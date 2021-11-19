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19 ноября, пятница | Последнее обновление — 21:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Президент США вернулся к исполнению обязанностей
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Захарова прокомментировала идею Конгресса США о выборах-2024 в РФ словом «заигрались»
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Идея конгрессменов США о «непризнании» Владимира Путина в случае участия в выборах в 2024 году говорит о множестве проблем внутри самих Соединенных Штатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Есть масса насущных внутренних проблем, которыми пора бы заняться. Могу перечислить немало из них: это вопросы тех конфликтов, которые на международной, мировой арене США, к сожалению, инициировали, вмешательством агрессивным, оккупационным, своими интервенциями. Это то, что сейчас называют потоками мигрантов, потоком людей, проблема беженцев», – сказала Захарова в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Она добавила, что у самих США тоже на границе схожая проблема с мигрантами.
Проблемы американской стороны связаны с вопросами межрасовых проблемных взаимоотношений, разобщенностью внутри страны, конфронтации людей, «которых стравливали друг с другом на протяжении нескольких лет те люди, которые боролись за власть, за политическое влияние».
Дипломат отметила, что в США есть дисбаланс между законодательными актами, которые приняты ранее.
«Даже внутри самих себя (проблемы) относительно свободы слова и реальности, которая говорит совершенно об ином. Эти самые ценности демократические, которые возводились на американский олимп, на олимп американской политики, и оттуда рухнули, судя даже по недавним приговорам тем, кто выходил на улицу и протестовал после итогов выборов, которые прошли не так давно», – сказала представитель МИД.
Она добавила, что в случае с предложением конгрессменов США не признавать Путина президентом, если он будет баллотироваться в 2024 году необходимо разбираться отдельно.
«Потому что, мне кажется, действительно они во многом заигрались», – заключила Захарова.
Конгрессмены Стив Коэн (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины) внесли в Палату представителей Конгресса США предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. Документ, в случае принятия, будет носить характер рекомендации.
Первыми на странную инициативу отреагировали российские сенаторы. По мнению вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, проект резолюции является вмешательством во внутренние дела страны в чистом виде. При этом в комитете по международным делам допустили разрыв отношений между Россией и США в случае, если скандальная резолюция будет принята.
А в Кремле инициативу конгрессменов считают удивительной и неприемлемой. «Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, ничего более агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана больше прийти не может. И каждый раз мы ошибаемся. Приходит, к сожалению», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Совфеде отреагировали на резолюцию в Конгрессе США о непризнании Путина президентом после 2024 года
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Внесенный в Конгресс США проект резолюции о непризнании Владимира Путина президентом России в случае, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, является вмешательством во внутренние дела страны в чистом виде, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Косачев написал в Facebook, что «рановато на этот раз американцы начали вмешиваться в президентские выборы в России».
«В остальном – ничего нового и ничего неожиданного. Вмешательство в наши внутренние дела в чистом виде», – добавил сенатор.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что принятие Конгрессом США резолюции о непризнании выборов 2024 года, если Путин на них пойдет, приведет к разрыву российско-американских отношений, передает РИА «Новости».
Однако он выразил уверенность, что «этот документ не пройдет», и назвал предложенный документ «циничным и лишенным какого-либо здравого смысла».
Ранее конгрессмены Стив Коэн (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины) внесли в Палату представителей Конгресса США предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. Документ, в случае принятия, будет носить характер рекомендации.
«Резолюция отмечает нарушения при выборах, благодаря которым Путин находится у власти, и отстаивает позицию, что его дальнейшее пребывание в должности незаконно», – говорится в релизе.
Там также указывается, что поправки в Конституцию России, принятые в 2020 году, якобы «вступили в действие с нарушением законов и международных обязательств России».
«Любая попытка президента Владимира Путина остаться в должности после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны Соединенных Штатов», – говорится в проекте резолюции.
Представители исполнительной власти США на тему «непризнания» Путина ранее не высказывались. Перспективы принятия резолюции в Палате представителей также неясны.
