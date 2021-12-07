Украинцев возмутил совет Германии брать пример с Финляндии

Украинцев возмутило предложение немецкого дипломата Вольфганга Ишингера брать пример с Финляндии в плане отношений страны с НАТО.

Представитель Германии напомнил, что эта страна входит в состав ЕС, но не является членом НАТО. Свое заявление дипломат сделал в ходе интервью газете Handelsblatt, выдержки из него привел украинский портал Liga.net.

«Мы могли бы рекомендовать Украине в долгосрочной перспективе начать брать пример с финнов. Финляндия является членом ЕС, но не НАТО», – сказал Ишингер в беседе с газетой Handelsblatt.

Ответные комментарии на реплику немца пользователи разместили под постом украинского интернет-издания в Facebook. Большинство сообщений читателей сводилось к тому, что совет Ишингера в настоящее время нельзя считать актуальным, время подобных рекомендаций прошло.

«Поезд «как Финляндия» ушел в 2014 году. Тогда все-таки победил очередной «мюнхен». Сейчас этого не будет», – заявил пользователь Rustam Muzhaylo.

«Лучше бы тебе прикрыть... лицо», – возмутился Sergey Peksymov.

«Я бы очень хотел, чтобы все эти немецкие теоретики пошли дружно жить в ОРДЛО (отдельные регионы Донецкой и Луганской областей, так украинские власти называют самопровозглашенные ДНР и ЛНР) и там дружно теоретизировали о Финляндии и так далее», – заявил Виктор Паслай.

«Глава Мюнхенской конференции уже перестал получать от русских деньги?» – заподозрил Ігор Левадний.

«Как можно скорее в НАТО. Или ядерное оружие, без вариантов», – выразил мнение Олександр Мазурак.

«А нам бы наоборот, как Турция – в НАТО, но не в ЕС», – помечтала Людмила Рябчук.

«А можно посмотреть и на Норвегию, которая является членом НАТО, но не является членом ЕС», – согласился Александр Хребтов.

Ранее сенатор Алексей Пушков напомнил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал различать партнеров и членов альянса и уточнил, что Украина, как партнер НАТО, может рассчитывать на поддержку альянса, тогда как в отношении членов альянса речь идет о гарантиях безопасности и коллективной обороне.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

В минувшую среду в администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».