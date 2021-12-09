Эксперты предсказали новые попытки Запада дискредитировать российские выборы

Запад продолжит проводить кампании по вмешательству в российские выборы на протяжении следующих лет, в Конгрессе США уже прозвучал призыв о непризнании президентских выборов в России 2024 года, сделали вывод эксперты на заседании Координационного совета при ОП России по общественному контролю за голосованием.

Мерами по противодействию подобной политике должно стать дальнейшее совершенствование института общественного наблюдения, законодательное регулирование деятельности зарубежных компаний на территории России и проведение международных площадок, говорится в сообщении на сайте Независимого общественного мониторинга.

Председатель Координационного совета Максим Григорьев напомнил, что еще до официального старта избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы, ряд депутатов Европарламента призывали не признавать парламентские выборы, а в дальнейшем – перекрыть возможность приехать гражданам своих стран в Россию, чтобы принять участие в международном наблюдении.

«Тренд на вмешательство будет действовать постоянно, это часть системной политики по сдерживанию России. По этому сценарию Конгресс США уже сейчас поднимает вопрос непризнания российских президентских выборов в 2024 году», – обратил внимание Григорьев.

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод подчеркнул, что сценарий проведения кампании по дискредитации российских выборов был предугадан еще задолго до его реализации – все экспертные прогнозы отражены в аналитических докладах НОМ.

«Противодействовать иностранному вмешательству в избирательный процесс необходимо в том числе дальнейшим совершенствованием практики общественного наблюдения. На прошедших выборах этот институт показал себя как эффективный инструмент, способный своевременно выявлять и предотвращать нарушения, провокации, развенчивать фейки», – отметил он.

По словам председателя НОМ, необходимо придать правовой статус «мобильным юридическим группам», а также закрепить на практике работу Центров общественного наблюдения, на площадке которых все желающие могли увидеть обстановку на участках через записи видеокамер. Также, подчеркнул Брод, необходимо инициировать проведения международных саммитов, где независимые электоральные эксперты, политики и правоведы разных стран могли бы в объективном ключе рассказывать о выборах и обмениваться лучшими практиками. Должен развиваться и пул региональных электоральных экспертов под эгидой НОМ.

Ответственный секретарь Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов сообщил, что мониторинговая группа СПЧ по контролю за соблюдением избирательных прав граждан работала на выборах в 11 регионах страны и серьезных фактов вмешательства не зафиксировала. Однако, в целом поток фейковой информации о выборах, подчеркнул эксперт, действительно увеличивался и в итоге не принес дискредитаторам никаких результатов.

Заместитель председателя Координационного совета, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена Булгакова также отметила, что Запад прикладывал и продолжает прикладывать большие усилия для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в России и сорвать независимое наблюдение за выборами.

«Это происходило не только на думской кампании, но и на выборах местного уровня, где было принято решение о проведении многодневного голосования», – обратила внимание эксперт.

Она напомнила, что в дни проведения выборов были зафиксированы хакерские атаки и на портал НОМ. «Следственный комитет ведет проверки по всем фактам, мы установили, что атаки были со стороны США, Нидерландов и Украины», – сообщила Булгакова.

Представители партий «Единая Россия», «Справедливая Россия – За правду», КПРФ, Родина, «Партия пенсионеров», «Партия прямой демократии», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Новые люди», принявшие участие в заседании, выразили обеспокоенность этой проблемой и обозначили готовность совместно противостоять иностранному вмешательству в выборы.

Ранее в Палату представителей Конгресса США внесли предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году.

В МИД России раскритиковали эту идею. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что проект резолюции является вмешательством во внутренние дела России. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что принятие резолюции приведет к разрыву российско-американских отношений.

В Кремле инициативу конгрессменов назвали удивительной и неприемлемой.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что у Москвы есть четкие критерии оценки электоральных процессов, схемы непризнания выборов в других странах по примеру Вашингтона – не подход России.