в самих США, всем хорошо известно – открывают стрельбу на поражение. Двойные стандарты и лицемерие – жизненное кредо?» – подчеркивается в сообщении.
«Требуем прекратить вмешательства во внутренние дела суверенных государств и напоминаем об ответственности», – добавили в ведомстве.
В воскресенье пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс заявила, что США в связи с задержаниями во время несогласованных акций в российских городах призывают Москву соблюдать международные обязательства.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны.
Напомним, сторонники блогера Алексея Навального призывали выходить на акции в его поддержку 31 января. В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Сванидзе объяснил свое появление на несанкционированной акции в Москве
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Журналист Николай Сванидзе сообщил, что пришел на несанкционированную акцию в Москве в качестве наблюдателя от Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«С моим коллегой Александром Верховским и с нашими женами, которые пришли к нам на поддержку, мы были наблюдателями [на несогласованной акции]», – передает комментарий Сванидзе ТАСС.
Отмечается, что журналист оказался среди задержанных, однако вскоре его отпустили.
Несанкционированные акции проходят в воскресенье в ряде российских городов. Аналогичные акции прошли 23 января в Москве и других крупных городах России.
Ранее официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, отметив, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
СБУ заявила о попытке китайского инвестора уничтожить мощности «Мотор Сич»
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Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку предприятия «Мотор Сич», производящего авиадвигатели, где обнаружена подготовка к уничтожению производственных мощностей, сообщили в ведомстве.
«Правоохранители фиксируют возможные противоправные действия представителей компаний DCH и Skyrizon Aircraft Holdings Limited, связанные с установлением контроля над акционерным обществом «Мотор Сич». В рамках начатого уголовного производства, служба документирует факты подготовки к уничтожению производственных мощностей акционерного общества, имеющего важное оборонное и народнохозяйственное значение», – сказано на сайте СБУ.
Офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил в пятницу о новых санкциях в отношении китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited (инвестор «Мотор Сич» – прим. ВЗГЛЯД) и ее основого акционера Ван Цзина. Санкции предусматривают блокировку активов компании, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала с Украины и запрет сделок с ценными бумагами, эмитенты которых находятся под санкциями, передает ТАСС.
В ноябре прошлого года сообщалось, что китайские инвесторы «Мотор Сич» захотели взыскать с Украины 3,5 млрд долларов.
Напомним, в августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В конце ноября того же года к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс. 7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании.
«Мотор Сич» производит двигатели для самолетов и вертолетов. Большая часть продукции завода уходила в Россию, пока в 2014 году власти Украины не запретили такие поставки. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о борьбе Китая и США за жемчужину советской промышленности.
Политолог предсказал изменение юридического статуса Навального
«Количество сторонников Навального, вышедших на улицу, стало меньшим. Что касается самого блогера, то ему наверняка заменят условный срок на реальный, потому что это соответствует норме закона», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев.
Так он прокомментировал предварительные итоги незаконных акций в поддержку блогера Алексея Навального, которые состоялись в воскресенье.
«Знаете, есть такая поговорка: если не знаешь, как поступать – поступай по закону. Независимо от политических взглядов, если кто-то нарушил закон – он должен за это ответить», – считает президент консалтингового агентства Bakster-group.
«И полиция сейчас работает в рамках закона. Организацию массовых беспорядков нужно твердо пресекать, потому что из истории мы хорошо знаем, что подобные акции ни к чему хорошему не приводят», – напомнил эксперт.
«При этом очевидно, что количество сторонников Навального, вышедших на улицу, стало меньшим. Это видно и по статистике, и по фотографиям. Что касается самого Навального, то ему наверняка заменят условный срок на реальный, потому что это также соответствует нормам закона», – заключил Гусев.
Ранее стало известно, что в несогласованной акции в Москве в поддержку блогера принимали участие около двух тысяч человек, включая представителей СМИ. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице. В других городах России также зафиксирована малочисленность акций.
По мнению экспертов, на фоне пандемии некоторые люди искали форму психологической разрядки, «но получили своего рода «тухляк». «Политического праздника не получилось, потому акции протеста оказались малочисленными», – считает политолог Александр Рудаков.
В то же время политолог Олег Матвейчев указал на деморализацию сторонников Навального. «Во-первых, она вызвана малым количеством вышедших на улицы людей. Во-вторых, от них отвернулось большое количество граждан из-за организации травли в соцсетях Семена Слепакова и Василия Ланового. В-третьих, расследование журналистов издания Mash и телеканала «Россия 1» показали, что ролик Навального о «дворце» – это фальшивка. Потому уровень поддержки блогера снижается», – полагает Матвейчев.
Напомним, сторонники блогера Алексея Навального призывали выходить на акции в его поддержку 31 января. В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Кроме того, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) попросила суд заменить для Навального условное наказание на реальный срок.
17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение, и был задержан в аэропорту Шереметьево. Суд отправил блогера под арест на месяц. По данным ФСИН, в течение 2020 года зафиксированы многократные нарушения осужденным Навальным условий испытательного срока, по которым он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН России по городу Москве два раза в месяц в определенные дни. При этом, сообщили в ведомстве, сотрудники УИИ неоднократно предупреждали осужденного, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок лишения свободы.
