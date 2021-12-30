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Институт РАН потратил почти 3 млн рублей на изучение ада
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За несколько последних месяцев Московский институт философии Российской академии наук (РАН) заказал ряд исследований, в названиях которых фигурировали слова «ад» и «зло», сообщается на портале государственных закупок.
Отмечается, что договор о выполнении научной работы по теме «Является ли злом существование ада» стоимостью 742 тыс. рублей был исполнен в октябре. Было потрачено 667 тыс. рублей на выполнение научной работы «Алексиус Майнонг и австрийская философия XIX- нач. XX: Основные идеи и позднесхоластические корни». Также выполняется договор на исследование «Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея» стоимостью 686 тыс. рублей, передает РБК.
«Все это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это и там все распределено изначально из Российского научного фонда», – заверили в институте РАН.
Ранее стало известно, что российские ученые завершили обработку первых результатов масштабного проекта по исследованию влияния медитации на работу мозга и организм человека. За полтора года группой ученых из Института мозга человека Российской академии наук, Института медико-биологических проблем РАН, МГУ при поддержке Института радиоэлектроники РАН и отделения физиологии РАН были исследованы более ста монахов-практиков различных видов медитации из буддийских монастырей в Индии.
Сатановский поддержал желание Борреля вернуться в 1975 год
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«Боррель – старый инфантильный мальчик, который живет в своем мире, где желания Запада почему-то все должны исполнять. Прям как в фильме «Кин-дза-дза»: он чатланин, а кругом пацаки. Но так не будет», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал «неприемлемым» требование России не допустить расширения НАТО на восток.
«Я полностью согласен с Боррелем в его заявлении. Он хочет вернуться ко всему, что было на момент подписания Хельсинских соглашений в 1975 году. А 1975 год – это разделенная Германия, единый Советский Союз, наши базы в Чехии и Польше, и танки конфликтующих стран стояли на линии посреди Центральной Европы. Давайте вернемся», – сказал политолог Евгений Сатановский.
«А Евросоюз тогда существовал? СЭВ точно существовал, Варшавский договор был. А Евросоюза не было. Поэтому я поддерживаю идею Борреля. Только его надо интерпретировать соответствующим образом. Ему понравится», – добавил собеседник.
«Он ведь старый инфантильный мальчик, который живет в каком-то своем мире, где желания НАТО и Евросоюза почему-то все должны исполнять. Прям как в фильме «Кин-дза-дза»: он чатланин, а кругом пацаки», – сыронизировал Сатановский.
«Но так не будет. Ведь что такое на самом деле предложения России по гарантиям безопасности? Это старая добрая Вьетнамская война, Yankee go home и ничего больше. А те, кто не go home – закопаны во Вьетнаме. Есть ведь исторический прецедент. Я хорошо помню 1975 год, когда претензии американцев по разным направлениям накрылись медным тазом. Давайте вернемся, господин Боррель, давайте», – продолжил собеседник.
«Это же касается и требований России закрепить все гарантии на бумаге. Горбачеву ведь давали устные обещания, и что? Без бумаги любые договоренности бессмысленны. И, более того, современные военные технологии дали российскому руководству возможность говорить с Западом в той форме, в которой оно разговаривает. Поэтому здесь Борреля ничего не должно удивлять», – заключил Сатановский.
Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал
требования России о гарантиях безопасности и о прекращении расширения ЕС и НАТО на восток «чисто российской повесткой с совершенно неприемлемыми условиями».
По его словам, российская сторона впервые «представила свою повестку в письменной форме», чего ранее никогда не происходило. «Так делают только победители: говорят, что это и то – мои условия», – отметил Боррель.
Он добавил, что переговоры должны затрагивать не только тему Украины и расширения НАТО, а «все нарушения договора с момента принятия Хельсинкского заключительного акта в 1975 году». «Мы не согласны со многими событиями во внешней политике России, а также с некоторыми событиями, которые Москва считает внутренним делом», – уточнил глава дипломатии Евросоюза.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что подготовка по консультациям по безопасности в Европе идет, но Россия ожидает от альянса пояснений по предлагаемому формату обсуждений в рамках встречи Совета Россия – НАТО.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Позже Евросоюз захотел участвовать в переговорах России с США по гарантиям безопасности в Европе. Однако Москва намерена обсуждать этот вопрос лишь на двусторонней основе с Вашингтоном, причем в срочном порядке. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европу не пригласили к созданию системы гарантий безопасности между Россией и НАТО.
