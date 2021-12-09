Эксперт: Закон о публичной власти заставит региональную бюрократию решать проблемы граждан

«Теперь региональные или муниципальные чиновники не смогут отказать гражданину в решении его вопроса, оправдываясь тем, что «это не входит в наши обязанности». Вся система власти отныне едина», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя законопроект об организации публичной власти в регионах России.

«Многие обращают внимание на тот пункт законопроекта, согласно которому главы регионов отныне не смогут называться «президентами». Но суть этого большого документа не в терминологии, хотя это тоже важно, – чтобы вся страна говорила на одном политическом языке, в одних политических терминах, – напоминает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств. – Суть закона в том, что теперь все органы власти будут действовать в одной системе координат. Она как бы и сейчас есть, но до сих пор между сферами компетенции разных органов власти оставались широкие «зазоры».

Такие «зазоры» позволяли чиновникам «футболить» граждан, которые обращаются к ним по тем или иным вопросам, добавляет эксперт. «Разные ведомства перебрасывают «неприятные» для них проблемы с одного уровня на другой, – снизу вверх, сверху вниз и так далее. В итоге все «пришивают пуговицы», а костюм так и не получается, как в известном произведении Аркадия Райкина», – иронизирует политолог.

«Это же не первый «подход к снаряду» на моей памяти. Уже несколько раз федеральные законодатели пытались к этому делу подойти. Но каждый раз, когда речь заходила о выстраивании общих единых принципов действия власти от низовых уровней до самых верхних, все это натыкалось на серьезное сопротивление провинциальной бюрократии. Помните, когда было первое слушание, внесли более двухсот поправок? Это потому что проблемы, которые призван решить этот закон, очень долго копились», – пояснил Мартынов.

«Собственно, почему было такое сопротивление бюрократическое? В этих «зазорах» бюрократы и видят страховочные механизмы для собственной карьеры. Но в итоге сопротивление бюрократии удалось преодолеть – за счет поддержки парламентов и глав регионов. Иначе этого «Левиафана» было бы не побороть. Авторам закона удалось добиться их поддержки. Плюс конституционное большинство «Единой России» создало и такую возможность, и необходимую атмосферу», – добавил Мартынов.

«Что же касается названий органов власти в регионах, то с одной стороны вводится унификация, общие правила для всех, общая терминология, общая система всех уровней и всех регионов, а с другой стороны – авторы закона в этом пункте проявляют уважительное отношение к региональным традициям. Согласно этому закону, наименование руководителя региона, правительства, законодательного органа устанавливаются самим субъектом – с учетом исторических, национальных и иных традиций региона. У нас многонациональная страна, и как раз это и делает ее непобедимой, мощной и сильной. Наше государство – симбиоз всех культур и традиций народов, населяющих нашу страну, который базируется на великом русском языке и традициях русской государственности», – подытожил Мартынов.

В четверг Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект об организации публичной власти в регионах России, сообщает ТАСС. Документ устанавливает единый срок полномочий глав регионов, отменяет запрет на пребывание в этой должности более двух сроков подряд, а также определяет общий порядок и принципы работы региональных властей.

Проект внесли в Госдуму глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и его коллега из верхней палаты Андрей Клишас.

Предполагается, что закон, в случае принятия, вступит в силу с 1 июня 2022 года. Документ разработан во исполнение обновленных положений Конституции о единой системе публичной власти в России. В частности, одно из положений законопроекта гласит: поскольку публичная власть едина, то органы региональной или муниципальной власти не смогут – сославшись на круг своих полномочий – отказать гражданину в оказании помощи в решении его вопроса.

Ко второму чтению в законопроект было внесено более двухсот поправок – обсуждение документа проходило при активном участии глав субъектов и региональных парламентариев. Неделю назад Крашенинников сообщил, что от субъектов в Госдуму поступило более 80 заключений по поводу проекта.

По итогам обсуждения из законопроекта исключили требование о том, чтобы высший исполнительный орган регионов назывался бы правительством. Руководитель субъекта федерации будет называться единообразно – «глава» (напомним, что сейчас руководитель Татарстана именуется президентом). При этом в конституции или уставе региона может быть установлено другое дополнительное наименование с учетом сложившихся традиций – например, «губернатор», «руководитель республики», но не «президент». Кроме того, предполагается усилить меры ответственности, которые могут применяться к региональным главам.

Одна из поправок, предложенных ко второму чтению, гласит: руководитель субъекта федерации сможет привлекать к «дисциплинарной» ответственности глав муниципалитетов, если те ненадлежащим образом исполняют государственные полномочия, переданные на местный уровень.

Документ также конкретизирует новые полномочия Госсовета, которые прописаны в обновленной Конституции. Его рабочие органы могут рассматривать документы правительства и законопроекты, которые касаются новых полномочий регионов или их обязательств по расходам госсредств. Также вводится обязанность Госдумы и правительства направлять проекты актов, предусматривающих новые расходные обязательства регионов, в Госсовет.