У открывшего стрельбу в МФЦ в Москве не было разрешения на оружие

Расстрелявший людей в МФЦ в Москве Сергей Глазов, не регистрировал оружие по нормам закона, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Глазов на законных основаниях оружием не владел, в Росгвардии его не регистрировал», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

При этом Глазов не стоял на учете в наркологическом и в психоневрологическом диспансерах. После задержания мужчина вел себя не адекватно, сообщалось ранее.

В правоохранительных органах уточнили, что москвичу за нападение на офис МФЦ и незаконное владение оружием грозит пожизненный срок.

«При осмотре места происшествия были изъяты пистолет с магазином, 25 патронов различной маркировки и пять гильз. Кроме того, обнаружены отвертка, ремень с ножнами, Powerbank, фонарь, болгарка и диск для нее, провода и набор шестигранников. Также найдены денежные средства в рублях и иностранной валюте», – уточнил представитель правоохранителей.

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Кроме того, у Глазова при себе были свыше 20 тыс. рублей, порядка 27 тыс. евро и чуть более 10 тыс. долларов.

Напомним, накануне мужчина открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы.

Источник заявил, что стрельба велась из травматического пистолета, переделанного в боевой. Погибли два человека, пострадали четверо, в том числе ребенок.

Стрелявший задержан, его смог обезвредить работавший в МФЦ сотрудник МВД по вопросам миграции. Задержанный, как сообщил источник, местный житель, бывший военнослужащий.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. Мэр Москвы Сергей Собянин принес соболезнования пострадавшим и семьям погибших.