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Заразившая ВИЧ более 40 мужчин женщина приговорена в Узбекистане
Суд приговорил жительницу Бухарской области Узбекистана к шести с половиной годам лишения свободы за умышленное заражении ВИЧ-инфекцией более 40 мужчин, сообщили в пресс-службе областного УВД.
«Суд приговорил виновную к шести годам и шести месяцам лишения свободы (статья предусматривает лишение свободы сроком от пяти до восьми лет – ред.)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
В марте пресс-служба МВД Узбекистана сообщала, что РОВД Бухары возбудило уголовное дело против 27-летней жительницы города Каган по статье «распространение венерического заболевания или ВИЧ-инфекции/СПИД». По версии следствия, подозреваемая, состоящая с декабря 2017 года на учете в областном центре по борьбе со СПИДом, продолжала регулярно вступать в сексуальные отношения с разными мужчинами без средств контрацепции.
В ходе следствия было установлено, что осужденная умышленно заразила ВИЧ-инфекцией более 40 мужчин.
Ранее стало известно, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. населения в России в десять раз выше, чем во всех странах Европейского союза.
За последние годы прирост новых случаев ВИЧ в России составляет около 180 тыс. человек.
Ранее Роспотребнадзор отметил рост числа ВИЧ-инфицированных среди подростков и детей в России.
Россияне выразили недовольство возвращением Панина в Россию
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Актер Алексей Панин, который проживает в Испании, заявил о своем возвращении в Россию на Новый год, однако не все его подписчики остались довольны этим решением.
Панин опубликовал в Instagram снимок, на котором он едет в машине в зимней одежде и маске. «Здравствуй, родина!» – написал актер и сопроводил подпись «злым» смайликом.
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«И сразу взгляд другой, настороженный! Любимая Родина!» – отметили подписчики Панина.
«Ох, ехал бы ты обратно», – посоветовали в комментариях.
«А как же прощай немытая Россия?» – сыронизировали комментаторы.
«Ну и какого хрена ты приперся в страну, которую ***** (ругаешь), черт», – спросили подписчики.
«Так временно, скорее всего! В Испании-то лучше!» – добавили пользователи соцсети.
Некоторые предположили, что артист приехал в Россию на новогодние праздники, чтобы заработать: «Бабки-то надо зарабатывать как-то».
Напомним, Панин получил вид на жительство в Испании и похвастался этим в соцсетях. Панин отметил, что не пил два месяца, но «по такому случаю напился». Он озвучил стоимость своей квартиры в испанском городе Торревьеха: «70 с чем-то тысяч евро. Это уже со всеми адвокатами, со всем оформлением».
Панин заявил, что «не хочет ехать в Россию». Вернуться он может «в баньку зимой, в прорубь попрыгать», или «сняться в кино, когда пригласят».
Также актер заявил, что «с удовольствием отказался бы от гражданства» России, если бы ему «дали другое».
Эксперт: В ЕС могут придумать хитрость для запуска «Северного потока – 2» раньше срока
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Готовность «Северного потока – 2» к эксплуатации не означает, что европейцы решат запустить его раньше срока, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Но досрочный запуск трубы возможен в случае срыва отопительного сезона в Европе, считает он. О том, что «Северный поток – 2» готов к работе, заявил в среду глава Газпрома Алексей Миллер.
«Того факта, что «Северный поток – 2» готов к эксплуатации, а у европейцев сохраняется кризис предложения, все равно недостаточно для того, чтобы ускорить начало работы газопровода», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Чтобы газопровод заработал до получения сертификации, «де-факто нужно нарушить процедуру европейских законов». «Сначала должна завершиться сертификация компании-оператора, чтобы установить, кто управляет «Северным потоком – 2». Газпром подает в качестве оператора свою дочернюю структуру Nord Stream 2 AG. Сертификация сводится к тому, чтобы проверить, законно ли эта компания может быть оператором газопровода. А без завершения этой операции управлять «Северным потоком – 2» некому», – пояснил собеседник.
