|
|
У берегов Крыма заметили самолет разведки ВВС США
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Американский самолет радиоэлектронной разведки ВВС совершил разведывательный полет над Черным морем, приблизившись к берегу Крыма.
По сведениям PlaneRadar, он взлетел с авиабазы Суда на острове Крит и после мониторинга границы отправился в сторону Армении и Азербайджана, а затем вошел в воздушное пространство Грузии, передает РИА «Новости».
Американские военные самолеты регулярно появляются над акваторией Черного моря. Накануне пассажирский самолет Airbus, который летел из Тель-Авива в Москву, изменил курс над Черным морем из-за сближения с иностранным самолетом-разведчиком.
В ноябре российские ВКС зафиксировали и сопроводили четыре американских самолета-разведчика в небе над Черным морем.
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман «Маунт Уитни» и эсминец «Портер» – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.
Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
-
Захарова рассказала о разработанной США спецоперации против России
|
|
Власти США разработали план по проведению спецоперации, направленной на ухудшение обстановки вокруг Украины, а ответственность будет переложена на Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Российские вооруженные силы на российской территории – законное право суверенного государства. Исходя из действий НАТО в регионе, американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а США», – цитирует Захарову «Коммерсантъ».
По ее словам, основу составляют провокационные действия США вблизи российских границ, сопровождаемые обвинениями в адрес Москвы. Захарова назвала происходящее классической западной тактикой.
Ранее американская газета Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, заявила, что Россия в начале 2022 года якобы планирует нападение на Украину, будет задействовано до 175 тыс. военных.
В Москве обвинения отвергли, заявляя, что страна никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об агрессии России – лишь предлог для размещения большого количества техники НАТО у границ России.
В Киеве и Вашингтоне выразили обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российская техника передвигается только лишь по территории России и никому не угрожает.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров объяснил Блинкену значение Минских соглашений
|
|
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном объяснил ему суть Минских соглашений, сообщил глава российского МИДа.
«Я, конечно, ему все разъяснил, процитировал потом в ходе нашей двусторонней встречи конкретные положения Минских договоренностей, где прямо говорится, что все эти вопросы решаются через прямой диалог и достижение согласия между Киевом, Донецком и Луганском», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Он добавил, что «одержимость» завязать все Минские договоренности на действиях и поведении России присутствует у всех стран НАТО.
«То есть такая заведенность на эту тему, очевидно, присутствует», – подчеркнул Лавров.
Ранее встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме завершилась, она длилась около 40 минут. Переговоры прошли «на полях» министерского заседания ОБСЕ. В начале встречи главы дипведомств сказали вступительное слово, после чего переговоры продолжились в закрытом для прессы формате.
До этого Блинкен на совете министров иностранных дел ОБСЕ заявлял, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией.
В США разоблачили «саботаж» Украины в ситуации с Крымом
|
|
Украина добровольно отдала России Крым и свой черноморский флот в 2014 году, заявил бывший советник в Конгрессе США Ариэль Коэн.
В статье для журнала Newsweek Коэн утверждает, что коррупция и некомпетентность мешают Киеву «перестать зависеть от Москвы». «Киеву нужно избавиться от привычки добровольного саботажа, которая проявилась в войне с Россией в 2014 году, когда украинская армия отдала Крым и собственный черноморский флот», – передает РИА «Новости» слова Коэна.
Аналитик выразил мнение, что сейчас Россия «усиливает давление» на Украину благодаря «сосредоточению войск» на границе страны. Также, по словам Коэна, Москва якобы использует энергетическую зависимость Киева.
Ариэль Коэн (Валерий Коган, родился 3 апреля 1959 года в Ялте) – американский политолог и журналист, специалист по международным отношениям в области безопасности и энергетики регионов Россия – Евразия, Восточная Европа, Ближний Восток, отмечает «Википедия».
Напомним, в Пентагоне призвали Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. Глава МИД Сергей Лавров обвинял Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Байден отказался признавать «красные линии» в контексте Украины
|
|
Глава американского государства Джо Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
Его попросили прокомментировал заявления о том, что Москва считает «красными линиями» приближение инфраструктуры НАТО к России и размещение на Украине гиперзвукового оружия. Байден сказал, что «не признает ничью красную линию». Президент США заявил, что хочет провести с главой российского государства Владимиром Путиным «долгий разговор». Оценивая ситуацию на границе России и Украины, Байден заявил: «Мы давно знаем о действиях России». Он не указал возможных сроков и формата переговоров, передает ТАСС.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями. Путин заявил, что если на Украине будут развернуты ударные комплексы с подлетным временем ракет до Москвы в несколько минут, то России найдется чем ответить. Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях».
