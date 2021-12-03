В США найден «реальный» кот из «Шрека»

Молдавии предрекли новые проблемы с погашением долга Газпрому

Молдавия в декабре столкнется с необходимостью погасить долг перед Газпромом в 30–40 млн долларов, решение нужно искать уже сейчас, сообщил экономический аналитик, эксперт Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ.

«Молдавия столкнется с новым кризисом неплатежей уже 20 декабря, министерство инфраструктуры и «Молдовагаз» уже должны думать о решении этой проблемы. Дело в том, что Молдавия закупает газ у Газпрома в аванс, а люди платят с опозданием в один месяц, то есть они расплачиваются за газ, который уже потребили, из-за этого возникает кассовый разрыв, возникнет разница примерно в 30–40 млн долларов», – передает РИА «Новости» его слова.

По мнению эксперта, проблема несвоевременной оплаты за газ возникала ежегодно, но Молдавия справлялась с ее урегулированием. Однако в этом году нужно учитывать и значительный рост тарифа, который компенсируется только для бытовых потребителей.

«Нужно не забывать, что 70% газа получают не бытовые потребители, а компании, в том числе из энергетического сектора, у которых, мягко говоря, не все хорошо с наличием средств. Долг в 30–40 млн долларов возникнет, если все потребители будут оплачивать счета точно в срок, хотя этого и нельзя гарантировать», – добавил Ионицэ.

Аналитик отметил, что правительство не может снова выделять средства из бюджета, чтобы решить проблему, решение должно быть найдено компанией «Молдовагаз». Также Ионицэ не исключает, что в компании уже работают над решением этого вопроса, однако «было бы хорошо проинформировать об этом население» и заверить, что история с предупреждением о возможном отключении газа не повторится.

«Тариф на газ уже повышен, «Молдовагаз» получит деньги, но с опозданием, поэтому у нее есть достаточно оснований, чтобы оформить заем. Со стороны государства может быть достаточно публикации гарантийного письма, чтобы заверить кредиторов, что «Молдовагаз» точно погасит задолженность», – заключил он.

При этом ранее пресс-служба компании «Молдовагаз» заявила, что Молдавия выплатила долг ПАО «Газпром» в 74 млн долларов.

Ранее парламент Молдавии по просьбе правительства одобрил в финальном чтении поправки в закон о госбюджете на 2021 год, что позволило выделить деньги для оплаты долга перед Газпромом за октябрьские и ноябрьские поставки газа.