Газпрому, помимо продолжения сертификации, предстоит еще зарегистрировать «дочку» в немецкой юрисдикции (сейчас головной офис Nord Stream 2 AG находится в Швейцарии). Впрочем, досрочный запуск трубы, предположил эксперт, возможен в случае срыва отопительного сезона в Европе.
«Чтобы газопровод заработал раньше срока, должно произойти нечто такое, чтобы европейцы нарушили свои же законы. Тут один сценарий – нехватка газа и морозы, из-за чего встанет вопрос о том, не отключать ли потребителя от теплоснабжения. Вот тогда в ЕС могут придумать какую-то хитрость из серии проведения временных технических испытаний трубы до начала промышленной эксплуатации», – пояснил Юшков.
О завершении Газпромом заполнения газом второй нитки «Северного потока – 2» сообщил в среду президенту России Владимиру Путину глава компании Алексей Миллер. «Первая и вторая нитка газопровода «Северный поток – 2» находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации», – сказал Миллер.
В ответ президент поздравил Газпром с завершением работы над проектом. Запуск «Северного потока – 2», подчеркнул Путин, приведет к снижению цен на газ в Европе, в том числе для Украины. Он добавил, что Россия со своими партнерами выполнила задачу по созданию «Северного потока – 2», теперь слово за европейцами.
Процесс сертификации газопровода был приостановлен в прошлом месяце после требования немецкого регулятора создать в ФРГ «дочку» компании-оператора, которая должна повторно подать заявку, тогда процесс сертификации, которая должна завершиться ко второй половине 2022 года, продолжится.
Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве России»
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Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект базового закона «О гражданстве России», он направлен на предоставление гражданства лицам, проживающим в стране и способным «органично включиться в систему позитивных социальных связей».
Текст опубликован в думской электронной базе.
«В законопроекте сохраняется концептуальный подход к пониманию института гражданства России как устойчивой правовой связи человека с государством, выражающейся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. Положения законопроекта ориентированы на предоставление гражданства России лицам, которые проживают в России, способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества», – говорится в пояснительной записке.
Также новый законопроект расширяет полномочия президента России по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства: «Президент может определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях. К ним, в частности, могут быть отнесены граждане Белоруссии, Украины, Молдавии и Казахстана, указанные в действующем федеральном законе «О гражданстве России», а также лица, принимаемые в гражданство в соответствии с указами президента «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке».
При этом «в категории лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства России, не включены инвесторы и квалифицированные специалисты».
«Одновременно законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство России и признании российскими гражданами», – говорится в документе.
Отмечается также, что упрощенное приобретение гражданства по критерию заключенного с россиянином брака будет возможно лишь при наличии в браке общего ребенка, это делается для исключения практики фиктивных браков.
Кроме того, законопроект вводит институт прекращения гражданства. Так, «законопроектом расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства» для лиц, ранее принятых в него. Однако это не распространяется на граждан России по рождению.
«Наряду с преступлениями террористической направленности в перечень включены некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ», – говорится в тексте.
Полномочия о принятии решения о прекращении гражданства «в связи с добровольным волеизъявлением граждан» будут переданы от президента к МВД, что обеспечит «применение единого механизма добровольного выхода из гражданства». В отношении лиц, проживающих за пределами России, решения о прекращении российского гражданства на основании их просьбы, как и ранее, будут приниматься МИДом.
Основанием для прекращения гражданства становится «установление факта представления лицом поддельных, подложных или недействительных документов либо сообщения им заведомо ложных сведений, на основании которых принималось решение о приеме в гражданство России или решение о признании гражданином России».
Решение о прекращении гражданства ребенка, «над которым установлены опека или попечительство иностранных граждан или иностранного гражданина либо который усыновлен (удочерен) иностранными гражданами или иностранным гражданином», принимает президент России.
Ранее глава МИД Сергей Лавров предложил переселять потенциальных граждан России в Восточную Сибирь.