Ранее Путин в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл заявил, что вопрос о возможном преемнике пока не обсуждался, однако Конституция России позволяет главе государства баллотироваться на новый срок.
ФБР вынудило совет российских соотечественников в США остановить работу
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Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в США приостановил деятельность в связи с расследованием американских спецслужб, говорится в заявлении структуры.
«Координационный совет организаций российских соотечественников в США объявляет о приостановлении своей деятельности. Данное решение принято в связи с расследованием американских спецслужб, в результате которого на протяжении последнего года по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США, от студентов до пенсионеров, были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР», – приводит текст заявления КСОРС ТАСС.
По данным координационного совета, некоторые его члены и представители русской общины стали фигурантами расследования «о нарушениях законов об иностранных агентах». «Отдельного внимания удостоились контакты соотечественников с представителями российской дипмиссии в США, МИД РФ, Россотрудничества, Федерального агентства по делам молодежи, правительства Москвы, Фонда Росконгресс, Русского географического общества и координаторами движения «Бессмертный полк», – отмечается в заявлении. В нем подчеркивается, что КСОРС «никогда не вмешивался во внутриполитическую повестку США, не располагал финансовыми средствами, не получал и не раздавал какие-либо гранты».
В координационном совете констатировали, что «сложившаяся ситуация не только нарушает права соотечественников на поддержку связей с исторической родиной, но и создает неприемлемую атмосферу предвзятости и недоверия по отношению к русской общине». «До получения разъяснения от официальных органов США о ситуации вокруг деятельности организаций российских соотечественников КСОРС не будет проводить никаких мероприятий <…>», – указывается в документе.
Согласно размещенной на портале The Daily Beast версии, в ФБР не исключают, что КСОРС может использоваться Москвой в качестве «мягкой силы» для распространения влияния.
Накануне президент Владимир Путин поручил МИД упростить прием соотечественников в гражданство России, «наметить наиболее оптимальные пути реализации созидательного потенциала многомиллионного русского мира».
Москва заявила о риске нового кризиса в Европе из-за ракет малой дальности
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Реализация планов по размещению ракет средней и меньшей дальности в Европе может привести к новому геополитическому кризису, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире Первого канала.
«У нас большие вопросы относительно перспективы появления в Европе ракет средней и меньшей дальности, к чему дело идет. Здесь, видимо, надвигается некий новый кризис», – приводит слова дипломата ТАСС.
Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства также отметил, что Москва обеспокоена противоракетной обороной, «приобретающей все более глобальный характер».
Напомним, 25 сентября глава МИД Сергей Лавров напомнил, что после выхода Вашингтона из Договора о РСМД Россия в одностороннем порядке взяла на себя обязательство не размещать ракеты «в регионах, где не будут развертываться аналогичные системы американского производства». Он призвал НАТО «объявить аналогичный мораторий».
В МИД предупреждали, что Россия в связи с планами США и их союзников по созданию арсенала ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования может нарастить меры военно-технического реагирования на возникающие угрозы.
США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года. После этого президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД. Российский лидер заявил о существенно возросших рисках после прекращения действия ДРСМД по инициативе Соединенных Штатов.
В сентябре 2019 года президент России направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. Однако в НАТО «не увидели смысла» в предложенном Москвой моратории. В этой связи в Кремле заявили о готовности принять меры для противодействия указанным угрозам.
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Шойгу доложил Путину о совместном с Китаем авиационном патрулировании Японского моря
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Российские ВКС и военная авиация Китая провели успешное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину.
Министр доложил об успешно проведенном мероприятии главе государства на совещании с постоянными членами Совбеза России, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
На отдельных этапах патрулирования стратегические ракетоносцы сопровождались японскими F-16 и F-15. Полет продолжался более 10 часов, он проходил над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей.
«Согласно докладу, самолет Су-35С российских ВКС обеспечил истребительское сопровождение стратегических бомбардировщиков. Управление самолетами в воздухе осуществлялось с самолета радиолокационного дозора и наведения А-50У», – добавил он.
