Пушков напомнил Киеву о неготовности НАТО воевать за Украину

Сенатор Алексей Пушков напомнил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал различать партнеров и членов альянса и уточнил, что Украина, как партнер НАТО, может рассчитывать на поддержку альянса, тогда как в отношении членов альянса речь идет о гарантиях безопасности и коллективной обороне.

«В натовских столицах пугают, но не намерены воевать за Украину. Генсек альянса [Йенс] Столтенберг это ясно дал понять, напомнив, что Украина является партнером, но не членом НАТО. Это означает, что статья пять Вашингтонского договора к ней неприменима, и у альянса нет обязательств защищать Украину. Поэтому ее минобороны и пытается запугать Запад хотя бы беженцами: других доводов Киеву явно не хватает», – написал Пушков в своем Telegram-канале. Таким образом сенатор отреагировал на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о «миллионах» беженцев в случае «вторжения» России.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Глава российской дипломатической миссии в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.

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