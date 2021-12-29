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Американский атомный авианосец оставили в Средиземном море из-за ситуации с Украиной
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Американское военное руководство распорядилось оставить атомный авианосец USS Harry S. Truman в акватории Средиземного моря в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщило агентство АП со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.
По его словам, ранее планировалось, что авианосец типа «Нимиц» (Nimitz) в составе ударной группы из пяти кораблей ВМС США направится на Ближний Восток. Однако ее маршрут был изменен ввиду необходимости обеспечения «постоянного присутствия в Европе», передает ТАСС.
Представитель оборонного ведомства уточнил, что глава Пентагона Ллойд Остин отдал приказ временно оставить ударную группу в акватории Средиземного моря, где она сейчас и находится. «Это нужно, чтобы обеспечить поддержку союзникам и партнерам США в регионе», – приводит АП высказывание представителя американского оборонного ведомства.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что подготовка по консультациям по безопасности в Европе идет, но Россия ожидает от НАТО пояснений по предлагаемому формату обсуждений в рамках встречи Совета России – альянса.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
МИД счел «фантастикой» заявления о возможности США ограничить конвертацию рубля
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Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский опроверг возможность ограничения конвертации рубля со стороны США в рамках санкций.
По словам Биричевского, «это какие-то крайне экзотические меры». В МИДе заявили, что «вряд ли нечто подобное имело место в истории». Кроме того, добавил Биричевский, «сложно себе представить, каким образом это может быть реализовано», передает РИА «Новости».
Биричевский признал, что можно «попытаться запретить каким-то отдельным участникам финансового рынка определенные операции в американской юрисдикции или с американскими компаниями, что, в общем-то, часто бывает». Однако, по его словам, «каким-либо образом ограничить конвертируемость рубля как российской национальной валюты – это что-то из разряда фантастики».
Напомним, агентство Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что Соединенные Штаты и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций, которые направлены на осложнение конвертации рублей в доллары, евро и британские фунты на случай «вторжения» России на Украину. Глава Сбербанка Герман Греф назвал слухи про ограничение конвертации рубля «небылицей и чушью несусветной».
В США назвали недопустимую ошибку в отношении России
При успешном итоге переговоров по гарантиям безопасности Запад рискует воссоздать исключительную сферу влияния России в Евразии, заявил американский полковник Уэс Мартин в статье для журнала National Interest.
«Эти требования появились для защиты Москвы, однако их принятие может привести к тому, что Запад оставит бывшие советские государства и воссоздаст исключительную сферу влияния России от Черного и Балтийского морей до Тихого океана», – цитирует РИА «Новости» Мартина.
По его мнению, это недопустимая ошибка и предложение России должно быть отклонено. Полковник предложил вместо этого оказать помощь Киеву в проведении военных реформ, а также финансовую поддержку.
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Военный эксперт оценил амбиции Польши «справиться с Россией и без НАТО»
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Мы можем спокойно и беспрепятственно расстреливать Польшу как хотим и откуда хотим. Вся территория Польши абсолютно уязвима, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее в Польше заявили, что победят Россию без помощи НАТО, если Москва не будет применять ядерное оружие.
«Россия имеет огромное преимущество перед Польшей. Хотя бы потому, что превосходит ее элементарно в численности вооруженных сил, причем – в несколько раз», – пояснил доктор военных наук Константин Сивков.
По его словам, польская армия укомплектована устаревшими танками – Leopard 2 модификации A4. «В случае прямого боевого столкновения они даже близко не смогут соперничать с нашими модернизированными Т-72Б3. А «седьмую» версию Leopard поляками еще не дали западные партнеры», – напомнил собеседник.
Эксперт добавил, что силы ПВО Польши представлены американскими ЗРК Patriot, но они по всем характеристикам хуже российских систем противовоздушной обороны. «К тому же их у Польши немного. Так что от атак российских ракет они территорию Польши не защитят», – отметил аналитик.