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что предварительная дата встречи по видеосвязи президентов России и США утверждена. Перед этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что обсуждаются разные варианты даты встречи президентов, рассматривается в том числе 7 декабря.
-
Назван «рычаг давления» Москвы на Вашингтон в переговорах по ПРО США
Подводный беспилотный аппарат «Посейдон» является новым классом оружия и даст президенту России Владимиру Путину рычаг давления на Соединенные Штаты в ходе переговоров о системе противоракетной обороны (ПРО) США, выразил мнение военный обозреватель и офицер США в отставке Брент Иствуд.
Как считает Иствуд, Соединенным Штатам будет трудно классифицировать подводный беспилотный аппарат и крылатую ракету с ядерной энергоустановкой «Посейдон» на следующих переговорах с Россией по стратегической стабильности, передает РИА «Новости».
«Это новый класс оружия. Вероятно, он не дает покоя американским экспертам по контролю над вооружениями», – отметил автор. По его мнению, «Посейдон» «даст президенту Владимиру Путину рычаг давления на американцев в отношении системы противоракетной обороны (ПРО)», которые НАТО в настоящее время разворачивает в Восточной Европе.
Напомним, в США «Посейдон» назвали устрашающей «торпедой апокалипсиса».
Об успешном завершении морских полигонных испытаний «Посейдона» министр обороны Сергей Шойгу объявил 20 февраля 2019 года. Первый носитель «Посейдонов» – подлодка «Белгород» проекта 09852 – была спущена на воду 23 апреля 2019 года. В июле 2020 года Минобороны объявило о проведении испытаний первой подлодки-носителя «Посейдонов». Госиспытания атомной подлодки «Белгород» – носителя подводных беспилотников «Посейдон» – планируется завершить до конца 2021 года. Передача ВМФ АПЛ специального назначения «Белгород» проекта 09852 запланирована на 2021 год.
Второй носитель глубоководных подводных аппаратов «Посейдон» – атомную подводную лодку «Хабаровск» проекта 09851 – планировалось спустить на воду в конце июня 2020 года, однако вывод из эллинга завода «Севмаш» и спуск на воду перенесли на 2021 год. Как «Белгород», так и АПЛ «Хабаровск» способны нести по шесть «Посейдонов».
Третий по счету носитель ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» – атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения «Ульяновск» – планируется передать ВМФ вместе со средствами поражения в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года.
О создании в России «Посейдона» впервые сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. «Посейдон» сможет разгоняться до 200 км/ч, что гарантирует неуязвимость аппарата. Глубоководный необитаемый аппарат получит неограниченную дальность хода, рабочая глубина погружения превысит 1 км. В боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов планируется ввести по две подлодки-носителя «Посейдонов». Подводные беспилотники «Посейдон» смогут нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн, а также могут быть оснащены обычной боевой частью и смогут уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки.
Стало известно о напряженном споре Лаврова и Блинкена из-за Украины
|
|
Между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым в Стокгольме произошел напряженный спор из-за ситуации на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, спор завязался 1 декабря во время неформального ужина, на котором присутствовали члены Совета министров иностранных дел ОБСЕ. В ходе него Лавров заявил, что события на Украине в 2014 году являются с точки зрения России государственным переворотом. Министр также обвинил НАТО и Евросоюз в том, что они «подавляют инакомыслие и угрожают России», сообщили источники.
Блинкен в ответ на это заявил, что «силы, лояльные тогдашнему президенту Виктору Януковичу, обстреляли мирных демонстрантов в Киеве и убили более 100 человек». Также он добавил, что после этого Янукович бежал в Россию. Глава Госдепа также назвал НАТО «оборонным альянсом», передает «Коммерсант».
Ранее первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман оценила переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Стокгольме как «очень сердечные, профессиональные и прямолинейные».
Напомним, Лавров в ходе переговоров с госсекретарем США объяснил ему суть Минских соглашений. Глава МИД России добавил, что «одержимость» завязать все Минские договоренности на действиях и поведении России присутствует у всех стран НАТО.
Захарова ответила на ложь Блинкена об отсутствии агрессии со стороны НАТО
|
|
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Госдепа Энтони Блинкена о том, что «единственная агрессия, которую видели в последние годы, исходила со стороны России», а не НАТО.
