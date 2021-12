Рогозин сообщил о переделке «Союза» под космических туристов

В России готовится космический корабль «Союз» для космических туристов, его переделывают, поскольку аппарат изначально заказывали по федеральной программе, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Он был заказан как федеральный корабль, мы сейчас меняем его статус на другой», – цитирует Рогозина РИА «Новости».

До этого гендиректор «Главкосмоса» Дмитрий Лоскутов сообщал, что заключено соглашение с четырьмя космическими туристами, они полетят на двух кораблях «Союз» в 2024 году. Также предприятие получило несколько других запросов на полет в космос.

В среду космический корабль «Союз МС-20» доставил японских космических туристов Юсаку Маэдзава и Едзо Хирано, а также российского космонавта Александра Мисуркина на МКС.

Полет занял около шести часов. Раскрытие всех внешних элементов конструкции корабля, в том числе солнечных панелей, прошло штатно.

На борту МКС туристы будут участвовать в научной программе станции, а также выполнять задания от пользователей интернета из списка 100 things you want MZ to do in space!, снимать это на камеру и выкладывать в Youtube.