Врач рассказал, когда появится «волшебная» таблетка от рака
«Волшебная» таблетка вряд ли когда-то появится в мире, на данный момент главным инструментом в борьбе с онкозаболеваниями можно назвать их выявление на ранних стадиях, рассказал внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
Он сообщил, что с возрастом вероятность заболеть раком выше, после 65 лет риск увеличивается на 7-10% каждое пятилетие. Заявление Каприна прозвучало в эфире радио «Говорит Москва», передает РИА «Новости».
Также онколог рассказал, что в России растет заболеваемость раком, это связано с тем, что программы диспансеризации и скрининга работают, болезнь выявляют.
Ранее специалисты Фонда Роя Кастла по борьбе с раком легкого в Великобритании назвали неожиданные симптомы, которые могут указывать на развитие рака легких.
Мужчина напал с ножом на росгвардейцев на акции в Москве
На несанкционированной акции в Москве мужчина набросился с ножом на сотрудников Росгвардии. Инцидент произошел около станции метро «Братиславская» на юго-востоке столицы, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Недалеко от станции метро «Братиславская» мужчина накинулся на сотрудников Росгвардии с ножом. В результате происшествия пострадавших нет, мужчина задержан», – передает сообщение ТАСС.
Сейчас личность мужчины установлена, с ним работают правоохранительные органы, добавил источник.
В прошлую субботу на незаконной акции в Москве таксист Валерий Евсин напал на бойца ОМОН. Мужчина был арестован.
Ранее Пресненский суд Москвы арестовал TikTok-блогера Константина Лакеева, напавшего на автомобиль силовиков во время несанкционированной акции в Москве.
Напомним, после несанкционированных акций 23 января следователи возбудили 21 уголовное дело. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального.
Официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, отметив, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
В Сибири на несанкционированных акциях отмечена низкая активность
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В Сибири прошли несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального, однако мероприятия оказались немногочисленными, зафиксирована низкая активность участников.
В центре Новосибирска в воскресенье собралось по разным оценкам, не более 500 человек, передает «Вести Новосибирск». За порядком следили сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что полицейские ведут себя корректно и вежливо, но при этом призывают разойтись. Кроме того, стражи порядка в условиях сложной эпидемиологической ситуации раздают участникам акций маски, сообщает VN.RU.
В Красноярске на несанкционированный митинг на площади Мира вышли не более 200 человек. Безопасность проведения акции также контролируют сотрудники полиции, которые призывают участников акций разойтись. Пять человек задержано в ходе незаконного митинга, уточняет НГС24.
В Томске подобная акция продлилась всего около 50 минут. Несанкционированный протест проходил у Большого концертного зала, к настоящему моменту акция завершена без происшествий. Официальных данных о количестве участников нет, однако в Сети отмечают, что митинг был малочисленным и не вызвал интереса у горожан. О задержаниях не сообщается, передают «Аргументы и факты. Томск».
Участники несанкционированной акции пытались пройти к зданию правительства Иркутской области, однако были взяты в кольцо сотрудниками правоохранительных органов, сообщает ТАСС.
На Дальнем Востоке несанкционированные акции в поддержку Навального 31 января также оказались малочисленными, на митингах было больше журналистов и силовиков, чем активистов.
По словам руководителя лаборатории новых технологий, кандидата политических наук Дарьи Кислицыной, митинги на Дальнем Востоке собрали еще меньше участников, чем неделю назад. Это говорит о том, что митинги 31 января в регионе провалились.
«В этот раз митинги в ДФО оказались малочисленными, это признает сама оппозиция. Количество участников во Владивостоке, Иркутске, Хабаровске оказалось практически в десять раз меньше. В остальных городах смешные цифры, в Благовещенске вообще никто не пришел», – передает ее слова Ura.ru.
«Посмотрим, что сегодня будет в столице, но я думаю, что сохранится такая же тенденция. Мы видим, что на других митингах сегодня журналистов больше, чем участников», – отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Он добавил, что подобная ситуация была ожидаема, поскольку никто не хочет из-за Навального привлекаться к уголовной ответственности.
МВД России призывало граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, поскольку целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
Напомним, после несанкционированных акций 23 января следователи возбудили 21 уголовное дело. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Президент Чехии назвал ситуацию с Навальным балаганом
Чешский президент Милош Земан назвал ситуацию с Алексеем Навальным балаганом, отметив, что блогер не борец за демократию, а российский националист.
Ранее глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что страна будет выступать за расширение санкционного списка против тех лиц в России, которые имеют отношение к аресту Навального.
«Ситуация с этим Навальным – это попросту балаган. Его выдают за борца за демократию. Но я прочитал в мониторе (мониторинге информации - ред.), что он, во-первых, поддержал аннексию Крыма, во-вторых, участвовал в целом ряде националистических шествий, а в-третьих, поддерживал сталинские депортации, например, чеченцев. Ну, и еще нашлось бы несколько других дел», - сказал Земан, выступая по радио Frekvence 1.
По мнению чешского президента, Навальный является «российским националистом».
«Так что это за борец за демократию? Думаю, что это российский националист. Ничего против этого не имею. Но он не должен был бы делать вид, что относится к тем политикам, которые против режима (президента России Владимира) Путина. Он лишь только против Путина. А это весьма большая разница. Возможно потому, что он сам хотел бы быть на его (Путина) месте», – добавил он.
Ранее МИД России заявил, что действия Евросоюза (ЕС) в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального – апогей недружественных шагов.
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.