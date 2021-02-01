Медведев назвал условие введения четырехдневной рабочей недели

Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев считает, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели Медведев заявил летом 2019 года, будучи премьер-министром и выступая на Международной конференции труда в Женеве. Эта тема получила широкий общественный резонанс.

«Тогда точно не убила, а оживила», – передает РИА «Новости» ответ Медведева на вопрос, не убила ли пандемия идею о четырехдневной рабочей неделе.

«Пандемия внесла свои краски в эту историю. Понятно, что значительная часть людей перешла на удаленку и действительно трудится уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день. Поэтому я думаю, что мы к этой идее вернемся», – отметил он.

Медведев напомнил, что «Единая Россия» сформулировала пакет предложений по реформированию трудового законодательства, регулированию удаленного режима работы, режима рабочего времени, свободного времени, гарантий и компенсаций, и эти изменения в Трудовой кодекс были приняты Федеральным Собранием и подписаны президентом.

При этом он подчеркнул, что речь идет не о том, чтобы перейти на четырехдневку в ущерб развитию экономики.

«Но это не значит, что мы завтра должны сразу же перейти к этому, потому что, когда я это сформулировал, сразу же посыпались упреки: «Куда нам сейчас, на какие четыре дня, мы и в пять-то дней не укладываемся, а надо, чтобы экономика росла...». Конечно, речь идет не о том, чтобы перейти на четырехдневку в ущерб развитию экономики», – сказал Медведев.

По его мнению, «эта идея самоценна как идея, то есть ценна сама по себе», так как «человечество движется в сторону, когда должно быть больше пространства для того, чтобы жить, для того, чтобы отдыхать, для того, чтобы правильным образом строить свой рабочий день».

Медведев также напомнил, что в Советском Союзе была шестидневка, а потом произошел переход на пятидневку. Кроме того, одно время в советский период были так называемые «черные субботы», когда людей заставляли работать – был специальный график, когда все равно нужно приходить на работу.

«Я не говорю о непрерывном цикле производства и так далее и о тех видах сервиса, которые все равно должны быть каждый день. Нет, я говорю о стандартном виде работы. Так вот, четырехдневка очевидно в ряде случаев дает определенные преимущества без всякой пандемии, поскольку создает для человека более эффективный режим распоряжения свободным временем, но при этом не должна падать производительность труда, не должны падать показатели выработки, не должны происходить какие-то другие проблемы. Если это удастся совместить, тогда эта идея сможет заработать более широко», – подчеркнул он.

Медведев добавил также, что в перспективе школьники смогут перейти на четырехдневное обучение.

«Я вообще не понимаю, что такое пятидневка в школе, я всегда учился шесть дней, все десять классов. Но так было в советские времена, а потом все уложили в пять дней. Мы сейчас говорили о том, что рабочая неделя может быть четырехдневной. Мы не знаем, может быть, способы передачи знаний, коммуникаций между преподавателем и студентом, между преподавателем и учеником в школе, какие-то иные навыки в этой сфере позволят когда-то получать образование и за четыре дня», – сказал он.

Говоря о том, не возникает ли сейчас перегрузок у школьников из-за пандемии, когда они после вынужденных каникул потом должны учиться в более интенсивном режиме, Медведев отметил, что этот вопрос относится к компетенции Рособрнадзора и министерства просвещения.

«Они должны за всем этим следить. Ну и, конечно, мы со своей стороны тоже приглядываем», – сказал он.

«Сейчас, в период пандемии, на мой взгляд, очевидно, есть проблема, на которую нужно профессиональному сообществу обратить внимание. Об этом недаром сигнализируют родители», – считает зампред Совбеза.

Напомним, в октябре Медведев, выступая во вторник на форуме «Открытые инновации», заявил, что необходимо продолжать обсуждать идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю, этот вопрос должен находиться на повестке в ходе развития трудового законодательства.