«Союз» с японскими туристами пристыковался к МКС

Российский космический корабль «Союз МС-20» доставил японских космических туристов Юсаку Маэдзаву и Едзо Хирано, а также российского космонавта Александра Мисуркина на МКС.

Экипаж корабля откроет люки и перейдет на Международную космическую станцию через несколько часов, после проверки герметичности, сушки скафандров и выравнивания давления между кораблем и МКС, передает РИА «Новости».

Полет занял около шести часов. Раскрытие всех внешних элементов конструкции корабля, в том числе солнечных панелей, прошло штатно.

На борту МКС туристы будут участвовать в научной программе станции, а также выполнять задания от пользователей интернета из списка 100 things you want MZ to do in space, снимать это на камеру и выкладывать в YouТube.