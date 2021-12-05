В России стартовала акция «Новый год в каждый дом»

Волонтеры Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ 4 декабря запустили предновогоднюю акцию «Новый год в каждый дом», в которой каждый человек сможет подарить новогоднюю сказку тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации и нуждается в поддержке.

«Друзья, открою вам маленький секрет. Хотите стать настоящими волшебниками? Достаточно, чтобы ваши помыслы были чистыми, и одного доброго дела в день. Желаю, чтобы у каждого из вас была добрая мечта и каждый день вы делали шаг навстречу этой мечте», – сказал Дед Мороз перед волонтерами форума, которые поделились тем, как благодаря акции «Новый год в каждый дом» все вместе будут помогать создавать новогоднюю атмосферу, чтобы никто не остался один, его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Любой желающий может помочь детям и пожилым людям, у которых нет рядом родных и тех, кто мог бы их поддержать, а также врачам, которые борются с COVID-19.

Акция будет проходить с 5 декабря 2021 года по 10 января 2022 года. В ней примут участие более 150 тыс. волонтеров, в том числе участники конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей» и депутаты Государственной Думы России.

Акция включает форматы – «Новый год в каждый дом» детям и пожилым людям, «Елка желаний», «Корзина добра», «Здоровый в Новый год» и другие.

В формате «Новый год в каждый дом» волонтеры в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек доставят детям подарки и поздравят их с праздником. Также волонтеры отправятся с «Добрым маршрутом» по дворам городов и небольших населенных пунктов. Вместе с детьми волонтеры нарядят новогоднюю елку и проведут праздник вместе с резидентами арт-кластера «Таврида» и известными музыкантами.

В формате «Елка желаний» все желающие от 18 лет могут стать волшебниками и исполнить чье-то желание. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте елкажеланий.рф в качестве исполнителя желания, после чего снять открытку с интерактивной елки и следовать инструкции.

Волонтеры формата «Спасибо врачам» посетят больницы и поздравят медицинских работников с Новым годом, вручив им мандарины, сладкие наборы к новогоднему столу.

В формате «Новый год в каждый дом» пожилым людям добровольцы отправятся с поздравлениями и новогодними подарками к одиноким пожилым людям, учителям, врачам, ветеранам – тем, кто находится на изоляции в связи с COVID-19, или просто остался один в этот праздник.

Магазины также примут участие в акции формата «Корзина добра». Жители страны, которые не смогли приехать и поздравить пожилого человека, могут принять участие в акции «Корзина добра» в магазинах своего города. Каждый, кто отправится в магазин за покупками к новогоднему столу, сможет заодно приобрести что-то для пожилых людей. Все покупки будут собраны в «корзины добра» и доставлены адресатам силами волонтеров.

Полную информацию обо всех форматах акции можно будет увидеть на сайте новыйгод.мывместе.рф.