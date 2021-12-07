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Кремль анонсировал переговоры Путина с премьером Греции
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Президент России Владимир Путин в среду проведет в Сочи переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, сообщила пресс-служба Кремля.
«Планируется обсудить весь комплекс вопросов российско-греческого сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому, сообщал, что Мицотакис намерен обсудить с Путиным сотрудничество двух стран в сферах энергетики, туризма, культуры и образования, а также региональные и международные события. Это будет первая встреча Мицотакиса с президентом России в качестве премьер-министра. Ранее они встречались в Афинах в 2016 году, когда Мицотакис был главой греческой партии «Новая демократия».
7 декабря состоятся переговоры Путина и главы США Джо Байдена, по защищенной видеосвязи они обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы.
СМИ: Америка подготовила «агрессивный пакет» новых санкций против России
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Американская администрация изучает возможность введения санкций в отношении энергетических секторов российской экономики и суверенного долга РФ, сообщают американские СМИ.
Власти США изучают возможность ввести санкции против РФ для сдерживания якобы «вторжения» России на Украину. Администрация США также рассматривает возможность отключения России от платежной системы Swift и рестрикции против российских производителей энергии, а также возможность затронуть суверенный долг, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников.
На данный момент решений принято не было, ведутся переговоры с европейскими партнерами по этому поводу, указали собеседники телеканала. Новые санкции могут быть нацелены на разные сектора российской экономики, в том числе и на банковский сектор, также могут быть приняты ограничения против госдолга России, сообщили знакомые с обсуждением проекта источники.
При этом отключение от SWIFT считается «ядерным» (nuclear) вариантом. «Мы составили чертовски агрессивный пакет», – сказал один из неназванных авторов. Он предупредил, что санкции могут быть введены в случае «вторжения» России на Украину.
В конце мая в российском внешнеполитическом ведомстве допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в МИДе заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.
В июле 2021 года американские СМИ со ссылкой на источники заявляли, что администрация президента США Джо Байдена не хочет вводить санкции против главы российского государства Владимира Путина и его окружения.
Путин решил не звать Байдена в «нормандскую четверку»
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Президент Владимир Путин на переговорах по видеосвязи во вторник не собирается предлагать президенту США Джо Байдену присоединиться к «нормандской четверке» (Германия, Россия, Украина, Франция), заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил в интервью Первому каналу, что «вряд ли он (Байден) получит от президента Путина такое предложение, это самодостаточный формат», передает ТАСС.
По его словам, эффективность нормандского формата «весьма и весьма скромна» из-за того, что Киев не выполняет Минские соглашения.
Представитель Кремля подчеркнул, что до сих пор Париж и Берлин считали, «что это самодостаточный формат», и «нет никакой необходимости в его расширении».
Песков отметил, что Путину удобно проводить переговоры с Байденом вечером по московскому времени, для главы российского государства это середина рабочего дня.
Ранее в Кремле отметили особенности линии видеосвязи для разговора Путина и Байдена.
Песков заявлял, что Путин в ходе переговоров с Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России вправе решать вопрос о членстве других стран в НАТО.
В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями. Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
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В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Байдена
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря пройдут по защищенной видеосвязи, первые кадры беседы покажут, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы полагаем, что это будет достаточно обстоятельная, продолжительная видеоконференция. Это будет конференция по защищенной видеосвязи», – передает его слова РИА «Новости».
Песков уточнил, что переговоры состоятся около 18.00 по московскому времени, прямого эфира не будет. «Мы покажем, я думаю, первые кадры общения, но, разумеется, это будут только первые кадры... Все общение будет производиться в закрытом режиме», – сказал представитель Кремля.
Также он уточнил, что накануне подобных встреч Путин всегда общается с руководителями профильных ведомств.
«Это будет разговор непосредственно двух президентов. Я не могу сказать, кто будет рядом с президентом Байденом. Наш президент, разумеется, проводит общение с профильными министрами, руководителями ведомств перед таким серьезным разговором, собственно, перед каждым серьезным разговором, поэтому все фигуранты наших двусторонних отношений нынешнего этапа, они всегда на связи с президентом России», – сказал Песков.
