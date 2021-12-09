Мурашко предупредил о последствиях продажи поддельных COVID-сертификатов

Подделка COVID-сертификатов и их распространение – это правонарушение, его необходимо пресекать, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Это системная работа, которая проводится, по выявлению таких случаев. Это, конечно же, правонарушение, которое должно пересекаться. Медицинские работники не должны допускать подобных вещей, и что еще очень важно, что сами пациенты, идущие на такие шаги, сами того не ведая, создают для себя колоссальный риск», – цитирует Мурашко ТАСС.

Он добавил, что в Пермском крае более 90% работников уже привиты от коронавируса, эта группа людей больше всего вакцинирована в стране, поскольку больше других понимает, что это за заболевание.

В ноябре сотрудники полиции в Кузбассе пресекли торговлю поддельными медицинскими документами, которые связанны с вакцинацией против коронавируса.

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