«Про наше превосходство в авиации и говорить нечего – и технически, и количественно Воздушно-космические силы России нельзя даже сравнивать с воздушными силами Польши», – подчеркнул он. Сивков отметил, что Вашингтон мог передать Варшаве еще оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, но об этом данных нет.
«Наверное, единственное, в чем Польша превосходит Россию – это противотанковые ракетные комплексы пятого поколения Javelin, предоставленные опять же американцами. Наши «Корнеты» – это ПТРК второго поколения. Но о том, что это преимущество может решить исход в мало-мальски важном военном столкновении, смешно даже говорить», – сказал эксперт.
Сивков также сказал, что при сопоставлении военной мощи ВС России и Польши даже не стоит упоминать про флот и наличие у Москвы гиперзвукового
оружия. «В целом мы можем спокойно и беспрепятственно расстреливать Польшу как хотим и откуда хотим. Вся территория Польши абсолютно уязвима для российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер
», гиперзвуковых ракет «Кинжал
», крылатых ракет «Калибр
», – подчеркнул собеседник.
Кроме того, по его словам, важное значение имеет и глубина оперативно-стратегического построения группировок войск. «Для России эта глубина составляет до тысячи километров, Польша не имеет такой территории. Кстати, в прямом военном столкновении Польшу «раскатает» и Белоруссия, имеющая преимущество по танкам, авиации и средствам ПВО», – резюмировал Сивков.
Ранее польский эксперт по геополитике Яцек Бартосяк в интервью wPolityce заявил, что Польша в состоянии одержать военную победу над Россией при отказе Москвы от применения ядерного оружия и реформировании Варшавой армии.
По его мнению, Польша в этом случае справится без союзников по НАТО. Журналист уточнил, действительно ли Бартосяк считает, что достаточно создать армию нового образца, чтобы появился шанс для военной победы, передает РИА «Новости».
Он добавил, что в гипотетическом конфликте с современными вооруженными силами Польши российская армия очень быстро одержит верх. При этом Бартосяк высказал опасения, что Россия способна помешать планам Варшавы создать боеспособные войска.
«Возможно, это уже происходит, ведь они потребовали от США согласиться на взаимные гарантии по Европе, которые фактически заблокируют возможности развития польской армии в том направлении, в каком нам бы хотелось. Именно это на самом деле подразумевают российские требования к американцам», – подчеркнул эксперт.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Чуть ранее президент Польши Анджей Дуда заявил
, что страны НАТО ни в коем случае не должны поддаваться на «шантаж» со стороны России с требованием к альянсу прекратить поддержку бывших республик СССР, он уверен, что ответом на это может быть встречный ультиматум.
«Если кто-то приходит к вам домой и начинает стучать в двери и угрожать, говорит, что нападет на вас, если вы не откроете и не отдадите ему деньги, но даже если вы даже немного приоткроете двери, чтобы дать ему деньги, на вас все равно нападут и ворвутся к вам домой... Никогда нельзя поддаваться на такие ультиматумы и шантаж», – сказал глава польского государства.
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Вице-президент США пообещала «самые сильные» санкции России из-за Украины
Вице-президент США Камала Харрис в эфире телеканала CBS заявила, что Россию могут ждать санкции, которых еще не было, из-за ситуации на Украине.
Она дала понять, что США координируют свою позицию с союзниками и напрямую доводят ее до сведения российских властей, сообщает РИА «Новости».
«Мы напрямую разговариваем с Россией. Мы очень ясно даем понять, что России не следует посягать на суверенитет Украины, что мы отстаиваем ее территориальную целостность», – ответила Харрис, случится ли в ближайшие несколько недель «горячая война в Европе».
Она подчеркнула, что США работают с союзниками «и очень ясно дали понять, что готовы применить санкции, которых вы еще не видели раньше».