Представитель Кремля уточнил, что патрулирование проводилось в строгом соответствии с положениями международного права, нарушений воздушного пространства иностранных государств не было.
МИД потребовал прекратить гонения на российскую диаспору в США
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Требуем немедленного прекращения политически мотивированных гонений на наших сограждан на территории США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, прокомментировав приостановку деятельности Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США.
«В течение нескольких лет ФБР предпринимало враждебные действия в отношении представителей русскоязычной общины в США, угрожая уголовным преследованием в связи с якобы несоблюдением американского закона об иноагентах. Легитимная гуманитарная деятельность КСОРС, осуществляемая на принципах открытости и сотрудничества, не нарушает американское законодательство и не подпадает под действие указанного закона», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.
Целенаправленные репрессии в отношении представителей нашей общины привели к грубому попранию личных и гражданских прав и свобод человека, считает дипломат.
«Подобные действия ведут к дальнейшей деградации российско-американских отношений. Будем требовать немедленного прекращения политически мотивированных гонений на наших сограждан на территории США», – заявила Захарова.
Ранее координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в США приостановил деятельность в связи с расследованием американских спецслужб.
Посольство России в Вашингтоне в свете приостановки деятельности Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США потребовало от американской стороны прекратить преследование диаспоры.
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В Госдуме назвали условие для нормализации отношений с Евросоюзом
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Замглавы думского комитета по обороне Алексей Журавлев, комментируя слова президента Владимира Путина о сужении сотрудничества со странами ЕС, заявил, что Европа на данный момент под влиянием Соединенных Штатов не готова к диалогу с Россией, но когда там созреют, Москва сделает шаг навстречу.
«Смоделирован миграционный кризис на белорусско-польской границе, который... носит откровенно антироссийский характер. Ведь Россию обвиняют чуть ли не в целенаправленной переброске беженцев для обострения ситуации. В общем, на данный момент Евросоюз как геополитическое объединение совершенно не готов к какому-либо диалогу с Россией. Что ж, нам спешить в этом отношении некуда, и пытаться им как-то понравиться мы не собираемся. Пускай наблюдают за нашими учениями, военными маневрами, это им полезно. Когда Европа созреет для возобновления конструктивных контактов с Россией, тогда и мы сделаем шаг навстречу. Чем позже европейские политики поймут необходимость дружбы с Россией, тем хуже только для самой Европы», – передает РИА «Новости» слова Журавлева.
Также он выразил сожаление в связи с тем, что многие руководители нынешнего Евросоюза не знают и не понимают исторической логики взаимоотношений двух стран, «живут в выдуманном мире, где одно из ключевых мест занимает примитивная и агрессивная идеология русофобии».
«Геополитически и экономически Россия и Европа всегда были тесно связаны, это совершенно естественно и понятно. Нашей стране, которая территориально гораздо больше Европы, не раз приходилось буквально спасать наших европейских соседей от порабощения, восстанавливать справедливость силой русского оружия. Но мы всегда стремились к восстановлению мирного баланса сил на континенте, к обеспечению добрососедских и взаимовыгодных связей», – сказал Журавлев.
«И здесь надо отметить, что русофобия – под какими бы лозунгами и знаменами ни появлялась – всегда приводила Европу к катастрофе. А России в конечном итоге приходилось спасать Европу, зачастую очень дорогой для себя ценой, ценой колоссальных жертв», – также отметил парламентарий.
По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно предлагал европейцам выстроить единое экономическое пространство – «Европу от Лиссабона до Владивостока».
«Это было бы всем выгодно! Но евробюрократия, находящаяся под сильным влиянием США, предпочла курс на максимальную политическую конфронтацию с Россией. Специально для этой цели был запущен проект нынешней Украины, а по своей сути – «анти-России», и весь ЕС включился в эту русофобскую борьбу. Евросоюз в угоду американским экономическим и геополитическим интересам фактически похоронил все прежние возможности российско-европейского взаимодействия», – добавил Журавлев.
