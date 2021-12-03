Россияне стали лучше планировать траты на новогодние подарки

Число россиян, которые не знают, сколько денег потратят на новогодние подарки, сократилось, если сравнивать с 2020 годом. При этом почти половина из них планирует потратить более 3 тыс. рублей, следует из исследования, проведенного «Одноклассниками» и ResearchMe.

Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД, в 2021 году «люди гораздо лучше планируют свой бюджет на новогодние подарки» – лишь 8% опрошенных не смогли «ответить, какую сумму они готовы потратить к новогодним праздникам», год назад таких было 20%. 46% респондентов готовы потратить на подарки свыше 3 тыс. рублей: 25% – 3 тыс. до 5 тыс. рублей, 11% – от 5 тыс. до 7 тысяч, 5% – от 7 тыс. до 9 тысяч, 5% – более 9 тыс. рублей.

При этом 45% собираются покупать подарки в обычных магазинах, 34% – в супермаркетах, 26% – в онлайн-маркетплейсах и интернет-магазинах. Большинство респондентов (58%) обращают внимание на пользу подарка, также важны стоимость (43%) и оригинальность (38%), только потом учитывается внешний вид (23%). 52% используют соцсети как основной способ для поздравлений, по этому показателю соцсети превзошли звонки по мобильному телефону (49%), смс-сообщения (37%), видеозвонки (18%), звонки на городские телефоны (10%) и другие.

Сам же список подарков в 2021 году, если сравнивать с 2020 годом, почти не изменился, наиболее популярны деньги (30%), электроника (18%) и смартфоны (18%), косметика, парфюмерия и товары по уходу за собой (16%) и путешествия (15%). 65% пользователей рунета отметили, что предпочитают получать неожиданные подарки, 25% сказали, что заранее продумывают список желаемых подарков, 10% заявили, что не любят получать подарки. 38% считают нормальным передаривать подарок, 46% считают это неуважительным, 16% довольны всеми подарками.