Напомним, что президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки SkyNews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Россия потребовала участия военных представителей НАТО в переговорах по безопасности
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В России подтверждают, что переговоры с США по гарантиям безопасности могут состояться 10 января, а с НАТО – 12 января, но окончательной и полной договоренности по всем аспектам будущих консультаций нет, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Он отметил, что для Москвы крайне важно получить подтверждение от НАТО, что в делегации альянса на переговорах по гарантиям безопасности будут военные представители.
Рябков заявил, что может подтвердить, что «именно эти даты рассматриваются, но окончательной договоренности нет», передает РИА «Новости».
Говоря о возможных переговорах с НАТО по гарантиям безопасности 12 января, он подтвердил, что эта дата прорабатывается.
«У нас нет окончательной, полной договоренности по всем аспектам, но альтернативные даты тоже не рассматриваются», – пояснил Рябков.
Он отметил, что для Москвы крайне важно получить подтверждение от НАТО, что в делегации альянса на переговорах по гарантиям безопасности будут военные представители.
«Мы туда выезжаем в межведомственном формате, наше Министерство обороны будет представлено на очень солидном уровне. И нам важно, чтобы военные провели профессиональный разговор», – добавил Рябков.
Он напомнил, что накануне в Минобороны России прошел брифинг для военных атташе стран НАТО, где были «даны оценки, указано на те тревожные, весьма тревожные моменты, которые мы наблюдаем в поведении западных стран и Североатлантического альянса в целом».
«Все это требует углубленного рассмотрения», – добавил замминистра.
Он также сообщил, что Россия передала США свои соображения по повестке дня переговоров по гарантиям безопасности, однако «сейчас видим ссылки на неназванных представителей администрации США о том, что предполагают они обсуждение и Украины, и контроля над вооружениями».
«Что такое контроль над вооружениями? Это некая абстракция (...) Мы исходим из того, что обсуждаться должны проекты, которые представлены российской стороной: проект двустороннего договора о гарантиях безопасности с США и проект многостороннего соглашения с НАТО. Вот повестка дня, на этом нужно сосредоточиться. Ради этого запускаются переговоры, и коллеги в Вашингтоне должны именно из этого исходить», – отметил Рябков.
Ранее агентства AFP и Reuters сообщили со ссылкой на представителя Белого дома, что переговоры России с США пройдут 10 января, консультации РФ и НАТО 12 января, а 13 января состоится встреча представителей России с ОБСЕ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил накануне, что переговоры с США по гарантиям безопасности состоятся «сразу после новогодних каникул».
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Совет Россия – НАТО должен пройти 12 января, соответствующее решение принял генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что главными вопросами на предстоящих переговорах являются нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений.
Напомним, что в декабре МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины, также Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии.
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МИД: Россия должна быть готовой к «неадекватностям» США
Россия всегда должна быть готова к проявлению неадекватного поведения Соединенных Штатов и рассчитывать в этой ситуации только на себя, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
«Регулярно фиксируем факты непредсказуемого поведения США и их союзников. В результате мы должны быть всегда готовыми к любым всплескам «неадекватности» и полагаться в основном только на собственные силы и возможности», – цитирует РИА «Новости» дипломата.
По его словам, Соединенные Штаты постоянно пытаются подавить неугодные или несогласные с американским видением мира страны.
«Вашингтон активно использует национальный законодательный инструментарий и вводит все новые пакеты нелегитимных односторонних ограничений, которые противоречат как международному праву, так и принципам свободной торговли», – отметил Биричевский.
Также он добавил, что если США ограничат импорт смартфонов и автозапчастей в Россию, неизвестно, чьи потери в этом случае еще будут больше – российских производителей и потребителей или американских экспортеров, «чьи возможности присутствия на нашем рынке будут в очередной раз ограничены их же собственными властями».
«Мы, к сожалению, уже давно привыкли, что все чаще политики игнорируют интересы предпринимателей. Ну и конечно, все эти меры абсолютно не соответствуют нормам и правилам ВТО и подрывают основы международной торговой системы», – добавил он.
