Новые правила фото и дактилоскопии для мигрантов вступили в силу в России

Иностранцев, приехавших в Россию на срок более 90 дней, обязали фотографироваться и проходить дактилоскопическую регистрацию в течение 90 дней с момента въезда, а трудовым мигрантам нужно сделать это в течение 30 дней или при получении документов на работу; соответствующие изменения в законодательство вступили в силу 29 декабря 2021 года.

«Иностранные граждане, прибывшие в РФ в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий 90 календарных дней, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографированию в течение 90 календарных дней со дня въезда в РФ», – передает РИА «Новости» текст документа.

При этом для иностранцев, которые приехали в Россию работать, обязательны дактилоскопия и фотографирование в течение 30 дней с момента въезда в страну, либо при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу.

В документе также говорится, что в отдельных субъектах России содействие в проведении дактилоскопии территориальным органам в сфере внутренних дел должны оказывать федеральные государственные унитарные предприятия. В Москве же для проведения дактилоскопии и фотографирования такое содействие может оказываться «уполномоченными организациями» (какие конкретно имеются в виду организации - в документе не уточняется). Порядок такого содействия устанавливается федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.

«Содействие в проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации осуществляется подведомственным предприятием и уполномоченной организацией в соответствии с ФЗ от 25 июля 1998 года N 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации», – говорится в документе.

Для проведения этих процедур, дактилоскопии и фотографирования, приехавшие в Россию иностранцы должны лично обратиться в территориальных орган МВД, подведомственное предприятие или уполномоченную организацию.

Уточняется, что и трудовые мигранты, и просто иностранцы, приехавшие в Россию на срок более 90 дней, подвергаются обоим процедурам единожды. Им будет выдаваться соответствующий документ о прохождении дактилоскопии.

По возможности данные документы будут выдаваться в виде карты с электронным носителем информации:... «документ... выдается в форме карты с электронным носителем информации для хранения биометрических персональных данных владельца,... а также для хранения персональных данных владельца - фамилии, имени, отчества,... даты и места рождения, пола, гражданства, реквизитов документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина». Под биометрическими персональными данными понимаются фото и изображение узоров отпечатков пальцев.

Это же касается и лиц без гражданства, которым в России выдают временные удостоверения личности.

Ранее трудовых мигрантов предложили различать по ДНК.