Он добавил, что по итогам переговоров президентов заявлений сделано не будет.
«Разумеется, нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве, пробежаться, посмотреть, что реализуется в полной мере, а что требует дополнительных усилий. Конечно же, это двусторонние отношения, которые продолжают оставаться достаточно в плачевном состоянии», – рассказал Песков о теме переговоров.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с нового, 2022 года на 13 890 рублей.
Глава государства подписал соответствующий законопроект, передает РИА «Новости».
Он вступает в силу с 1 января 2022 года.
Напомним, в конце ноября бюджетный комитет Совфеда поддержал закон о федеральном бюджете на предстоящие три года, включая нормы об увеличении МРОТ и прожиточного минимума.
В результате принятия закона величина прожиточного минимума в целом по стране на душу населения в следующем году составит 12 654 рубля, для трудоспособного населения – 13 793 рубля, для пенсионеров – 10 882 рубля, для детей – 12 274 рубля, а МРОТ – 13 890 рублей.
Байден намерен после переговоров с Путиным позвонить Зеленскому
Президент США Джо Байден переговорит с украинским коллегой Владимиром Зеленским после разговора с президентом России Владимиром Путиным, заявил представитель администрации США.
«Президент Байден проведет переговоры с президентом Зеленским в ближайшие дни», – приводит его слова ТАСС.
Он отметил, что американский лидер сообщит Зеленскому об итогах беседы с Путиным и проведет консультации с ним. Похожие переговоры с президентом Украины проведет и госсекретарь США Энтони Блинкен.
Также представитель американской администрации подчеркнул, что США хотели бы избежать применения военной силы из-за нынешней напряженности вокруг Украины.
«Я бы сказал, что Соединенные Штаты не стремятся оказаться в таких обстоятельствах, при которых в центре внимания наших контрмер оказалось бы прямое применение американской военной силы, а не комбинация поддержки Вооруженных сил Украины, мощных экономических контрмер и существенного увеличения поддержки, а также сил и средств наших союзников по НАТО с целью гарантировать, что они будут оставаться в безопасности», – подчеркнул он.
При этом он добавил, что в случае «вторжения России на Украину» США, вероятно, окажут военную помощь союзникам на восточном флаге НАТО.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России вправе решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
Путин прибыл в Индию на переговоры с Моди
Президент России Владимир Путин прилетел в Индию, где он проведет переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди.
Это будет их первая личная встреча после саммита БРИКС в Бразилиа в ноябре 2019 года и вторая зарубежная поездка Путина в этом году, передает РИА «Новости».
Ожидается, что Путин и Моди обсудят новые масштабные инициативы по дальнейшему развитию российско-индийских отношений. Как ранее заявил Путин, это партнерство приносит реальную взаимную выгоду обоим государствам.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Путин в Индии поможет российской оборонке.
Мантуров анонсировал встречу Путина с итальянским бизнесом
Встреча президента России Владимира Путина с итальянским бизнесом запланирована на начало следующего года, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров на заседании российско-итальянского комитета предпринимателей в Риме.
«Не могу не отметить предстоящие в 2022 году события, которые должны сделать нас еще ближе и, в частности, по нашим экономическим направлениям, экономической повестке. Первое – это очередная встреча президента России с итальянским бизнесом, которая запланирована на начало следующего года. Я убежден, что после нее мы получим дополнительным импульс – это уже традиционно – к развитию кооперации»,– передает РИА «Новости» слова Мантурова.
«Мне кажется, было бы правильно обеспечить постоянно действующую платформу по налаживанию коммуникаций именно малого и среднего бизнеса Италии с нашими российскими предпринимателями. Для того, чтобы появлялись новые сферы взаимодействия», – добавил глава Минпромторга
Как сообщил Мантуров в интервью итальянскому информагентству Nova, товарооборот России и Италии за 9 месяцев вырос на 43%, до 17 миллиардов евро.
Ране были названы страны-лидеры по инвестициям в Россию, среди которых Италия – на третьем месте.