Глава МИД Украины сделал комплимент Путину
Президент Владимир Путин обладает важной для переговоров чертой: если он садится за стол, то старается встать из-за него с договоренностью, с которой можно искать решение, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
В подтверждение своего тезиса Кулеба привел опыт Парижского саммита 2019 года. В связи с этим он отметил, что хотел бы видеть Путина лично на саммите «нормандской четверки», передает «РБК-Украина».
Ранее Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что складывается впечатление о подготовке на Украине третьей военной операции. «И нас заранее предупреждают: «Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать – такие-то новые санкции последуют», – сказал президент.
Также он заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский после прихода к власти попал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков.
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Сборной России по хоккею присудили техническое поражение в матче МЧМ
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Встреча сборных России и Словакии на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде отменена из-за случая заражения коронавирусом в составе российской команды, сборной России присудили техническое поражение.
«Сборной России засчитано техническое поражение в матче со счетом 0:1», – рассказал источник ТАСС.
Как сообщил источник РИА «Новости», тест на коронавирус хоккеиста молодежной сборной России Матвея Мичкова дал положительный результат.
Встреча группового этапа должна была пройти в ночь на четверг (начало – 00.30 мск).
Ранее в среду из-за случая заражения коронавирусом в составе чешской команды был отменен матч сборных Финляндии и Чехии. Днем ранее не состоялась игра между сборными США и Швейцарии – североамериканцы ушли на карантин после двух случаев заражения коронавирусом, им также было присуждено техническое поражение.
Сборная России заключительный матч на групповом этапе должна провести в ночь на 1 января против команды США. По итогам предварительного раунда в четвертьфинал из групп А и В выйдут по четыре команды из пяти.
С-500 поразила гиперзвуковую мишень в Арктике
Проведены очередные испытания зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-500, сообщил информированный источник в СМИ.
«В Арктике недавно прошли очередные испытания ЗРС С-500. Пуск дальнобойной ракеты системы был выполнен по гиперзвуковой мишени, цель была успешно поражена. Испытания С-500 продолжаются», – сообщил собеседник РИА «Новости».
При этом испытания С-550 в скором времени не планируются, поскольку «еще не созданы ее опытные образцы, пока ведется разработка».
Ранее источник, близкий к Минобороны, сообщал, что ЗРС С-550 успешно прошла государственные испытания и заступила на боевое дежурство.
До этого стало известно о способности С-550 сбивать орбитальные шаттлы США.
Отчим погибшего в Дубне ребенка назвал виновника трагедии
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В смерти замерзшего в Дубне 11-летнего мальчика виноват водитель маршрутки, который якобы высадил ребенка на остановке у ТЦ, после чего тот заблудился, заявил отчим второклассника.
По его словам, мальчик поехал в школу после двухнедельного больничного. В 8.23 он должен был сесть в школьный автобус, но по какой-то причине сел на городскую маршрутку № 12.
«Он пошел на остановку, но он не сел на свой маршрут. А водитель этой маршрутки его просто типа выкинул. (…) Максим до моста не дошел буквально десять метров», – передает его слова телеграм-канал Shot.
Мужчина заявил, что просил у полицейских утром кинолога и экипаж ППС. По его словам, полицейские якобы не дошли сто метров до места, где было обнаружено тело мальчика. Отчим утверждает, что местные правоохранители не имеют опыта в расследовании подобных дел.
«Я буду добиваться справедливости по своим законам, как меня учили», – заявил мужчина.
Напомним, в подмосковной Дубне 11-летний мальчик 27 декабря вышел из дома и должен был отправиться в школу на автобусе, однако до учебного заведения он не доехал. 28 декабря было обнаружено замерзшее тело ребенка, признаков насильственной смерти не выявлено. Предполагается, что мальчик случайно вышел не на своей остановке, по дороге провалился под лед и замерз.
Путин за рулем автомобиля заехал за Лукашенко перед переговорами в Петербурге
Президент России Владимир Путин заехал на машине за белорусским коллегой Александром Лукашенко перед их встречей в Санкт-Петербурге, сообщают СМИ.
Телеграм-канал «Пул первого» пишет, что «перед началом встречи Путин заехал на машине за Лукашенко».
Напомним, в среду в Константиновском дворце в Стрельне проходит встреча Путина и Лукашенко.
