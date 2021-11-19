Захарова прокомментировала идею Конгресса США о выборах-2024 в РФ словом «заигрались»

Идея конгрессменов США о «непризнании» Владимира Путина в случае участия в выборах в 2024 году говорит о множестве проблем внутри самих Соединенных Штатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Есть масса насущных внутренних проблем, которыми пора бы заняться. Могу перечислить немало из них: это вопросы тех конфликтов, которые на международной, мировой арене США, к сожалению, инициировали, вмешательством агрессивным, оккупационным, своими интервенциями. Это то, что сейчас называют потоками мигрантов, потоком людей, проблема беженцев», – сказала Захарова в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

Она добавила, что у самих США тоже на границе схожая проблема с мигрантами.

Проблемы американской стороны связаны с вопросами межрасовых проблемных взаимоотношений, разобщенностью внутри страны, конфронтации людей, «которых стравливали друг с другом на протяжении нескольких лет те люди, которые боролись за власть, за политическое влияние».

Дипломат отметила, что в США есть дисбаланс между законодательными актами, которые приняты ранее.

«Даже внутри самих себя (проблемы) относительно свободы слова и реальности, которая говорит совершенно об ином. Эти самые ценности демократические, которые возводились на американский олимп, на олимп американской политики, и оттуда рухнули, судя даже по недавним приговорам тем, кто выходил на улицу и протестовал после итогов выборов, которые прошли не так давно», – сказала представитель МИД.

Она добавила, что в случае с предложением конгрессменов США не признавать Путина президентом, если он будет баллотироваться в 2024 году необходимо разбираться отдельно.

«Потому что, мне кажется, действительно они во многом заигрались», – заключила Захарова.

Конгрессмены Стив Коэн (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины) внесли в Палату представителей Конгресса США предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. Документ, в случае принятия, будет носить характер рекомендации.

Первыми на странную инициативу отреагировали российские сенаторы. По мнению вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, проект резолюции является вмешательством во внутренние дела страны в чистом виде. При этом в комитете по международным делам допустили разрыв отношений между Россией и США в случае, если скандальная резолюция будет принята.

А в Кремле инициативу конгрессменов считают удивительной и неприемлемой. «Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, ничего более агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана больше прийти не может. И каждый раз мы ошибаемся. Приходит, к сожалению», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.