Напомним, МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Москва принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. ЦБ указал на отсутствие заявлений от руководства SWIFT по возможному отключению России.
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Глава «Севмаша»: В мире нет аналогов АПЛ типа «Акула»
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Ни один флот мира не обладает атомными подводными лодками (АПЛ), подобными стратегическому ракетоносцу «Дмитрий Донской» проекта 941 типа «Акула», и в ближайшем будущем обладать не будет, заявил гендиректор северодвинского предприятия «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко.
«Считаю, что АПЛ «Дмитрий Донской» – это грандиозный атомоход. Такой проект могла реализовать только великая страна. Ни один другой флот мира не обладает подобными кораблями и в ближайшем будущем обладать не будет», – цитирует ТАСС Будниченко.
Он также рассказал, что для строительства серии ракетоносцев проекта 941 на «Севмаше» провели масштабную реконструкцию: был построен эллинг, который до сих пор остается самым крупным крытым сооружением для строительства АПЛ в Европе. Корабелы успешно освоили передовой модульно-агрегатный метод строительства АПЛ, позволивший сократить сроки строительства этих подводных кораблей.
Подводные лодки проекта 941 «Акула» – серия советских тяжелых атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения. Разработка проекта позиционировалась как ответ на строительство США подводных ракетоносцев проекта «Огайо». Ракетоносные крейсеры проекта 941 до настоящего времени являются самыми крупными подводными лодками в мире.
При создании «Акул» много внимания было уделено комфорту экипажа. На борту у всех кораблей серии имелись сауна, бассейн, солярий и спортивный зал. Согласно открытым публикациям, длина крейсера проекта 941 составляет 170 метров, ширина – 23,3 метра. Надводное водоизмещение подлодки – 23,2 тыс. тонн, подводное – 48 тыс. тонн. Максимальная глубина погружения – до 500 метров. Надводная скорость – 13 узлов (24 км/ч), подводная – до 27 узлов (50 км/ч). Автономность плавания – 120 суток, экипаж – 163 человека. Дальность плавания не ограничена.
Всего с 1976 по 1989 год было построено шесть субмарин проекта из десяти запланированных первоначально. Все ракетоносцы несли службу в составе Северного флота СССР и России.
ТК-208 «Дмитрий Донской» был заложен 30 июня 1976 года, спущен на воду 23 сентября 1980 года и передан ВМФ СССР 29 декабря 1981 года.
29 декабря исполняется 40 лет с того дня, когда был подписан приемный акт тяжелого атомного подводного ракетного крейсера «Дмитрий Донской» (ТК-208), на котором испытывались межконтинентальные баллистические ракеты «Булава». АПЛ до сих пор находится в составе Северного флота.
Издание National Interest выбрало пять «самых продвинутых» образцов вооружений, созданных в Советском Союзе. На второе место после автомата Калашникова поместили подлодку проекта 941 «Акула», которая составляла основу советского ядерного сдерживания на море. Эти субмарины были почти втрое крупнее американских класса «Лос-Анджелес» и почти на десять тонн тяжелее лодок типа «Огайо». В СССР были построены шесть «Акул», из них продолжает использоваться только одна подлодка – «Дмитрий Донской».
Назван вероятный срок восстановления корвета «Проворный» после пожара
Корвет «Проворный» смогут полностью восстановить после пожара в Санкт-Петербурге не раньше, чем через пять лет, заявил источник в кораблестроительной отрасли.
Источник ТАСС заявил, что для окончательной оценки сроков восстановления нужно дождаться заключения комиссии Объединенной судостроительной корпорации и представителей «Северной верфи». В частности, сейчас определяется «состояние кабель-трасс корабля после пожара». Как пояснил источник, «если трассы полностью подлежат замене – то корабль фактически придется отстроить заново». Изготовление новой надстройки может занять три года, добавил он. Официального подтверждения этой информации не поступало.
