NYT: Посадивший лайнер Ryanair в Минске диспетчер заявил об операции КГБ

Бывший диспетчер аэропорта в Минске Олег Галегов уехал из Белоруссии в Польшу и рассказал, что посадка самолета с бывшим главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем в мае 2021 года была операцией белорусских спецслуж, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, летом диспетчер нелегально пересек госграницу вместе с мигрантами с Ближнего Востока. В Польше он в разговоре с сотрудниками спецслужб рассказал, что самолет посадили в результате операции КГБ, и рассказал ее детали, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил NYT, что польским чиновникам, расследовавшим посадку самолета Ryanair, удалось получить информацию от «прямого свидетеля событий на диспетчерской вышке». Он добавил, что в диспетчерской находился офицер КГБ и «в решающий момент» он взял службу под контроль. При этом, по словам Жарина, силовик все время поддерживал с кем-то контакт по телефону, сообщая, что происходит с самолетом.

Газета отмечает, что Галегов был якобы ответственен за информирование пилотов о том, что на борту якобы находится бомба. Отмечается, что показания Галегова не фундаментально отличаются от уже ранее появлявшейся информации об инциденте с самолетом Ryanair, но теперь у польских властей есть возможность построить дело против Белоруссии на основании показаний якобы присутствовавшего на месте свидетеля.

Как пишет издание, к настоящему времени Галегов уже покинул Польшу, его нынешнее местонахождение пока неизвестно.

Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.