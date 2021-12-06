Отправившего за решетку невиновного человека следователя осудили

В Саратовской области бывшего полицейского следователя осудили за фальсификацию доказательств и привлечение невиновного к уголовной ответственности в тяжком преступлении, сообщили в региональном следственном управлении СК.

В 2019 году в Саратове 26-летнего местного жителя задержали по подозрению в хранении наркотиков, он представился именем приемного сына своей матери. В отношении мужчины, за которого себя выдал подозреваемый, возбудили дело по статье о незаконном хранении наркотиков в крупном размере, сообщается на сайте ведомства.

Позже совершивший преступление явился в отдел полиции для следственных действий и вновь выдал себя за сводного брата. Лично знакомый с ним полицейский сообщил об этом следователю, в чьем производстве находилось дело, но следователь проигнорировал это.

Вместо проведения следственных действий он привлек к ответственности заведомо невиновного.

«В частности, подготовил от имени своего коллеги, в чьем производстве ранее находилось уголовное дело новый допрос подозреваемого, устранив в нем возникшие противоречия, а первоначальный протокол уничтожил. Также он подготовил от имени предшествующего следователя постановление и протокол выемки об изъятии у подозреваемого мобильного телефона и рапорт, о приобщении к материалам уголовного дела, предоставленных подозреваемым копии паспорта и военного билета сводного брата», – указали в СК.

Таким образом следователь подделал ряд доказательств, которые приобщил к делу, а также произвел другие следственные (процессуальные) действия с человеком, выдававшим себя за другое лицо. В июле 2019 года дело направили в суд для рассмотрения по существу.

В августе суд вынес обвинительный приговор невиновному в виде условного срока в три года с испытательным сроком на четыре года. В феврале 2020 года в связи с неисполнением приговора суд отменил его, а незаконно привлеченного к ответственности объявили в розыск.

Его нашли и отправили в колонию для отбытия наказания, где тот пробыл до 25 августа 2020 года.

Суд назначил его бывшему следователю пять лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Настоящий виновник на данный момент отбывает наказание по делу о сбыте наркотиков.