Вместе с тем ЕС продолжает вести санкционную «войну» против Москвы, пытаться заблокировать «Северный поток – 2», подтягивать к границам «полчища НАТО», отметил депутат Госдумы.
Напомним, в четверг президент Владимир Путин выразил сожаление в связи с тем, что возможности для сотрудничества со странами Евросоюза сужаются, ЕС отталкивает Россию санкциями и голословными обвинениями.
Отставным военным разрешили носить кортики без регистрации
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Совет Федерации одобрил закон, который разрешает военным, уволенным с правом ношения формы, носить кортики без регистрации их в Росгвардии и получения соответствующего разрешения на хранение и ношение оружия.
Как отмечается в заключении правительства, предназначение кортиков – пожизненное хранение и ношение с военной формой одежды, соблюдение воинских традиций и ритуалов, не связанное с их применением для поражения, поэтому порядок их оборота целесообразно установить без ведения учета в Росгвардии, передает РИА «Новости».
Теперь руководители государственных военизированных организаций смогут передавать кортики для пожизненного хранения и ношения с военной формой одежды российским гражданам, уволенным из этих организаций с правом ношения военной формы одежды, по их заявлению.
Закон в случае подписания президентом вступит в силу через год после его официального опубликования.
Напомним, в декабре 2015 года президент Владимир Путин заявил, что «кортики офицерам надо вернуть». Этими словами он завершил тогда свою ежегодную большую пресс-конференцию в ответ на вопрос капитана первого ранга Горбачева, который рассказал, что в последние годы у увольняющихся из рядов ВМФ офицеров забирают кортики. Традиция оставаться с кортиком после ухода со службы существовала в России со времен Петра I, но была отменена в 2013 году.
Путин и Лукашенко второй раз за неделю созвонились по теме мигрантов
В пятницу состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, они обсудили миграционный кризис на границе со странами Евросоюза (ЕС), передает пресс-служба Кремля.
В сообщении на сайте Кремля указывается, что в разговоре «продолжено обсуждение миграционной ситуации на границах Белоруссии со странами ЕС», также «выражена серьезная озабоченность в связи с неприемлемыми, жестокими действиями польских пограничников, включая активное использование грубой силы и спецсредств».
Лукашенко рассказал о предпринимаемых Минском шагах по деэскалации кризиса и оказанию гуманитарной помощи мигрантам, а также о проведенной 17 ноября очередной беседе по телефону с исполняющей обязанности ФРГ Ангелой Меркель.
Президенты отметили важность налаживания взаимодействия Минска с ЕС для урегулирования проблемы.
Также были затронуты также некоторые аспекты российско-белорусского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях.
Напомним, во вторник Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, они обсуждали ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ Союзного государства.
В НАТО заявили об отслеживании ситуации на польско-белорусской границе.
Между тем в лагере беженцев умер годовалый ребенок из Сирии, еще три человека нуждаются в помощи. Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом белорусская сторона будет содействовать возвращению беженцев на родину, но без их желания силой выталкивать не станет.
Путин отмечал, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, ночью там минусовая температура.
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В администрации США ответили на вопрос о переговорах Путина и Байдена
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не исключила проведения переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой американской администрации Джо Байденом «в какой-то момент в будущем».
В ответ на просьбу прокомментировать вероятность проведения главами России и США консультаций в том или ином формате Псаки сказала, что не может предоставить никакой информации о «дополнительных контактах, телефонном звонке или чем-то подобном» в отношении переговоров Путина и Байдена, передает ТАСС.
«Я не исключаю, что президент Соединенных Штатов поговорит с президентом России в какой-то момент в будущем», – добавила пресс-секретарь Белого дома.
«Безусловно, после их саммита, состоявшегося минувшим летом, мы договорились, что будут продолжаться контакты и взаимодействие на высоком уровне, и это продолжается с того момента», – сказала Псаки.