До этого пресс-служба главы Белоруссии сообщала, что 29 декабря лидеры обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.
Ранее Путин и Лукашенко обсудили по телефону сотрудничество двух стран, в том числе в оборонной сфере. Кроме того, российский лидер в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что Москве и Минску удалось достичь принципиальных соглашений, но впереди еще работа по синхронизации законодательств обеих стран.
В Литву прибыл четвертый танкер со сжиженным газом из России
В Клайпедский порт прибыл четвертый за декабрь танкер со сжиженным природным газом из России, сообщают СМИ.
«Танкер Coral Favia вышел из российского порта Высоцк накануне и прибыл в Клайпедский порт в среду. Согласно данным компании-оператора Klaipedos nafta, судно должно доставить 9,5 тыс. кубометров топлива. В настоящее время газовоз пришвартован у плавающего газохранилища Independence», – пишет Sputnik Литва со ссылкой на данные портала Marinetraffic.com.
Отмечается, что еще один груз российского СПГ должен прибыть в Литву в конце месяца. Терминал СПГ в Литву работает с 2014 года. Чаще всего Литва получает СПГ из Норвегии и России, есть редкие поставки из США.
Ранее сообщалось, что Литва получила новую партию СПГ из России утром 12 декабря.
В Госдуме ответили на критику решения по «Мемориалу» со стороны США и ЕС
США и Евросоюз защищают ту часть деятельности организации «Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом), которая может быть использована против России, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Так он прокомментировал заявления представителей властей США и Евросоюза, осуждающие решение российского суда ликвидировать Международную общественную организацию «Мемориал».
«Не удивлен позицией властей США и Евросоюза в связи с решением российского суда о ликвидации «Международного Мемориала», так как Вашингтон и Брюссель защищают именно ту деятельность «Мемориала» и его многочисленных структур, которую можно использовать против России», – говорится в сообщении комиссии в Telegram.
Пискарев уточнил, что подтверждаются предположения о том, что вмешательство во внутренние дела России будет только усиливаться.
«Нам вновь указывают, что и как нужно делать. Россия открыта к равноправному диалогу, но не приемлет диктат из-за рубежа и попытки навязать нам «свою правду» и искаженный взгляд на события прошлого и настоящего», – заключил глава думской комиссии.
В свою очередь директор Центра политической конъюнктуры (ЦПК), политолог Алексей Чеснаков заявил, что логика власти в отношении «Мемориала» «абсолютно прозрачна и понятна».
«Ситуативно – невозможно без политических последствий не применить санкции к субъекту, демонстративно нарушившему закон и декларирующему свое моральное право на отказ следовать общему правилу. Концептуально – невозможно без правовых последствий допускать существование негосударственных групп, смысл деятельности которых – в создании оснований (исторических, идеологических, культурных) для лишения государства морального права на монополию легитимного насилия. Особенно если эти группы финансируются из зарубежных источников», – написал он в своем Telegram-канале.
Во вторник Верховный суд постановил ликвидировать международное общество «Мемориал*» (признано в России иностранным агентом) и его структурные организации.
Ранее прокурор в Верховном суде заявил, что международный «Мемориал» искажает память о Великой Отечественной войне и создает лживый образ СССР. По его словам, организация «стремилась реабилитировать нацистских преступников, а также дискредитировать органы государственной власти РФ и создать лживый образ СССР как террористического государства».
«Мемориал» с момента признания его иностранным агентом был оштрафован на сумму порядка 3 млн рублей за нарушения соответствующего законодательства.
Эксперт оценил идею Рады обложить спецпошлиной энергоресурсы из России
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«Идея обложить пошлинами импорт российских энергоресурсов на Украину – вымученная инициатива, за которую в итоге заплатит потребитель», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее в Раде предложили ввести спецпошлины на уровне 4–5% на ввоз ряда топливных ресурсов из РФ.
«На самом деле власти были бы рады не вводить эти пошлины, но рискуют напороться на крики о зраде. Поэтому им приходится объяснять, мол, «мы не хотим зависеть от страны-агрессора, но и отказаться от закупок не можем, а потому вводим спецпошлины», – пояснил одесский экономист и политолог Иван Лизан.
