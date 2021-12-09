Увидевшие метро Москвы пользователи Reddit назвали США 117-й страной мира

В американской социальной сети Reddit пользователи оценили открытие десяти станций метро в Москве и признали, что «страна Третьего мира» такого сделать бы не смогла. При этом Соединенные Штаты они назвали «117-й страной мира».

В соцсети опубликовали пост, где обсудили открытие Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена в Москве. В посте утверждается, что «такая страна Третьего мира, как Россия, тратит все свои деньги на подземную архитектуру».

Однако в комментариях удивились, как выглядит общественный транспорт в «стране Третьего мира», и сравнили транспортную инфраструктуру с американской.

«Чем же тогда является Америка? 117-й страной мира?» – задался вопросом комментатор с никнеймом __hrga__.

«[Россия] – буквально страна Второго мира, следуя первоначальному определению. Современное определение, я не знаю, но я почти уверен, что это не Третий мир», – подчеркнул пользователь Fenragus.

«Я знаю о ненавити американцев к русским, но называть Россию страной Третьего мира – это слишком глупо. Неужели эти идиоты думают, что у россиян нет интернета?» – пишет пользователь BlitzPlease172.

Напомним, во вторник президент России Владимир Путин дал старт пассажирскому движению на новых станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. В пресс-службе мэр Москвы пояснили, что новый участок БКЛ длиной более 20 км включает в себя десять станций – «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская», которая открыта после реконструкции. По окончании торжественной церемонии глава государства отметил, что к 2023 году в Москве будет в общей сложности 293 станции метрополитена и сеть линий общей протяженностью 530 км.