«(…) Мы недавно провели переговоры с российскими должностными лицами, посвященные Украине и американо-российским отношениям. Как мы объявили вчера (в среду), помощник [президента США] по национальной безопасности обсудил с секретарем Совета безопасности России региональные и глобальные вопросы, вызывающие обеспокоенность», – сообщила пресс-секретарь Белого дома.
Накануне секретарь Совбеза России Николай Патрушев выразил мнение, что следующие переговоры президентов России и США могут состояться в 2021 году. Он выразил надежду, что сроки новых контактов на высшем уровне не будут затягиваться.
В четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что контакты президентов России и США могут состояться до конца 2021 года, «но может быть и позже». По его словам, «конкретных сроков пока нет». Он также сообщил, что темами переговоров во время онлайн-встречи Путина и Байдена станут Украина и НАТО.
Напомним, первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
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Путин наградил главу МИД Венгрии орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин наградил министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто орденом Дружбы за большой вклад в развитие российско-венгерских отношений.
«За большой вклад в развитие российско-венгерских отношений и промышленно-инвестиционного сотрудничества наградить орденом Дружбы Сийярто Петера – министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии», – сказано в указе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, в конце сентября Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа в обход Украины до конца 2036 года. Сийярто объяснил отказ Будапешта от получения газа через Украину необходимостью обеспечить энергетическую безопасность Венгрии. Глава МИД Венгрии также отметил значение «Северного потока – 2» для снабжения Евросоюза газом.
Патрушев ответил на вопрос о сроках новых переговоров Путина и Байдена
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выразил мнение, что следующие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могут состояться в 2021 году.
Секретарь Совета безопасности России выразил надежду на то, что сроки новых контактов на высшем уровне между двумя странами не будут затягиваться. «Полагаю, что в этом [году]», – сказал Патрушев в комментарии Первому каналу, отвечая на вопрос о возможных сроках новой встречи лидеров, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что контакты президентов России и США могут состояться до конца 2021 года, «но может быть и позже». По его словам, «конкретных сроков пока нет». Он также сообщил, что темами переговоров во время онлайн-встречи Путина и Байдена станут Украина и НАТО.
Напомним, первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
-
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Посольство России потребовало прекратить преследование диаспоры в США
Посольство России в Вашингтоне в свете приостановки деятельности Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США потребовало от американской стороны прекратить преследование людей, входящих в российскую диаспору.
«Наша позиция по вопиющим инцидентам притеснения соотечественников неоднократно доводилась до американских властей. Однако официальные лица продолжают игнорировать наши призывы обеспечить общине базовые права, которые прописаны в том числе в 1-й поправке Конституции США. По сути, речь идет о грубом попрании личных свобод в стране, претендующей именоваться «оплотом демократии». Требуем незамедлительно прекратить преследование представителей российской диаспоры», – говорится в заявлении на странице дипломатического представительства России в соцсети Facebook.
«Возмущены враждебными действиями Соединенных Штатов против наших соотечественников под предлогом подозрений в работе на территории США без регистрации в качестве иностранных агентов, – указали в посольстве. – Сотрудники ФБР порой в грубой форме проводили обыски и допросы представителей диаспоры, изымали персональные вещи». «Рассматриваем данные акции как недружественные по отношению к Российской Федерации. Тем самым власти США отказывают выходцам из России в праве поддерживать связь с исторической Родиной, принимать активное участие в сохранении собственного культурного и языкового наследия. Общественная деятельность наших сограждан носит абсолютно открытый, прозрачный характер. Информация о проводимых ими мероприятиях публикуется на веб-сайтах и в социальных сетях», – подчеркнули в дипломатическом представительстве.
В заявлении констатируется, что важным направлением работы КСОРС является «изучение общих страниц истории и роли российских эмигрантов в развитии США, поддержание памяти о союзничестве наших стран в годы Второй мировой войны». «Акцентируя позитивные аспекты российско-американских отношений, соотечественники стараются укрепить взаимопонимание между россиянами и американцами, внести вклад в нормализацию двусторонних связей», – отметили в посольстве.
