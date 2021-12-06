Стало известно о резком сокращении продаж российских вооружений в мире

Объем продаж вооружений и военных услуг 100 крупнейших компаний мира вырос на 1,3% в 2020 году, до 531 млрд, говорится в исследовании Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Одно из самых резких падений продаж показали российские компании, входящие в рейтинг. У «Алмаз-Антея» и «Объединенной судостроительной корпорации» они упали на 31% и 11% соответственно, сообщили СМИ.

Как пишет газета «Коммерсант», страны-лидеры в рейтинге продаж вооружения крупнейшими компаниями:

США – 285 млрд долларов, доля в общем рейтинге составляет 54%, рост к 2019 году – 1,9%.

Китай – 66,8 млрд долларов, доля – 13%, рост – 1,5%;

Великобритания – 37,5 млрд долларов, доля – 7%, рост – 6,2%.

На Европу приходится 21% всех продаж крупнейших компаний (109 млрд долларов). Продажи французских компаний упали на 7,7%, а продажи немецких компаний выросли на 1,3%.

Российские компании из рейтинга продали оружие на 28,2 млрд долларов, это на 6,5% меньше, чем в 2019 году. Всего в рейтинг входят девять российских фирм, их доля составляет 5%. В сообщении SIRI не указано, на каком месте страна находится по этому показателю.

«Одно из самых резких падений продаж оружия среди компаний в SIPRI Топ-100 было отмечено у российских предприятий. Это совпало с окончанием реализации Государственной программы вооружений на 2011-2020 годы и с задержками сроков поставок, связанными с пандемией», – говорится в сообщении SIPRI (.pdf). Институт отмечает, что в списке есть российские фирмы, которые показали рост продаж. Например – «Объединенная авиастроительная корпорация» (16%).

SIPRI уточняет, что одним из ключевых событий в российской оборонной промышленности стала диверсификация продуктовых линеек. Российские компании реализуют госпрограмму по увеличению доли гражданской продукции в структуре выручки до 30% от общего объема продаж к 2025 году и до 50% к 2030-му.

Напомним, в феврале глава Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил, что компания – несмотря на санкции и пандемию – смогла реализовать в 2020 году продукцию военного назначения на уровне предыдущего года, то есть на сумму порядка 13 млрд долларов.

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