Он обратил внимание, что предложение украинского парламента, прозвучавшее в условиях жесткого энергокризиса, не лишено логики. «Спепошлины на ряд энергоресурсов были введены правительством еще несколько лет назад. 31 декабря должен был закончиться срок их действия, поэтому, по сути, нынешнее предложение Рады призвано продлить действие пошлин, но с корректировками», – отметил собеседник.
«До настоящего момента были спецпошлины в размере 3% на сжиженный газ (Рада предлагает поднять до 4–5%) и в размере 65% на все марки угля, кроме антрацита и того, который используют в металлургической и коксохимической промышленности. Парламент по факту предложил понизить пошлину на 61% только по газовому углю (марка «Г»), чтобы сделать его дешевле и хоть как-то облегчить себе жизнь перед разгаром зимы», – рассказал Лизан.
По его мнению, глобально на украинском энергетическом рынке от инициативы Рады ничего не изменится. «С одной стороны, правила игры в этом сегменте остаются прежними. С другой, деньги, которые они выручают через механизм спецпошлин, в лучшем случае просто уйдут непонятно куда, а в худшем – будут разворованы», – указал эксперт.
«Я не слышал, чтобы на Украине активно строили новые НПЗ, искали нефть, наращивали добычу газа, вкладывались в улучшение работы шахт. Зато известно, что спецпредставитель Зеленского Герус, выступивший с идеей о спецпошлинах, когда-то был в структурах «Нафтогаза» и очень тесно связан с олигархом Коломойским, как, впрочем, и сам президент», – обратил внимание Лизан.
«Наверняка существуют схемы, которые позволяют «использовать» деньги, «состригаемые» с импорта энергоресурсов, – допустил собеседник. – Однако повторюсь: принципиальных изменений ждать не стоит, тарифы из-за спецпошлин резко не вырастут. Но и энергетической независимости Украине не видать».
Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус предложил ввести спецпошлины на уровне 4–5% на импорт из России дизельного топлива, бензина, сжиженного газа, электроэнергии, угля марок «Г», «А», «П». «Средства, дополнительно полученные в бюджет, можно будет направить на улучшение обороноспособности государства и проекты, связанные с усилением энергетической безопасности Украины», – сказал он.
В прошлом году Киев продлил действие специальных пошлин на ввоз дизеля, сжиженного газа и большинства сортов угля из РФ до 31 декабря 2021 года. Это коснулось спецпошлины в размере 4% для тяжелых дистиллятов (газойлей), поступающих на Украину по трубопроводам, сжиженного газа (3%) и всех типов угля, кроме антрацита и применяемого в металлургической и коксохимической промышленности (65%).
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Врач: У россиян все чаще возникает аллергия на холод
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Из-за нарушения функций иммунной системы у человека может возникнуть аллергия, в том числе холодовая, рассказала газете ВЗГЛЯД иммунолог-аллерголог Надежда Логина. Данное заболевание проявляется чаще зимой, но может быть спровоцировано и летом. Людям с такой аллергией не стоит нырять в прорубь, снег после бани и даже холодный бассейн.
«К сожалению, аллергия на холод сейчас достаточно распространенное заболевание, возникает у 10 % людей. Что касается симптомов, то чаще всего начинается все с сухости кожи (кистей рук и лица у взрослых), сопровождается зудом, шелушением, покраснением. Эти симптомы проходят через какое-то время в теплом помещении. У детей может появляться сильный зуд, сопровождаемый высыпанием мелких волдыриков, как при герпесе. Но они также проходят в теплом помещении, в отличие от симптомов при дерматите», – рассказывает Логина.
Бывают и более сложные проявления в виде крапивницы, продолжает собеседница, когда возникают генерализованные высыпания по типу волдырей (похожие на укус комара или ожог крапивой). Они чаще происходят на нижних конечностях, а чуть реже – по всему телу. Эти высыпания сопровождаются очень сильным зудом, жжением.
«У больных, страдающих бронхиальной астмой или аллергическим насморком, холод может спровоцировать обильные выделения из носа, зуд слизистой носа и глаз, а также может возникнуть приступ удушья. Более редкие проявления холодовой аллергии – очень сильные резкие головные боли через несколько минут после выхода на холод. Они также могут сопровождаться тошнотой, могут возникать болезненные сокращения мышц лица, шеи и других участков тела. Однако, когда человек заходит в теплое помещение, все это достаточно быстро проходит», – говорит врач.