Захарова в Telegram указала, что в Сирии, Ливии, Ираке и Югославии НАТО во главе с США пошло на «открытую вооруженную агрессию». На Украине, как отметила официальный представитель МИДа, Вашингтоном «в координации с натовским и есовским Брюсселем осуществлялось руководство антиконституционным переворотом».
«Куба, Венесуэла, Никарагуа, Белоруссия и т.д. – демонстративные попытки свержения власти с применением элементов гибридной войны, осуществляемые США и странам НАТО», – напомнила она, отметив, что для НАТО стали «рутиной» сотни «спецопераций, целью которых являлись вмешательство во внутренние дела суверенных государств и изменение их политической повестки»
Как подчеркнула Захарова, «это только кое-что из американских шалостей последних двух десятилетий», изображенные «крупными мазками». Результатом этих действий стали «миллионы раненых, искалеченных, обездоленных и убитых людей по всему миру».
Она назвала заявление главы Госдепа «провальной попыткой подвести идеологическую базу под организуемый Вашингтоном «саммит демократий». Захарова посоветовала США искать «нарушающих международное право агрессоров», «стоя перед зеркалом».
Напомним, Блинкен заявил, что не НАТО «планирует агрессивные действия» против России, а «единственная агрессия, которую мы видели в последние годы, к сожалению, исходила со стороны России». Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не приемлет идею того, что у России может быть своя сфера влияния.
-
США пригрозили ввести пошлины на российские удобрения
|
|
Минторг США утверждает, что производители и экспортеры карбамидо-аммиачной смеси в России получают подпадающие под действие американских компенсационных мер субсидии.
Ведомство «в предварительном порядке определило», что соответствующие субсидии предоставлялись в России «в течение прошлого года». Минторг сообщает, что заинтересованные стороны могут представить свои аргументы в связи с указанным разбирательством. Речь, в частности, идет о компаниях «Еврохим» и «Акрон», передает ТАСС.
Минторг США представил предварительные оценки «предполагаемой индивидуальной ставки подпадающих под действие американских компенсационных мер субсидий»: для компании «Еврохим» – 9,84%, «Акрон» – 9,66%, для других производителей – в 9,72%. Ведомство планирует озвучить окончательное решение в апреле.
Напомним, расследование в отношении продукции из России, а также из Тринидада и Тобаго началось в июне после жалобы американских производителей удобрений. В августе сообщалось, что США заподозрили российскую экономику в «нерыночности».
Эксперт оценил угрозу для России от модернизированных атомных бомб США
|
|
«Принятые США на вооружение модернизированные атомные бомбы B61-12 дают им возможность нанести ограниченный ядерный удар по России», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее в США сообщили, что модернизация продлит жизненный цикл этих бомб на 20 лет.
«В сочетании с современными носителями типа истребителя-бомбардировщика F-35, модернизированные атомные бомбы B61-12 – опасное оружие, способное точечно поражать хорошо защищенные цели. F-35 обладают способностью с немалой долей вероятности преодолевать ПВО. На некоторых высотах они могут подавить или ослабить российскую систему противовоздушной обороны в ряде районов», – сказал заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем НИУ ВШЭ Василий Кашин.
Другими словами, в отношении России модернизированные атомные бомбы B61-12 являются стратегическим оружием, указал эксперт. «Это показывает, что требование Вашингтона к Москве включать в программы сокращения вооружения тактическое ядерное оружие необоснованно, поскольку наши ракеты до США достать не могут», – добавил он.
«В то же время США стремятся получить оружие, которое может быть им полезно на этапе эскалации конфликта и открывает им возможности для ограниченного ядерного удара по нашей территории. Впрочем, американцы не могут не понимать, что любое применение ими ядерного оружия приведет к нашему незамедлительному ответу и грозит неконтролируемой эскалацией», – заключил аналитик.
Ранее Национальное управление ядерной безопасности США сообщило, что первый серийный образец модернизированной атомной бомбы B61-12 уже передан американскому министерству обороны.
Модернизация должна продлить жизненный цикл этих бомб как минимум на 20 лет, давая возможность использовать их с существующих и перспективных авиационных платформ. При этом значительно снижена мощность, но повышена точность. Управление полагает, что программа модернизации «обеспечит безопасность и эффективность вооружения». Полномасштабное производство должно начаться в мае, «завершение выпуска» ожидается в 2026 финансовом году.
B61 существует в модификациях B61-3, B61-4, B61-7 (эти три версии и должна заменить B61-12), а также B61-11. B61-12 может применяться в свободнопадающем и корректируемом режимах со стратегического бомбардировщика B2, истребителей-бомбардировщиков F-15, F-16, PA-200, а также «будущих авиационных платформ F-35, B-21, F/A-18F», передает РИА «Новости».
