Макрон выступил против дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал малоэффективной инициативу США и ряда других стран по дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Пекине и призвал не политизировать олимпийское движение.

«Я предпочитаю, чтобы мы работали с Международным олимпийским комитетом, чтобы все атлеты были защищены. Мы будем следить за ситуацией вместе с европейскими партнерами...и мы посмотрим, какое решение нам стоит принять. Но я думаю, что нельзя политизировать этот вопрос», – цитирует РИА «Новости» Макрона.

Макрон отметил, что бойкот, прежде всего, ассоциируется с отсутствием спортсменов на играх, приведя в пример ситуацию с Олимпийскими играми в Москве в 1980 году. «Вместо небольших мер нужно заниматься полезной деятельностью», – приводит ТАСС слова французского лидера.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что официальная делегация США не будет присутствовать на зимней Олимпиаде в Китае из-за вменяемых Пекину нарушений прав человека. По ее словам, американские спортсмены примут участие в предстоящей Олимпиаде, несмотря на дипломатический бойкот со стороны США.

В среду стало известно, что Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае.

Позже премьер Британии Борис Джонсон заявил, что британская сторона не станет поддерживать бойкот Олимпиады в Пекине. Также к дипломатическому бойкоту присоединилась Канада.

Между тем в посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что «никаких приглашений политикам США не отправляли». Китайская сторона отметила, что «этот «дипломатический бойкот» просто появился из ниоткуда». По мнению посольства, подобное «претенциозное действие – всего лишь политическая манипуляция и серьезное искажение духа Олимпийской хартии».

В МИД России заявили, что попытки США доминировать на мировой спортивной арене и их дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине ведут к развалу устоявшейся спортивной системы.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.