Путин подписал закон о праве бортпроводников применять к авиадебоширам спецсредства
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Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому бортпроводники на борту воздушного судна получат право применять специальные средства сдерживания к авиадебоширам.
Перечень таких средств и правила их применения предстоит утвердить правительству России, говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
По новому закону, если пассажир создает непосредственную угрозу безопасности полета или угрозу жизни и здоровью других лиц, командир воздушного судна может отдать распоряжение членам экипажа или сотрудникам службы авиабезопасности применить такие сдерживающие средства. Соответствующие поправки вносятся в Воздушный кодекс России.
В пояснительной записке к документу говорилось, что случаи нападения и физического воздействия на бортпроводников и пассажиров фиксируются «регулярно», поэтому членам экипажа и службам безопасности нужны новые полномочия, чтобы своевременно и эффективно реагировать на инциденты.
Закон вступит силу через 180 дней – в июне 2022 года.
Ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который позволяет экипажам самолетов применять спецсредства против авиадебоширов.
Путин: Добровольчеством занимаются люди самых разных возрастов, но тон задает молодежь
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Волонтерством занимаются люди самых разных возрастов, но тон задает молодежь считает президент России Владимир Путин, об этом он заявил, выступая в Международный день добровольцев на церемонии вручения премии «Мы вместе» в рамках одноименного социального форума в Москве.
«Я знаю, что добровольчеством занимаются люди самых разных возрастов, но, конечно, тон задают молодые люди, полные энергии и жизненных сил, устремленные в будущее», – цитирует его ТАСС.
Путин рассказал, что что часто говорит и слышит, «что у нас замечательные молодые люди. Когда сталкиваешься, встречаешься с такими людьми, как вы, начинаешь это понимать в полном смысле этого слова: замечательная молодежь! Душевная, щедрая, деятельная и эффективная».
По его словам, движение добровольцев действительно не знает границ, притом не только территориальных, но и душевных границ. «Хочу искренне поблагодарить вас за все, что вы делаете, от лица тех, кто не всегда даже в состоянии сказать вам «спасибо». А я от их имени хочу это сделать», – заключил Путин.
Президент также отметил, что международное партнерство в волонтерских проектах способствует достижению общих целей, помогает находить наиболее эффективные решения волнующих людей вопросов как локального, так и глобального характера.
«Форум приобрел действительно уже и международный формат, международное значение, собрал вместе волонтеров не только из всех регионов нашей огромной страны – из всех регионов Российской Федерации, но и представителей более чем 40 стран мира», – отметил Путин.
Путин напомнил, что с этого года международной стала и сама премия «Мы вместе», теперь она присуждается в том числе добровольцам из-за рубежа, их проектам.
Он отметил, что с каждым годом волонтерское движение становится все более мощной силой. «Считаю правильным, что и ваш форум, который традиционно приурочен ко Дню добровольца, и конкурс лучших волонтерских проектов, на который подано более 25 тыс. заявок в этом году, тоже теперь носит имя «Мы вместе», – сказал Путин.
Ранее Путин объявил имя победителя в номинации «Волонтер года». Им стал врач-педиатр, заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы Павел Бережанский, создавший службу поддержки родителей.
Путин заявил об отсутствии миграционных потоков в ЕС через Россию
Президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой Международной федерации общества «Красного креста и Красного полумесяца», что власти не видят миграционных потоков в ЕС через Россию, и он рассчитывает, что так будет и в дальнейшем.
«Теперь что касается миграционных потоков. Ну, Слава Богу, через Россию миграционных потоков в направлении Европы мы не видим. И, честно говоря, очень рассчитываю на то, что это будет происходить и дальше», – цитируете его РИА «Новости».
По словам Путина, проблемная ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии имеет место быть, но нельзя ее политизировать.
«Что касается ситуации на белорусско-полькой границе, да, она имеет место быть. Но здесь очень важно следовать тем принципам и правилам, которых всегда придерживался Красный Крест и Красный Полумесяц... Деполитизировать ситуацию. Ни в коем случае нельзя ее политизировать», – отметил глава российского государства.