Весной в обзоре состояния ядерных сил США эксперты FAS сообщали, что количество американских бомб B61 в Европе снизилось до 100 единиц. Ранее считалось, что США хранят 150 бомб на шести базах в пяти странах НАТО (Бельгии, ФРГ, Италии, Нидерландах и Турции).
-
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Вашингтон ведет ревизию своей военно-ядерной политики в тесной координации с союзниками. Это сообщение прозвучало на фоне просьб европейцев и японцев к США не отказываться от доктрины упреждающего ядерного удара по России.
В то же время российские военные планируют испытать Ту-160М новой сборки – обновленный вариант стратегического ракетоносца с изменяемой геометрией крыла, известного как «Белый лебедь». Разработку «Туполева» успели оценить не только в наших ВКС, но и за океаном. По мнению экспертов, благодаря новой сборке Ту-160 Россия получит ядерное преимущество над НАТО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле заявили о предварительной дате переговоров Путина и Байдена
|
|
Утверждена предварительная дата встречи по видеосвязи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Прорабатывается возможность проведения общения Путина с Байденом в формате видео-конференц-связи. Причем этот контакт может состояться уже в самые ближайшие дни. У нас есть и конкретная дата, и время проведения этой видеоконференции. Но лучше дождаться окончательного согласования всех параметров с американской стороной, и тогда мы уже сможем это официально объявить», – цитирует Ушакова ТАСС.
В ходе беседы мировые лидеры намерены обсудить юридические договоренности по исключению дальнейшего продвижения НАТО на восток, добавил помощник Путина.
Он напомнил, что о необходимости гарантий в этой сфере российский президент говорил на коллегии МИД России и во время встречи с послами иностранных государств.
«Это наше предложение о необходимости проведения совместной с коллегами, с ведущими странами, работы по достижению соответствующих юридических договоренностей, которые исключали бы любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на территории сопредельных с РФ государств, включая Украину, угрожающих нам напрямую оружейных систем», – подчеркнул помощник главы государства.
Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что обсуждаются разные варианты даты встречи президентов, однако окончательно она не согласована, рассматривается в том числе 7 декабря.
США назвали способ избежать «катастрофического насилия» на Украине
Избежать «катастрофического и трагического насилия на Украине» можно благодаря дипломатическому взаимодействию, заявил посол США в России Джон Салливан.
«Вы видели заявление госсекретаря Блинкена о необычном военном усилении российских военных на границе с Украиной. Мы считаем, что имеют место дестабилизирующие действия внутри страны», – заявил Салливан в беседе с РБК.
По его словам, власти страны надеются, что насилие можно будет предотвратить благодаря дипломатическому взаимодействию. Он напомнил о встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Сергея Лаврова 2 декабря, где политики обсуждали этот вопрос.
Дипломат добавил, что, по поручению президента США Джо Байдена, он, несмотря на разногласия, готов строить стабильные отношения с Москвой.
Также Салливан оценил предложение снять взаимные дипломатические ограничения с Россией. В частности, речь шла о предложении заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.
«Мы говорили на тему дипломатических отношений и о размере наших посольств много раз, и не только мы, правительства США и России вовлечены в дискуссии по этому вопросу. Но это не так просто – сказать, что мы отменим все ограничения», – отметил Салливан.
При этом американский дипломат подчеркнул, что не знает, какие именно ограничения имел в виду Рябков. Он заверил, что США привержены стабилизации в работе с российским правительством и приведению американского дипломатического присутствия к паритету с российским в США.
Ранее Россия отвергла ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Накануне в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В среду в администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».
Во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. В минувшее воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США заявили о прогрессе по вопросам дипломатических виз с Россией
Вашингтон и Москва за последние дни достигли прогресса по двусторонним вопросам, касающимся дипломатических виз, заявил представитель Госдепа.
Госдеп попросили прокомментировать информацию о том, что Москва и Вашингтон достигли предварительных договоренностей относительно выдачи российских въездных виз сотрудникам американского посольства. В американском ведомстве заявили, что стороны «в последние дни достигли прогресса по двусторонним вопросам», США надеются «продолжать двигаться в этом направлении».
Представитель Госдепа подчеркнул значение работы посольства для дипломатии. Он заявил, что США «продолжают тяжелую работу по решению этой проблемы», продолжают обсуждать с Россией вопрос, касающийся выдачи виз дипломатам, передает ТАСС.