Накануне Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в США приостановил деятельность в связи с расследованием американских спецслужб.
Китай оценил слова Путина о партнерских связях
Власти КНР высоко ценят слова президента России Владимира Путина о китайско-российских отношениях и будут постоянно укреплять стратегическое партнерство с Россией, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
Лицзянь заявил, что президент Путин «выступил с позитивным заявлением по поводу китайско-российских отношений», КНР «высоко оценивает это выступление», передает ТАСС.
Он добавил, что «КНР и Россия будут постоянно расширять сферу двустороннего стратегического сотрудничества, придавать ему все более насыщенный характер».
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут расширять партнерство, несмотря на попытки Запада вбить клин между Москвой и Пекином.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Москва и Пекин выбрали удачное время для дружбы.
Путин наградил главу Карачаево-Черкесии орденом Почета
Президент России Владимир Путин наградил главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова орденом Почета за вклад в социально-экономическое развитие региона.
«За вклад в социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Почета Темрезова Рашида Бориспиевича – главу КЧР», – сказано в указе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, в сентябре депутаты Народного Собрания (парламента) Карачаево-Черкесии переизбрали Рашида Темрезова на пост главы региона путем тайного голосования.
Рашид Темрезов родился 14 марта 1976 года в семье известного в республике хирурга. В 1998 году окончил Московский открытый социальный университет по специальностям «менеджмент», «финансы и кредит». Работал в коммерческом отделе ОАО «Карачаево-Черкесскнефтепродукт», был коммерческим директором строительного управления, начальником управления производственно-технологической комплектации ОАО «Севкавгидроэнергострой».
С 2004 года Темрезов занимал должность гендиректора Управление капитального строительства КЧР, затем – генерального директора ОАО» Электротехническая компания». До назначения главой КЧР в 2011 году Темрезов возглавлял региональное управление федеральных автомобильных дорог Федерального дорожного агентства.
Комиссия Совфеда по защите суверенитета отреагировала на резолюцию США по Путину
США в очередной раз подтвердили, что ведут работу над проектами по организации вмешательства во внутренние дела России с прицелом на президентские выборы 2024 года, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя проект резолюции о непризнании Владимира Путина президентом России в случае, если он решит баллотироваться на новый срок.
«Американские законодатели в очередной раз подтвердили, что ведут работу над новыми проектами по организации попыток вмешательства во внутренние дела России с прицелом на президентские выборы 2024 года», – цитирует Джабарова Telegram-канал комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.
Он подчеркнул, что инициатива американских конгрессменов Стива Коэна (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсона (республиканец от Южной Каролины) «является возмутительной попыткой вмешаться в суверенные дела России», так как «никто не вправе указывать нашей стране, как и каким образом организовывать свою внутреннею политическую жизнь, включая вопросы внесения изменений в законодательство и организацию выборов».
«Нелепая попытка США повлиять на состав участников президентской кампании 2024 года лишь подтверждает стремление Запада изменить направление внутренней и внешней политики России в угоду собственным интересам. Отдельное возмущение вызывает оправдание требований конгрессменов позицией американских сенаторов и Госдепа», – добавил сенатор.
Джабаров заявил также, что «выбор главы собственного государства – это суверенное право народа России», и «любые попытки вмешаться в определение гражданами нашей страны своего будущего будут решительно пресекаться».
Ранее в Кремле сочли неприемлемой инициативу конгрессменов США «не признавать» Владимира Путина президентом, если он решит баллотироваться на новый срок, и отметили, что это доказывает: США официально вмешиваются в дела других стран.
Напомним, Коэн и Уилсон внесли в Палату представителей Конгресса США предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. Документ, в случае принятия, будет носить характер рекомендации.
В октябре Путин в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл заявил, что вопрос о возможном преемнике пока не обсуждался, однако Конституция России позволяет главе государства баллотироваться на новый срок.
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