Путин отметил, что в Белоруссии находятся около 5 тысяч мигрантов, а через Италию 54 тыс. прошло в этом году.
«А разве мы не видим сейчас кризиса на границе между Францией и Великобританией и взаимные претензии между этими государствами?» – добавил глава России.
Путин подчеркнул, что белорусские власти делают все от них зависящее по ситуации с мигрантами на границе, их убеждают вернуться на родину.
«Белорусские власти делают все, что от них зависит, в том числе убеждают людей добровольно вернуться в места их постоянного проживания, на родину, и прежде всего в Ирак», – отметил он.
Путин призвал главу федерации Красного креста Франческо Рокка обратить внимание на поведение Польши в ситуации с мигрантами, отметив, что они добавляют в воду, которой поливают мигрантов, гербициды. Также он выразил надежду, что ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе придет в норму.
«Надеюсь, что ситуация будет на польско-белорусской границе постепенно разряжаться и придет в норму. Хотя, конечно, там остаются еще люди, судьба которых не определена», – отметил Путин.
Ранее Польша отказалась от предложенного Брюсселем решения проблемы с мигрантами.
Напомним, Еврокомиссия предложила Польше, Литве и Латвии ввести временные меры для облегчения процедуры предоставления убежища. Как сообщается в пресс-релизе ЕК, опубликованном 1 декабря, если предложение Брюсселя будет принято, у государств Евросоюза появится возможность увеличить срок регистрации прошений об убежище до четырех недель вместо полагающихся ныне сроков от трех до десяти дней.
Еврокомиссар Маргаритис Схинас сообщила, что беженцы на границе Европейского союза и Белоруссии не смогут просить убежища в большинстве европейских стран. Мигранты смогут просить убежище лишь в Польше, Латвии, Литве или в самой Белоруссии.
Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать две тысячи мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.
В МИД России возложили ответственность за мигрантов на границе Белоруссии на НАТО.
Путин обозначил основные темы на переговорах с Моди
Президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Индии Нарендрой Моди отметил, что Москва намерена и дальше взаимодействовать с Дели в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС), включая совместные учения.
«Мы продолжаем развивать отношения и на международной арене, и в военной сфере. Мы проводим совместные военные учения и на территории Индии, и на территории России. Мы благодарны Вам за понимание к этой составляющей нашей работы. Намерены и дальше работать по этому направлению», – приводит РИА «Новости» слова Путина.
Кроме того, он отметил, что Россию беспокоит все, что связано с терроризмом, наркотиками, в этой связи не может не беспокоить и ситуация в Афганистане.
«Нас, безусловно, беспокоит все, что связано с терроризмом и борьбой с ним. Так же, как и с наркотиками, с организованной преступностью. В этой связи, конечно, нас не может не беспокоить ситуация и то, как она развивается в Афганистане», – заявил президент.
Путин подчеркнул, что встреча министров обороны и министров иностранных дел России и Индии говорит о том, что страны продолжают развивать отношения на международном уровне.
Ранее президент России Владимир Путин прилетел в Индию на переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Путин в Индии поможет российской оборонке.
Стала известна дата переговоров Путина и Байдена
Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин пообщаются по защищенной видеосвязи 7 декабря, они обсудят Украину и ряд других вопросов.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что общение президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена запланировано на вечер вторника, они сами определят необходимое для разговора время.
«Вечер. Президенты сами определят», – приводит РИА «Новости» слова Пескова.
Переговоры пройдут по видеосвязи. Как сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом, Байден намерен подчеркнуть обеспокоенность относительно военной деятельности России на границе с Украиной, а также сказать о приверженности США украинскому суверенитету и территориальной целостности.
Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что обсуждаются разные варианты даты встречи президентов, однако окончательно она не согласована, рассматривается, в том числе, 7 декабря.
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Путин поддержал работу над законом о российском Красном кресте
Закон о российском Красном кресте востребован, он должен получить правовую базу для работы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой.
«Что касается российского Красного креста и закона о Красном кресте. Я с вами согласен, такой нормативный акт востребован и сейчас он обсуждается и среди депутатов. Мы будем аккуратненько спокойно двигаться в этом направлении», – цитируете его РИА «Новости».
