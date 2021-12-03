Суд Москвы пригрозил Google и Meta штрафом в размере части годовой выручки

Мировой суд Москвы 24 декабря рассмотрит протоколы в отношении американских компаний Google и Meta за повторное неудаление запрещенного контента, им грозит штраф до 1/10 годовой выручки, сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

В пресс-службе сообщили, что к мировому судье «поступили административные материалы, возбужденные на основании протоколов об административных правонарушениях, составленных Роскомнадзором», передает ТАСС.

«В отношении Google LLC по ч. 5 ст. 13.41 («Повторное нарушение порядка ограничения доступа к информации») судебное заседание назначено на 10.00 мск 24 декабря, в отношении Meta Platforms Inc. (прежнее название Facebook Inc.) по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ заседание назначено на 12.00 мск 24 декабря», – сказала представитель суда.

Наказание по данному правонарушению предусматривает для юридических лиц – от 5 до 10% совокупного размера выручки, полученной за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение.

Ранее суд оштрафовал Google еще на 3 млн рублей. К концу ноября общая сумма штрафов компании выросла до 44 млн рублей.

Они выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывы к экстремизму, и отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в России.

Также в конце ноября в суд Москвы поступили новые протоколы о нарушениях TikTok и Telegram.