Напомним, корвет «Проворный», который должен был носить ракеты «Калибр» и «Циркон», сгорел на судостроительном заводе «Северная верфь» за считанные месяцы до передачи флоту. Пресс-служба верфи сообщила, что «корпус корабля не пострадал», «надстройка подлежит демонтажу», при этом «оборудования в надстройке не было», а с АО «СНСЗ» ведутся переговоры «о строительстве новой надстройки».
Байден подписал оборонный бюджет США без санкций против «Северного потока – 2»
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Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год, предусматривающий средства на «сдерживание» России, но без санкций против «Северного потока – 2», сообщил Белый дом.
«Документ подписан в качестве закона», – цитирует сообщение РИА «Новости». Оборонный бюджет США на 2022 год предполагает 768 млрд долларов ассигнований.
Отмечается, что в документ не попало упоминание санкций против «Северного потока – 2». В согласованный вариант не попало и предложение об ограничительных мерах против 35 россиян, «близких» к руководству страны. Также там нет упоминания о санкциях против суверенного долга России. Оборонный бюджет предполагает затраты в 4 млрд долларов на инициативу военного сдерживания России в Европе.
Принятый оборонный бюджет предполагает выделение 300 млн долларов в качестве военной помощи Украине, из которых не менее 75 млн долларов должны быть потрачены на летальные средства и сопутствующие услуги. Сумма, вошедшая в компромиссный вариант законопроекта, на 50 млн долларов превысила запрос американской администрации.
Ранее члены палаты представителей Конгресса США проголосовали за проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год (начался 1 октября) объемом около 770 млрд долларов.
До этого из оборонного бюджета исключили санкции против российского суверенного долга, а также санкции против «Северного потока – 2». Кроме того, из согласованного проекта оборонного бюджета США исключено положение о возможности санкций в отношении 35 россиян. При этом он предусматривает выделение 4 млрд долларов на Европейскую инициативу по сдерживанию, которая направлена против России. На военную помощь Украине выделяют 300 млн долларов, еще 150 млн – на «сотрудничество в области безопасности со странами Балтии».
МИД не увидел реальных перспектив отключения России от SWIFT
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Совершенно непонятно, как американцы собираются реализовывать свои угрозы отключить Россию от международной межбанковской системы SWIFT, заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
Биричевский подчеркнул, что «SWIFT – это международная частная компания со штаб-квартирой в Бельгии». При этом он признал, что «рычаги давления у США по-прежнему велики», в связи с чем в Москве «готовы к любым неожиданностям». Но «никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается». Биричевский отметил, что «эта риторика периодически то затихает, то появляется с новой силой»
Кроме того, директор департамента экономического сотрудничества МИДа рассказал, что Россия «работает партнерами над тем, чтобы снижать долю доллара в международных расчетах», с рядом государств «уже реально переходит на взаиморасчеты в национальных валютах», передает РИА «Новости».
Биричевский назвал некоторые «ключевые элементы повседневной работы ведомств экономического блока, а также МИД России». В их число он включил «сокращение использования доллара» в отечественных международных резервах и внешних расчетах, «смещение внимания на альтернативные американскому рынки капитала, обеспечение надежных и защищенных каналов передачи финансовой информации, увеличение доли взаимных платежей в национальных валютах с основными торговыми партнерами».
Напомним, МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Москва принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. ЦБ указал на отсутствие заявлений от руководства SWIFT по возможному отключению России.
США озвучили даты переговоров с Россией
Белый дом и Совет нацбезопасности США назвали даты планируемых переговоров с Россией.
Сообщается, что 10 января США и Россия проведут переговоры, посвященные контролю над вооружениями и ситуации на Украине, 12 января состоится встреча Россия–НАТО, а 13 января встретятся представители России и «регионального органа безопасности ОБСЕ, в который входят США», передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия – НАТО принял решение созвать совещание Совета 12 января 2022 года. Швейцария предложила принять у себя саммит Россия – НАТО.