Вашингтон считает, что его подход «создает больший паритет в дипломатических миссиях, поскольку в обеих странах ротация персонала будет происходить с одинаковой частотой». По мнению американцев, это поможет им «облегчить постепенное восстановление соответствующих дипломатических миссий, что будет необходимо для установления более стабильных и предсказуемых отношений с Россией».
«Дипломатия является единственным ответственным способом разрешения этого потенциального кризиса, с которым мы сталкиваемся в отношениях с Россией. Нам необходимо иметь открытые каналы связи, особенно в периоды возросшей напряженности», – сказали в Госдепе.
Напомним, Washington Post сообщала, что официальные лица США в ходе венской встречи с российскими коллегами 17 ноября договорились о выдаче виз сотрудникам посольства США, тему решено доработать в декабре. В Москве заявили, что информация о подготовке черновика документов Россией и США по восстановлению выдачи виз дипломатам и работы посольств не соответствует действительности.
«Северный поток – 2» назвали проблемой для США
Американские сенаторы не смогли договориться о внесении поправок в оборонный бюджет из-за разногласий по газопроводу «Северный поток – 2», это стало для них проблемой, пишут зарубежные СМИ.
Портал Axios пишет, что несмотря на многочисленные попытки демократов и республиканцев помешать российскому проекту, весной президент США Джо Байден не стал вводить санкции против компании – оператора «Северного потока – 2», так как газопровод уже скоро запустят, так что бессмысленно пытаться заблокировать его на этой стадии, передает РИА «Новости».
Кроме того, он якобы считает, что новые санкции могут подорвать «трансатлантическое единство».
На фоне этого представители Республиканской партии уже успели отклонить десятки предложенных демократами кандидатур на посты руководителей внешнеполитического ведомства.
На повестке дня остается вопрос согласования поправок к закону об оборонном бюджете, который должен быть принят не позднее 31 декабря.
Основным препятствием для завершения дебатов стал отказ сенатора Чака Шумера провести голосование по поправкам республиканцев, так как они среди прочего предполагают повторное введение санкций против оператора «Северного потока – 2».
Однако, как пишут СМИ, сенат договорился об ускоренном рассмотрении 21 поправки, в число которых вошли и предложения по возможным рестрикциям в отношении газопровода в случае вторжения России на Украину.
Ранее в США пообещали продолжить вводить санкции против «Северного потока – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA).
В Вашингтоне включение судна федеральной земли ФРГ Мекленбург – Передняя Померания в список санкций назвали «роковым сигналом».
Также минфин США ввел санкции против базирующейся на Кипре компании «Трансадриа» (Transadria) и ходящего под российским флагом судна «Марлин» (Marlin).
В Кремле новые санкции назвали незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток наладить диалог между Россией и США.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что страны Запада во главе с США вводят санкции «за все подряд, по поводу и без».
Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что попытки Соединенных Штатов вести с Россией «диалог через санкции» неприемлемы и нарушают международное право.
Затем стало известно, что администрация Байдена выступает против инициативы Конгресса о новых санкциях в отношении российского газопровода «Северный поток – 2».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В администрации США назвали дату и темы переговоров Путина и Байдена
|
|
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Лидеры обсудят целый ряд тем в отношениях США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США военной активностью России на границе с Украиной и вновь подтвердит поддержку со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины», – приводит слова Псаки ТАСС.
Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
Президент России Владимир Путин предупреждал, что если на Украине будут развернуты ударные комплексы с подлетным временем ракет до Москвы в несколько минут, то России найдется чем ответить. Путин на коллегии МИД подчеркивал, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Названа вероятная дата встречи Путина и Байдена по видеосвязи
|
|
Обсуждаются разные варианты даты встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, однако окончательно она не согласована, рассматривается в том числе 7 декабря, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Точная дата по-прежнему не согласована, по-прежнему ведется работа. Формат – речь идет о видео-конференц-связи. … Это может быть и на следующей неделе, и через неделю, здесь, я еще раз повторяю, нет согласованной даты. Там есть с двух сторон разные предложения по датам, но они пока не синхронизированы», – передает его слова РИА «Новости».
На вопрос, рассматривается ли дата 7 декабря для проведения встречи, Песков ответил: «И эта дата тоже фигурирует, но фигурируют и другие».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что контакты президентов России и США могут состояться до конца 2021 года, «но может быть и позже». По его словам, «конкретных сроков пока нет». Он также сообщил, что темами переговоров во время онлайн-встречи Путина и Байдена станут Украина и НАТО.