Также президент заверил, что власти сделают все для поддержки русского языка в качестве рабочего в Федерации.
Ранее Путин заявил, что российские власти всячески стараются поддерживать волонтерскую деятельность, в ней участвуют сотни тысяч людей.
Путин объявил победителя в номинации «Волонтер года»
Президент России Владимир Путин объявил имя победителя в номинации «Волонтер года». Им стал врач-педиатр, заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы Павел Бережанский, создавший службу поддержки родителей.
Президент ранее наградил медалью Луки Крымского Павла Бережанского за большой вклад в развитие волонтерского движения в сфере здравоохранения, передает ТАСС.
Путин поддержал идею учредить международную волонтерскую премию за вклад в решение глобальных проблем, в том числе по борьбе с пандемией, в июне прошлого года во время встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».
Президент считает огромной нагрузку, которую взяли на себя добровольцы во время пандемии коронавируса.
«Мы знаем, какую огромную нагрузку взяли на себя волонтеры в условиях пандемии. Сколько сил, душевного тепла вложили в преодоление общей беды, рисковали собой», – сказал Путин в приветствии к участникам и гостям церемонии вручения премии «Мы вместе».
Он поблагодарил всех, кто проявил солидарность, не остался в стороне, кто реализует собственные инициативы, участвует в общегосударственной акции «Мы вместе». К ней подключились НКО, предприниматели, общественные организации, партии и ведущая политическая сила – «Единая Россия», напомнил он.
Путин поздравил всех причастных с днем волонтера. Он напомнил, что этот праздник отмечается в России уже в пятый раз, и он свидетельствует о том, что деятельность волонтеров на благо общества, конкретных людей, высоко ценится. «Нам очень нужны искренние, неравнодушные люди, которые по зову сердца приходят на помощь другим, включаются в решение значимых проблем», – подчеркнул глава государства.
«Ваш труд благороден по своей сути, всегда нужен, всегда востребован, а ваш пример, безусловно, вдохновляет и побуждает к подобным действиям сотни тысяч, миллионы других наших граждан», – заключил Путин.
Путин заявил о поддержке инициатив по развитию волонтерства, в том числе по страхованию добровольцев.
«Конечно, я поддержу все ваши начинания, в том числе в органах государственной власти по поддержке волонтерского движения, в том числе это касается страхования добровольцев», – сказал Путин.
Кроме того, он подчеркнул, что примет участие в акции «Елка желаний», где исполняются детские мечты, передает РИА «Новости».
«Со своей стороны с удовольствием и уже по традиции приму участие в такой замечательной акции как «Елка желаний» вместе с вами», – уточнил глава государства.
Путин отметил, что в Новый год душевная поддержка особенно нужна детям из детских домов, а также тем, кто лежит в больницах и не может встретить праздник в кругу своих близких.
«Они нуждаются в домашнем тепле, в душевной поддержке. Именно в душевной поддержке. И, конечно, кроме таких, как вы, оказать такую помощь и поддержку не может никто», – отметил он.
Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что в России занимаются волонтерской деятельностью около 2,7 млн человек, среди них более 300 тыс. – это студенты вузов.
В пятницу первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко принял участие во Всероссийской предновогодней акции «Елка желаний». Он исполнит желание девочки Екатерины из Московской области, которая мечтает об электрогитаре.
В Кремле отметили особенности линии видеосвязи для разговора Путина и Байдена
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что специальная закрытая линия видеосвязи для переговоров президентов России и США Владимир Путина и Джо Байдена будет использована впервые.
«Защищенная линия видеосвязи наших двух стран задействуется в первый раз…она позволяет президентам говорить по самым ответственным темам, которые требуют повышенного уровня секретности. Она была ранее. При предыдущих администрациях была достигнута договоренность о создании такой линии. Связисты потрудились, она создана, но до сих пор она только тестировалась в рабочем режиме, но главами государств не задействовалась», – пояснил он в эфире «Первого канала», передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России вправе решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.