Она отмечает, что такие симптомы может спровоцировать не только выход на холод, но и контакт с холодными предметами, употребление холодных напитков, мороженого. В таких случаях высыпания могут сохраняться до нескольких часов, а также может возникнуть отек лица и кистей рук.
«Но самое опасное проявление этой аллергии бывает, как ни странно, в летнее время года при резком охлаждении организма. Например, когда человек ныряет в жару в достаточно прохладный водоем, тогда может наступить острая аллергическая реакция и даже развиться анафилактический шок, что весьма опасно при нахождении под водой», – делится собеседник.
Холодовая аллергия возникает вследствие нарушений функций иммунной системы, объясняет специалист. Сама аллергия проявляется на холодовые белки, которые вырабатываются в организме человека и обладают функцией терморегуляции. Соответственно, при нарушении иммунитета главные иммунные клетки (лимфоциты) начинают неадекватно воспринимать белки, выработанные собственным организмом.
«Для профилактики данного заболевания, естественно, нужно тепло одеваться, на открытые участки тела следует наносить защищающий от холода крем, который продается в аптеках. Но только не «Спасатель», он может вызвать наоборот обострение заболевания. Также можно принимать антигистаминные препараты», – рекомендует Логина, добавляя, что людям с холодовой аллергией не стоит нырять в проруби, снег после бани или холодный бассейн в сауне.
Однако все эти меры профилактики недостаточно эффективны, рассказывает аллерголог, потому что из-за долгих холодов реакция все время возобновляется и обостряется, причем в некоторых случаях даже при плюсовой температуре. Единственная технология, которая позволяет действительно лечить данную аллергию – это аутолимфоцитотерапия, метод, при котором в лечении используются собственные лимфоциты (выделяются из клеток крови пациента) и в возрастающих дозах вводятся подкожно. Как правило, проводится 8 процедур 2 раза в неделю у взрослых, детям до 8 лет хватает 6, а подросткам – 7.
Для того, чтобы минимизировать вероятность проявления данного заболевания, специалист рекомендует стараться вести здоровый образ жизни, избегать бесконтрольного употребления лекарственных средств (особенно иммуномодуляторов), контактов с вредным производством, стрессовых ситуаций, а также регулярно заниматься спортом и придерживаться правильного питания.
В октябре прошлого года врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, что люди, которые страдают аллергией на холод, нельзя заниматься спортом на улице в прохладную погоду.
Стали известны детали поиска замерзшего насмерть ребенка в Дубне
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Замерзшего насмерть в Подмосковье 11-летнего мальчика искали только официально свыше 300 человек, рассказала координатор ВПСО «Дубна» Оксана Курчицкая, добавив, что семья погибшего ребенка неблагополучная.
Курчицкая рассказала, что семья мальчика неблагополучная, его «не проводили, не посадили в социальный автобус, он сел на (обычную) маршрутку». По данным волонтеров, «социальная карта не сработала, но его уговаривали в буквальном смысле ехать дальше до нужного места, водитель лично уговаривал», однако мальчик «вышел сам», передает NEWS.ru.
«Поиски продолжались больше суток. О причинах смерти точной информации у меня нет. По предварительным данным, мальчик замерз – провалился под лед в Южную канаву. Вышел на лед и замерз», – добавила она.
Выяснение обстоятельств смерти ребенка взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, передает РИА «Новости».
«Мы все время предупреждаем родителей, чтобы они не оставляли своих детей на улице одних и чтобы при различных недоразумениях дети не уходили из дома. Поиски нужно начинать сразу же. Не ждать, что он вернется или выйдет на связь, а сразу же. И заявление о поиске ребенка полиция тоже принимает сразу же, оперативно», – сказала омбудсмен.
Ранее стало известно, что тело 11-летнего мальчика нашли на улице Программистов в Дубне. Сообщалось, что утром в понедельник он вышел из дома и должен был отправиться в школу на автобусе, но до учебного заведения так и не добрался.