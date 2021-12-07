Юристы: Ввоз медицинской марихуаны в Россию квалифицируется как контрабанда

Незнание российских законов не освобождает от ответственности, за провоз марихуаны американцу Марку Фогелю грозит до 20 лет тюрьмы, рассказали опрошенные газетой ВЗГЛЯД юристы. Фогель, которого обвиняют в контрабанде наркотиков, находится в московском СИЗО.

«В России существует запрет на любую марихуану. Фогелю светит 228-я статья УК («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств») в полном объеме, с контрабандой. Это обязанность человека – узнать, что можно провозить на территорию России, а что нельзя», – считает адвокат и юрист Сергей Черский.

Незнание закона не освобождает от ответственности, напомнил собеседник. Однако суд в качестве смягчающего обстоятельства может учесть тот факт, что марихуана была прописана учителю истории американскими врачами. По его словам, в Китае, где антинаркотическое законодательство строже российского, американца «расстреляли бы» по прилете.

Во вторник пресс-секретарь дипмиссии США в Москве Джейсон Ребхольц сообщил об осведомленности американских дипломатов об аресте в России гражданина США Марка Фогеля. От каких-либо других комментариев инцидента в посольстве отказались по соображениям конфиденциальности.

Информацию об аресте Фогеля по обвинению в контрабанде марихуаны и помещении его в московское СИЗО-5 первыми распространили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по защите прав человека в местах принудительного содержания. Фогель по образованию учитель истории и преподавал в элитной московской школе. По информации RT, обнаруженная при нем марихуана была «медицинской».

Историка задержали 15 августа в аэропорту Шереметьево за провоз 17 граммов наркотика. Как сообщал тогда «Интерфакс» со ссылкой на свои источники, при таможенном допросе у Фогеля, который прилетел из США, обнаружили марихуану в коробке из-под контактных линз. Также у него нашли 14 картриджей для электронных сигарет, в составе которых было 8 граммов гашишного масла.

Американец пояснил членам ОНК, что после операций на позвоночнике ему прописали марихуану для облегчения последствий хирургического вмешательства. Он также заявляет, что не знал о существующем в России запрете на медицинскую марихуану. Сейчас Фогель содержится в четырехместной камере, оборудованной телевизором. Со слов члена ОНК Москвы Александра Хуруджи, Фогелю повезло с соседями, поскольку «они владеют английским языком и вообще интеллигентные люди». Среди них директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России», экс-глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов.

Управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen and Paper Алексей Добрынин уточняет, что даже если иностранец привозит наркотики из-за границы для собственного употребления, действия такого пассажира квалифицируются как контрабанда и грозят лишением свободы сроком до 20 лет.

Только в случае признания вины есть шанс на смягчение наказания, и то при профессиональном подходе защитника к делу,

отметил юрист.

Почти каждый третий заключенный иностранец сидит в России за незаконный оборот наркотиков. Последний громкий случай был с израильтянкой Наамой Иссахар, которую посадили на семь с половиной лет, но в начале года выдали Израилю после вмешательства в ситуацию руководства еврейского государства. Политолог-американист Малек Дудаков считает, что американская сторона не пытается требовать освобождения Фогеля, так как понимает, что он, вполне возможно, виновен и ему грозит реальный срок. «Учитывая де-факто замороженную работу американской дипломатической службы в России, у Вашингтона нет аппаратных возможностей вытащить Фогеля из тюрьмы», – полагает Дудаков.

По мнению эксперта, Иссахар вернулась на родину только из-за того, что российско-израильские отношения находятся на хорошем уровне, а у тогдашнего премьера Биньямина Нетаньяху были отличные отношения с президентом России Владимиром Путина. Плюс сама Иссахар – женщина не обычная. У нее не самые простые родственники, которые как раз и пролоббировали то, что вопрос ее дальнейшей судьбы был поднят на высшем уровне», – напомнил эксперт.

«Сейчас, во-первых, речь идет, скорее всего, про простого американца. Во-вторых, говорить о том, что отношения Путина и Байдена находятся на таком же уровне, как отношения Путина и Нетаньяху, не приходится», – отметил Дудаков.

«Учитывая нынешние отношения между Россией и США напряженные переговоры об экстрадиции де-факто превращаются в разговоры об обмене одних заключенных на других. И это тот процесс, который может продолжаться годами. Сейчас, наверное, самая неудобная ситуация для задержания представителей США в России или представителей России в США» – заключил он.

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