Украина раскритиковала Германию за блокировку закупок оружия через НАТО
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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба счел неприемлемой ситуацию с блокированием ФРГ приобретения Киевом оружия через НАТО и заверил, что Киев работает над снятием ограничений.
Кулеба заявил в интервью агентству «РБК Украина», что «подобные ограничения не соответствуют духу и характеру наших двусторонних отношений (с Германией)», Киев работает над снятием ограничений «тихо, без шума», передает ТАСС.
«Я просто хочу зафиксировать, что такую ситуацию мы считаем неприемлемой», – подчеркнул он.
Глава МИД Украины отметил, что у Киева была успешная закупка вооружения через механизм НАТО: «Мы, безусловно, будем говорить с немцами вообще о теме поставок Украине вооружений. Меня здесь меньше беспокоит вопрос, как именно это делать, через механизм НАТО или иначе».
По словам министра, это для него «принципиальный политический вопрос», так как «никаких ограничений, никаких эмбарго на торговлю оружием с Украиной нет».
«И мы являемся ответственным участником международного рынка вооружений, поэтому любые ограничения устанавливаются отдельными странами не по юридическим или соображениям безопасности, а сугубо по политическим», – сказал Кулеба.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию La Repubblica выразил недовольство тем, что Германия препятствует поставкам вооружений Киеву по линии НАТО. Также министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в том, что оно заблокировало приобретение Киевом оружия через НАТО.
Напомним, Меркель лично заблокировала поставки оружия Украине по линии НАТО.
Кремль спросили о введении «самых сильных» санкций против России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать заявление вице-президента США Камалы Харрис, пообещавшей ввести против России санкции, которых еще не было.
«До нее это уже несколько раз обещал господин Байден (президент США Джо Байден)», – цитирует ТАСС Пескова.
Ранее вице-президент США Камала Харрис в эфире телеканала CBS заявила, что Россию могут ждать санкции, которых еще не было, из-за ситуации на Украине.
Напомним, что президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки SkyNews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
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Песков сравнил Путина с гроссмейстером
Президент России Владимир Путин в вопросах безопасности просчитывает не один и не два хода вперед, а как настоящий шахматист просчитывает все, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков
«Естественно президент Путин просчитывает не один ход вперед, не два хода вперед, а просчитывает как настоящий шахматист, а в таких делах нужно обладать, наверное, способностями выше, чем даже гроссмейстер», – цитирует ТАСС представителя Кремля.
Ранее глава государства, отвечая на ежегодной пресс-конференции на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Главком Сухопутных войск рассказал о расширении географии военных учений
География совместных учений российских военных с военными других стран расширяется, включая Юго-Восточную Азию и Северную Африку, заявил главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.
Салюков отметил, что «в последние годы география и масштаб совместных учений постоянно расширяются». Так, «учения проводятся не только в рамках ОДКБ, но и с коллегами из стран Юго-Восточной Азии и Северной Африки». В 2022 году планируется провести совместные международные учения с вооруженными силами Египта, Пакистана, Алжира, Лаоса, Шри-Ланки, Киргизии, Таджикистана, Монголии и Индии, пишет «Красная звезда».
В четырех случаях учения пройдут на территории России: российско-индийские межвидовые учения «Индра–2022», российско-монгольские учения «Селенга–2022», российско-египетские учения «Стрела дружбы–2022», и российско-вьетнамские учения. Еще шесть учений пройдут за рубежом: российско-алжирские учения, российско-ланкийские учения, российско-лаосские учения «Ларос–2022», российско-пакистанские учения «Дружба–2022», учения с подразделениями КСБР ОДКБ «Рубеж–2022», учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство–2022» – передает ТАСС.
Напомним, в Японском море завершились совместные учения ВМФ России и Военно-морских сил Китая «Морское взаимодействие – 2021». В ходе учений моряки обеих стран выполнили более 20 различных боевых упражнений, отработали совместное тактическое маневрирование и организацию связи. В частности, они отработали борьбу с минами.